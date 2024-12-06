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Шахтер бьет Ворсклу, пока Динамо и Александрия играют вничью. Турнирная таблица и лучшие бомбардиры УПЛ сезона 2024/25

Премьер-лига
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Шахтер бьет Ворсклу, пока Динамо и Александрия играют вничью. Турнирная таблица и лучшие бомбардиры УПЛ сезона 2024/25

УПЛ

Новина українською

В кампании 2024/25 украинской Премьер-лиги принимают участие 16 клубов. Турнир проходит по двухкруговой системе без разделения на подгруппы. Чемпион текущей кампании получит путевку во второй раунд квалификации Лиги чемпионов, серебряный призер попадет в первый раунд квалификации Лиги Европы, а третья и четвертая команды начнут свои выступления со второго квалификационного раунда Лиги конференций.

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В Первую лигу по итогам сезона вылетят 15 и 16 места. В свою очередь, команды, которые займут 13 и 14 позиции, сыграют в плей-офф с 4-й и 3-й командами Первой лиги, соответственно.

16-й тур УПЛ сезона 2024/25

Шахтер бьет Ворсклу, пока Динамо и Александрия играют вничью. Турнирная таблица и лучшие бомбардиры УПЛ сезона 2024/25 - изображение 1
Перенесенные матчи 1-го тура УПЛ сезона 2024/25
Шахтер бьет Ворсклу, пока Динамо и Александрия играют вничью. Турнирная таблица и лучшие бомбардиры УПЛ сезона 2024/25 - изображение 2

Турнирная таблица УПЛ 2024/2025

# КОМАНДА И В Н П З-П Очки
1 Динамо Динамо 15 11 4 0 33-11 37
2 ФК Александрия ФК Александрия 15 11 4 0 25-8 37
3 Шахтер Шахтер 15 10 3 2 41-14 33
4 Кривбасс Кривбасс 14 7 4 3 17-12 25
5 Полесье Полесье 15 6 6 3 23-15 24
6 Карпаты Карпаты 15 6 3 6 17-19 21
7 Рух Рух 15 4 8 3 19-11 20
8 Верес Верес 15 4 7 4 17-18 19
9 Заря Заря 15 6 1 8 16-19 19
10 ЛНЗ ЛНЗ 15 5 3 7 16-22 18
11 Ворскла Ворскла 16 4 4 8 15-24 16
12 Колос Колос 15 2 8 5 9-12 14
13 Черноморец Черноморец 15 3 3 9 9-20 12
14 Левый Берег Левый Берег 15 2 4 9 5-19 10
15 Оболонь Оболонь 15 2 4 9 7-28 10
16 Ингулец Ингулец 15 1 6 8 12-29 9

Бомбардиры

Футболист Команда Голы (Пен.) Матчи Среднее
1 Алексей Гуцуляк Полесье 9(0) 14 0.64
2 Артём Бондаренко Шахтер 8(1) 14 0.57
2 Георгий Судаков Шахтер 8(2) 15 0.53
4 Владислав Ванат Динамо 7(1) 13 0.54
4 Александр Назаренко Полесье 7(2) 15 0.47
6 Егор Твердохлеб Кривбасс 6(0) 11 0.55
7 Александр Зубков Шахтер 5(0) 11 0.45
7 Игорь Краснопир Рух 5(1) 15 0.33
7 Александр Филиппов ФК Александрия 5(1) 15 0.33
7 Ярослав Карабин Рух 5(1) 15 0.33
11 Николай Шапаренко Динамо 4(0) 10 0.4
11 Петар Мичин Заря 4(0) 14 0.29
11 Илья Квасница Рух 4(0) 15 0.27
11 Хуан Альвина ФК Александрия 4(0) 15 0.27
11 Амбросий Чачуа Карпаты 4(0) 15 0.27
11 Филипп Будковский Заря 4(1) 12 0.33
11 Виталий Буяльский Динамо 4(1) 14 0.29
11 Луан Кампуш Верес 4(1) 14 0.29
11 Miguel ФК Александрия 4(2) 14 0.29
20 Александр Караваев Динамо 3(0) 8 0.38
20 Валентин Рубчинский Динамо 3(0) 11 0.27
20 Даниил Сикан Шахтер 3(0) 11 0.27
20 Николай Матвиенко Шахтер 3(0) 12 0.25
20 Владимир Бражко Динамо 3(0) 12 0.25
20 Александр Яцик Заря 3(0) 14 0.21
20 Самсон Иеде Ворскла 3(0) 15 0.2
20 Кирилл Ковалец ФК Александрия 3(0) 15 0.2
20 Oleksandr Pyatov Ингулец 3(0) 15 0.2
20 Николай Гайдучик Верес 3(1) 15 0.2
20 Мухаррем Яшари ЛНЗ 3(1) 15 0.2
20 Marko Mrvaljevic Верес 3(2) 14 0.21
20 Андрей Ярмоленко Динамо 3(3) 9 0.33
33 Александр Пихалёнок Динамо 2(0) 6 0.33
33 Бруниньо Карпаты 2(0) 9 0.22
33 Олег Слободян Оболонь 2(0) 9 0.22
33 Максим Задерака Кривбасс 2(0) 9 0.22
33 Сергей Мякушко Ворскла 2(0) 9 0.22
33 Kevin Шахтер 2(0) 10 0.2
33 Владимир Виливальд Ингулец 2(0) 11 0.18
33 Ньюертон Шахтер 2(0) 11 0.18
33 Дмитрий Топалов ЛНЗ 2(0) 12 0.17
33 Максим Третьяков Колос 2(0) 12 0.17
33 Лассина Траоре Шахтер 2(0) 12 0.17
33 Андрей Якымив Левый Берег 2(0) 13 0.15
33 Daniel Sosah Кривбасс 2(0) 13 0.15
33 Фрэнсис Момо ЛНЗ 2(0) 13 0.15
33 Yevgen Pidlepenets Карпаты 2(0) 14 0.14
33 Eguinaldo Шахтер 2(0) 14 0.14
33 Андрей Цуриков Колос 2(0) 14 0.14
33 Денис Янаков Черноморец 2(0) 14 0.14
33 Владислав Шарай Верес 2(0) 14 0.14
33 Николай Ковталюк Ворскла 2(0) 14 0.14
33 Геннадий Пасич ЛНЗ 2(0) 14 0.14
33 Артур Шах Карпаты 2(0) 14 0.14
33 Volodymyr Bilotserkovets Ингулец 2(0) 14 0.14
33 Андерсон Джордан Заря 2(0) 15 0.13
33 Дмитрий Клёц Верес 2(0) 15 0.13
33 Илья Путря ЛНЗ 2(0) 15 0.13
33 Ибрахим Кане Ворскла 2(0) 16 0.13
33 Иван Нестеренко Ворскла 2(0) 16 0.13
33 Павел Полегенько Карпаты 2(1) 10 0.2
33 Олег Очеретько Карпаты 2(1) 13 0.15
63 Илья Шевцов Черноморец 1(0) 2 0.5
63 Принс Аду Кривбасс 1(0) 3 0.33
63 Brayan Ceballos Динамо 1(0) 3 0.33
63 Марк Ассинор ЛНЗ 1(0) 3 0.33
63 Ivan Losenko Ингулец 1(0) 3 0.33
63 Даниил Ващенко ФК Александрия 1(0) 3 0.33
63 Бартол Франьич Шахтер 1(0) 5 0.2
63 Денис Костышин ФК Александрия 1(0) 6 0.17
63 Тарас Сакив Карпаты 1(0) 6 0.17
63 Эдуард Сарапий Полесье 1(0) 7 0.14
63 Hrvoje Ilic Кривбасс 1(0) 8 0.13
63 Джевани ФК Александрия 1(0) 8 0.13
63 Виктор Корниенко Ворскла 1(0) 8 0.13
63 Luifer Hernandez Полесье 1(0) 9 0.11
63 Артем Гусол Колос 1(0) 9 0.11
63 Антон Салабай Колос 1(0) 9 0.11
63 Олег Кожушко Кривбасс 1(0) 9 0.11
63 Клим Приходько Левый Берег 1(0) 9 0.11
63 Александр Козак Ингулец 1(0) 9 0.11
63 Александр Беляев ФК Александрия 1(0) 10 0.1
63 Артём Козак ФК Александрия 1(0) 10 0.1
63 Жан Педросо Карпаты 1(0) 10 0.1
63 Джованни Боливар Колос 1(0) 10 0.1
63 Yevgeniy Skyba Черноморец 1(0) 10 0.1
63 Сергей Кисленко Ингулец 1(0) 10 0.1
63 Евгений Смирный ФК Александрия 1(0) 10 0.1
63 Сергей Чоботенко Полесье 1(0) 10 0.1
63 Максим Брагару Динамо 1(0) 11 0.09
63 Даниил Алефиренко Колос 1(0) 11 0.09
63 Оливье Тилль ЛНЗ 1(0) 11 0.09
63 Владислав Наумец ЛНЗ 1(0) 11 0.09
63 Виталий Груша Оболонь 1(0) 11 0.09
63 Василий Рунич Рух 1(0) 12 0.08
63 Андрей Понедельник Кривбасс 1(0) 12 0.08
63 Валерий Дубко Оболонь 1(0) 12 0.08
63 Mollo Bessala ЛНЗ 1(0) 12 0.08
63 Дмитрий Крыськив Шахтер 1(0) 13 0.08
63 Клайвер Рух 1(0) 13 0.08
63 Oleksandr Pshenychnyuk Черноморец 1(0) 13 0.08
63 Александр Драмбаев Кривбасс 1(0) 13 0.08
63 Stanislav Malysh Ингулец 1(0) 13 0.08
63 Владислав Велетень Колос 1(0) 13 0.08
63 Педриньо Шахтер 1(0) 14 0.07
63 Артем Челядин Ворскла 1(0) 14 0.07
63 Роман Дидык Рух 1(0) 14 0.07
63 Caua Paixao Полесье 1(0) 14 0.07
63 Taras Mykhavko Динамо 1(0) 14 0.07
63 Иван Калюжный ФК Александрия 1(0) 14 0.07
63 Яков Башич Заря 1(0) 14 0.07
63 Игорь Горбач Заря 1(0) 14 0.07
63 Денис Мирошниченко Карпаты 1(0) 14 0.07
63 Богдан Бутко Черноморец 1(0) 14 0.07
63 Taras Galas Левый Берег 1(0) 14 0.07
63 Виктор Близниченко Оболонь 1(0) 14 0.07
63 Виталий Дахновский Верес 1(0) 14 0.07
63 Руслан Степанюк Верес 1(0) 14 0.07
63 Денис Ндукве Ворскла 1(0) 14 0.07
63 Семен Вовченко Верес 1(0) 14 0.07
63 Александр Скляр Ворскла 1(0) 15 0.07
63 Виталий Холод Рух 1(0) 15 0.07
63 Богдан Леднев Полесье 1(0) 15 0.07
63 Borys Krushynskyi Полесье 1(0) 15 0.07
63 Артем Смоляков Полесье 1(0) 15 0.07
63 Владислав Кабаев Динамо 1(0) 15 0.07
63 Дмитрий Мишнёв ФК Александрия 1(0) 15 0.07
63 Артем Шабанов ФК Александрия 1(0) 15 0.07
63 Эдуардо Герреро Динамо 1(0) 15 0.07
63 Артем Габелок Черноморец 1(0) 15 0.07
63 Алексей Хобленко Черноморец 1(0) 15 0.07
63 Руслан Черненко Оболонь 1(0) 15 0.07
63 Тимур Стецков Кривбасс 1(1) 4 0.25
63 Shota Nonikashvili ЛНЗ 1(1) 11 0.09
63 Остап Притула Рух 1(1) 13 0.08
63 Руслан Дедух Левый Берег 1(1) 14 0.07

17-й тур УПЛ сезона 2024/25

Шахтер бьет Ворсклу, пока Динамо и Александрия играют вничью. Турнирная таблица и лучшие бомбардиры УПЛ сезона 2024/25 - изображение 19
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Ворскла (Полтава) Заря (Луганск) Кривбасс (Кривой Рог) Динамо (Киев) Шахтер (Донецк) Черноморец (Одесса) ФК Александрия Оболонь (Киев) Верес (Ровно) Рух (Львов) Ингулец (Петрово) Колос (Ковалевка) Полесье (Житомир) ЛНЗ (Черкассы) Левый берег (Киев) Карпаты (Львов)
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1 голосов
Комментарии
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Просто Квашин (Харків)
23.09.2024 в 22:00
чого хрюкаєш свинособака на свинособачій ?
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Комментарии 32
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Просто Квашин (Харків)
23.09.2024 в 22:00
чого хрюкаєш свинособака на свинособачій ?
Ответить
1
7
мы из Одессы (Одесса)
02.11.2024 в 21:59
Просто гов.а Кувшин, откуда это дерь.о берется?
Ответить
2
1
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Просто Квашин (Харків)
03.11.2024 в 23:52
фсьо гавно із Адєсси ка.цап !
 
0
2
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жажа_the_best (Харьков)
14.09.2024 в 04:05
усралекс привыкай что твое вонючее ахметостадо становицца твердым середняком УПЛ. Тяжело будет, но ты привыкай
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7
5
СаШок1
10.11.2024 в 01:26
Як не зайду сюди на сайт- в коментарях одна й теж компашка лье купу лайна друг на друга та на всіх інших.Дуже жалюгідне видовище ...
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2
1
Василь з конопель (Амстердам )
29.11.2024 в 20:57
Да тут компашка гомосексуалів і це їхня тема. На всіх інших ресурсах їх блокують
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0
1
мы из Одессы (Одесса)
02.11.2024 в 22:06
Как новость выходит, так вылазит гнойник просто квашин или точнее Просто гов.а Кувшин
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1
2
Alex-696 (Немирів)
18.10.2024 в 23:53
У авторів таблиці бомбардирів заклинила клавіша на цифрі 2 в графі голи з пенальті?
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0
1
TIRAN (Донецк (Украина!))
18.10.2024 в 22:24
Шахтер зі скрипом повертається у гру. (с) школота!
Ответить
1
3
Думитреску (Новомосковск)
06.10.2024 в 22:14
Як у Судакова 3 забиті, якщо сьогодні він покер оформив?!!!
Ответить
0
4
Acsakal (Kharkiv)
06.10.2024 в 20:59
Редакція! Та виправте вже цю дурну таблицю бомбардирів! Або приберіть її взагалі! У вас, наприклад, всі 31-і місця забили по одному голу після ... двох пенальті??!
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3
1
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Просто Квашин (Харків)
27.09.2024 в 22:13
Ну як я вскрив консерву ? Так буде й іншими ворогами... Сидять дибіли по 10 років на українському футбольному сайті, а не знають прізвищ легенд українського футболу.... Сошо, Залужний, Гусын, Ворунін....
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1
6
storm_ua (Николаев)
27.09.2024 в 21:42
Просто Квашин (Харків)27.09.2024 в 21:18З суддею розрахувались чи із-за нічейного результата......квашин.мразота , эй путлеровский выродок, нет в украинском слова "нічЕйного"....читай по слогам падаль...нічИйного.
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1
3
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Просто Квашин (Харків)
27.09.2024 в 22:06
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1
5
storm_ua (Николаев)
27.09.2024 в 21:27
Так что кремлекрыс, подгорает о4ко, как я тебя вскрываю что ты украинского нифига не знаешь)) запомни квашин, путлеровский ты 4леносос, не было и не будет в украинском языке слова "унилий" нет слова " пе*ик" нет слова " вражда" и т.д по списку....ты питарас мохнатый еще скажи что поребрик это украинское слово...клоун
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Просто Квашин (Харків)
27.09.2024 в 22:07
пукан не порви...
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Просто Квашин (Харків)
27.09.2024 в 21:22
storm_ua (Николаев)27.09.2024 в 16:52В чём то согласен с Буряком. Но с такими заявлениями типа " раньше был только Шевченко" это не правда. Помимо Шевы был Ребров, был Гусын, Залужный, Сошо, Ворунин...
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1
2
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Просто Квашин (Харків)
27.09.2024 в 21:22
Ответить
1
4
storm_ua (Николаев)
27.09.2024 в 21:31
Так что кремлекрыс, подгорает о4ко, как я тебя вскрываю что ты украинского нифига не знаешь)) запомни квашин, путлеровский ты 4леносос, не было и не будет в украинском языке слова "унилий" нет слова " пе*ик" нет слова " вражда" и т.д по списку....ты питарас мохнатый еще скажи что поребрик это украинское слово...клоун
 
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Просто Квашин (Харків)
27.09.2024 в 22:08
я тебе ка.цапура принудив вивчати солов`їну...
 
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vlotko (Броди)
06.10.2024 в 21:29
Прирівняли Вороніна до Шевченка?!?
Ответить
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0
storm_ua (Николаев)
27.09.2024 в 21:09
Блохастая мра3ь опять на русише шпарит))) шоитакое, опять яндекс транслейт сломался )))
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1
2
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жажа_the_best (Харьков)
02.09.2024 в 02:59
Редкий и удивительный факт! Донецкие вонючки после 4-х туров на позорном девятом месте. Ха-ха-ха! Не каждый день можно видеть подобное. Скрыню. Распечатываю. Вешаю на стену. Смотрю и радуюсь этому феномену!
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6
6
ts0y (Чернигов)
14.09.2024 в 23:37
Редкий и удивительный факт, это когда ты синелобый, в плавках прыгаешь с пирса с криками "Харьковчане! Это мы! "Металлист", а кроты не первый раз плетутца в средине. Только вот на выходе кроты 1-2, а где мужчина в плавках с видео со своим металлистом?)
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3
6
avatar
жажа_the_best (Харьков)
22.09.2024 в 02:52
Я не болею за команду ярославского. Мой кумир Носов и я болею за его команду! Так что мимо!
 
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Просто Квашин (Харків)
15.09.2024 в 22:30
жужа вражина - я тобі плюсанув...
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4
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жажа_the_best (Харьков)
22.09.2024 в 02:49
Пока ты не прогонишь пид*араса суркиса врага Украины из динама ты для меня Рагуль все-равно что грязь, которую я соскребаю с обуви
 
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Просто Квашин (Харків)
23.09.2024 в 21:58
а ти для мене педе.раст 57-річний... просто зрадник, який ховається в бєлгороді в кадирівській казармі.. і регулярно зіскрібає засохшу сперму козойобів зі своїх наколотих губ...
 
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Просто Квашин (Харків)
21.09.2024 в 22:46
довго тобі очко зашивали....
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Просто Квашин (Харків)
23.09.2024 в 21:59
чому хрюкаєш на свинособачій педик ?
Ответить
1
2
alex.belogubko (одесса)
01.09.2024 в 00:06
ЧО уберите БАБИЧА-МИСЮРУ и всё наладиться
Ответить
0
9
Kondor (Веселе)
16.08.2024 в 23:31
Какое же женлание у идиотов!
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0
8

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