Премьер-лига
Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Победа Оболони в битве аутсайдеров. Турнирная таблица и лучшие бомбардиры УПЛ сезона 2024/25
Следим за украинской Премьер-лигой
УПЛ
В кампании 2024/25 украинской Премьер-лиги принимают участие 16 клубов. Турнир проходит по двухкруговой системе без разделения на подгруппы. Чемпион текущей кампании получит путевку во второй раунд квалификации Лиги чемпионов, серебряный призер попадет в первый раунд квалификации Лиги Европы, а третья и четвертая команды начнут свои выступления со второго квалификационного раунда Лиги конференций.
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В Первую лигу по итогам сезона вылетят 15 и 16 места. В свою очередь, команды, которые займут 13 и 14 позиции, сыграют в плей-офф с 4-й и 3-й командами Первой лиги, соответственно.
22-й тур УПЛ сезона 2024/25
Турнирная таблица УПЛ 2024/2025
|#
|КОМАНДА
|И
|В
|Н
|П
|З-П
|Очки
|1
|Динамо
|22
|16
|6
|0
|46-15
|54
|2
|ФК Александрия
|22
|15
|5
|2
|34-16
|50
|3
|Шахтер
|21
|13
|5
|3
|48-16
|44
|4
|Полесье
|22
|10
|7
|5
|30-22
|37
|5
|Кривбасс
|20
|10
|5
|5
|24-19
|35
|6
|Карпаты
|22
|9
|5
|8
|27-23
|32
|7
|Верес
|22
|7
|8
|7
|27-28
|29
|8
|Заря
|21
|9
|2
|10
|25-28
|29
|9
|Рух
|22
|6
|8
|8
|22-20
|26
|10
|ЛНЗ
|22
|7
|4
|11
|22-30
|25
|11
|Левый Берег
|21
|6
|4
|11
|12-22
|22
|12
|Колос
|22
|4
|9
|9
|16-19
|21
|13
|Оболонь
|23
|5
|6
|12
|13-37
|21
|14
|Ворскла
|22
|5
|6
|11
|17-28
|21
|15
|Ингулец
|22
|3
|7
|12
|15-34
|16
|16
|Черноморец
|22
|4
|3
|15
|14-35
|15
Бомбардиры
|#
|Игрок
|Команда
|Голы (Пен)
|Матчи
|Среднее
|1
|Владислав Ванат
|Динамо
|13 (1)
|20
|0.65
|
1
|
Голы (Пен) Матчи Среднее
13 (1) 20 0.65
|2
|Александр Филиппов
|ФК Александрия
|10 (1)
|22
|0.45
|
2
|
Голы (Пен) Матчи Среднее
10 (1) 22 0.45
|2
|Георгий Судаков
|Шахтер
|10 (2)
|20
|0.50
|
2
|
Голы (Пен) Матчи Среднее
10 (2) 20 0.50
|2
|Алексей Гуцуляк
|Полесье
|10 (0)
|21
|0.48
|
2
|
Голы (Пен) Матчи Среднее
10 (0) 21 0.48
|5
|Артём Бондаренко
|Шахтер
|9 (1)
|20
|0.45
|
5
|
Голы (Пен) Матчи Среднее
9 (1) 20 0.45
|5
|Егор Твердохлеб
|Кривбасс
|9 (0)
|15
|0.60
|
5
|
Голы (Пен) Матчи Среднее
9 (0) 15 0.60
|7
|Бруниньо
|Карпаты
|7 (3)
|16
|0.44
|
7
|
Голы (Пен) Матчи Среднее
7 (3) 16 0.44
|7
|Александр Назаренко
|Полесье
|7 (2)
|22
|0.32
|
7
|
Голы (Пен) Матчи Среднее
7 (2) 22 0.32
|7
|Петар Мичин
|Заря
|7 (0)
|20
|0.35
|
7
|
Голы (Пен) Матчи Среднее
7 (0) 20 0.35
|10
|Игорь Краснопир
|Карпаты
|6 (1)
|22
|0.27
|
10
|
Голы (Пен) Матчи Среднее
6 (1) 22 0.27
|10
|Виталий Буяльский
|Динамо
|6 (1)
|21
|0.29
|
10
|
Голы (Пен) Матчи Среднее
6 (1) 21 0.29
|10
|Амбросий Чачуа
|Карпаты
|6 (0)
|21
|0.29
|
10
|
Голы (Пен) Матчи Среднее
6 (0) 21 0.29
|10
|Филипп Будковский
|Заря
|6 (1)
|18
|0.33
|
10
|
Голы (Пен) Матчи Среднее
6 (1) 18 0.33
|14
|Ярослав Карабин
|Рух
|5 (1)
|22
|0.23
|
14
|
Голы (Пен) Матчи Среднее
5 (1) 22 0.23
|14
|Мухаррем Яшари
|ЛНЗ
|5 (1)
|21
|0.24
|
14
|
Голы (Пен) Матчи Среднее
5 (1) 21 0.24
|14
|Николай Гайдучик
|Верес
|5 (1)
|22
|0.23
|
14
|
Голы (Пен) Матчи Среднее
5 (1) 22 0.23
|14
|Александр Зубков
|Шахтер
|5 (0)
|12
|0.42
|
14
|
Голы (Пен) Матчи Среднее
5 (0) 12 0.42
|14
|Хуан Альвина
|ФК Александрия
|5 (0)
|22
|0.23
|
14
|
Голы (Пен) Матчи Среднее
5 (0) 22 0.23
|19
|Луан Кампуш
|Верес
|4 (1)
|19
|0.21
|
19
|
Голы (Пен) Матчи Среднее
4 (1) 19 0.21
|19
|Денис Янаков
|Черноморец
|4 (1)
|20
|0.20
|
19
|
Голы (Пен) Матчи Среднее
4 (1) 20 0.20
|19
|Андрей Цуриков
|Колос
|4 (0)
|20
|0.20
|
19
|
Голы (Пен) Матчи Среднее
4 (0) 20 0.20
|19
|Мигель Кампос
|ФК Александрия
|4 (2)
|21
|0.19
|
19
|
Голы (Пен) Матчи Среднее
4 (2) 21 0.19
|19
|Николай Шапаренко
|Динамо
|4 (0)
|15
|0.27
|
19
|
Голы (Пен) Матчи Среднее
4 (0) 15 0.27
|19
|Александр Яцик
|Заря
|4 (0)
|19
|0.21
|
19
|
Голы (Пен) Матчи Среднее
4 (0) 19 0.21
|19
|Эгиналдо
|Шахтер
|4 (0)
|18
|0.22
|
19
|
Голы (Пен) Матчи Среднее
4 (0) 18 0.22
|19
|Илья Квасница
|Карпаты
|4 (0)
|18
|0.22
|
19
|
Голы (Пен) Матчи Среднее
4 (0) 18 0.22
|27
|Геннадий Пасич
|ЛНЗ
|3 (0)
|21
|0.14
|
27
|
Голы (Пен) Матчи Среднее
3 (0) 21 0.14
|27
|Владислав Шарай
|Верес
|3 (0)
|21
|0.14
|
27
|
Голы (Пен) Матчи Среднее
3 (0) 21 0.14
|27
|Руслан Степанюк
|Верес
|3 (0)
|20
|0.15
|
27
|
Голы (Пен) Матчи Среднее
3 (0) 20 0.15
|27
|Александр Пятов
|Ингулец
|3 (0)
|22
|0.14
|
27
|
Голы (Пен) Матчи Среднее
3 (0) 22 0.14
|27
|Андерсон Джордан
|Заря
|3 (0)
|21
|0.14
|
27
|
Голы (Пен) Матчи Среднее
3 (0) 21 0.14
|27
|Руслан Дедух
|Левый Берег
|3 (2)
|20
|0.15
|
27
|
Голы (Пен) Матчи Среднее
3 (2) 20 0.15
|27
|Кирилл Ковалец
|ФК Александрия
|3 (0)
|20
|0.15
|
27
|
Голы (Пен) Матчи Среднее
3 (0) 20 0.15
|27
|Андрей Ярмоленко
|Динамо
|3 (3)
|14
|0.21
|
27
|
Голы (Пен) Матчи Среднее
3 (3) 14 0.21
|27
|Marko Mrvaljevic
|Верес
|3 (2)
|16
|0.19
|
27
|
Голы (Пен) Матчи Среднее
3 (2) 16 0.19
|27
|Hrvoje Ilic
|Кривбасс
|3 (2)
|14
|0.21
|
27
|
Голы (Пен) Матчи Среднее
3 (2) 14 0.21
|27
|Николай Матвиенко
|Шахтер
|3 (0)
|17
|0.18
|
27
|
Голы (Пен) Матчи Среднее
3 (0) 17 0.18
|27
|Yevgeniy Skyba
|Черноморец
|3 (0)
|16
|0.19
|
27
|
Голы (Пен) Матчи Среднее
3 (0) 16 0.19
|27
|Александр Караваев
|Динамо
|3 (0)
|13
|0.23
|
27
|
Голы (Пен) Матчи Среднее
3 (0) 13 0.23
|27
|Факундо Батиста
|Полесье
|3 (0)
|5
|0.60
|
27
|
Голы (Пен) Матчи Среднее
3 (0) 5 0.60
|27
|Евгений Пидлепенец
|Карпаты
|3 (0)
|20
|0.15
|
27
|
Голы (Пен) Матчи Среднее
3 (0) 20 0.15
|27
|Валентин Рубчинский
|Динамо
|3 (0)
|17
|0.18
|
27
|
Голы (Пен) Матчи Среднее
3 (0) 17 0.18
|27
|Даниил Сикан
|Шахтер
|3 (0)
|12
|0.25
|
27
|
Голы (Пен) Матчи Среднее
3 (0) 12 0.25
|27
|Николай Ковталюк
|Колос
|3 (0)
|20
|0.15
|
27
|
Голы (Пен) Матчи Среднее
3 (0) 20 0.15
|27
|Самсон Иеде
|Ворскла
|3 (0)
|19
|0.16
|
27
|
Голы (Пен) Матчи Среднее
3 (0) 19 0.16
|27
|Владимир Бражко
|Динамо
|3 (0)
|17
|0.18
|
27
|
Голы (Пен) Матчи Среднее
3 (0) 17 0.18
|47
|Александр Скляр
|Ворскла
|2 (0)
|20
|0.10
|
47
|
Голы (Пен) Матчи Среднее
2 (0) 20 0.10
|47
|Виктор Близниченко
|Оболонь
|2 (0)
|21
|0.10
|
47
|
Голы (Пен) Матчи Среднее
2 (0) 21 0.10
|47
|Артур Шах
|Карпаты
|2 (0)
|21
|0.10
|
47
|
Голы (Пен) Матчи Среднее
2 (0) 21 0.10
|47
|Роман Дидык
|Рух
|2 (0)
|21
|0.10
|
47
|
Голы (Пен) Матчи Среднее
2 (0) 21 0.10
|47
|Владимир Белоцерковец
|Заря
|2 (0)
|20
|0.10
|
47
|
Голы (Пен) Матчи Среднее
2 (0) 20 0.10
|47
|Виталий Дахновский
|Верес
|2 (0)
|21
|0.10
|
47
|
Голы (Пен) Матчи Среднее
2 (0) 21 0.10
|47
|Олег Пушкарев
|Ингулец
|2 (0)
|20
|0.10
|
47
|
Голы (Пен) Матчи Среднее
2 (0) 20 0.10
|47
|Фрэнсис Момо
|ЛНЗ
|2 (0)
|19
|0.11
|
47
|
Голы (Пен) Матчи Среднее
2 (0) 19 0.11
|47
|Яков Башич
|Заря
|2 (0)
|20
|0.10
|
47
|
Голы (Пен) Матчи Среднее
2 (0) 20 0.10
|47
|Игорь Харатин
|Верес
|2 (1)
|8
|0.25
|
47
|
Голы (Пен) Матчи Среднее
2 (1) 8 0.25
|47
|Остап Притула
|Рух
|2 (1)
|17
|0.12
|
47
|
Голы (Пен) Матчи Среднее
2 (1) 17 0.12
|47
|Олег Очеретько
|Карпаты
|2 (1)
|19
|0.11
|
47
|
Голы (Пен) Матчи Среднее
2 (1) 19 0.11
|47
|Даниэль Соса
|Кривбасс
|2 (0)
|19
|0.11
|
47
|
Голы (Пен) Матчи Среднее
2 (0) 19 0.11
|47
|Павел Полегенько
|Карпаты
|2 (1)
|15
|0.13
|
47