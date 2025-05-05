Премьер-лига
Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Шахтер сложил полномочия чемпиона. Турнирная таблица и лучшие бомбардиры УПЛ сезона 2024/25
Следим за украинской Премьер-лигой
УПЛ
В кампании 2024/25 украинской Премьер-лиги принимают участие 16 клубов. Турнир проходит по двухкруговой системе без разделения на подгруппы. Чемпион текущей кампании получит путевку во второй раунд квалификации Лиги чемпионов, серебряный призер попадет в первый раунд квалификации Лиги Европы, а третья и четвертая команды начнут свои выступления со второго квалификационного раунда Лиги конференций.
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В Первую лигу по итогам сезона вылетят 15 и 16 места. В свою очередь, команды, которые займут 13 и 14 позиции, сыграют в плей-офф с 4-й и 3-й командами Первой лиги, соответственно.
27-й тур УПЛ сезона 2024/25
Турнирная таблица УПЛ 2024/2025
|#
|КОМАНДА
|И
|В
|Н
|П
|З-П
|Очки
|1
|Динамо
|27
|20
|7
|0
|59-17
|67
|2
|ФК Александрия
|27
|19
|6
|2
|42-19
|63
|3
|Шахтер
|27
|17
|6
|4
|64-24
|57
|4
|Полесье
|27
|11
|10
|6
|36-27
|43
|5
|Карпаты
|27
|12
|7
|8
|38-30
|43
|6
|Кривбасс
|26
|11
|7
|8
|28-24
|40
|7
|Заря
|27
|11
|3
|13
|31-37
|36
|8
|Верес
|27
|9
|8
|10
|31-38
|35
|9
|Рух
|27
|8
|10
|9
|27-25
|34
|10
|Колос
|27
|6
|11
|10
|23-23
|29
|11
|Оболонь
|27
|7
|7
|13
|18-42
|28
|12
|ЛНЗ
|27
|7
|7
|13
|24-36
|28
|13
|Ворскла
|27
|6
|7
|14
|22-35
|25
|14
|Левый Берег
|26
|6
|5
|15
|16-32
|23
|15
|Ингулец
|27
|4
|8
|15
|17-41
|20
|16
|Черноморец
|27
|5
|3
|19
|17-43
|18
Бомбардиры
|#
|Игрок
|Команда
|Голы (Пен)
|Матчи
|Среднее
|1
|Владислав Ванат
|Динамо
|17 (2)
|25
|0.68
|
1
|
Голы (Пен) Матчи Среднее
17 (2) 25 0.68
|2
|Георгий Судаков
|Шахтер
|11 (2)
|24
|0.46
|
2
|
Голы (Пен) Матчи Среднее
11 (2) 24 0.46
|2
|Егор Твердохлеб
|Кривбасс
|11 (0)
|20
|0.55
|
2
|
Голы (Пен) Матчи Среднее
11 (0) 20 0.55
|2
|Алексей Гуцуляк
|Полесье
|11 (1)
|26
|0.42
|
2
|
Голы (Пен) Матчи Среднее
11 (1) 26 0.42
|5
|Артём Бондаренко
|Шахтер
|10 (1)
|26
|0.38
|
5
|
Голы (Пен) Матчи Среднее
10 (1) 26 0.38
|5
|Александр Филиппов
|ФК Александрия
|10 (1)
|24
|0.42
|
5
|
Голы (Пен) Матчи Среднее
10 (1) 24 0.42
|7
|Амбросий Чачуа
|Карпаты
|9 (0)
|26
|0.35
|
7
|
Голы (Пен) Матчи Среднее
9 (0) 26 0.35
|8
|Бруниньо
|Карпаты
|8 (3)
|21
|0.38
|
8
|
Голы (Пен) Матчи Среднее
8 (3) 21 0.38
|8
|Петар Мичин
|Заря
|8 (0)
|26
|0.31
|
8
|
Голы (Пен) Матчи Среднее
8 (0) 26 0.31
|8
|Филипп Будковский
|Заря
|8 (1)
|23
|0.35
|
8
|
Голы (Пен) Матчи Среднее
8 (1) 23 0.35
|11
|Александр Назаренко
|Полесье
|7 (2)
|27
|0.26
|
11
|
Голы (Пен) Матчи Среднее
7 (2) 27 0.26
|11
|Виталий Буяльский
|Динамо
|7 (1)
|26
|0.27
|
11
|
Голы (Пен) Матчи Среднее
7 (1) 26 0.27
|13
|Николай Шапаренко
|Динамо
|6 (0)
|20
|0.30
|
13
|
Голы (Пен) Матчи Среднее
6 (0) 20 0.30
|13
|Андрей Ярмоленко
|Динамо
|6 (3)
|18
|0.33
|
13
|
Голы (Пен) Матчи Среднее
6 (3) 18 0.33
|13
|Игорь Краснопир
|Карпаты
|6 (1)
|27
|0.22
|
13
|
Голы (Пен) Матчи Среднее
6 (1) 27 0.22
|13
|Кевин
|Шахтер
|6 (2)
|21
|0.29
|
13
|
Голы (Пен) Матчи Среднее
6 (2) 21 0.29
|13
|Ярослав Карабин
|Рух
|6 (1)
|27
|0.22
|
13
|
Голы (Пен) Матчи Среднее
6 (1) 27 0.22
|13
|Жуан Безерра
|ФК Александрия
|6 (0)
|24
|0.25
|
13
|
Голы (Пен) Матчи Среднее
6 (0) 24 0.25
|19
|Мухаррем Яшари
|ЛНЗ
|5 (1)
|26
|0.19
|
19
|
Голы (Пен) Матчи Среднее
5 (1) 26 0.19
|19
|Луан Кампос
|Верес
|5 (1)
|24
|0.21
|
19
|
Голы (Пен) Матчи Среднее
5 (1) 24 0.21
|19
|Николай Гайдучик
|Верес
|5 (1)
|27
|0.19
|
19
|
Голы (Пен) Матчи Среднее
5 (1) 27 0.19
|19
|Денис Янаков
|Черноморец
|5 (1)
|25
|0.20
|
19
|
Голы (Пен) Матчи Среднее
5 (1) 25 0.20
|19
|Александр Яцик
|Заря
|5 (0)
|25
|0.20
|
19
|
Голы (Пен) Матчи Среднее
5 (0) 25 0.20
|19
|Андрей Цуриков
|Колос
|5 (0)
|25
|0.20
|
19
|
Голы (Пен) Матчи Среднее
5 (0) 25 0.20
|19
|Эгиналдо
|Шахтер
|5 (0)
|24
|0.21
|
19
|
Голы (Пен) Матчи Среднее
5 (0) 24 0.21
|19
|Александр Зубков
|Шахтер
|5 (0)
|12
|0.42
|
19
|
Голы (Пен) Матчи Среднее
5 (0) 12 0.42
|27
|Кирилл Ковалец
|ФК Александрия
|4 (0)
|25
|0.16
|
27
|
Голы (Пен) Матчи Среднее
4 (0) 25 0.16
|27
|Руслан Степанюк
|Верес
|4 (0)
|25
|0.16
|
27
|
Голы (Пен) Матчи Среднее
4 (0) 25 0.16
|27
|Илья Квасница
|Карпаты
|4 (0)
|21
|0.19
|
27
|
Голы (Пен) Матчи Среднее
4 (0) 21 0.19
|27
|Мигель Кампос
|ФК Александрия
|4 (2)
|25
|0.16
|
27
|
Голы (Пен) Матчи Среднее
4 (2) 25 0.16
|27
|Борис Крушинский
|Полесье
|4 (0)
|26
|0.15
|
27
|
Голы (Пен) Матчи Среднее
4 (0) 26 0.15
|27
|Факундо Батиста
|Полесье
|4 (0)
|10
|0.40
|
27
|
Голы (Пен) Матчи Среднее
4 (0) 10 0.40
|27
|Лассина Траоре
|Шахтер
|4 (0)
|21
|0.19
|
27
|
Голы (Пен) Матчи Среднее
4 (0) 21 0.19
|27
|Теди Цара
|ФК Александрия
|4 (0)
|10
|0.40
|
27
|
Голы (Пен) Матчи Среднее
4 (0) 10 0.40
|27
|Невертон
|Шахтер
|4 (0)
|14
|0.29
|
27
|
Голы (Пен) Матчи Среднее
4 (0) 14 0.29
|27
|Евгений Скиба
|Черноморец
|4 (0)
|20
|0.20
|
27
|
Голы (Пен) Матчи Среднее
4 (0) 20 0.20
|37
|Геннадий Пасич
|ЛНЗ
|3 (0)
|26
|0.12
|
37
|
Голы (Пен) Матчи Среднее
3 (0) 26 0.12
|37
|Виталий Дахновский
|Верес
|3 (0)
|26
|0.12
|
37
|
Голы (Пен) Матчи Среднее
3 (0) 26 0.12
|37
|Владислав Шарай
|Верес
|3 (0)
|25
|0.12
|
37
|
Голы (Пен) Матчи Среднее
3 (0) 25 0.12
|37
|Ибрахим Кане
|Ворскла
|3 (0)
|27
|0.11
|
37
|
Голы (Пен) Матчи Среднее
3 (0) 27 0.11
|37
|Евгений Пидлепенец
|Карпаты
|3 (0)
|25
|0.12
|
37
|
Голы (Пен) Матчи Среднее
3 (0) 25 0.12
|37
|Андерсон Джордан
|Заря
|3 (0)
|26
|0.12
|
37
|
Голы (Пен) Матчи Среднее
3 (0) 26 0.12
|37
|Марко Мрвальевич
|Верес
|3 (2)
|16
|0.19
|
37
|
Голы (Пен) Матчи Среднее
3 (2) 16 0.19
|37
|Денис Ндукве
|Ворскла
|3 (0)
|25
|0.12
|
37
|
Голы (Пен) Матчи Среднее
3 (0) 25 0.12
|37
|Руслан Дедух
|Левый Берег
|3 (2)
|20
|0.15
|
37
|
Голы (Пен) Матчи Среднее
3 (2) 20 0.15
|37
|Хрвое Илич
|Кривбасс
|3 (2)
|20
|0.15
|
37
|
Голы (Пен) Матчи Среднее
3 (2) 20 0.15
|37
|Игорь Харатин
|Верес
|3 (1)
|13
|0.23
|
37
|
Голы (Пен) Матчи Среднее
3 (1) 13 0.23
|37
|Александр Пятов
|Ингулец
|3 (0)
|27
|0.11
|
37
|
Голы (Пен) Матчи Среднее
3 (0) 27 0.11
|37
|Сидней
|Левый Берег
|3 (0)
|15
|0.20
|
37
|
Голы (Пен) Матчи Среднее
3 (0) 15 0.20
|37
|Джованни Боливар
|Колос
|3 (0)
|20
|0.15
|
37
|
Голы (Пен) Матчи Среднее
3 (0) 20 0.15
|37
|Владимир Бражко
|Динамо
|3 (0)
|20
|0.15
|
37
|
Голы (Пен) Матчи Среднее
3 (0) 20 0.15
|37
|Александр Караваев
|Динамо
|3 (0)
|16
|0.19
|
37
|
Голы (Пен) Матчи Среднее
3 (0) 16 0.19
|37
|Даниил Сикан
|Шахтер
|3 (0)
|12
|0.25
|
37
|
Голы (Пен) Матчи Среднее
3 (0) 12 0.25
|37
|Самсон Иеде
|Ворскла
|3 (0)
|24
|0.13
|
37
|
Голы (Пен) Матчи Среднее
3 (0) 24 0.13
|37
|Валентин Рубчинский
|Динамо
|3 (0)
|20
|0.15
|
37
|
Голы (Пен) Матчи Среднее
3 (0) 20 0.15
|37
|Навин Малыш
|Ворскла
|3 (0)
|10
|0.30
|
37
|
Голы (Пен) Матчи Среднее
3 (0) 10 0.30
|37
|Николай Матвиенко
|Шахтер
|3 (0)
|22
|0.14
|
37
|
Голы (Пен) Матчи Среднее
3 (0) 22 0.14
|37
|Владислав Велетень
|Колос
|3 (0)
|23
|0.13
|
37
|
Голы (Пен) Матчи Среднее
3 (0) 23 0.13
|37
|Ростислав Тарануха
|Оболонь
|3 (0)
|22
|0.14
|
37
|
Голы (Пен) Матчи Среднее
3 (0) 22 0.14
|37
|Николай Ковталюк
|Колос
|3 (0)
|22
|0.14
|
37
|
Голы (Пен) Матчи Среднее
3 (0) 22 0.14
|37
|Марлон Гомес
|Шахтер
|3 (0)
|21
|0.14
|
37
|
Голы (Пен) Матчи Среднее
3 (0) 21 0.14
|62
|Даниэль Соса
|Кривбасс
|2 (0)
|25
|0.08
|
62
|
Голы (Пен) Матчи Среднее
2 (0) 25 0.08
|62
|Олег Пушкарев
|Ингулец
|2 (0)
|25
|0.08
|
62