Шахтер сложил полномочия чемпиона. Турнирная таблица и лучшие бомбардиры УПЛ сезона 2024/25

В кампании 2024/25 украинской Премьер-лиги принимают участие 16 клубов. Турнир проходит по двухкруговой системе без разделения на подгруппы. Чемпион текущей кампании получит путевку во второй раунд квалификации Лиги чемпионов, серебряный призер попадет в первый раунд квалификации Лиги Европы, а третья и четвертая команды начнут свои выступления со второго квалификационного раунда Лиги конференций.

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В Первую лигу по итогам сезона вылетят 15 и 16 места. В свою очередь, команды, которые займут 13 и 14 позиции, сыграют в плей-офф с 4-й и 3-й командами Первой лиги, соответственно.

27-й тур УПЛ сезона 2024/25

Турнирная таблица УПЛ 2024/2025

# КОМАНДА И В Н П З-П Очки 1 Динамо 27 20 7 0 59-17 67 2 ФК Александрия 27 19 6 2 42-19 63 3 Шахтер 27 17 6 4 64-24 57 4 Полесье 27 11 10 6 36-27 43 5 Карпаты 27 12 7 8 38-30 43 6 Кривбасс 26 11 7 8 28-24 40 7 Заря 27 11 3 13 31-37 36 8 Верес 27 9 8 10 31-38 35 9 Рух 27 8 10 9 27-25 34 10 Колос 27 6 11 10 23-23 29 11 Оболонь 27 7 7 13 18-42 28 12 ЛНЗ 27 7 7 13 24-36 28 13 Ворскла 27 6 7 14 22-35 25 14 Левый Берег 26 6 5 15 16-32 23 15 Ингулец 27 4 8 15 17-41 20 16 Черноморец 27 5 3 19 17-43 18

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