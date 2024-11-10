Премьер-лига
Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Шахтер побеждает, Динамо уходит лидером на перерыв. Турнирная таблица и лучшие бомбардиры УПЛ сезона 2024/25
Следим за украинской Премьер-лигой
УПЛ
В кампании 2024/25 украинской Премьер-лиги принимают участие 16 клубов. Турнир проходит по двухкруговой системе без разделения на подгруппы. Чемпион текущей кампании получит путевку во второй раунд квалификации Лиги чемпионов, серебряный призер попадет в первый раунд квалификации Лиги Европы, а третья и четвертая команды начнут свои выступления со второго квалификационного раунда Лиги конференций.
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В Первую лигу по итогам сезона вылетят 15 и 16 места. В свою очередь, команды, которые займут 13 и 14 позиции, сыграют в плей-офф с 4-й и 3-й командами Первой лиги, соответственно.
13-й тур УПЛ сезона 2024/25
Турнирная таблица УПЛ 2024/2025
|#
|КОМАНДА
|И
|В
|Н
|П
|З-П
|Очки
|1
|Динамо
|12
|10
|2
|0
|29-9
|32
|2
|ФК Александрия
|12
|10
|2
|0
|21-7
|32
|3
|Шахтер
|12
|8
|2
|2
|31-12
|26
|4
|Полесье
|12
|6
|4
|2
|20-10
|22
|5
|Кривбасс
|12
|5
|4
|3
|13-11
|19
|6
|ЛНЗ
|13
|5
|3
|5
|15-18
|18
|7
|Карпаты
|13
|5
|3
|5
|15-17
|18
|8
|Верес
|13
|3
|6
|4
|14-16
|15
|9
|Рух
|12
|3
|6
|3
|16-9
|15
|10
|Заря
|13
|5
|0
|8
|13-17
|15
|11
|Колос
|13
|2
|7
|4
|8-10
|13
|12
|Ворскла
|13
|3
|4
|6
|12-18
|13
|13
|Черноморец
|13
|3
|3
|7
|8-14
|12
|14
|Левый Берег
|13
|2
|3
|8
|4-17
|9
|15
|Оболонь
|13
|2
|3
|8
|6-26
|9
|16
|Ингулец
|13
|0
|6
|7
|9-23
|6
Таблица бомбардиров УПЛ 2024/2025
|#
|Игрок
|Команда
|Голы (Пен)
|Матчи
|Среднее
|1
|Георгий Судаков
|Шахтер
|7 (2)
|11
|0.64
|
1
|
Голы (Пен) Матчи Среднее
7 (2) 11 0.64
|1
|Александр Назаренко
|Полесье
|7 (2)
|11
|0.64
|
1
|
Голы (Пен) Матчи Среднее
7 (2) 11 0.64
|1
|Артём Бондаренко
|Шахтер
|7 (1)
|11
|0.64
|
1
|
Голы (Пен) Матчи Среднее
7 (1) 11 0.64
|1
|Алексей Гуцуляк
|Полесье
|7 (0)
|10
|0.70
|
1
|
Голы (Пен) Матчи Среднее
7 (0) 10 0.70
|5
|Владислав Ванат
|Динамо
|6 (1)
|9
|0.67
|
5
|
Голы (Пен) Матчи Среднее
6 (1) 9 0.67
|6
|Igor Krasnopir
|Рух
|5 (1)
|12
|0.42
|
6
|
Голы (Пен) Матчи Среднее
5 (1) 12 0.42
|6
|Александр Филиппов
|ФК Александрия
|5 (1)
|12
|0.42
|
6
|
Голы (Пен) Матчи Среднее
5 (1) 12 0.42
|8
|Miguel
|ФК Александрия
|4 (2)
|11
|0.36
|
8
|
Голы (Пен) Матчи Среднее
4 (2) 11 0.36
|8
|Амбросий Чачуа
|Карпаты
|4 (0)
|13
|0.31
|
8
|
Голы (Пен) Матчи Среднее
4 (0) 13 0.31
|8
|Александр Зубков
|Шахтер
|4 (0)
|8
|0.50
|
8
|
Голы (Пен) Матчи Среднее
4 (0) 8 0.50
|8
|Илья Квасница
|Рух
|4 (0)
|12
|0.33
|
8
|
Голы (Пен) Матчи Среднее
4 (0) 12 0.33
|8
|Николай Шапаренко
|Динамо
|4 (0)
|8
|0.50
|
8
|
Голы (Пен) Матчи Среднее
4 (0) 8 0.50
|13
|Виталий Буяльский
|Динамо
|3 (1)
|10
|0.30
|
13
|
Голы (Пен) Матчи Среднее
3 (1) 10 0.30
|13
|Marko Mrvaljevic
|Верес
|3 (2)
|13
|0.23
|
13
|
Голы (Пен) Матчи Среднее
3 (2) 13 0.23
|13
|Филипп Будковский
|Заря
|3 (1)
|9
|0.33
|
13
|
Голы (Пен) Матчи Среднее
3 (1) 9 0.33
|13
|Андрей Ярмоленко
|Динамо
|3 (3)
|8
|0.38
|
13
|
Голы (Пен) Матчи Среднее
3 (3) 8 0.38
|13
|Juan Alvina
|ФК Александрия
|3 (0)
|12
|0.25
|
13
|
Голы (Пен) Матчи Среднее
3 (0) 12 0.25
|13
|Даниил Сикан
|Шахтер
|3 (0)
|8
|0.38
|
13
|
Голы (Пен) Матчи Среднее
3 (0) 8 0.38
|13
|Александр Яцик
|Заря
|3 (0)
|11
|0.27
|
13
|
Голы (Пен) Матчи Среднее
3 (0) 11 0.27
|13
|Александр Караваев
|Динамо
|3 (0)
|5
|0.60
|
13
|
Голы (Пен) Матчи Среднее
3 (0) 5 0.60
|13
|Ярослав Карабин
|Рух
|3 (0)
|12
|0.25
|
13
|
Голы (Пен) Матчи Среднее
3 (0) 12 0.25
|13
|Кирилл Ковалец
|ФК Александрия
|3 (0)
|12
|0.25
|
13
|
Голы (Пен) Матчи Среднее
3 (0) 12 0.25
|23
|Дмитрий Клёц
|Верес
|2 (0)
|13
|0.15
|
23
|
Голы (Пен) Матчи Среднее
2 (0) 13 0.15
|23
|Артур Шах
|Карпаты
|2 (0)
|13
|0.15
|
23
|
Голы (Пен) Матчи Среднее
2 (0) 13 0.15
|23
|Luan Campos
|Верес
|2 (0)
|12
|0.17
|
23
|
Голы (Пен) Матчи Среднее
2 (0) 12 0.17
|23
|Владислав Шарай
|Верес
|2 (0)
|12
|0.17
|
23
|
Голы (Пен) Матчи Среднее
2 (0) 12 0.17
|23
|Геннадий Пасич
|ЛНЗ
|2 (0)
|13
|0.15
|
23
|
Голы (Пен) Матчи Среднее
2 (0) 13 0.15
|23
|Андерсон Джордан
|Заря
|2 (0)
|12
|0.17
|
23
|
Голы (Пен) Матчи Среднее
2 (0) 12 0.17
|23
|Петар Мичин
|Заря
|2 (0)
|12
|0.17
|
23
|
Голы (Пен) Матчи Среднее
2 (0) 12 0.17
|23
|Ибрахим Кане
|Ворскла
|2 (0)
|13
|0.15
|
23
|
Голы (Пен) Матчи Среднее
2 (0) 13 0.15
|23
|Олег Очеретько
|Карпаты
|2 (1)
|11
|0.18
|
23
|
Голы (Пен) Матчи Среднее
2 (1) 11 0.18
|23
|Мухаррем Яшари
|ЛНЗ
|2 (1)
|13
|0.15
|
23
|
Голы (Пен) Матчи Среднее
2 (1) 13 0.15
|23
|Денис Янаков
|Черноморец
|2 (0)
|13
|0.15
|
23
|
Голы (Пен) Матчи Среднее
2 (0) 13 0.15
|23
|Николай Ковталюк
|Ворскла
|2 (0)
|12
|0.17
|
23
|
Голы (Пен) Матчи Среднее
2 (0) 12 0.17
|23
|Oleksandr Pyatov
|Ингулец
|2 (0)
|13
|0.15
|
23
|
Голы (Пен) Матчи Среднее
2 (0) 13 0.15
|23
|Илья Путря
|ЛНЗ
|2 (0)
|13
|0.15
|
23
|
Голы (Пен) Матчи Среднее
2 (0) 13 0.15
|23
|Николай Гайдучик
|Верес
|2 (0)
|13
|0.15
|
23
|
Голы (Пен) Матчи Среднее
2 (0) 13 0.15
|23
|Владимир Бражко
|Динамо
|2 (0)
|8
|0.25
|
23
|
Голы (Пен) Матчи Среднее
2 (0) 8 0.25
|23
|Егор Твердохлеб
|Кривбасс
|2 (0)
|9
|0.22
|
23
|
Голы (Пен) Матчи Среднее
2 (0) 9 0.22
|23
|Владимир Виливальд
|Ингулец
|2 (0)
|9
|0.22
|
23
|
Голы (Пен) Матчи Среднее
2 (0) 9 0.22
|23
|Максим Задерака
|Кривбасс
|2 (0)
|8
|0.25
|
23
|
Голы (Пен) Матчи Среднее
2 (0) 8 0.25
|23
|Олег Слободян
|Оболонь
|2 (0)
|7
|0.29
|
23
|
Голы (Пен) Матчи Среднее
2 (0) 7 0.29
|23
|Самсон Иеде
|Ворскла
|2 (0)
|12
|0.17
|
23
|
Голы (Пен) Матчи Среднее
2 (0) 12 0.17
|23
|Валентин Рубчинский
|Динамо
|2 (0)
|7
|0.29
|
23
|
Голы (Пен) Матчи Среднее
2 (0) 7 0.29
|23
|Николай Матвиенко
|Шахтер
|2 (0)
|9
|0.22
|
23
|
Голы (Пен) Матчи Среднее
2 (0) 9 0.22
|23
|Александр Пихалёнок
|Динамо
|2 (0)
|6
|0.33
|
23
|
Голы (Пен) Матчи Среднее
2 (0) 6 0.33
|23
|Yevgen Pidlepenets
|Карпаты
|2 (0)
|12
|0.17
|
23
|
Голы (Пен) Матчи Среднее
2 (0) 12 0.17
|23
|Дмитрий Топалов
|ЛНЗ
|2 (0)
|10
|0.20
|
23
|
Голы (Пен) Матчи Среднее
2 (0) 10 0.20
|23
|Андрей Цуриков
|Колос
|2 (0)
|12
|0.17
|
23
|
Голы (Пен) Матчи Среднее
2 (0) 12 0.17
|23
|Фрэнсис Момо
|ЛНЗ
|2 (0)
|11
|0.18
|
23
|
Голы (Пен) Матчи Среднее
2 (0) 11 0.18
|23
|Максим Третьяков
|Колос
|2 (0)
|11
|0.18
|
23
|
Голы (Пен) Матчи Среднее
2 (0) 11 0.18
|23
|Daniel Sosah
|Кривбасс
|2 (0)
|11
|0.18
|
23
|
Голы (Пен) Матчи Среднее
2 (0) 11 0.18
|53
|Oleksandr Pshenychnyuk
|Черноморец
|1 (0)
|11
|0.09
|
53
|
Голы (Пен) Матчи Среднее
1 (0) 11 0.09
|53
|Виталий Холод
|Рух
|1 (0)
|12
|0.08
|
53
|
Голы (Пен) Матчи Среднее
1 (0) 12 0.08
|53
|Руслан Степанюк
|Верес
|1 (0)
|12
|0.08
|
53
|
Голы (Пен) Матчи Среднее
1 (0) 12 0.08
|53
|Дмитрий Мишнёв
|ФК Александрия
|1 (0)
|12
|0.08
|
53
|
Голы (Пен) Матчи Среднее
1 (0) 12 0.08
|53
|Иван Калюжный
|ФК Александрия
|1 (0)
|12
|0.08
|
53
|
Голы (Пен) Матчи Среднее
1 (0) 12 0.08
|53
|Caua Paixao
|Полесье
|1 (0)
|11
|0.09
|
53
|
Голы (Пен) Матчи Среднее
1 (0) 11 0.09
|53
|Артем Шабанов
|ФК Александрия
|1 (0)
|12
|0.08
|
53
|
Голы (Пен) Матчи Среднее
1 (0) 12 0.08
|53
|Владислав Велетень
|Колос
|1 (0)
|12
|0.08
|
53
|
Голы (Пен) Матчи Среднее
1 (0) 12 0.08
|53
|Богдан Леднев
|Полесье
|1 (0)
|11
|0.09
|
53
|
Голы (Пен) Матчи Среднее
1 (0) 11 0.09
|53
|Артем Челядин
|Ворскла
|1 (0)
|11
|0.09
|
53
|
Голы (Пен) Матчи Среднее
1 (0) 11 0.09
|53
|Андрей Якымив
|Левый Берег
|1 (0)
|11
|0.09
|
53
|
Голы (Пен) Матчи Среднее
1 (0) 11 0.09
|53
|Stanislav Malysh
|Ингулец
|1 (0)
|11
|0.09
|
53
|
Голы (Пен) Матчи Среднее
1 (0) 11 0.09
|53
|Яков Башич
|Заря
|1 (0)
|11
|0.09
|
53
|
Голы (Пен) Матчи Среднее
1 (0) 11 0.09
|53
|Igor Gorbach
|Заря
|1 (0)
|11
|0.09
|
53
|
Голы (Пен) Матчи Среднее
1 (0) 11 0.09
|53
|Borys Krushynskyi
|Полесье
|1 (0)
|11
|0.09
|
53
|
Голы (Пен) Матчи Среднее
1 (0) 11 0.09
|53
|Денис Мирошниченко
|Карпаты
|1 (0)
|12
|0.08
|
53
|
Голы (Пен) Матчи Среднее
1 (0) 12 0.08
|53
|Владислав Кабаев