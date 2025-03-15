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  4. Первая победа Ворсклы, Кривбасс не сыграл. Турнирная таблица и лучшие бомбардиры УПЛ сезона 2024/25
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Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Первая победа Ворсклы, Кривбасс не сыграл. Турнирная таблица и лучшие бомбардиры УПЛ сезона 2024/25

Премьер-лига

Следим за украинской Премьер-лигой

Первая победа Ворсклы, Кривбасс не сыграл. Турнирная таблица и лучшие бомбардиры УПЛ сезона 2024/25

УПЛ

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В кампании 2024/25 украинской Премьер-лиги принимают участие 16 клубов. Турнир проходит по двухкруговой системе без разделения на подгруппы. Чемпион текущей кампании получит путевку во второй раунд квалификации Лиги чемпионов, серебряный призер попадет в первый раунд квалификации Лиги Европы, а третья и четвертая команды начнут свои выступления со второго квалификационного раунда Лиги конференций.

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В Первую лигу по итогам сезона вылетят 15 и 16 места. В свою очередь, команды, которые займут 13 и 14 позиции, сыграют в плей-офф с 4-й и 3-й командами Первой лиги, соответственно.

21-й тур УПЛ сезона 2024/25

Первая победа Ворсклы, Кривбасс не сыграл. Турнирная таблица и лучшие бомбардиры УПЛ сезона 2024/25 - изображение 1

Турнирная таблица УПЛ 2024/2025

# КОМАНДА И В Н П З-П Очки
1 Динамо Динамо 21 15 6 0 44-15 51
2 ФК Александрия ФК Александрия 21 14 5 2 33-16 47
3 Шахтер Шахтер 20 12 5 3 46-16 41
4 Полесье Полесье 21 9 7 5 29-22 34
5 Кривбасс Кривбасс 19 9 5 5 23-19 32
6 Заря Заря 20 9 2 9 25-25 29
7 Карпаты Карпаты 21 8 5 8 23-23 29
8 Верес Верес 21 7 7 7 27-28 28
9 Рух Рух 21 6 8 7 22-18 26
10 Левый Берег Левый Берег 20 6 4 10 12-21 22
11 ЛНЗ ЛНЗ 20 6 4 10 20-29 22
12 Ворскла Ворскла 21 5 6 10 17-27 21
13 Колос Колос 20 3 9 8 13-17 18
14 Оболонь Оболонь 21 4 6 11 12-35 18
15 Черноморец Черноморец 20 4 3 13 14-30 15
16 Ингулец Ингулец 19 2 6 11 14-33 12

Бомбардиры

# Игрок Команда Голы (Пен) Матчи Среднее
1 Владислав Ванат Владислав Ванат Динамо Динамо 12 (1) 19 0.63
1
Владислав Ванат

Владислав Ванат

Динамо

Динамо
Голы (Пен) Матчи Среднее
12 (1) 19 0.63
2 Александр Филиппов Александр Филиппов ФК Александрия ФК Александрия 10 (1) 21 0.48
2
Александр Филиппов

Александр Филиппов

ФК Александрия

ФК Александрия
Голы (Пен) Матчи Среднее
10 (1) 21 0.48
2 Георгий Судаков Георгий Судаков Шахтер Шахтер 10 (2) 19 0.53
2
Георгий Судаков

Георгий Судаков

Шахтер

Шахтер
Голы (Пен) Матчи Среднее
10 (2) 19 0.53
2 Алексей Гуцуляк Алексей Гуцуляк Полесье Полесье 10 (0) 20 0.50
2
Алексей Гуцуляк

Алексей Гуцуляк

Полесье

Полесье
Голы (Пен) Матчи Среднее
10 (0) 20 0.50
5 Артём Бондаренко Артём Бондаренко Шахтер Шахтер 9 (1) 19 0.47
5
Артём Бондаренко

Артём Бондаренко

Шахтер

Шахтер
Голы (Пен) Матчи Среднее
9 (1) 19 0.47
6 Егор Твердохлеб Егор Твердохлеб Кривбасс Кривбасс 8 (0) 14 0.57
6
Егор Твердохлеб

Егор Твердохлеб

Кривбасс

Кривбасс
Голы (Пен) Матчи Среднее
8 (0) 14 0.57
7 Александр Назаренко Александр Назаренко Полесье Полесье 7 (2) 21 0.33
7
Александр Назаренко

Александр Назаренко

Полесье

Полесье
Голы (Пен) Матчи Среднее
7 (2) 21 0.33
7 Петар Мичин Петар Мичин Заря Заря 7 (0) 19 0.37
7
Петар Мичин

Петар Мичин

Заря

Заря
Голы (Пен) Матчи Среднее
7 (0) 19 0.37
9 Амбросий Чачуа Амбросий Чачуа Карпаты Карпаты 6 (0) 20 0.30
9
Амбросий Чачуа

Амбросий Чачуа

Карпаты

Карпаты
Голы (Пен) Матчи Среднее
6 (0) 20 0.30
9 Игорь Краснопир Игорь Краснопир Карпаты Карпаты 6 (1) 21 0.29
9
Игорь Краснопир

Игорь Краснопир

Карпаты

Карпаты
Голы (Пен) Матчи Среднее
6 (1) 21 0.29
9 Филипп Будковский Филипп Будковский Заря Заря 6 (1) 17 0.35
9
Филипп Будковский

Филипп Будковский

Заря

Заря
Голы (Пен) Матчи Среднее
6 (1) 17 0.35
12 Ярослав Карабин Ярослав Карабин Рух Рух 5 (1) 20 0.25
12
Ярослав Карабин

Ярослав Карабин

Рух

Рух
Голы (Пен) Матчи Среднее
5 (1) 20 0.25
12 Виталий Буяльский Виталий Буяльский Динамо Динамо 5 (1) 20 0.25
12
Виталий Буяльский

Виталий Буяльский

Динамо

Динамо
Голы (Пен) Матчи Среднее
5 (1) 20 0.25
12 Николай Гайдучик Николай Гайдучик Верес Верес 5 (1) 21 0.24
12
Николай Гайдучик

Николай Гайдучик

Верес

Верес
Голы (Пен) Матчи Среднее
5 (1) 21 0.24
12 Мухаррем Яшари Мухаррем Яшари ЛНЗ ЛНЗ 5 (1) 19 0.26
12
Мухаррем Яшари

Мухаррем Яшари

ЛНЗ

ЛНЗ
Голы (Пен) Матчи Среднее
5 (1) 19 0.26
12 Александр Зубков Александр Зубков Шахтер Шахтер 5 (0) 12 0.42
12
Александр Зубков

Александр Зубков

Шахтер

Шахтер
Голы (Пен) Матчи Среднее
5 (0) 12 0.42
12 Хуан Альвина Хуан Альвина ФК Александрия ФК Александрия 5 (0) 21 0.24
12
Хуан Альвина

Хуан Альвина

ФК Александрия

ФК Александрия
Голы (Пен) Матчи Среднее
5 (0) 21 0.24
18 Денис Янаков Денис Янаков Черноморец Черноморец 4 (1) 18 0.22
18
Денис Янаков

Денис Янаков

Черноморец

Черноморец
Голы (Пен) Матчи Среднее
4 (1) 18 0.22
18 Луан Кампуш Луан Кампуш Верес Верес 4 (1) 19 0.21
18
Луан Кампуш

Луан Кампуш

Верес

Верес
Голы (Пен) Матчи Среднее
4 (1) 19 0.21
18 Бруниньо Бруниньо Карпаты Карпаты 4 (1) 15 0.27
18
Бруниньо

Бруниньо

Карпаты

Карпаты
Голы (Пен) Матчи Среднее
4 (1) 15 0.27
18 Мигель Кампос Мигель Кампос ФК Александрия ФК Александрия 4 (2) 20 0.20
18
Мигель Кампос

Мигель Кампос

ФК Александрия

ФК Александрия
Голы (Пен) Матчи Среднее
4 (2) 20 0.20
18 Илья Квасница Илья Квасница Карпаты Карпаты 4 (0) 18 0.22
18
Илья Квасница

Илья Квасница

Карпаты

Карпаты
Голы (Пен) Матчи Среднее
4 (0) 18 0.22
18 Николай Шапаренко Николай Шапаренко Динамо Динамо 4 (0) 14 0.29
18
Николай Шапаренко

Николай Шапаренко

Динамо

Динамо
Голы (Пен) Матчи Среднее
4 (0) 14 0.29
18 Александр Яцик Александр Яцик Заря Заря 4 (0) 18 0.22
18
Александр Яцик

Александр Яцик

Заря

Заря
Голы (Пен) Матчи Среднее
4 (0) 18 0.22
25 Андерсон Джордан Андерсон Джордан Заря Заря 3 (0) 20 0.15
25
Андерсон Джордан

Андерсон Джордан

Заря

Заря
Голы (Пен) Матчи Среднее
3 (0) 20 0.15
25 Руслан Степанюк Руслан Степанюк Верес Верес 3 (0) 19 0.16
25
Руслан Степанюк

Руслан Степанюк

Верес

Верес
Голы (Пен) Матчи Среднее
3 (0) 19 0.16
25 Евгений Пидлепенец Евгений Пидлепенец Карпаты Карпаты 3 (0) 19 0.16
25
Евгений Пидлепенец

Евгений Пидлепенец

Карпаты

Карпаты
Голы (Пен) Матчи Среднее
3 (0) 19 0.16
25 Владислав Шарай Владислав Шарай Верес Верес 3 (0) 20 0.15
25
Владислав Шарай

Владислав Шарай

Верес

Верес
Голы (Пен) Матчи Среднее
3 (0) 20 0.15
25 Кирилл Ковалец Кирилл Ковалец ФК Александрия ФК Александрия 3 (0) 19 0.16
25
Кирилл Ковалец

Кирилл Ковалец

ФК Александрия

ФК Александрия
Голы (Пен) Матчи Среднее
3 (0) 19 0.16
25 Marko Mrvaljevic Marko Mrvaljevic Верес Верес 3 (2) 16 0.19
25
Marko Mrvaljevic

Marko Mrvaljevic

Верес

Верес
Голы (Пен) Матчи Среднее
3 (2) 16 0.19
25 Oleksandr Pyatov Oleksandr Pyatov Ингулец Ингулец 3 (0) 19 0.16
25
Oleksandr Pyatov

Oleksandr Pyatov

Ингулец

Ингулец
Голы (Пен) Матчи Среднее
3 (0) 19 0.16
25 Андрей Ярмоленко Андрей Ярмоленко Динамо Динамо 3 (3) 13 0.23
25
Андрей Ярмоленко

Андрей Ярмоленко

Динамо

Динамо
Голы (Пен) Матчи Среднее
3 (3) 13 0.23
25 Руслан Дедух Руслан Дедух Левый Берег Левый Берег 3 (2) 19 0.16
25
Руслан Дедух

Руслан Дедух

Левый Берег

Левый Берег
Голы (Пен) Матчи Среднее
3 (2) 19 0.16
25 Hrvoje Ilic Hrvoje Ilic Кривбасс Кривбасс 3 (2) 13 0.23
25
Hrvoje Ilic

Hrvoje Ilic

Кривбасс

Кривбасс
Голы (Пен) Матчи Среднее
3 (2) 13 0.23
25 Николай Матвиенко Николай Матвиенко Шахтер Шахтер 3 (0) 17 0.18
25
Николай Матвиенко

Николай Матвиенко

Шахтер

Шахтер
Голы (Пен) Матчи Среднее
3 (0) 17 0.18
25 Yevgeniy Skyba Yevgeniy Skyba Черноморец Черноморец 3 (0) 15 0.20
25
Yevgeniy Skyba

Yevgeniy Skyba

Черноморец

Черноморец
Голы (Пен) Матчи Среднее
3 (0) 15 0.20
25 Даниил Сикан Даниил Сикан Шахтер Шахтер 3 (0) 12 0.25
25
Даниил Сикан

Даниил Сикан

Шахтер

Шахтер
Голы (Пен) Матчи Среднее
3 (0) 12 0.25
25 Факундо Батиста Факундо Батиста Полесье Полесье 3 (0) 4 0.75
25
Факундо Батиста

Факундо Батиста

Полесье

Полесье
Голы (Пен) Матчи Среднее
3 (0) 4 0.75
25 Самсон Иеде Самсон Иеде Ворскла Ворскла 3 (0) 18 0.17
25
Самсон Иеде

Самсон Иеде

Ворскла

Ворскла
Голы (Пен) Матчи Среднее
3 (0) 18 0.17
25 Валентин Рубчинский Валентин Рубчинский Динамо Динамо 3 (0) 16 0.19
25
Валентин Рубчинский

Валентин Рубчинский

Динамо

Динамо
Голы (Пен) Матчи Среднее
3 (0) 16 0.19
25 Александр Караваев Александр Караваев Динамо Динамо 3 (0) 12 0.25
25
Александр Караваев

Александр Караваев

Динамо

Динамо
Голы (Пен) Матчи Среднее
3 (0) 12 0.25
25 Николай Ковталюк Николай Ковталюк Колос Колос 3 (0) 18 0.17
25
Николай Ковталюк

Николай Ковталюк

Колос

Колос
Голы (Пен) Матчи Среднее
3 (0) 18 0.17
25 Владимир Бражко Владимир Бражко Динамо Динамо 3 (0) 17 0.18
25
Владимир Бражко

Владимир Бражко

Динамо

Динамо
Голы (Пен) Матчи Среднее
3 (0) 17 0.18
25 Эгиналдо Эгиналдо Шахтер Шахтер 3 (0) 17 0.18
25
Эгиналдо

Эгиналдо

Шахтер

Шахтер
Голы (Пен) Матчи Среднее
3 (0) 17 0.18
45 Геннадий Пасич Геннадий Пасич ЛНЗ ЛНЗ 2 (0) 19 0.11
45
Геннадий Пасич

Геннадий Пасич

ЛНЗ

ЛНЗ
Голы (Пен) Матчи Среднее
2 (0) 19 0.11
45 Артур Шах Артур Шах Карпаты Карпаты 2 (0) 20 0.10
45
Артур Шах

Артур Шах

Карпаты

Карпаты
Голы (Пен) Матчи Среднее
2 (0) 20 0.10
45 Роман Дидык Роман Дидык Рух Рух 2 (0) 19 0.11
45
Роман Дидык

Роман Дидык

Рух

Рух
Голы (Пен) Матчи Среднее
2 (0) 19 0.11
45 Виктор Близниченко Виктор Близниченко Оболонь Оболонь 2 (0) 20 0.10
45
Виктор Близниченко

Виктор Близниченко

Оболонь

Оболонь
Голы (Пен) Матчи Среднее
2 (0) 20 0.10
45 Яков Башич Яков Башич Заря Заря 2 (0) 19 0.11
45
Яков Башич

Яков Башич

Заря

Заря
Голы (Пен) Матчи Среднее
2 (0) 19 0.11
45 Илья Путря Илья Путря ЛНЗ ЛНЗ 2 (0) 20 0.10
45
Илья Путря

Илья Путря

ЛНЗ

ЛНЗ
Голы (Пен) Матчи Среднее
2 (0) 20 0.10
45 Владимир Белоцерковец Владимир Белоцерковец Заря Заря 2 (0) 19 0.11
45
Владимир Белоцерковец

Владимир Белоцерковец

Заря

Заря
Голы (Пен) Матчи Среднее
2 (0) 19 0.11
45 Александр Скляр Александр Скляр Ворскла Ворскла 2 (0) 18 0.11
45
Александр Скляр

Александр Скляр

Ворскла

Ворскла
Голы (Пен) Матчи Среднее
2 (0) 18 0.11
45 Павел Полегенько Павел Полегенько Карпаты Карпаты 2 (1) 14 0.14
45
Павел Полегенько

Павел Полегенько

Карпаты

Карпаты
Голы (Пен) Матчи Среднее
2 (1) 14 0.14
45 Олег Очеретько Олег Очеретько Карпаты Карпаты 2 (1) 18 0.11
45
Олег Очеретько

Олег Очеретько

Карпаты

Карпаты
Голы (Пен) Матчи Среднее
2 (1) 18 0.11
45 Иван Нестеренко Иван Нестеренко Ворскла Ворскла 2 (0) 18 0.11
45
Иван Нестеренко

Иван Нестеренко

Ворскла

Ворскла
Голы (Пен) Матчи Среднее
2 (0) 18 0.11
45 Остап Притула Остап Притула Рух Рух 2 (1) 15 0.13
45
Остап Притула

Остап Притула

Рух

Рух
Голы (Пен) Матчи Среднее
2 (1) 15 0.13
45 Игорь Харатин Игорь Харатин Верес Верес 2 (1) 7 0.29
45
Игорь Харатин

Игорь Харатин

Верес

Верес
Голы (Пен) Матчи Среднее
2 (1) 7 0.29
45 Виталий Дахновский Виталий Дахновский Верес Верес 2 (0) 20 0.10
45
Виталий Дахновский

Виталий Дахновский

Верес