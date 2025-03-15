Премьер-лига
Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Первая победа Ворсклы, Кривбасс не сыграл. Турнирная таблица и лучшие бомбардиры УПЛ сезона 2024/25
Следим за украинской Премьер-лигой
УПЛ
В кампании 2024/25 украинской Премьер-лиги принимают участие 16 клубов. Турнир проходит по двухкруговой системе без разделения на подгруппы. Чемпион текущей кампании получит путевку во второй раунд квалификации Лиги чемпионов, серебряный призер попадет в первый раунд квалификации Лиги Европы, а третья и четвертая команды начнут свои выступления со второго квалификационного раунда Лиги конференций.
- Більше новин зі світу футболу читайте в режимі Live у Telegram UA-Football
В Первую лигу по итогам сезона вылетят 15 и 16 места. В свою очередь, команды, которые займут 13 и 14 позиции, сыграют в плей-офф с 4-й и 3-й командами Первой лиги, соответственно.
21-й тур УПЛ сезона 2024/25
Турнирная таблица УПЛ 2024/2025
|#
|КОМАНДА
|И
|В
|Н
|П
|З-П
|Очки
|1
|Динамо
|21
|15
|6
|0
|44-15
|51
|2
|ФК Александрия
|21
|14
|5
|2
|33-16
|47
|3
|Шахтер
|20
|12
|5
|3
|46-16
|41
|4
|Полесье
|21
|9
|7
|5
|29-22
|34
|5
|Кривбасс
|19
|9
|5
|5
|23-19
|32
|6
|Заря
|20
|9
|2
|9
|25-25
|29
|7
|Карпаты
|21
|8
|5
|8
|23-23
|29
|8
|Верес
|21
|7
|7
|7
|27-28
|28
|9
|Рух
|21
|6
|8
|7
|22-18
|26
|10
|Левый Берег
|20
|6
|4
|10
|12-21
|22
|11
|ЛНЗ
|20
|6
|4
|10
|20-29
|22
|12
|Ворскла
|21
|5
|6
|10
|17-27
|21
|13
|Колос
|20
|3
|9
|8
|13-17
|18
|14
|Оболонь
|21
|4
|6
|11
|12-35
|18
|15
|Черноморец
|20
|4
|3
|13
|14-30
|15
|16
|Ингулец
|19
|2
|6
|11
|14-33
|12
Бомбардиры
|#
|Игрок
|Команда
|Голы (Пен)
|Матчи
|Среднее
|1
|Владислав Ванат
|Динамо
|12 (1)
|19
|0.63
|
1
|
Голы (Пен) Матчи Среднее
12 (1) 19 0.63
|2
|Александр Филиппов
|ФК Александрия
|10 (1)
|21
|0.48
|
2
|
Голы (Пен) Матчи Среднее
10 (1) 21 0.48
|2
|Георгий Судаков
|Шахтер
|10 (2)
|19
|0.53
|
2
|
Голы (Пен) Матчи Среднее
10 (2) 19 0.53
|2
|Алексей Гуцуляк
|Полесье
|10 (0)
|20
|0.50
|
2
|
Голы (Пен) Матчи Среднее
10 (0) 20 0.50
|5
|Артём Бондаренко
|Шахтер
|9 (1)
|19
|0.47
|
5
|
Голы (Пен) Матчи Среднее
9 (1) 19 0.47
|6
|Егор Твердохлеб
|Кривбасс
|8 (0)
|14
|0.57
|
6
|
Голы (Пен) Матчи Среднее
8 (0) 14 0.57
|7
|Александр Назаренко
|Полесье
|7 (2)
|21
|0.33
|
7
|
Голы (Пен) Матчи Среднее
7 (2) 21 0.33
|7
|Петар Мичин
|Заря
|7 (0)
|19
|0.37
|
7
|
Голы (Пен) Матчи Среднее
7 (0) 19 0.37
|9
|Амбросий Чачуа
|Карпаты
|6 (0)
|20
|0.30
|
9
|
Голы (Пен) Матчи Среднее
6 (0) 20 0.30
|9
|Игорь Краснопир
|Карпаты
|6 (1)
|21
|0.29
|
9
|
Голы (Пен) Матчи Среднее
6 (1) 21 0.29
|9
|Филипп Будковский
|Заря
|6 (1)
|17
|0.35
|
9
|
Голы (Пен) Матчи Среднее
6 (1) 17 0.35
|12
|Ярослав Карабин
|Рух
|5 (1)
|20
|0.25
|
12
|
Голы (Пен) Матчи Среднее
5 (1) 20 0.25
|12
|Виталий Буяльский
|Динамо
|5 (1)
|20
|0.25
|
12
|
Голы (Пен) Матчи Среднее
5 (1) 20 0.25
|12
|Николай Гайдучик
|Верес
|5 (1)
|21
|0.24
|
12
|
Голы (Пен) Матчи Среднее
5 (1) 21 0.24
|12
|Мухаррем Яшари
|ЛНЗ
|5 (1)
|19
|0.26
|
12
|
Голы (Пен) Матчи Среднее
5 (1) 19 0.26
|12
|Александр Зубков
|Шахтер
|5 (0)
|12
|0.42
|
12
|
Голы (Пен) Матчи Среднее
5 (0) 12 0.42
|12
|Хуан Альвина
|ФК Александрия
|5 (0)
|21
|0.24
|
12
|
Голы (Пен) Матчи Среднее
5 (0) 21 0.24
|18
|Денис Янаков
|Черноморец
|4 (1)
|18
|0.22
|
18
|
Голы (Пен) Матчи Среднее
4 (1) 18 0.22
|18
|Луан Кампуш
|Верес
|4 (1)
|19
|0.21
|
18
|
Голы (Пен) Матчи Среднее
4 (1) 19 0.21
|18
|Бруниньо
|Карпаты
|4 (1)
|15
|0.27
|
18
|
Голы (Пен) Матчи Среднее
4 (1) 15 0.27
|18
|Мигель Кампос
|ФК Александрия
|4 (2)
|20
|0.20
|
18
|
Голы (Пен) Матчи Среднее
4 (2) 20 0.20
|18
|Илья Квасница
|Карпаты
|4 (0)
|18
|0.22
|
18
|
Голы (Пен) Матчи Среднее
4 (0) 18 0.22
|18
|Николай Шапаренко
|Динамо
|4 (0)
|14
|0.29
|
18
|
Голы (Пен) Матчи Среднее
4 (0) 14 0.29
|18
|Александр Яцик
|Заря
|4 (0)
|18
|0.22
|
18
|
Голы (Пен) Матчи Среднее
4 (0) 18 0.22
|25
|Андерсон Джордан
|Заря
|3 (0)
|20
|0.15
|
25
|
Голы (Пен) Матчи Среднее
3 (0) 20 0.15
|25
|Руслан Степанюк
|Верес
|3 (0)
|19
|0.16
|
25
|
Голы (Пен) Матчи Среднее
3 (0) 19 0.16
|25
|Евгений Пидлепенец
|Карпаты
|3 (0)
|19
|0.16
|
25
|
Голы (Пен) Матчи Среднее
3 (0) 19 0.16
|25
|Владислав Шарай
|Верес
|3 (0)
|20
|0.15
|
25
|
Голы (Пен) Матчи Среднее
3 (0) 20 0.15
|25
|Кирилл Ковалец
|ФК Александрия
|3 (0)
|19
|0.16
|
25
|
Голы (Пен) Матчи Среднее
3 (0) 19 0.16
|25
|Marko Mrvaljevic
|Верес
|3 (2)
|16
|0.19
|
25
|
Голы (Пен) Матчи Среднее
3 (2) 16 0.19
|25
|Oleksandr Pyatov
|Ингулец
|3 (0)
|19
|0.16
|
25
|
Голы (Пен) Матчи Среднее
3 (0) 19 0.16
|25
|Андрей Ярмоленко
|Динамо
|3 (3)
|13
|0.23
|
25
|
Голы (Пен) Матчи Среднее
3 (3) 13 0.23
|25
|Руслан Дедух
|Левый Берег
|3 (2)
|19
|0.16
|
25
|
Голы (Пен) Матчи Среднее
3 (2) 19 0.16
|25
|Hrvoje Ilic
|Кривбасс
|3 (2)
|13
|0.23
|
25
|
Голы (Пен) Матчи Среднее
3 (2) 13 0.23
|25
|Николай Матвиенко
|Шахтер
|3 (0)
|17
|0.18
|
25
|
Голы (Пен) Матчи Среднее
3 (0) 17 0.18
|25
|Yevgeniy Skyba
|Черноморец
|3 (0)
|15
|0.20
|
25
|
Голы (Пен) Матчи Среднее
3 (0) 15 0.20
|25
|Даниил Сикан
|Шахтер
|3 (0)
|12
|0.25
|
25
|
Голы (Пен) Матчи Среднее
3 (0) 12 0.25
|25
|Факундо Батиста
|Полесье
|3 (0)
|4
|0.75
|
25
|
Голы (Пен) Матчи Среднее
3 (0) 4 0.75
|25
|Самсон Иеде
|Ворскла
|3 (0)
|18
|0.17
|
25
|
Голы (Пен) Матчи Среднее
3 (0) 18 0.17
|25
|Валентин Рубчинский
|Динамо
|3 (0)
|16
|0.19
|
25
|
Голы (Пен) Матчи Среднее
3 (0) 16 0.19
|25
|Александр Караваев
|Динамо
|3 (0)
|12
|0.25
|
25
|
Голы (Пен) Матчи Среднее
3 (0) 12 0.25
|25
|Николай Ковталюк
|Колос
|3 (0)
|18
|0.17
|
25
|
Голы (Пен) Матчи Среднее
3 (0) 18 0.17
|25
|Владимир Бражко
|Динамо
|3 (0)
|17
|0.18
|
25
|
Голы (Пен) Матчи Среднее
3 (0) 17 0.18
|25
|Эгиналдо
|Шахтер
|3 (0)
|17
|0.18
|
25
|
Голы (Пен) Матчи Среднее
3 (0) 17 0.18
|45
|Геннадий Пасич
|ЛНЗ
|2 (0)
|19
|0.11
|
45
|
Голы (Пен) Матчи Среднее
2 (0) 19 0.11
|45
|Артур Шах
|Карпаты
|2 (0)
|20
|0.10
|
45
|
Голы (Пен) Матчи Среднее
2 (0) 20 0.10
|45
|Роман Дидык
|Рух
|2 (0)
|19
|0.11
|
45
|
Голы (Пен) Матчи Среднее
2 (0) 19 0.11
|45
|Виктор Близниченко
|Оболонь
|2 (0)
|20
|0.10
|
45
|
Голы (Пен) Матчи Среднее
2 (0) 20 0.10
|45
|Яков Башич
|Заря
|2 (0)
|19
|0.11
|
45
|
Голы (Пен) Матчи Среднее
2 (0) 19 0.11
|45
|Илья Путря
|ЛНЗ
|2 (0)
|20
|0.10
|
45
|
Голы (Пен) Матчи Среднее
2 (0) 20 0.10
|45
|Владимир Белоцерковец
|Заря
|2 (0)
|19
|0.11
|
45
|
Голы (Пен) Матчи Среднее
2 (0) 19 0.11
|45
|Александр Скляр
|Ворскла
|2 (0)
|18
|0.11
|
45
|
Голы (Пен) Матчи Среднее
2 (0) 18 0.11
|45
|Павел Полегенько
|Карпаты
|2 (1)
|14
|0.14
|
45
|
Голы (Пен) Матчи Среднее
2 (1) 14 0.14
|45
|Олег Очеретько
|Карпаты
|2 (1)
|18
|0.11
|
45
|
Голы (Пен) Матчи Среднее
2 (1) 18 0.11
|45
|Иван Нестеренко
|Ворскла
|2 (0)
|18
|0.11
|
45
|
Голы (Пен) Матчи Среднее
2 (0) 18 0.11
|45
|Остап Притула
|Рух
|2 (1)
|15
|0.13
|
45
|
Голы (Пен) Матчи Среднее
2 (1) 15 0.13
|45
|Игорь Харатин
|Верес
|2 (1)
|7
|0.29
|
45
|
Голы (Пен) Матчи Среднее
2 (1) 7 0.29
|45
|Виталий Дахновский
|Верес
|2 (0)
|20
|0.10
|
45