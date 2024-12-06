Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Шахтер бьет Ворсклу, пока Динамо и Александрия играют вничью. Турнирная таблица и лучшие бомбардиры УПЛ сезона 2024/25
Следим за украинской Премьер-лигой
УПЛ
В кампании 2024/25 украинской Премьер-лиги принимают участие 16 клубов. Турнир проходит по двухкруговой системе без разделения на подгруппы. Чемпион текущей кампании получит путевку во второй раунд квалификации Лиги чемпионов, серебряный призер попадет в первый раунд квалификации Лиги Европы, а третья и четвертая команды начнут свои выступления со второго квалификационного раунда Лиги конференций.
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В Первую лигу по итогам сезона вылетят 15 и 16 места. В свою очередь, команды, которые займут 13 и 14 позиции, сыграют в плей-офф с 4-й и 3-й командами Первой лиги, соответственно.
16-й тур УПЛ сезона 2024/25
Турнирная таблица УПЛ 2024/2025
|#
|КОМАНДА
|И
|В
|Н
|П
|З-П
|Очки
|1
|Динамо
|15
|11
|4
|0
|33-11
|37
|2
|ФК Александрия
|15
|11
|4
|0
|25-8
|37
|3
|Шахтер
|15
|10
|3
|2
|41-14
|33
|4
|Кривбасс
|14
|7
|4
|3
|17-12
|25
|5
|Полесье
|15
|6
|6
|3
|23-15
|24
|6
|Карпаты
|15
|6
|3
|6
|17-19
|21
|7
|Рух
|15
|4
|8
|3
|19-11
|20
|8
|Верес
|15
|4
|7
|4
|17-18
|19
|9
|Заря
|15
|6
|1
|8
|16-19
|19
|10
|ЛНЗ
|15
|5
|3
|7
|16-22
|18
|11
|Ворскла
|16
|4
|4
|8
|15-24
|16
|12
|Колос
|15
|2
|8
|5
|9-12
|14
|13
|Черноморец
|15
|3
|3
|9
|9-20
|12
|14
|Левый Берег
|15
|2
|4
|9
|5-19
|10
|15
|Оболонь
|15
|2
|4
|9
|7-28
|10
|16
|Ингулец
|15
|1
|6
|8
|12-29
|9
Бомбардиры
|№
|Футболист
|Команда
|Голы (Пен.)
|Матчи
|Среднее
|1
|Алексей Гуцуляк
|Полесье
|9(0)
|14
|0.64
|2
|Артём Бондаренко
|Шахтер
|8(1)
|14
|0.57
|2
|Георгий Судаков
|Шахтер
|8(2)
|15
|0.53
|4
|Владислав Ванат
|Динамо
|7(1)
|13
|0.54
|4
|Александр Назаренко
|Полесье
|7(2)
|15
|0.47
|6
|Егор Твердохлеб
|Кривбасс
|6(0)
|11
|0.55
|7
|Александр Зубков
|Шахтер
|5(0)
|11
|0.45
|7
|Игорь Краснопир
|Рух
|5(1)
|15
|0.33
|7
|Александр Филиппов
|ФК Александрия
|5(1)
|15
|0.33
|7
|Ярослав Карабин
|Рух
|5(1)
|15
|0.33
|11
|Николай Шапаренко
|Динамо
|4(0)
|10
|0.4
|11
|Петар Мичин
|Заря
|4(0)
|14
|0.29
|11
|Илья Квасница
|Рух
|4(0)
|15
|0.27
|11
|Хуан Альвина
|ФК Александрия
|4(0)
|15
|0.27
|11
|Амбросий Чачуа
|Карпаты
|4(0)
|15
|0.27
|11
|Филипп Будковский
|Заря
|4(1)
|12
|0.33
|11
|Виталий Буяльский
|Динамо
|4(1)
|14
|0.29
|11
|Луан Кампуш
|Верес
|4(1)
|14
|0.29
|11
|Miguel
|ФК Александрия
|4(2)
|14
|0.29
|20
|Александр Караваев
|Динамо
|3(0)
|8
|0.38
|20
|Валентин Рубчинский
|Динамо
|3(0)
|11
|0.27
|20
|Даниил Сикан
|Шахтер
|3(0)
|11
|0.27
|20
|Николай Матвиенко
|Шахтер
|3(0)
|12
|0.25
|20
|Владимир Бражко
|Динамо
|3(0)
|12
|0.25
|20
|Александр Яцик
|Заря
|3(0)
|14
|0.21
|20
|Самсон Иеде
|Ворскла
|3(0)
|15
|0.2
|20
|Кирилл Ковалец
|ФК Александрия
|3(0)
|15
|0.2
|20
|Oleksandr Pyatov
|Ингулец
|3(0)
|15
|0.2
|20
|Николай Гайдучик
|Верес
|3(1)
|15
|0.2
|20
|Мухаррем Яшари
|ЛНЗ
|3(1)
|15
|0.2
|20
|Marko Mrvaljevic
|Верес
|3(2)
|14
|0.21
|20
|Андрей Ярмоленко
|Динамо
|3(3)
|9
|0.33
|33
|Александр Пихалёнок
|Динамо
|2(0)
|6
|0.33
|33
|Бруниньо
|Карпаты
|2(0)
|9
|0.22
|33
|Олег Слободян
|Оболонь
|2(0)
|9
|0.22
|33
|Максим Задерака
|Кривбасс
|2(0)
|9
|0.22
|33
|Сергей Мякушко
|Ворскла
|2(0)
|9
|0.22
|33
|Kevin
|Шахтер
|2(0)
|10
|0.2
|33
|Владимир Виливальд
|Ингулец
|2(0)
|11
|0.18
|33
|Ньюертон
|Шахтер
|2(0)
|11
|0.18
|33
|Дмитрий Топалов
|ЛНЗ
|2(0)
|12
|0.17
|33
|Максим Третьяков
|Колос
|2(0)
|12
|0.17
|33
|Лассина Траоре
|Шахтер
|2(0)
|12
|0.17
|33
|Андрей Якымив
|Левый Берег
|2(0)
|13
|0.15
|33
|Daniel Sosah
|Кривбасс
|2(0)
|13
|0.15
|33
|Фрэнсис Момо
|ЛНЗ
|2(0)
|13
|0.15
|33
|Yevgen Pidlepenets
|Карпаты
|2(0)
|14
|0.14
|33
|Eguinaldo
|Шахтер
|2(0)
|14
|0.14
|33
|Андрей Цуриков
|Колос
|2(0)
|14
|0.14
|33
|Денис Янаков
|Черноморец
|2(0)
|14
|0.14
|33
|Владислав Шарай
|Верес
|2(0)
|14
|0.14
|33
|Николай Ковталюк
|Ворскла
|2(0)
|14
|0.14
|33
|Геннадий Пасич
|ЛНЗ
|2(0)
|14
|0.14
|33
|Артур Шах
|Карпаты
|2(0)
|14
|0.14
|33
|Volodymyr Bilotserkovets
|Ингулец
|2(0)
|14
|0.14
|33
|Андерсон Джордан
|Заря
|2(0)
|15
|0.13
|33
|Дмитрий Клёц
|Верес
|2(0)
|15
|0.13
|33
|Илья Путря
|ЛНЗ
|2(0)
|15
|0.13
|33
|Ибрахим Кане
|Ворскла
|2(0)
|16
|0.13
|33
|Иван Нестеренко
|Ворскла
|2(0)
|16
|0.13
|33
|Павел Полегенько
|Карпаты
|2(1)
|10
|0.2
|33
|Олег Очеретько
|Карпаты
|2(1)
|13
|0.15
|63
|Илья Шевцов
|Черноморец
|1(0)
|2
|0.5
|63
|Принс Аду
|Кривбасс
|1(0)
|3
|0.33
|63
|Brayan Ceballos
|Динамо
|1(0)
|3
|0.33
|63
|Марк Ассинор
|ЛНЗ
|1(0)
|3
|0.33
|63
|Ivan Losenko
|Ингулец
|1(0)
|3
|0.33
|63
|Даниил Ващенко
|ФК Александрия
|1(0)
|3
|0.33
|63
|Бартол Франьич
|Шахтер
|1(0)
|5
|0.2
|63
|Денис Костышин
|ФК Александрия
|1(0)
|6
|0.17
|63
|Тарас Сакив
|Карпаты
|1(0)
|6
|0.17
|63
|Эдуард Сарапий
|Полесье
|1(0)
|7
|0.14
|63
|Hrvoje Ilic
|Кривбасс
|1(0)
|8
|0.13
|63
|Джевани
|ФК Александрия
|1(0)
|8
|0.13
|63
|Виктор Корниенко
|Ворскла
|1(0)
|8
|0.13
|63
|Luifer Hernandez
|Полесье
|1(0)
|9
|0.11
|63
|Артем Гусол
|Колос
|1(0)
|9
|0.11
|63
|Антон Салабай
|Колос
|1(0)
|9
|0.11
|63
|Олег Кожушко
|Кривбасс
|1(0)
|9
|0.11
|63
|Клим Приходько
|Левый Берег
|1(0)
|9
|0.11
|63
|Александр Козак
|Ингулец
|1(0)
|9
|0.11
|63
|Александр Беляев
|ФК Александрия
|1(0)
|10
|0.1
|63
|Артём Козак
|ФК Александрия
|1(0)
|10
|0.1
|63
|Жан Педросо
|Карпаты
|1(0)
|10
|0.1
|63
|Джованни Боливар
|Колос
|1(0)
|10
|0.1
|63
|Yevgeniy Skyba
|Черноморец
|1(0)
|10
|0.1
|63
|Сергей Кисленко
|Ингулец
|1(0)
|10
|0.1
|63
|Евгений Смирный
|ФК Александрия
|1(0)
|10
|0.1
|63
|Сергей Чоботенко
|Полесье
|1(0)
|10
|0.1
|63
|Максим Брагару
|Динамо
|1(0)
|11
|0.09
|63
|Даниил Алефиренко
|Колос
|1(0)
|11
|0.09
|63
|Оливье Тилль
|ЛНЗ
|1(0)
|11
|0.09
|63
|Владислав Наумец
|ЛНЗ
|1(0)
|11
|0.09
|63
|Виталий Груша
|Оболонь
|1(0)
|11
|0.09
|63
|Василий Рунич
|Рух
|1(0)
|12
|0.08
|63
|Андрей Понедельник
|Кривбасс
|1(0)
|12
|0.08
|63
|Валерий Дубко
|Оболонь
|1(0)
|12
|0.08
|63
|Mollo Bessala
|ЛНЗ
|1(0)
|12
|0.08
|63
|Дмитрий Крыськив
|Шахтер
|1(0)
|13
|0.08
|63
|Клайвер
|Рух
|1(0)
|13
|0.08
|63
|Oleksandr Pshenychnyuk
|Черноморец
|1(0)
|13
|0.08
|63
|Александр Драмбаев
|Кривбасс
|1(0)
|13
|0.08
|63
|Stanislav Malysh
|Ингулец
|1(0)
|13
|0.08
|63
|Владислав Велетень
|Колос
|1(0)
|13
|0.08
|63
|Педриньо
|Шахтер
|1(0)
|14
|0.07
|63
|Артем Челядин
|Ворскла
|1(0)
|14
|0.07
|63
|Роман Дидык
|Рух
|1(0)
|14
|0.07
|63
|Caua Paixao
|Полесье
|1(0)
|14
|0.07
|63
|Taras Mykhavko
|Динамо
|1(0)
|14
|0.07
|63
|Иван Калюжный
|ФК Александрия
|1(0)
|14
|0.07
|63
|Яков Башич
|Заря
|1(0)
|14
|0.07
|63
|Игорь Горбач
|Заря
|1(0)
|14
|0.07
|63
|Денис Мирошниченко
|Карпаты
|1(0)
|14
|0.07
|63
|Богдан Бутко
|Черноморец
|1(0)
|14
|0.07
|63
|Taras Galas
|Левый Берег
|1(0)
|14
|0.07
|63
|Виктор Близниченко
|Оболонь
|1(0)
|14
|0.07
|63
|Виталий Дахновский
|Верес
|1(0)
|14
|0.07
|63
|Руслан Степанюк
|Верес
|1(0)
|14
|0.07
|63
|Денис Ндукве
|Ворскла
|1(0)
|14
|0.07
|63
|Семен Вовченко
|Верес
|1(0)
|14
|0.07
|63
|Александр Скляр
|Ворскла
|1(0)
|15
|0.07
|63
|Виталий Холод
|Рух
|1(0)
|15
|0.07
|63
|Богдан Леднев
|Полесье
|1(0)
|15
|0.07
|63
|Borys Krushynskyi
|Полесье
|1(0)
|15
|0.07
|63
|Артем Смоляков
|Полесье
|1(0)
|15
|0.07
|63
|Владислав Кабаев
|Динамо
|1(0)
|15
|0.07
|63
|Дмитрий Мишнёв
|ФК Александрия
|1(0)
|15
|0.07
|63
|Артем Шабанов
|ФК Александрия
|1(0)
|15
|0.07
|63
|Эдуардо Герреро
|Динамо
|1(0)
|15
|0.07
|63
|Артем Габелок
|Черноморец
|1(0)
|15
|0.07
|63
|Алексей Хобленко
|Черноморец
|1(0)
|15
|0.07
|63
|Руслан Черненко
|Оболонь
|1(0)
|15
|0.07
|63
|Тимур Стецков
|Кривбасс
|1(1)
|4
|0.25
|63
|Shota Nonikashvili
|ЛНЗ
|1(1)
|11
|0.09
|63
|Остап Притула
|Рух
|1(1)
|13
|0.08
|63
|Руслан Дедух
|Левый Берег
|1(1)
|14
|0.07
17-й тур УПЛ сезона 2024/25
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