Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Разгромные победы Полесья и Руха, ничья Кривбасса. Турнирная таблица и лучшие бомбардиры УПЛ сезона 2024/25
Следим за украинской Премьер-лигой
УПЛ
В кампании 2024/25 украинской Премьер-лиги принимают участие 16 клубов. Турнир проходит по двухкруговой системе без разделения на подгруппы. Чемпион текущей кампании получит путевку во второй раунд квалификации Лиги чемпионов, серебряный призер попадет в первый раунд квалификации Лиги Европы, а третья и четвертая команды начнут свои выступления со второго квалификационного раунда Лиги конференций.
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В Первую лигу по итогам сезона вылетят 15 и 16 места. В свою очередь, команды, которые займут 13 и 14 позиции, сыграют в плей-офф с 4-й и 3-й командами Первой лиги, соответственно.
4-й тур УПЛ сезона 2024/25
Турнирная таблица УПЛ 2024/2025
|#
|КОМАНДА
|И
|В
|Н
|П
|З-П
|Очки
|1
|ФК Александрия
|3
|3
|0
|0
|8-4
|9
|2
|Полесье
|3
|2
|1
|0
|6-1
|7
|3
|Шахтер
|4
|2
|0
|2
|9-5
|6
|4
|ЛНЗ
|3
|2
|0
|1
|4-3
|6
|5
|Рух
|3
|2
|0
|1
|8-3
|6
|6
|Динамо
|2
|2
|0
|0
|5-2
|6
|7
|Кривбасс
|3
|2
|0
|1
|3-3
|6
|8
|Заря
|4
|2
|0
|2
|4-6
|6
|9
|Ворскла
|3
|2
|0
|1
|5-5
|6
|10
|Карпаты
|3
|1
|1
|1
|4-3
|4
|11
|Черноморец
|3
|1
|0
|2
|1-2
|3
|12
|Колос
|3
|0
|2
|1
|2-3
|2
|13
|Ингулец
|3
|0
|2
|1
|2-3
|2
|14
|Верес
|3
|0
|1
|2
|1-4
|1
|15
|Оболонь
|4
|0
|1
|3
|2-12
|1
|16
|Левый Берег
|3
|0
|0
|3
|0-5
|0
Таблица бомбардиров УПЛ 2024/2025
|#
|Игрок
|Команда
|Голы (Пен)
|Матчи
|Среднее
|1
|Александр Филиппов
|ФК Александрия
|3 (1)
|3
|1.00
|
1
|
Голы (Пен) Матчи Среднее
3 (1) 3 1.00
|2
|Андрей Цуриков
|Колос
|2 (0)
|3
|0.67
|
2
|
Голы (Пен) Матчи Среднее
2 (0) 3 0.67
|2
|Илья Квасница
|Рух
|2 (0)
|2
|1.00
|
2
|
Голы (Пен) Матчи Среднее
2 (0) 2 1.00
|2
|Даниил Сикан
|Шахтер
|2 (0)
|4
|0.50
|
2
|
Голы (Пен) Матчи Среднее
2 (0) 4 0.50
|2
|Кирилл Ковалец
|ФК Александрия
|2 (0)
|3
|0.67
|
2
|
Голы (Пен) Матчи Среднее
2 (0) 3 0.67
|2
|Николай Матвиенко
|Шахтер
|2 (0)
|3
|0.67
|
2
|
Голы (Пен) Матчи Среднее
2 (0) 3 0.67
|2
|Juan Alvina
|ФК Александрия
|2 (0)
|3
|0.67
|
2
|
Голы (Пен) Матчи Среднее
2 (0) 3 0.67
|8
|Джордан
|Заря
|1 (0)
|3
|0.33
|
8
|
Голы (Пен) Матчи Среднее
1 (0) 3 0.33
|8
|Владислав Ванат
|Динамо
|1 (0)
|1
|1.00
|
8
|
Голы (Пен) Матчи Среднее
1 (0) 1 1.00
|8
|Андрей Ярмоленко
|Динамо
|1 (1)
|1
|1.00
|
8
|
Голы (Пен) Матчи Среднее
1 (1) 1 1.00
|8
|Олег Очеретько
|Карпаты
|1 (0)
|2
|0.50
|
8
|
Голы (Пен) Матчи Среднее
1 (0) 2 0.50
|8
|Volodymyr Vilivald
|Ингулец
|1 (0)
|1
|1.00
|
8
|
Голы (Пен) Матчи Среднее
1 (0) 1 1.00
|8
|Иван Нестеренко
|Ворскла
|1 (0)
|3
|0.33
|
8
|
Голы (Пен) Матчи Среднее
1 (0) 3 0.33
|8
|Ибрахим Кане
|Ворскла
|1 (0)
|3
|0.33
|
8
|
Голы (Пен) Матчи Среднее
1 (0) 3 0.33
|8
|Алексей Хобленко
|Черноморец
|1 (0)
|3
|0.33
|
8
|
Голы (Пен) Матчи Среднее
1 (0) 3 0.33
|8
|Prince Adu
|Кривбасс
|1 (0)
|3
|0.33
|
8
|
Голы (Пен) Матчи Среднее
1 (0) 3 0.33
|8
|Тимур Стецков
|Кривбасс
|1 (1)
|3
|0.33
|
8
|
Голы (Пен) Матчи Среднее
1 (1) 3 0.33
|8
|Иван Калюжный
|ФК Александрия
|1 (0)
|3
|0.33
|
8
|
Голы (Пен) Матчи Среднее
1 (0) 3 0.33
|8
|Дмитрий Крыськив
|Шахтер
|1 (0)
|3
|0.33
|
8
|
Голы (Пен) Матчи Среднее
1 (0) 3 0.33
|8
|Педриньо
|Шахтер
|1 (0)
|4
|0.25
|
8
|
Голы (Пен) Матчи Среднее
1 (0) 4 0.25
|8
|Muharrem Jashari
|ЛНЗ
|1 (1)
|3
|0.33
|
8
|
Голы (Пен) Матчи Среднее
1 (1) 3 0.33
|8
|Геннадий Пасич
|ЛНЗ
|1 (0)
|3
|0.33
|
8
|
Голы (Пен) Матчи Среднее
1 (0) 3 0.33
|8
|Александр Назаренко
|Полесье
|1 (0)
|2
|0.50
|
8
|
Голы (Пен) Матчи Среднее
1 (0) 2 0.50
|8
|Амбросий Чачуа
|Карпаты
|1 (0)
|3
|0.33
|
8
|
Голы (Пен) Матчи Среднее
1 (0) 3 0.33
|8
|Оливье Тилль
|ЛНЗ
|1 (0)
|3
|0.33
|
8
|
Голы (Пен) Матчи Среднее
1 (0) 3 0.33
|8
|Александр Пихалёнок
|Динамо
|1 (0)
|2
|0.50
|
8
|
Голы (Пен) Матчи Среднее
1 (0) 2 0.50
|8
|Остап Притула
|Рух
|1 (1)
|2
|0.50
|
8
|
Голы (Пен) Матчи Среднее
1 (1) 2 0.50
|8
|Александр Яцик
|Заря
|1 (0)
|3
|0.33
|
8
|
Голы (Пен) Матчи Среднее
1 (0) 3 0.33
|8
|Марк Ассинор
|ЛНЗ
|1 (0)
|3
|0.33
|
8
|
Голы (Пен) Матчи Среднее
1 (0) 3 0.33
|8
|Яков Башич
|Заря
|1 (0)
|3
|0.33
|
8
|
Голы (Пен) Матчи Среднее
1 (0) 3 0.33
|8
|Владислав Шарай
|Верес
|1 (0)
|3
|0.33
|
8
|
Голы (Пен) Матчи Среднее
1 (0) 3 0.33
|8
|Георгий Судаков
|Шахтер
|1 (1)
|4
|0.25
|
8
|
Голы (Пен) Матчи Среднее
1 (1) 4 0.25
|8
|Volodymyr Bilotserkovets
|Ингулец
|1 (0)
|3
|0.33
|
8
|
Голы (Пен) Матчи Среднее
1 (0) 3 0.33
|8
|Александр Зубков
|Шахтер
|1 (0)
|1
|1.00
|
8
|
Голы (Пен) Матчи Среднее
1 (0) 1 1.00
|8
|Олег Слободян
|Оболонь
|1 (0)
|1
|1.00
|
8
|
Голы (Пен) Матчи Среднее
1 (0) 1 1.00
|8
|Руслан Черненко
|Оболонь
|1 (0)
|3
|0.33
|
8
|
Голы (Пен) Матчи Среднее
1 (0) 3 0.33
|8
|Артем Челядин
|Ворскла
|1 (0)
|3
|0.33
|
8
|
Голы (Пен) Матчи Среднее
1 (0) 3 0.33
|8
|Николай Шапаренко
|Динамо
|1 (0)
|2
|0.50
|
8
|
Голы (Пен) Матчи Среднее
1 (0) 2 0.50
|8
|Klayver
|Рух
|1 (0)
|2
|0.50
|
8
|
Голы (Пен) Матчи Среднее
1 (0) 2 0.50
|8
|Igor Krasnopir
|Рух
|1 (0)
|2
|0.50
|
8
|
Голы (Пен) Матчи Среднее
1 (0) 2 0.50
|8
|Егор Твердохлеб
|Кривбасс
|1 (0)
|2
|0.50
|
8
|
Голы (Пен) Матчи Среднее
1 (0) 2 0.50
|8
|Сергей Чоботенко
|Полесье
|1 (0)
|2
|0.50
|
8
|
Голы (Пен) Матчи Среднее
1 (0) 2 0.50
|8
|Артур Шах
|Карпаты
|1 (0)
|3
|0.33
|
8
|
Голы (Пен) Матчи Среднее
1 (0) 3 0.33
|8
|Эдуардо Герреро
|Заря
|1 (0)
|3
|0.33
|
8
|
Голы (Пен) Матчи Среднее
1 (0) 3 0.33
|8
|Николай Ковталюк
|Ворскла
|1 (0)
|3
|0.33
|
8
|
Голы (Пен) Матчи Среднее
1 (0) 3 0.33
|8
|Виталий Буяльский
|Динамо
|1 (0)
|1
|1.00
|
8
|
Голы (Пен) Матчи Среднее
1 (0) 1 1.00
|8
|Сергей Мякушко
|Ворскла
|1 (0)
|2
|0.50
|
8
|
Голы (Пен) Матчи Среднее
1 (0) 2 0.50
|8
|Павел Полегенько
|Карпаты
|1 (0)
|3
|0.33
|
8
|
Голы (Пен) Матчи Среднее
1 (0) 3 0.33
5-й тур УПЛ сезона 2024/25
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