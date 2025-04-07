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Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Рух побеждает, Полесье буксует. Турнирная таблица и лучшие бомбардиры УПЛ сезона 2024/25

Премьер-лига
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Следим за украинской Премьер-лигой

Рух побеждает, Полесье буксует. Турнирная таблица и лучшие бомбардиры УПЛ сезона 2024/25

УПЛ

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В кампании 2024/25 украинской Премьер-лиги принимают участие 16 клубов. Турнир проходит по двухкруговой системе без разделения на подгруппы. Чемпион текущей кампании получит путевку во второй раунд квалификации Лиги чемпионов, серебряный призер попадет в первый раунд квалификации Лиги Европы, а третья и четвертая команды начнут свои выступления со второго квалификационного раунда Лиги конференций.

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В Первую лигу по итогам сезона вылетят 15 и 16 места. В свою очередь, команды, которые займут 13 и 14 позиции, сыграют в плей-офф с 4-й и 3-й командами Первой лиги, соответственно.

23-й тур УПЛ сезона 2024/25

Рух побеждает, Полесье буксует. Турнирная таблица и лучшие бомбардиры УПЛ сезона 2024/25 - изображение 1

Турнирная таблица УПЛ 2024/2025

# КОМАНДА И В Н П З-П Очки
1 Динамо Динамо 23 17 6 0 48-15 57
2 ФК Александрия ФК Александрия 23 16 5 2 35-16 53
3 Шахтер Шахтер 22 14 5 3 51-16 47
4 Полесье Полесье 23 10 8 5 31-23 38
5 Кривбасс Кривбасс 21 10 5 6 24-20 35
6 Карпаты Карпаты 23 9 6 8 28-24 33
7 Заря Заря 22 10 2 10 27-29 32
8 Верес Верес 23 7 8 8 27-31 29
9 Рух Рух 23 7 8 8 23-20 29
10 ЛНЗ ЛНЗ 23 7 4 12 22-31 25
11 Левый Берег Левый Берег 22 6 4 12 12-24 22
12 Колос Колос 23 4 9 10 16-20 21
13 Оболонь Оболонь 23 5 6 12 13-37 21
14 Ворскла Ворскла 23 5 6 12 18-30 21
15 Черноморец Черноморец 23 5 3 15 15-35 18
16 Ингулец Ингулец 22 3 7 12 15-34 16

Бомбардиры

# Игрок Команда Голы (Пен) Матчи Среднее
1 Владислав Ванат Владислав Ванат Динамо Динамо 13 (1) 21 0.62
1
Владислав Ванат

Владислав Ванат

Динамо

Динамо
Голы (Пен) Матчи Среднее
13 (1) 21 0.62
2 Георгий Судаков Георгий Судаков Шахтер Шахтер 11 (2) 21 0.52
2
Георгий Судаков

Георгий Судаков

Шахтер

Шахтер
Голы (Пен) Матчи Среднее
11 (2) 21 0.52
2 Алексей Гуцуляк Алексей Гуцуляк Полесье Полесье 11 (1) 21 0.52
2
Алексей Гуцуляк

Алексей Гуцуляк

Полесье

Полесье
Голы (Пен) Матчи Среднее
11 (1) 21 0.52
4 Александр Филиппов Александр Филиппов ФК Александрия ФК Александрия 10 (1) 23 0.43
4
Александр Филиппов

Александр Филиппов

ФК Александрия

ФК Александрия
Голы (Пен) Матчи Среднее
10 (1) 23 0.43
5 Артём Бондаренко Артём Бондаренко Шахтер Шахтер 9 (1) 21 0.43
5
Артём Бондаренко

Артём Бондаренко

Шахтер

Шахтер
Голы (Пен) Матчи Среднее
9 (1) 21 0.43
5 Егор Твердохлеб Егор Твердохлеб Кривбасс Кривбасс 9 (0) 15 0.60
5
Егор Твердохлеб

Егор Твердохлеб

Кривбасс

Кривбасс
Голы (Пен) Матчи Среднее
9 (0) 15 0.60
7 Петар Мичин Петар Мичин Заря Заря 8 (0) 21 0.38
7
Петар Мичин

Петар Мичин

Заря

Заря
Голы (Пен) Матчи Среднее
8 (0) 21 0.38
8 Бруниньо Бруниньо Карпаты Карпаты 7 (3) 16 0.44
8
Бруниньо

Бруниньо

Карпаты

Карпаты
Голы (Пен) Матчи Среднее
7 (3) 16 0.44
8 Александр Назаренко Александр Назаренко Полесье Полесье 7 (2) 22 0.32
8
Александр Назаренко

Александр Назаренко

Полесье

Полесье
Голы (Пен) Матчи Среднее
7 (2) 22 0.32
8 Амбросий Чачуа Амбросий Чачуа Карпаты Карпаты 7 (0) 21 0.33
8
Амбросий Чачуа

Амбросий Чачуа

Карпаты

Карпаты
Голы (Пен) Матчи Среднее
7 (0) 21 0.33
8 Филипп Будковский Филипп Будковский Заря Заря 7 (1) 19 0.37
8
Филипп Будковский

Филипп Будковский

Заря

Заря
Голы (Пен) Матчи Среднее
7 (1) 19 0.37
12 Ярослав Карабин Ярослав Карабин Рух Рух 6 (1) 23 0.26
12
Ярослав Карабин

Ярослав Карабин

Рух

Рух
Голы (Пен) Матчи Среднее
6 (1) 23 0.26
12 Игорь Краснопир Игорь Краснопир Карпаты Карпаты 6 (1) 22 0.27
12
Игорь Краснопир

Игорь Краснопир

Карпаты

Карпаты
Голы (Пен) Матчи Среднее
6 (1) 22 0.27
12 Виталий Буяльский Виталий Буяльский Динамо Динамо 6 (1) 22 0.27
12
Виталий Буяльский

Виталий Буяльский

Динамо

Динамо
Голы (Пен) Матчи Среднее
6 (1) 22 0.27
12 Жуан Безерра Жуан Безерра ФК Александрия ФК Александрия 6 (0) 23 0.26
12
Жуан Безерра

Жуан Безерра

ФК Александрия

ФК Александрия
Голы (Пен) Матчи Среднее
6 (0) 23 0.26
16 Мухаррем Яшари Мухаррем Яшари ЛНЗ ЛНЗ 5 (1) 22 0.23
16
Мухаррем Яшари

Мухаррем Яшари

ЛНЗ

ЛНЗ
Голы (Пен) Матчи Среднее
5 (1) 22 0.23
16 Николай Гайдучик Николай Гайдучик Верес Верес 5 (1) 23 0.22
16
Николай Гайдучик

Николай Гайдучик

Верес

Верес
Голы (Пен) Матчи Среднее
5 (1) 23 0.22
16 Александр Зубков Александр Зубков Шахтер Шахтер 5 (0) 12 0.42
16
Александр Зубков

Александр Зубков

Шахтер

Шахтер
Голы (Пен) Матчи Среднее
5 (0) 12 0.42
16 Николай Шапаренко Николай Шапаренко Динамо Динамо 5 (0) 16 0.31
16
Николай Шапаренко

Николай Шапаренко

Динамо

Динамо
Голы (Пен) Матчи Среднее
5 (0) 16 0.31
20 Луан Кампос Луан Кампос Верес Верес 4 (1) 20 0.20
20
Луан Кампос

Луан Кампос

Верес

Верес
Голы (Пен) Матчи Среднее
4 (1) 20 0.20
20 Денис Янаков Денис Янаков Черноморец Черноморец 4 (1) 21 0.19
20
Денис Янаков

Денис Янаков

Черноморец

Черноморец
Голы (Пен) Матчи Среднее
4 (1) 21 0.19
20 Мигель Кампос Мигель Кампос ФК Александрия ФК Александрия 4 (2) 22 0.18
20
Мигель Кампос

Мигель Кампос

ФК Александрия

ФК Александрия
Голы (Пен) Матчи Среднее
4 (2) 22 0.18
20 Андрей Цуриков Андрей Цуриков Колос Колос 4 (0) 21 0.19
20
Андрей Цуриков

Андрей Цуриков

Колос

Колос
Голы (Пен) Матчи Среднее
4 (0) 21 0.19
20 Андрей Ярмоленко Андрей Ярмоленко Динамо Динамо 4 (3) 15 0.27
20
Андрей Ярмоленко

Андрей Ярмоленко

Динамо

Динамо
Голы (Пен) Матчи Среднее
4 (3) 15 0.27
20 Евгений Скиба Евгений Скиба Черноморец Черноморец 4 (0) 17 0.24
20
Евгений Скиба

Евгений Скиба

Черноморец

Черноморец
Голы (Пен) Матчи Среднее
4 (0) 17 0.24
20 Александр Яцик Александр Яцик Заря Заря 4 (0) 20 0.20
20
Александр Яцик

Александр Яцик

Заря

Заря
Голы (Пен) Матчи Среднее
4 (0) 20 0.20
20 Илья Квасница Илья Квасница Карпаты Карпаты 4 (0) 18 0.22
20
Илья Квасница

Илья Квасница

Карпаты

Карпаты
Голы (Пен) Матчи Среднее
4 (0) 18 0.22
20 Эгиналдо Эгиналдо Шахтер Шахтер 4 (0) 19 0.21
20
Эгиналдо

Эгиналдо

Шахтер

Шахтер
Голы (Пен) Матчи Среднее
4 (0) 19 0.21
29 Владислав Шарай Владислав Шарай Верес Верес 3 (0) 21 0.14
29
Владислав Шарай

Владислав Шарай

Верес

Верес
Голы (Пен) Матчи Среднее
3 (0) 21 0.14
29 Геннадий Пасич Геннадий Пасич ЛНЗ ЛНЗ 3 (0) 22 0.14
29
Геннадий Пасич

Геннадий Пасич

ЛНЗ

ЛНЗ
Голы (Пен) Матчи Среднее
3 (0) 22 0.14
29 Руслан Степанюк Руслан Степанюк Верес Верес 3 (0) 21 0.14
29
Руслан Степанюк

Руслан Степанюк

Верес

Верес
Голы (Пен) Матчи Среднее
3 (0) 21 0.14
29 Андерсон Джордан Андерсон Джордан Заря Заря 3 (0) 22 0.14
29
Андерсон Джордан

Андерсон Джордан

Заря

Заря
Голы (Пен) Матчи Среднее
3 (0) 22 0.14
29 Кирилл Ковалец Кирилл Ковалец ФК Александрия ФК Александрия 3 (0) 21 0.14
29
Кирилл Ковалец

Кирилл Ковалец

ФК Александрия

ФК Александрия
Голы (Пен) Матчи Среднее
3 (0) 21 0.14
29 Марко Мрвальевич Марко Мрвальевич Верес Верес 3 (2) 16 0.19
29
Марко Мрвальевич

Марко Мрвальевич

Верес

Верес
Голы (Пен) Матчи Среднее
3 (2) 16 0.19
29 Евгений Пидлепенец Евгений Пидлепенец Карпаты Карпаты 3 (0) 20 0.15
29
Евгений Пидлепенец

Евгений Пидлепенец

Карпаты

Карпаты
Голы (Пен) Матчи Среднее
3 (0) 20 0.15
29 Руслан Дедух Руслан Дедух Левый Берег Левый Берег 3 (2) 20 0.15
29
Руслан Дедух

Руслан Дедух

Левый Берег

Левый Берег
Голы (Пен) Матчи Среднее
3 (2) 20 0.15
29 Хрвое Илич Хрвое Илич Кривбасс Кривбасс 3 (2) 15 0.20
29
Хрвое Илич

Хрвое Илич

Кривбасс

Кривбасс
Голы (Пен) Матчи Среднее
3 (2) 15 0.20
29 Александр Пятов Александр Пятов Ингулец Ингулец 3 (0) 22 0.14
29
Александр Пятов

Александр Пятов

Ингулец

Ингулец
Голы (Пен) Матчи Среднее
3 (0) 22 0.14
29 Владимир Бражко Владимир Бражко Динамо Динамо 3 (0) 17 0.18
29
Владимир Бражко

Владимир Бражко

Динамо

Динамо
Голы (Пен) Матчи Среднее
3 (0) 17 0.18
29 Александр Караваев Александр Караваев Динамо Динамо 3 (0) 14 0.21
29
Александр Караваев

Александр Караваев

Динамо

Динамо
Голы (Пен) Матчи Среднее
3 (0) 14 0.21
29 Факундо Батиста Факундо Батиста Полесье Полесье 3 (0) 5 0.60
29
Факундо Батиста

Факундо Батиста

Полесье

Полесье
Голы (Пен) Матчи Среднее
3 (0) 5 0.60
29 Николай Ковталюк Николай Ковталюк Колос Колос 3 (0) 20 0.15
29
Николай Ковталюк

Николай Ковталюк

Колос

Колос
Голы (Пен) Матчи Среднее
3 (0) 20 0.15
29 Кевин Кевин Шахтер Шахтер 3 (0) 17 0.18
29
Кевин

Кевин

Шахтер

Шахтер
Голы (Пен) Матчи Среднее
3 (0) 17 0.18
29 Даниил Сикан Даниил Сикан Шахтер Шахтер 3 (0) 12 0.25
29
Даниил Сикан

Даниил Сикан

Шахтер

Шахтер
Голы (Пен) Матчи Среднее
3 (0) 12 0.25
29 Лассина Траоре Лассина Траоре Шахтер Шахтер 3 (0) 18 0.17
29
Лассина Траоре

Лассина Траоре

Шахтер

Шахтер
Голы (Пен) Матчи Среднее
3 (0) 18 0.17
29 Самсон Иеде Самсон Иеде Ворскла Ворскла 3 (0) 20 0.15
29
Самсон Иеде

Самсон Иеде

Ворскла

Ворскла
Голы (Пен) Матчи Среднее
3 (0) 20 0.15
29 Николай Матвиенко Николай Матвиенко Шахтер Шахтер 3 (0) 18 0.17
29
Николай Матвиенко

Николай Матвиенко

Шахтер

Шахтер
Голы (Пен) Матчи Среднее
3 (0) 18 0.17
29 Валентин Рубчинский Валентин Рубчинский Динамо Динамо 3 (0) 18 0.17
29
Валентин Рубчинский

Валентин Рубчинский

Динамо

Динамо
Голы (Пен) Матчи Среднее
3 (0) 18 0.17
49 Виктор Близниченко Виктор Близниченко Оболонь Оболонь 2 (0) 21 0.10
49
Виктор Близниченко

Виктор Близниченко

Оболонь

Оболонь
Голы (Пен) Матчи Среднее
2 (0) 21 0.10
49 Борис Крушинский Борис Крушинский Полесье Полесье 2 (0) 21 0.10
49
Борис Крушинский

Борис Крушинский

Полесье

Полесье
Голы (Пен) Матчи Среднее
2 (0) 21 0.10
49 Александр Скляр Александр Скляр Ворскла Ворскла 2 (0) 21 0.10
49
Александр Скляр

Александр Скляр

Ворскла

Ворскла
Голы (Пен) Матчи Среднее
2 (0) 21 0.10
49 Артур Шах Артур Шах Карпаты Карпаты 2 (0) 21 0.10
49
Артур Шах

Артур Шах

Карпаты

Карпаты
Голы (Пен) Матчи Среднее
2 (0) 21 0.10
49 Владимир Белоцерковец Владимир Белоцерковец Заря Заря 2 (0) 20 0.10
49
Владимир Белоцерковец

Владимир Белоцерковец

Заря

Заря
Голы (Пен) Матчи Среднее
2 (0) 20 0.10
49 Роман Дидык Роман Дидык Рух Рух 2 (0) 22 0.09
49
Роман Дидык

Роман Дидык

Рух

Рух
Голы (Пен) Матчи Среднее
2 (0) 22 0.09
49 Олег Пушкарев Олег Пушкарев Ингулец Ингулец 2 (0) 20 0.10
49
Олег Пушкарев

Олег Пушкарев

Ингулец

Ингулец
Голы (Пен) Матчи Среднее
2 (0) 20 0.10
49 Яков Башич Яков Башич Заря Заря 2 (0) 21 0.10
49
Яков Башич

Яков Башич

Заря

Заря
Голы (Пен) Матчи Среднее
2 (0) 21 0.10
49 Павел Полегенько Павел Полегенько Карпаты Карпаты 2 (1) 15 0.13
49
Павел Полегенько

Павел Полегенько

Карпаты

Карпаты
Голы (Пен) Матчи Среднее
2 (1) 15 0.13
49 Остап Притула Остап Притула Рух Рух 2 (1) 17 0.12
49
Остап Притула

Остап Притула

Рух

Рух
Голы (Пен) Матчи Среднее
2 (1) 17 0.12
49 Олег Очеретько Олег Очеретько Карпаты Карпаты 2 (1) 19 0.11
49
Олег Очеретько

Олег Очеретько

Карпаты

Карпаты
Голы (Пен) Матчи Среднее
2 (1) 19 0.11
49 Фрэнсис Момо Фрэнсис Момо ЛНЗ ЛНЗ 2 (0) 20 0.10
49
Фрэнсис Момо

Фрэнсис Момо

ЛНЗ

ЛНЗ
Голы (Пен) Матчи Среднее
2 (0) 20 0.10
49 Игорь Харатин Игорь Харатин Верес Верес 2 (1) 9 0.22
49
Игорь Харатин

Игорь Харатин

Верес

Верес
Голы (Пен) Матчи Среднее
2 (1) 9 0.22
49