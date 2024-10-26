Победы Александрии, Кривбасса и Карпат. Турнирная таблица и лучшие бомбардиры УПЛ сезона 2024/25

В кампании 2024/25 украинской Премьер-лиги принимают участие 16 клубов. Турнир проходит по двухкруговой системе без разделения на подгруппы. Чемпион текущей кампании получит путевку во второй раунд квалификации Лиги чемпионов, серебряный призер попадет в первый раунд квалификации Лиги Европы, а третья и четвертая команды начнут свои выступления со второго квалификационного раунда Лиги конференций.

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В Первую лигу по итогам сезона вылетят 15 и 16 места. В свою очередь, команды, которые займут 13 и 14 позиции, сыграют в плей-офф с 4-й и 3-й командами Первой лиги, соответственно.

11-й тур УПЛ сезона 2024/25



Турнирная таблица УПЛ 2024/2025

# КОМАНДА И В Н П З-П Очки 1 ФК Александрия 10 8 2 0 17-7 26 2 Динамо 9 8 1 0 21-5 25 3 Полесье 10 6 4 0 19-7 22 4 Шахтер 9 6 1 2 25-9 19 5 Кривбасс 10 5 2 3 11-9 17 6 ЛНЗ 11 4 3 4 13-16 15 7 Карпаты 11 4 3 4 12-14 15 8 Рух 10 3 5 2 15-6 14 9 Заря 10 4 0 6 9-12 12 10 Черноморец 11 3 3 5 7-11 12 11 Верес 10 2 4 4 10-14 10 12 Колос 11 1 6 4 6-9 9 13 Ворскла 10 2 3 5 9-15 9 14 Левый Берег 10 2 2 6 4-12 8 15 Оболонь 11 1 2 8 5-26 5 16 Ингулец 11 0 5 6 7-18 5

Таблица бомбардиров УПЛ 2024/2025