  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Полесье выходит на первое место, Кривбасс реабилитируется. Турнирная таблица и лучшие бомбардиры УПЛ сезона 2024/25
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Полесье выходит на первое место, Кривбасс реабилитируется. Турнирная таблица и лучшие бомбардиры УПЛ сезона 2024/25

Премьер-лига

Следим за украинской Премьер-лигой

Полесье выходит на первое место, Кривбасс реабилитируется. Турнирная таблица и лучшие бомбардиры УПЛ сезона 2024/25

УПЛ

Новина українською

В кампании 2024/25 украинской Премьер-лиги принимают участие 16 клубов. Турнир проходит по двухкруговой системе без разделения на подгруппы. Чемпион текущей кампании получит путевку во второй раунд квалификации Лиги чемпионов, серебряный призер попадет в первый раунд квалификации Лиги Европы, а третья и четвертая команды начнут свои выступления со второго квалификационного раунда Лиги конференций.

  • Більше новин зі світу футболу читайте в режимі Live у Telegram UA-Football

В Первую лигу по итогам сезона вылетят 15 и 16 места. В свою очередь, команды, которые займут 13 и 14 позиции, сыграют в плей-офф с 4-й и 3-й командами Первой лиги, соответственно.

6-й тур УПЛ сезона 2024/25
Полесье выходит на первое место, Кривбасс реабилитируется. Турнирная таблица и лучшие бомбардиры УПЛ сезона 2024/25 - изображение 1

Турнирная таблица УПЛ 2024/2025

# КОМАНДА И В Н П З-П Очки
1 Полесье Полесье 5 4 1 0 12-3 13
2 ФК Александрия ФК Александрия 5 4 1 0 10-5 13
3 Динамо Динамо 4 4 0 0 8-2 12
4 Рух Рух 5 3 1 1 13-3 10
5 Кривбасс Кривбасс 5 3 1 1 5-4 10
6 Шахтер Шахтер 5 3 0 2 14-7 9
7 ЛНЗ ЛНЗ 5 3 0 2 6-5 9
8 Заря Заря 6 3 0 3 6-8 9
9 Ворскла Ворскла 5 2 2 1 6-6 8
10 Левый Берег Левый Берег 6 2 0 4 4-7 6
11 Черноморец Черноморец 6 2 0 4 3-7 6
12 Карпаты Карпаты 6 1 2 3 8-11 5
13 Верес Верес 6 1 1 4 4-9 4
14 Ингулец Ингулец 6 0 3 3 3-10 3
15 Колос Колос 5 0 2 3 3-6 2
16 Оболонь Оболонь 6 0 2 4 2-14 2

Таблица бомбардиров УПЛ 2024/2025

# Игрок Команда Голы (Пен) Матчи Среднее
1 Александр Назаренко Александр Назаренко Полесье Полесье 5 (1) 4 1.25
1
Александр Назаренко

Александр Назаренко

Полесье

Полесье
Голы (Пен) Матчи Среднее
5 (1) 4 1.25
2 Igor Krasnopir Igor Krasnopir Рух Рух 4 (1) 4 1.00
2
Igor Krasnopir

Igor Krasnopir

Рух

Рух
Голы (Пен) Матчи Среднее
4 (1) 4 1.00
3 Амбросий Чачуа Амбросий Чачуа Карпаты Карпаты 3 (1) 6 0.50
3
Амбросий Чачуа

Амбросий Чачуа

Карпаты

Карпаты
Голы (Пен) Матчи Среднее
3 (1) 6 0.50
3 Александр Филиппов Александр Филиппов ФК Александрия ФК Александрия 3 (1) 5 0.60
3
Александр Филиппов

Александр Филиппов

ФК Александрия

ФК Александрия
Голы (Пен) Матчи Среднее
3 (1) 5 0.60
3 Артём Бондаренко Артём Бондаренко Шахтер Шахтер 3 (1) 5 0.60
3
Артём Бондаренко

Артём Бондаренко

Шахтер

Шахтер
Голы (Пен) Матчи Среднее
3 (1) 5 0.60
3 Кирилл Ковалец Кирилл Ковалец ФК Александрия ФК Александрия 3 (1) 5 0.60
3
Кирилл Ковалец

Кирилл Ковалец

ФК Александрия

ФК Александрия
Голы (Пен) Матчи Среднее
3 (1) 5 0.60
3 Даниил Сикан Даниил Сикан Шахтер Шахтер 3 (1) 5 0.60
3
Даниил Сикан

Даниил Сикан

Шахтер

Шахтер
Голы (Пен) Матчи Среднее
3 (1) 5 0.60
3 Илья Квасница Илья Квасница Рух Рух 3 (1) 4 0.75
3
Илья Квасница

Илья Квасница

Рух

Рух
Голы (Пен) Матчи Среднее
3 (1) 4 0.75
9 Геннадий Пасич Геннадий Пасич ЛНЗ ЛНЗ 2 (1) 5 0.40
9
Геннадий Пасич

Геннадий Пасич

ЛНЗ

ЛНЗ
Голы (Пен) Матчи Среднее
2 (1) 5 0.40
9 Мухаррем Яшари Мухаррем Яшари ЛНЗ ЛНЗ 2 (1) 5 0.40
9
Мухаррем Яшари

Мухаррем Яшари

ЛНЗ

ЛНЗ
Голы (Пен) Матчи Среднее
2 (1) 5 0.40
9 Александр Зубков Александр Зубков Шахтер Шахтер 2 (2) 2 1.00
9
Александр Зубков

Александр Зубков

Шахтер

Шахтер
Голы (Пен) Матчи Среднее
2 (2) 2 1.00
9 Андрей Ярмоленко Андрей Ярмоленко Динамо Динамо 2 (2) 3 0.67
9
Андрей Ярмоленко

Андрей Ярмоленко

Динамо

Динамо
Голы (Пен) Матчи Среднее
2 (2) 3 0.67
9 Juan Alvina Juan Alvina ФК Александрия ФК Александрия 2 (1) 5 0.40
9
Juan Alvina

Juan Alvina

ФК Александрия

ФК Александрия
Голы (Пен) Матчи Среднее
2 (1) 5 0.40
9 Артур Шах Артур Шах Карпаты Карпаты 2 (1) 6 0.33
9
Артур Шах

Артур Шах

Карпаты

Карпаты
Голы (Пен) Матчи Среднее
2 (1) 6 0.33
9 Николай Матвиенко Николай Матвиенко Шахтер Шахтер 2 (1) 3 0.67
9
Николай Матвиенко

Николай Матвиенко

Шахтер

Шахтер
Голы (Пен) Матчи Среднее
2 (1) 3 0.67
9 Андрей Цуриков Андрей Цуриков Колос Колос 2 (1) 5 0.40
9
Андрей Цуриков

Андрей Цуриков

Колос

Колос
Голы (Пен) Матчи Среднее
2 (1) 5 0.40
9 Виталий Буяльский Виталий Буяльский Динамо Динамо 2 (1) 3 0.67
9
Виталий Буяльский

Виталий Буяльский

Динамо

Динамо
Голы (Пен) Матчи Среднее
2 (1) 3 0.67
9 Владислав Шарай Владислав Шарай Верес Верес 2 (0) 5 0.40
9
Владислав Шарай

Владислав Шарай

Верес

Верес
Голы (Пен) Матчи Среднее
2 (0) 5 0.40
9 Алексей Гуцуляк Алексей Гуцуляк Полесье Полесье 2 (1) 4 0.50
9
Алексей Гуцуляк

Алексей Гуцуляк

Полесье

Полесье
Голы (Пен) Матчи Среднее
2 (1) 4 0.50
9 Ярослав Карабин Ярослав Карабин Рух Рух 2 (1) 4 0.50
9
Ярослав Карабин

Ярослав Карабин

Рух

Рух
Голы (Пен) Матчи Среднее
2 (1) 4 0.50
21 Руслан Степанюк Руслан Степанюк Верес Верес 1 (1) 5 0.20
21
Руслан Степанюк

Руслан Степанюк

Верес

Верес
Голы (Пен) Матчи Среднее
1 (1) 5 0.20
21 Яков Башич Яков Башич Заря Заря 1 (1) 6 0.17
21
Яков Башич

Яков Башич

Заря

Заря
Голы (Пен) Матчи Среднее
1 (1) 6 0.17
21 Taras Galas Taras Galas Левый Берег Левый Берег 1 (1) 5 0.20
21
Taras Galas

Taras Galas

Левый Берег

Левый Берег
Голы (Пен) Матчи Среднее
1 (1) 5 0.20
21 Иван Калюжный Иван Калюжный ФК Александрия ФК Александрия 1 (1) 5 0.20
21
Иван Калюжный

Иван Калюжный

ФК Александрия

ФК Александрия
Голы (Пен) Матчи Среднее
1 (1) 5 0.20
21 Георгий Судаков Георгий Судаков Шахтер Шахтер 1 (1) 5 0.20
21
Георгий Судаков

Георгий Судаков

Шахтер

Шахтер
Голы (Пен) Матчи Среднее
1 (1) 5 0.20
21 Александр Яцик Александр Яцик Заря Заря 1 (1) 5 0.20
21
Александр Яцик

Александр Яцик

Заря

Заря
Голы (Пен) Матчи Среднее
1 (1) 5 0.20
21 Oleksandr Pyatov Oleksandr Pyatov Ингулец Ингулец 1 (1) 6 0.17
21
Oleksandr Pyatov

Oleksandr Pyatov

Ингулец

Ингулец
Голы (Пен) Матчи Среднее
1 (1) 6 0.17
21 Олег Очеретько Олег Очеретько Карпаты Карпаты 1 (2) 4 0.25
21
Олег Очеретько

Олег Очеретько

Карпаты

Карпаты
Голы (Пен) Матчи Среднее
1 (2) 4 0.25
21 Yevgen Pidlepenets Yevgen Pidlepenets Карпаты Карпаты 1 (2) 6 0.17
21
Yevgen Pidlepenets

Yevgen Pidlepenets

Карпаты

Карпаты
Голы (Пен) Матчи Среднее
1 (2) 6 0.17
21 Oleksandr Pshenychnyuk Oleksandr Pshenychnyuk Черноморец Черноморец 1 (2) 6 0.17
21
Oleksandr Pshenychnyuk

Oleksandr Pshenychnyuk

Черноморец

Черноморец
Голы (Пен) Матчи Среднее
1 (2) 6 0.17
21 Эдуардо Герреро Эдуардо Герреро Динамо Динамо 1 (2) 5 0.20
21
Эдуардо Герреро

Эдуардо Герреро

Динамо

Динамо
Голы (Пен) Матчи Среднее
1 (2) 5 0.20
21 Александр Пихалёнок Александр Пихалёнок Динамо Динамо 1 (2) 4 0.25
21
Александр Пихалёнок

Александр Пихалёнок

Динамо

Динамо
Голы (Пен) Матчи Среднее
1 (2) 4 0.25
21 Александр Скляр Александр Скляр Ворскла Ворскла 1 (1) 4 0.25
21
Александр Скляр

Александр Скляр

Ворскла

Ворскла
Голы (Пен) Матчи Среднее
1 (1) 4 0.25
21 Максим Брагару Максим Брагару Динамо Динамо 1 (2) 4 0.25
21
Максим Брагару

Максим Брагару

Динамо

Динамо
Голы (Пен) Матчи Среднее
1 (2) 4 0.25
21 Богдан Бутко Богдан Бутко Черноморец Черноморец 1 (1) 6 0.17
21
Богдан Бутко

Богдан Бутко

Черноморец

Черноморец
Голы (Пен) Матчи Среднее
1 (1) 6 0.17
21 Артем Гусол Артем Гусол Колос Колос 1 (1) 2 0.50
21
Артем Гусол

Артем Гусол

Колос

Колос
Голы (Пен) Матчи Среднее
1 (1) 2 0.50
21 Егор Твердохлеб Егор Твердохлеб Кривбасс Кривбасс 1 (1) 3 0.33
21
Егор Твердохлеб

Егор Твердохлеб

Кривбасс

Кривбасс
Голы (Пен) Матчи Среднее
1 (1) 3 0.33
21 Марк Ассинор Марк Ассинор ЛНЗ ЛНЗ 1 (1) 3 0.33
21
Марк Ассинор

Марк Ассинор

ЛНЗ

ЛНЗ
Голы (Пен) Матчи Среднее
1 (1) 3 0.33
21 Джевани Джевани ФК Александрия ФК Александрия 1 (1) 2 0.50
21
Джевани

Джевани

ФК Александрия

ФК Александрия
Голы (Пен) Матчи Среднее
1 (1) 2 0.50
21 Владимир Виливальд Владимир Виливальд Ингулец Ингулец 1 (1) 2 0.50
21
Владимир Виливальд

Владимир Виливальд

Ингулец

Ингулец
Голы (Пен) Матчи Среднее
1 (1) 2 0.50
21 Владислав Ванат Владислав Ванат Динамо Динамо 1 (0) 3 0.33
21
Владислав Ванат

Владислав Ванат

Динамо

Динамо
Голы (Пен) Матчи Среднее
1 (0) 3 0.33
21 Джордан Джордан Заря Заря 1 (0) 6 0.17
21
Джордан

Джордан

Заря

Заря
Голы (Пен) Матчи Среднее
1 (0) 6 0.17
21 Сергей Мякушко Сергей Мякушко Ворскла Ворскла 1 (1) 3 0.33
21
Сергей Мякушко

Сергей Мякушко

Ворскла

Ворскла
Голы (Пен) Матчи Среднее
1 (1) 3 0.33
21 Клайвер Клайвер Рух Рух 1 (1) 3 0.33
21
Клайвер

Клайвер

Рух

Рух
Голы (Пен) Матчи Среднее
1 (1) 3 0.33
21 Дмитрий Крыськив Дмитрий Крыськив Шахтер Шахтер 1 (1) 4 0.25
21
Дмитрий Крыськив

Дмитрий Крыськив

Шахтер

Шахтер
Голы (Пен) Матчи Среднее
1 (1) 4 0.25
21 Виталий Холод Виталий Холод Рух Рух 1 (1) 4 0.25
21
Виталий Холод

Виталий Холод

Рух

Рух
Голы (Пен) Матчи Среднее
1 (1) 4 0.25
21 Иван Нестеренко Иван Нестеренко Ворскла Ворскла 1 (1) 4 0.25
21
Иван Нестеренко

Иван Нестеренко

Ворскла

Ворскла
Голы (Пен) Матчи Среднее
1 (1) 4 0.25
21 Филипп Будковский Филипп Будковский Заря Заря 1 (1) 3 0.33
21
Филипп Будковский

Филипп Будковский

Заря

Заря
Голы (Пен) Матчи Среднее
1 (1) 3 0.33
21 Принс Аду Принс Аду Кривбасс Кривбасс 1 (1) 3 0.33
21
Принс Аду

Принс Аду

Кривбасс

Кривбасс
Голы (Пен) Матчи Среднее
1 (1) 3 0.33
21 Caua Paixao Caua Paixao Полесье Полесье 1 (1) 4 0.25
21
Caua Paixao

Caua Paixao

Полесье

Полесье
Голы (Пен) Матчи Среднее
1 (1) 4 0.25

7-й тур УПЛ сезона 2024/25

Полесье выходит на первое место, Кривбасс реабилитируется. Турнирная таблица и лучшие бомбардиры УПЛ сезона 2024/25 - изображение 218

По теме
yellow-arrow
Вивчаренко: После матчей национальных и молодежных сборных всегда тяжело играть
yellow-arrow
Шарай: Такие пенальти нельзя ставить. Полесье ничем не удивило
yellow-arrow
Назаренко: Верес навязал борьбу и доказательство тому – травмированные, разбитые носы, головы
Ворскла (Полтава) Заря (Луганск) Кривбасс (Кривой Рог) Динамо (Киев) Шахтер (Донецк) Черноморец (Одесса) ФК Александрия Оболонь (Киев) Верес (Ровно) Рух (Львов) Ингулец (Петрово) Колос (Ковалевка) Полесье (Житомир) ЛНЗ (Черкассы) Левый берег (Киев) Карпаты (Львов)
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
avatar
жажа_the_best (Харьков)
02.09.2024 в 02:59
Редкий и удивительный факт! Донецкие вонючки после 4-х туров на позорном девятом месте. Ха-ха-ха! Не каждый день можно видеть подобное. Скрыню. Распечатываю. Вешаю на стену. Смотрю и радуюсь этому феномену!
Ответить
2
4
Вернуться к новостям
Комментарии 7
avatar
жажа_the_best (Харьков)
02.09.2024 в 02:59
Редкий и удивительный факт! Донецкие вонючки после 4-х туров на позорном девятом месте. Ха-ха-ха! Не каждый день можно видеть подобное. Скрыню. Распечатываю. Вешаю на стену. Смотрю и радуюсь этому феномену!
Ответить
2
4
aleks68
14.09.2024 в 00:39
сдохни падаль
Ответить
1
2
avatar
жажа_the_best (Харьков)
14.09.2024 в 04:05
усралекс привыкай что твое вонючее ахметостадо становицца твердым середняком УПЛ. Тяжело будет, но ты привыкай
 
2
0
ts0y (Чернигов)
14.09.2024 в 23:37
Редкий и удивительный факт, это когда ты синелобый, в плавках прыгаешь с пирса с криками "Харьковчане! Это мы! "Металлист", а кроты не первый раз плетутца в средине. Только вот на выходе кроты 1-2, а где мужчина в плавках с видео со своим металлистом?)
Ответить
0
1
avatar
Просто Квашин (Харків)
15.09.2024 в 22:30
жужа вражина - я тобі плюсанув...
Ответить
0
0
alex.belogubko (одесса)
01.09.2024 в 00:06
ЧО уберите БАБИЧА-МИСЮРУ и всё наладиться
Ответить
0
4
Kondor (Веселе)
16.08.2024 в 23:31
Какое же женлание у идиотов!
Ответить
0
4

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости