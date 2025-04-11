Шахтер громит ЛНЗ. Турнирная таблица и лучшие бомбардиры УПЛ сезона 2024/25

В кампании 2024/25 украинской Премьер-лиги принимают участие 16 клубов. Турнир проходит по двухкруговой системе без разделения на подгруппы. Чемпион текущей кампании получит путевку во второй раунд квалификации Лиги чемпионов, серебряный призер попадет в первый раунд квалификации Лиги Европы, а третья и четвертая команды начнут свои выступления со второго квалификационного раунда Лиги конференций.

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В Первую лигу по итогам сезона вылетят 15 и 16 места. В свою очередь, команды, которые займут 13 и 14 позиции, сыграют в плей-офф с 4-й и 3-й командами Первой лиги, соответственно.

24-й тур УПЛ сезона 2024/25

Турнирная таблица УПЛ 2024/2025

# КОМАНДА И В Н П З-П Очки 1 Динамо 23 17 6 0 48-15 57 2 ФК Александрия 23 16 5 2 35-16 53 3 Шахтер 23 15 5 3 55-17 50 4 Полесье 23 10 8 5 31-23 38 5 Кривбасс 21 10 5 6 24-20 35 6 Карпаты 23 9 6 8 28-24 33 7 Заря 22 10 2 10 27-29 32 8 Верес 23 7 8 8 27-31 29 9 Рух 23 7 8 8 23-20 29 10 ЛНЗ 24 7 4 13 23-35 25 11 Левый Берег 22 6 4 12 12-24 22 12 Колос 23 4 9 10 16-20 21 13 Оболонь 23 5 6 12 13-37 21 14 Ворскла 23 5 6 12 18-30 21 15 Черноморец 23 5 3 15 15-35 18 16 Ингулец 22 3 7 12 15-34 16

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