Полесье в еврокубках. Турнирная таблица и лучшие бомбардиры УПЛ сезона 2024/25

В кампании 2024/25 украинской Премьер-лиги принимали участие 16 клубов. Турнир проходил по двухкруговой системе без разделения на подгруппы. Чемпион текущей кампании получил путевку во второй раунд квалификации Лиги чемпионов, серебряный призер попал в первый раунд квалификации Лиги Европы, а третья и четвертая команды начнут свои выступления со второго квалификационного раунда Лиги конференций.

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В Первую лигу по итогам сезона вылетели 15 и 16 места. В свою очередь, команды, занявшие 13 и 14 позиции, сыграют в плей-офф с 4-й и 3-й командами Первой лиги, соответственно.

Заключительный тур УПЛ сезона 2024/25

Турнирная таблица УПЛ 2024/2025

# КОМАНДА И В Н П З-П Очки 1 Динамо 30 20 10 0 61-19 70 2 ФК Александрия 30 20 7 3 46-22 67 3 Шахтер 30 18 8 4 69-26 62 4 Полесье 30 12 12 6 38-28 48 5 Кривбасс 30 13 8 9 34-26 47 6 Карпаты 30 13 7 10 42-36 46 7 Заря 30 12 4 14 34-39 40 8 Рух 30 9 11 10 30-27 38 9 Верес 30 9 9 12 33-44 36 10 Колос 30 8 12 10 27-25 36 11 Оболонь 30 8 8 14 19-43 32 12 ЛНЗ 30 7 10 13 25-37 31 13 Ворскла 30 6 9 15 24-38 27 14 Левый Берег 30 7 5 18 18-39 26 15 Ингулец 30 5 9 16 21-47 24 16 Черноморец 30 6 5 19 20-45 23

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