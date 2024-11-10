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  4. Шахтер побеждает, Динамо уходит лидером на перерыв. Турнирная таблица и лучшие бомбардиры УПЛ сезона 2024/25
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Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Шахтер побеждает, Динамо уходит лидером на перерыв. Турнирная таблица и лучшие бомбардиры УПЛ сезона 2024/25

Премьер-лига

Следим за украинской Премьер-лигой

Шахтер побеждает, Динамо уходит лидером на перерыв. Турнирная таблица и лучшие бомбардиры УПЛ сезона 2024/25

УПЛ

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В кампании 2024/25 украинской Премьер-лиги принимают участие 16 клубов. Турнир проходит по двухкруговой системе без разделения на подгруппы. Чемпион текущей кампании получит путевку во второй раунд квалификации Лиги чемпионов, серебряный призер попадет в первый раунд квалификации Лиги Европы, а третья и четвертая команды начнут свои выступления со второго квалификационного раунда Лиги конференций.

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В Первую лигу по итогам сезона вылетят 15 и 16 места. В свою очередь, команды, которые займут 13 и 14 позиции, сыграют в плей-офф с 4-й и 3-й командами Первой лиги, соответственно.

13-й тур УПЛ сезона 2024/25
Шахтер побеждает, Динамо уходит лидером на перерыв. Турнирная таблица и лучшие бомбардиры УПЛ сезона 2024/25 - изображение 1

Турнирная таблица УПЛ 2024/2025

# КОМАНДА И В Н П З-П Очки
1 Динамо Динамо 12 10 2 0 29-9 32
2 ФК Александрия ФК Александрия 12 10 2 0 21-7 32
3 Шахтер Шахтер 12 8 2 2 31-12 26
4 Полесье Полесье 12 6 4 2 20-10 22
5 Кривбасс Кривбасс 12 5 4 3 13-11 19
6 ЛНЗ ЛНЗ 13 5 3 5 15-18 18
7 Карпаты Карпаты 13 5 3 5 15-17 18
8 Верес Верес 13 3 6 4 14-16 15
9 Рух Рух 12 3 6 3 16-9 15
10 Заря Заря 13 5 0 8 13-17 15
11 Колос Колос 13 2 7 4 8-10 13
12 Ворскла Ворскла 13 3 4 6 12-18 13
13 Черноморец Черноморец 13 3 3 7 8-14 12
14 Левый Берег Левый Берег 13 2 3 8 4-17 9
15 Оболонь Оболонь 13 2 3 8 6-26 9
16 Ингулец Ингулец 13 0 6 7 9-23 6

Таблица бомбардиров УПЛ 2024/2025

# Игрок Команда Голы (Пен) Матчи Среднее
1 Георгий Судаков Георгий Судаков Шахтер Шахтер 7 (2) 11 0.64
1
Георгий Судаков

Георгий Судаков

Шахтер

Шахтер
Голы (Пен) Матчи Среднее
7 (2) 11 0.64
1 Александр Назаренко Александр Назаренко Полесье Полесье 7 (2) 11 0.64
1
Александр Назаренко

Александр Назаренко

Полесье

Полесье
Голы (Пен) Матчи Среднее
7 (2) 11 0.64
1 Артём Бондаренко Артём Бондаренко Шахтер Шахтер 7 (1) 11 0.64
1
Артём Бондаренко

Артём Бондаренко

Шахтер

Шахтер
Голы (Пен) Матчи Среднее
7 (1) 11 0.64
1 Алексей Гуцуляк Алексей Гуцуляк Полесье Полесье 7 (0) 10 0.70
1
Алексей Гуцуляк

Алексей Гуцуляк

Полесье

Полесье
Голы (Пен) Матчи Среднее
7 (0) 10 0.70
5 Владислав Ванат Владислав Ванат Динамо Динамо 6 (1) 9 0.67
5
Владислав Ванат

Владислав Ванат

Динамо

Динамо
Голы (Пен) Матчи Среднее
6 (1) 9 0.67
6 Igor Krasnopir Igor Krasnopir Рух Рух 5 (1) 12 0.42
6
Igor Krasnopir

Igor Krasnopir

Рух

Рух
Голы (Пен) Матчи Среднее
5 (1) 12 0.42
6 Александр Филиппов Александр Филиппов ФК Александрия ФК Александрия 5 (1) 12 0.42
6
Александр Филиппов

Александр Филиппов

ФК Александрия

ФК Александрия
Голы (Пен) Матчи Среднее
5 (1) 12 0.42
8 Miguel Miguel ФК Александрия ФК Александрия 4 (2) 11 0.36
8
Miguel

Miguel

ФК Александрия

ФК Александрия
Голы (Пен) Матчи Среднее
4 (2) 11 0.36
8 Амбросий Чачуа Амбросий Чачуа Карпаты Карпаты 4 (0) 13 0.31
8
Амбросий Чачуа

Амбросий Чачуа

Карпаты

Карпаты
Голы (Пен) Матчи Среднее
4 (0) 13 0.31
8 Александр Зубков Александр Зубков Шахтер Шахтер 4 (0) 8 0.50
8
Александр Зубков

Александр Зубков

Шахтер

Шахтер
Голы (Пен) Матчи Среднее
4 (0) 8 0.50
8 Илья Квасница Илья Квасница Рух Рух 4 (0) 12 0.33
8
Илья Квасница

Илья Квасница

Рух

Рух
Голы (Пен) Матчи Среднее
4 (0) 12 0.33
8 Николай Шапаренко Николай Шапаренко Динамо Динамо 4 (0) 8 0.50
8
Николай Шапаренко

Николай Шапаренко

Динамо

Динамо
Голы (Пен) Матчи Среднее
4 (0) 8 0.50
13 Виталий Буяльский Виталий Буяльский Динамо Динамо 3 (1) 10 0.30
13
Виталий Буяльский

Виталий Буяльский

Динамо

Динамо
Голы (Пен) Матчи Среднее
3 (1) 10 0.30
13 Marko Mrvaljevic Marko Mrvaljevic Верес Верес 3 (2) 13 0.23
13
Marko Mrvaljevic

Marko Mrvaljevic

Верес

Верес
Голы (Пен) Матчи Среднее
3 (2) 13 0.23
13 Филипп Будковский Филипп Будковский Заря Заря 3 (1) 9 0.33
13
Филипп Будковский

Филипп Будковский

Заря

Заря
Голы (Пен) Матчи Среднее
3 (1) 9 0.33
13 Андрей Ярмоленко Андрей Ярмоленко Динамо Динамо 3 (3) 8 0.38
13
Андрей Ярмоленко

Андрей Ярмоленко

Динамо

Динамо
Голы (Пен) Матчи Среднее
3 (3) 8 0.38
13 Juan Alvina Juan Alvina ФК Александрия ФК Александрия 3 (0) 12 0.25
13
Juan Alvina

Juan Alvina

ФК Александрия

ФК Александрия
Голы (Пен) Матчи Среднее
3 (0) 12 0.25
13 Даниил Сикан Даниил Сикан Шахтер Шахтер 3 (0) 8 0.38
13
Даниил Сикан

Даниил Сикан

Шахтер

Шахтер
Голы (Пен) Матчи Среднее
3 (0) 8 0.38
13 Александр Яцик Александр Яцик Заря Заря 3 (0) 11 0.27
13
Александр Яцик

Александр Яцик

Заря

Заря
Голы (Пен) Матчи Среднее
3 (0) 11 0.27
13 Александр Караваев Александр Караваев Динамо Динамо 3 (0) 5 0.60
13
Александр Караваев

Александр Караваев

Динамо

Динамо
Голы (Пен) Матчи Среднее
3 (0) 5 0.60
13 Ярослав Карабин Ярослав Карабин Рух Рух 3 (0) 12 0.25
13
Ярослав Карабин

Ярослав Карабин

Рух

Рух
Голы (Пен) Матчи Среднее
3 (0) 12 0.25
13 Кирилл Ковалец Кирилл Ковалец ФК Александрия ФК Александрия 3 (0) 12 0.25
13
Кирилл Ковалец

Кирилл Ковалец

ФК Александрия

ФК Александрия
Голы (Пен) Матчи Среднее
3 (0) 12 0.25
23 Дмитрий Клёц Дмитрий Клёц Верес Верес 2 (0) 13 0.15
23
Дмитрий Клёц

Дмитрий Клёц

Верес

Верес
Голы (Пен) Матчи Среднее
2 (0) 13 0.15
23 Артур Шах Артур Шах Карпаты Карпаты 2 (0) 13 0.15
23
Артур Шах

Артур Шах

Карпаты

Карпаты
Голы (Пен) Матчи Среднее
2 (0) 13 0.15
23 Luan Campos Luan Campos Верес Верес 2 (0) 12 0.17
23
Luan Campos

Luan Campos

Верес

Верес
Голы (Пен) Матчи Среднее
2 (0) 12 0.17
23 Владислав Шарай Владислав Шарай Верес Верес 2 (0) 12 0.17
23
Владислав Шарай

Владислав Шарай

Верес

Верес
Голы (Пен) Матчи Среднее
2 (0) 12 0.17
23 Геннадий Пасич Геннадий Пасич ЛНЗ ЛНЗ 2 (0) 13 0.15
23
Геннадий Пасич

Геннадий Пасич

ЛНЗ

ЛНЗ
Голы (Пен) Матчи Среднее
2 (0) 13 0.15
23 Андерсон Джордан Андерсон Джордан Заря Заря 2 (0) 12 0.17
23
Андерсон Джордан

Андерсон Джордан

Заря

Заря
Голы (Пен) Матчи Среднее
2 (0) 12 0.17
23 Петар Мичин Петар Мичин Заря Заря 2 (0) 12 0.17
23
Петар Мичин

Петар Мичин

Заря

Заря
Голы (Пен) Матчи Среднее
2 (0) 12 0.17
23 Ибрахим Кане Ибрахим Кане Ворскла Ворскла 2 (0) 13 0.15
23
Ибрахим Кане

Ибрахим Кане

Ворскла

Ворскла
Голы (Пен) Матчи Среднее
2 (0) 13 0.15
23 Олег Очеретько Олег Очеретько Карпаты Карпаты 2 (1) 11 0.18
23
Олег Очеретько

Олег Очеретько

Карпаты

Карпаты
Голы (Пен) Матчи Среднее
2 (1) 11 0.18
23 Мухаррем Яшари Мухаррем Яшари ЛНЗ ЛНЗ 2 (1) 13 0.15
23
Мухаррем Яшари

Мухаррем Яшари

ЛНЗ

ЛНЗ
Голы (Пен) Матчи Среднее
2 (1) 13 0.15
23 Денис Янаков Денис Янаков Черноморец Черноморец 2 (0) 13 0.15
23
Денис Янаков

Денис Янаков

Черноморец

Черноморец
Голы (Пен) Матчи Среднее
2 (0) 13 0.15
23 Николай Ковталюк Николай Ковталюк Ворскла Ворскла 2 (0) 12 0.17
23
Николай Ковталюк

Николай Ковталюк

Ворскла

Ворскла
Голы (Пен) Матчи Среднее
2 (0) 12 0.17
23 Oleksandr Pyatov Oleksandr Pyatov Ингулец Ингулец 2 (0) 13 0.15
23
Oleksandr Pyatov

Oleksandr Pyatov

Ингулец

Ингулец
Голы (Пен) Матчи Среднее
2 (0) 13 0.15
23 Илья Путря Илья Путря ЛНЗ ЛНЗ 2 (0) 13 0.15
23
Илья Путря

Илья Путря

ЛНЗ

ЛНЗ
Голы (Пен) Матчи Среднее
2 (0) 13 0.15
23 Николай Гайдучик Николай Гайдучик Верес Верес 2 (0) 13 0.15
23
Николай Гайдучик

Николай Гайдучик

Верес

Верес
Голы (Пен) Матчи Среднее
2 (0) 13 0.15
23 Владимир Бражко Владимир Бражко Динамо Динамо 2 (0) 8 0.25
23
Владимир Бражко

Владимир Бражко

Динамо

Динамо
Голы (Пен) Матчи Среднее
2 (0) 8 0.25
23 Егор Твердохлеб Егор Твердохлеб Кривбасс Кривбасс 2 (0) 9 0.22
23
Егор Твердохлеб

Егор Твердохлеб

Кривбасс

Кривбасс
Голы (Пен) Матчи Среднее
2 (0) 9 0.22
23 Владимир Виливальд Владимир Виливальд Ингулец Ингулец 2 (0) 9 0.22
23
Владимир Виливальд

Владимир Виливальд

Ингулец

Ингулец
Голы (Пен) Матчи Среднее
2 (0) 9 0.22
23 Максим Задерака Максим Задерака Кривбасс Кривбасс 2 (0) 8 0.25
23
Максим Задерака

Максим Задерака

Кривбасс

Кривбасс
Голы (Пен) Матчи Среднее
2 (0) 8 0.25
23 Олег Слободян Олег Слободян Оболонь Оболонь 2 (0) 7 0.29
23
Олег Слободян

Олег Слободян

Оболонь

Оболонь
Голы (Пен) Матчи Среднее
2 (0) 7 0.29
23 Самсон Иеде Самсон Иеде Ворскла Ворскла 2 (0) 12 0.17
23
Самсон Иеде

Самсон Иеде

Ворскла

Ворскла
Голы (Пен) Матчи Среднее
2 (0) 12 0.17
23 Валентин Рубчинский Валентин Рубчинский Динамо Динамо 2 (0) 7 0.29
23
Валентин Рубчинский

Валентин Рубчинский

Динамо

Динамо
Голы (Пен) Матчи Среднее
2 (0) 7 0.29
23 Николай Матвиенко Николай Матвиенко Шахтер Шахтер 2 (0) 9 0.22
23
Николай Матвиенко

Николай Матвиенко

Шахтер

Шахтер
Голы (Пен) Матчи Среднее
2 (0) 9 0.22
23 Александр Пихалёнок Александр Пихалёнок Динамо Динамо 2 (0) 6 0.33
23
Александр Пихалёнок

Александр Пихалёнок

Динамо

Динамо
Голы (Пен) Матчи Среднее
2 (0) 6 0.33
23 Yevgen Pidlepenets Yevgen Pidlepenets Карпаты Карпаты 2 (0) 12 0.17
23
Yevgen Pidlepenets

Yevgen Pidlepenets

Карпаты

Карпаты
Голы (Пен) Матчи Среднее
2 (0) 12 0.17
23 Дмитрий Топалов Дмитрий Топалов ЛНЗ ЛНЗ 2 (0) 10 0.20
23
Дмитрий Топалов

Дмитрий Топалов

ЛНЗ

ЛНЗ
Голы (Пен) Матчи Среднее
2 (0) 10 0.20
23 Андрей Цуриков Андрей Цуриков Колос Колос 2 (0) 12 0.17
23
Андрей Цуриков

Андрей Цуриков

Колос

Колос
Голы (Пен) Матчи Среднее
2 (0) 12 0.17
23 Фрэнсис Момо Фрэнсис Момо ЛНЗ ЛНЗ 2 (0) 11 0.18
23
Фрэнсис Момо

Фрэнсис Момо

ЛНЗ

ЛНЗ
Голы (Пен) Матчи Среднее
2 (0) 11 0.18
23 Максим Третьяков Максим Третьяков Колос Колос 2 (0) 11 0.18
23
Максим Третьяков

Максим Третьяков

Колос

Колос
Голы (Пен) Матчи Среднее
2 (0) 11 0.18
23 Daniel Sosah Daniel Sosah Кривбасс Кривбасс 2 (0) 11 0.18
23
Daniel Sosah

Daniel Sosah

Кривбасс

Кривбасс
Голы (Пен) Матчи Среднее
2 (0) 11 0.18
53 Oleksandr Pshenychnyuk Oleksandr Pshenychnyuk Черноморец Черноморец 1 (0) 11 0.09
53
Oleksandr Pshenychnyuk

Oleksandr Pshenychnyuk

Черноморец

Черноморец
Голы (Пен) Матчи Среднее
1 (0) 11 0.09
53 Виталий Холод Виталий Холод Рух Рух 1 (0) 12 0.08
53
Виталий Холод

Виталий Холод

Рух

Рух
Голы (Пен) Матчи Среднее
1 (0) 12 0.08
53 Руслан Степанюк Руслан Степанюк Верес Верес 1 (0) 12 0.08
53
Руслан Степанюк

Руслан Степанюк

Верес

Верес
Голы (Пен) Матчи Среднее
1 (0) 12 0.08
53 Дмитрий Мишнёв Дмитрий Мишнёв ФК Александрия ФК Александрия 1 (0) 12 0.08
53
Дмитрий Мишнёв

Дмитрий Мишнёв

ФК Александрия

ФК Александрия
Голы (Пен) Матчи Среднее
1 (0) 12 0.08
53 Иван Калюжный Иван Калюжный ФК Александрия ФК Александрия 1 (0) 12 0.08
53
Иван Калюжный

Иван Калюжный

ФК Александрия

ФК Александрия
Голы (Пен) Матчи Среднее
1 (0) 12 0.08
53 Caua Paixao Caua Paixao Полесье Полесье 1 (0) 11 0.09
53
Caua Paixao

Caua Paixao

Полесье

Полесье
Голы (Пен) Матчи Среднее
1 (0) 11 0.09
53 Артем Шабанов Артем Шабанов ФК Александрия ФК Александрия 1 (0) 12 0.08
53
Артем Шабанов

Артем Шабанов

ФК Александрия

ФК Александрия
Голы (Пен) Матчи Среднее
1 (0) 12 0.08
53 Владислав Велетень Владислав Велетень Колос Колос 1 (0) 12 0.08
53
Владислав Велетень

Владислав Велетень

Колос

Колос
Голы (Пен) Матчи Среднее
1 (0) 12 0.08
53 Богдан Леднев Богдан Леднев Полесье Полесье 1 (0) 11 0.09
53
Богдан Леднев

Богдан Леднев

Полесье

Полесье
Голы (Пен) Матчи Среднее
1 (0) 11 0.09
53 Артем Челядин Артем Челядин Ворскла Ворскла 1 (0) 11 0.09
53
Артем Челядин

Артем Челядин

Ворскла

Ворскла
Голы (Пен) Матчи Среднее
1 (0) 11 0.09
53 Андрей Якымив Андрей Якымив Левый Берег Левый Берег 1 (0) 11 0.09
53
Андрей Якымив

Андрей Якымив

Левый Берег

Левый Берег
Голы (Пен) Матчи Среднее
1 (0) 11 0.09
53 Stanislav Malysh Stanislav Malysh Ингулец Ингулец 1 (0) 11 0.09
53
Stanislav Malysh

Stanislav Malysh

Ингулец

Ингулец
Голы (Пен) Матчи Среднее
1 (0) 11 0.09
53 Яков Башич Яков Башич Заря Заря 1 (0) 11 0.09
53
Яков Башич

Яков Башич

Заря

Заря
Голы (Пен) Матчи Среднее
1 (0) 11 0.09
53 Igor Gorbach Igor Gorbach Заря Заря 1 (0) 11 0.09
53
Igor Gorbach

Igor Gorbach

Заря

Заря
Голы (Пен) Матчи Среднее
1 (0) 11 0.09
53 Borys Krushynskyi Borys Krushynskyi Полесье Полесье 1 (0) 11 0.09
53
Borys Krushynskyi

Borys Krushynskyi

Полесье

Полесье
Голы (Пен) Матчи Среднее
1 (0) 11 0.09
53 Денис Мирошниченко Денис Мирошниченко Карпаты Карпаты 1 (0) 12 0.08
53
Денис Мирошниченко

Денис Мирошниченко

Карпаты

Карпаты
Голы (Пен) Матчи Среднее
1 (0) 12 0.08
53 Владислав Кабаев Владислав Кабаев