Шахтер бьет Ворсклу, пока Динамо и Александрия играют вничью. Турнирная таблица и лучшие бомбардиры УПЛ сезона 2024/25

В кампании 2024/25 украинской Премьер-лиги принимают участие 16 клубов. Турнир проходит по двухкруговой системе без разделения на подгруппы. Чемпион текущей кампании получит путевку во второй раунд квалификации Лиги чемпионов, серебряный призер попадет в первый раунд квалификации Лиги Европы, а третья и четвертая команды начнут свои выступления со второго квалификационного раунда Лиги конференций.

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В Первую лигу по итогам сезона вылетят 15 и 16 места. В свою очередь, команды, которые займут 13 и 14 позиции, сыграют в плей-офф с 4-й и 3-й командами Первой лиги, соответственно.

16-й тур УПЛ сезона 2024/25

Перенесенные матчи 1-го тура УПЛ сезона 2024/25

Турнирная таблица УПЛ 2024/2025

# КОМАНДА И В Н П З-П Очки 1 Динамо 15 11 4 0 33-11 37 2 ФК Александрия 15 11 4 0 25-8 37 3 Шахтер 15 10 3 2 41-14 33 4 Кривбасс 14 7 4 3 17-12 25 5 Полесье 15 6 6 3 23-15 24 6 Карпаты 15 6 3 6 17-19 21 7 Рух 15 4 8 3 19-11 20 8 Верес 15 4 7 4 17-18 19 9 Заря 15 6 1 8 16-19 19 10 ЛНЗ 15 5 3 7 16-22 18 11 Ворскла 16 4 4 8 15-24 16 12 Колос 15 2 8 5 9-12 14 13 Черноморец 15 3 3 9 9-20 12 14 Левый Берег 15 2 4 9 5-19 10 15 Оболонь 15 2 4 9 7-28 10 16 Ингулец 15 1 6 8 12-29 9

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