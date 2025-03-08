Премьер-лига
Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Рух дожимает Ингулец. Турнирная таблица и лучшие бомбардиры УПЛ сезона 2024/25
Следим за украинской Премьер-лигой
УПЛ
В кампании 2024/25 украинской Премьер-лиги принимают участие 16 клубов. Турнир проходит по двухкруговой системе без разделения на подгруппы. Чемпион текущей кампании получит путевку во второй раунд квалификации Лиги чемпионов, серебряный призер попадет в первый раунд квалификации Лиги Европы, а третья и четвертая команды начнут свои выступления со второго квалификационного раунда Лиги конференций.
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В Первую лигу по итогам сезона вылетят 15 и 16 места. В свою очередь, команды, которые займут 13 и 14 позиции, сыграют в плей-офф с 4-й и 3-й командами Первой лиги, соответственно.
20-й тур УПЛ сезона 2024/25
Турнирная таблица УПЛ 2024/2025
|#
|КОМАНДА
|И
|В
|Н
|П
|З-П
|Очки
|1
|Динамо
|20
|15
|5
|0
|42-13
|50
|2
|ФК Александрия
|20
|13
|5
|2
|29-16
|44
|3
|Шахтер
|19
|12
|4
|3
|46-16
|40
|4
|Полесье
|20
|9
|7
|4
|28-17
|34
|5
|Кривбасс
|19
|9
|5
|5
|23-19
|32
|6
|Заря
|19
|9
|1
|9
|23-23
|28
|7
|Карпаты
|20
|8
|4
|8
|23-23
|28
|8
|Рух
|20
|6
|8
|6
|22-17
|26
|9
|Верес
|20
|6
|7
|7
|22-27
|25
|10
|Левый Берег
|20
|6
|4
|10
|12-21
|22
|11
|ЛНЗ
|20
|6
|4
|10
|20-29
|22
|12
|Колос
|20
|3
|9
|8
|13-17
|18
|13
|Оболонь
|20
|4
|6
|10
|12-31
|18
|14
|Ворскла
|20
|4
|6
|10
|16-27
|18
|15
|Черноморец
|20
|4
|3
|13
|14-30
|15
|16
|Ингулец
|19
|2
|6
|11
|14-33
|12
Бомбардиры
|#
|Игрок
|Команда
|Голы (Пен)
|Матчи
|Среднее
|1
|Владислав Ванат
|Динамо
|11 (1)
|18
|0.61
|
1
|
Голы (Пен) Матчи Среднее
11 (1) 18 0.61
|2
|Георгий Судаков
|Шахтер
|10 (2)
|18
|0.56
|
2
|
Голы (Пен) Матчи Среднее
10 (2) 18 0.56
|2
|Алексей Гуцуляк
|Полесье
|10 (0)
|19
|0.53
|
2
|
Голы (Пен) Матчи Среднее
10 (0) 19 0.53
|4
|Артём Бондаренко
|Шахтер
|9 (1)
|18
|0.50
|
4
|
Голы (Пен) Матчи Среднее
9 (1) 18 0.50
|5
|Егор Твердохлеб
|Кривбасс
|8 (0)
|14
|0.57
|
5
|
Голы (Пен) Матчи Среднее
8 (0) 14 0.57
|5
|Александр Филиппов
|ФК Александрия
|8 (1)
|20
|0.40
|
5
|
Голы (Пен) Матчи Среднее
8 (1) 20 0.40
|7
|Александр Назаренко
|Полесье
|7 (2)
|20
|0.35
|
7
|
Голы (Пен) Матчи Среднее
7 (2) 20 0.35
|7
|Петар Мичин
|Заря
|7 (0)
|18
|0.39
|
7
|
Голы (Пен) Матчи Среднее
7 (0) 18 0.39
|9
|Игорь Краснопир
|Карпаты
|6 (1)
|20
|0.30
|
9
|
Голы (Пен) Матчи Среднее
6 (1) 20 0.30
|9
|Амбросий Чачуа
|Карпаты
|6 (0)
|19
|0.32
|
9
|
Голы (Пен) Матчи Среднее
6 (0) 19 0.32
|11
|Мухаррем Яшари
|ЛНЗ
|5 (1)
|19
|0.26
|
11
|
Голы (Пен) Матчи Среднее
5 (1) 19 0.26
|11
|Виталий Буяльский
|Динамо
|5 (1)
|19
|0.26
|
11
|
Голы (Пен) Матчи Среднее
5 (1) 19 0.26
|11
|Ярослав Карабин
|Рух
|5 (1)
|19
|0.26
|
11
|
Голы (Пен) Матчи Среднее
5 (1) 19 0.26
|11
|Филипп Будковский
|Заря
|5 (1)
|16
|0.31
|
11
|
Голы (Пен) Матчи Среднее
5 (1) 16 0.31
|11
|Александр Зубков
|Шахтер
|5 (0)
|12
|0.42
|
11
|
Голы (Пен) Матчи Среднее
5 (0) 12 0.42
|16
|Денис Янаков
|Черноморец
|4 (1)
|18
|0.22
|
16
|
Голы (Пен) Матчи Среднее
4 (1) 18 0.22
|16
|Николай Гайдучик
|Верес
|4 (1)
|20
|0.20
|
16
|
Голы (Пен) Матчи Среднее
4 (1) 20 0.20
|16
|Miguel
|ФК Александрия
|4 (2)
|19
|0.21
|
16
|
Голы (Пен) Матчи Среднее
4 (2) 19 0.21
|16
|Луан Кампуш
|Верес
|4 (1)
|18
|0.22
|
16
|
Голы (Пен) Матчи Среднее
4 (1) 18 0.22
|16
|Николай Шапаренко
|Динамо
|4 (0)
|13
|0.31
|
16
|
Голы (Пен) Матчи Среднее
4 (0) 13 0.31
|16
|Бруниньо
|Карпаты
|4 (1)
|14
|0.29
|
16
|
Голы (Пен) Матчи Среднее
4 (1) 14 0.29
|16
|Илья Квасница
|Карпаты
|4 (0)
|18
|0.22
|
16
|
Голы (Пен) Матчи Среднее
4 (0) 18 0.22
|16
|Александр Яцик
|Заря
|4 (0)
|18
|0.22
|
16
|
Голы (Пен) Матчи Среднее
4 (0) 18 0.22
|16
|Хуан Альвина
|ФК Александрия
|4 (0)
|20
|0.20
|
16
|
Голы (Пен) Матчи Среднее
4 (0) 20 0.20
|25
|Кирилл Ковалец
|ФК Александрия
|3 (0)
|19
|0.16
|
25
|
Голы (Пен) Матчи Среднее
3 (0) 19 0.16
|25
|Yevgen Pidlepenets
|Карпаты
|3 (0)
|19
|0.16
|
25
|
Голы (Пен) Матчи Среднее
3 (0) 19 0.16
|25
|Hrvoje Ilic
|Кривбасс
|3 (2)
|13
|0.23
|
25
|
Голы (Пен) Матчи Среднее
3 (2) 13 0.23
|25
|Владислав Шарай
|Верес
|3 (0)
|19
|0.16
|
25
|
Голы (Пен) Матчи Среднее
3 (0) 19 0.16
|25
|Андрей Ярмоленко
|Динамо
|3 (3)
|12
|0.25
|
25
|
Голы (Пен) Матчи Среднее
3 (3) 12 0.25
|25
|Самсон Иеде
|Ворскла
|3 (0)
|18
|0.17
|
25
|
Голы (Пен) Матчи Среднее
3 (0) 18 0.17
|25
|Руслан Дедух
|Левый Берег
|3 (2)
|19
|0.16
|
25
|
Голы (Пен) Матчи Среднее
3 (2) 19 0.16
|25
|Marko Mrvaljevic
|Верес
|3 (2)
|16
|0.19
|
25
|
Голы (Пен) Матчи Среднее
3 (2) 16 0.19
|25
|Николай Матвиенко
|Шахтер
|3 (0)
|16
|0.19
|
25
|
Голы (Пен) Матчи Среднее
3 (0) 16 0.19
|25
|Валентин Рубчинский
|Динамо
|3 (0)
|15
|0.20
|
25
|
Голы (Пен) Матчи Среднее
3 (0) 15 0.20
|25
|Александр Караваев
|Динамо
|3 (0)
|11
|0.27
|
25
|
Голы (Пен) Матчи Среднее
3 (0) 11 0.27
|25
|Oleksandr Pyatov
|Ингулец
|3 (0)
|18
|0.17
|
25
|
Голы (Пен) Матчи Среднее
3 (0) 18 0.17
|25
|Yevgeniy Skyba
|Черноморец
|3 (0)
|15
|0.20
|
25
|
Голы (Пен) Матчи Среднее
3 (0) 15 0.20
|25
|Даниил Сикан
|Шахтер
|3 (0)
|12
|0.25
|
25
|
Голы (Пен) Матчи Среднее
3 (0) 12 0.25
|25
|Николай Ковталюк
|Колос
|3 (0)
|18
|0.17
|
25
|
Голы (Пен) Матчи Среднее
3 (0) 18 0.17
|25
|Владимир Бражко
|Динамо
|3 (0)
|16
|0.19
|
25
|
Голы (Пен) Матчи Среднее
3 (0) 16 0.19
|25
|Eguinaldo
|Шахтер
|3 (0)
|16
|0.19
|
25
|
Голы (Пен) Матчи Среднее
3 (0) 16 0.19
|42
|Андерсон Джордан
|Заря
|2 (0)
|19
|0.11
|
42
|
Голы (Пен) Матчи Среднее
2 (0) 19 0.11
|42
|Виктор Близниченко
|Оболонь
|2 (0)
|19
|0.11
|
42
|
Голы (Пен) Матчи Среднее
2 (0) 19 0.11
|42
|Александр Скляр
|Ворскла
|2 (0)
|18
|0.11
|
42
|
Голы (Пен) Матчи Среднее
2 (0) 18 0.11
|42
|Геннадий Пасич
|ЛНЗ
|2 (0)
|19
|0.11
|
42
|
Голы (Пен) Матчи Среднее
2 (0) 19 0.11
|42
|Иван Нестеренко
|Ворскла
|2 (0)
|18
|0.11
|
42
|
Голы (Пен) Матчи Среднее
2 (0) 18 0.11
|42
|Артур Шах
|Карпаты
|2 (0)
|19
|0.11
|
42
|
Голы (Пен) Матчи Среднее
2 (0) 19 0.11
|42
|Роман Дидык
|Рух
|2 (0)
|18
|0.11
|
42
|
Голы (Пен) Матчи Среднее
2 (0) 18 0.11
|42
|Daniel Sosah
|Кривбасс
|2 (0)
|18
|0.11
|
42
|
Голы (Пен) Матчи Среднее
2 (0) 18 0.11
|42
|Павел Полегенько
|Карпаты
|2 (1)
|13
|0.15
|
42
|
Голы (Пен) Матчи Среднее
2 (1) 13 0.15
|42
|Олег Очеретько
|Карпаты
|2 (1)
|18
|0.11
|
42
|
Голы (Пен) Матчи Среднее
2 (1) 18 0.11
|42
|Андрей Цуриков
|Колос
|2 (0)
|18
|0.11
|
42
|
Голы (Пен) Матчи Среднее
2 (0) 18 0.11
|42
|Остап Притула
|Рух
|2 (1)
|14
|0.14
|
42
|
Голы (Пен) Матчи Среднее
2 (1) 14 0.14
|42
|Игорь Харатин
|Верес
|2 (1)
|6
|0.33
|
42
|
Голы (Пен) Матчи Среднее
2 (1) 6 0.33
|42
|Илья Путря
|ЛНЗ
|2 (0)
|20
|0.10
|
42
|
Голы (Пен) Матчи Среднее
2 (0) 20 0.10
|42
|Ибрахим Кане
|Ворскла
|2 (0)
|20
|0.10
|
42
|
Голы (Пен) Матчи Среднее
2 (0) 20 0.10
|42
|Дмитрий Клёц
|Верес
|2 (0)
|20
|0.10
|
42
|
Голы (Пен) Матчи Среднее
2 (0) 20 0.10
|42
|Яков Башич
|Заря
|2 (0)
|18
|0.11
|
42
|
Голы (Пен) Матчи Среднее
2 (0) 18 0.11
|42
|Олег Слободян
|Оболонь
|2 (0)
|12
|0.17
|
42
|
Голы (Пен) Матчи Среднее
2 (0) 12 0.17
|42
|Владимир Виливальд
|Кривбасс
|2 (0)
|13
|0.15
|
42
|
Голы (Пен) Матчи Среднее
2 (0) 13 0.15
|42
|Sidney
|Левый Берег
|2 (0)
|13
|0.15
|
42
|
Голы (Пен) Матчи Среднее
2 (0) 13 0.15
|42
|Ньюертон
|Шахтер
|2 (0)
|12
|0.17
|
42
|
Голы (Пен) Матчи Среднее
2 (0) 12 0.17
|42
|Александр Пихалёнок
|Динамо
|2 (0)
|10
|0.20
|
42
|
Голы (Пен) Матчи Среднее
2 (0) 10 0.20
|42
|Факундо Батиста
|Полесье
|2 (0)
|3
|0.67
|
42
|
Голы (Пен) Матчи Среднее
2 (0) 3 0.67
|42
|Дмитрий Шастал
|Левый Берег
|2 (0)
|8
|0.25
|
42
|
Голы (Пен) Матчи Среднее
2 (0) 8 0.25
|42
|Максим Задерака
|Кривбасс
|2 (0)
|14
|0.14
|
42
|
Голы (Пен) Матчи Среднее
2 (0) 14 0.14
|42
|Сергей Мякушко
|Ворскла
|2 (0)
|12
|0.17
|
42
|
Голы (Пен) Матчи Среднее
2 (0) 12 0.17
|42
|Лассина Траоре
|Шахтер
|2 (0)
|16
|0.13
|
42
|
Голы (Пен) Матчи Среднее
2 (0) 16 0.13
|42
|Фрэнсис Момо
|ЛНЗ
|2 (0)
|17
|0.12
|
42
|
Голы (Пен) Матчи Среднее
2 (0) 17 0.12
|42
|Kevin
|Шахтер
|2 (0)
|14
|0.14
|
42
|
Голы (Пен) Матчи Среднее
2 (0) 14 0.14
|42
|Volodymyr Bilotserkovets
|Заря
|2 (0)
|18
|0.11
|
42