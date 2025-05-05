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Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Шахтер сложил полномочия чемпиона. Турнирная таблица и лучшие бомбардиры УПЛ сезона 2024/25

Премьер-лига

Следим за украинской Премьер-лигой

Шахтер сложил полномочия чемпиона. Турнирная таблица и лучшие бомбардиры УПЛ сезона 2024/25

УПЛ

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В кампании 2024/25 украинской Премьер-лиги принимают участие 16 клубов. Турнир проходит по двухкруговой системе без разделения на подгруппы. Чемпион текущей кампании получит путевку во второй раунд квалификации Лиги чемпионов, серебряный призер попадет в первый раунд квалификации Лиги Европы, а третья и четвертая команды начнут свои выступления со второго квалификационного раунда Лиги конференций.

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В Первую лигу по итогам сезона вылетят 15 и 16 места. В свою очередь, команды, которые займут 13 и 14 позиции, сыграют в плей-офф с 4-й и 3-й командами Первой лиги, соответственно.

27-й тур УПЛ сезона 2024/25

Шахтер сложил полномочия чемпиона. Турнирная таблица и лучшие бомбардиры УПЛ сезона 2024/25 - изображение 1

Турнирная таблица УПЛ 2024/2025

# КОМАНДА И В Н П З-П Очки
1 Динамо Динамо 27 20 7 0 59-17 67
2 ФК Александрия ФК Александрия 27 19 6 2 42-19 63
3 Шахтер Шахтер 27 17 6 4 64-24 57
4 Полесье Полесье 27 11 10 6 36-27 43
5 Карпаты Карпаты 27 12 7 8 38-30 43
6 Кривбасс Кривбасс 26 11 7 8 28-24 40
7 Заря Заря 27 11 3 13 31-37 36
8 Верес Верес 27 9 8 10 31-38 35
9 Рух Рух 27 8 10 9 27-25 34
10 Колос Колос 27 6 11 10 23-23 29
11 Оболонь Оболонь 27 7 7 13 18-42 28
12 ЛНЗ ЛНЗ 27 7 7 13 24-36 28
13 Ворскла Ворскла 27 6 7 14 22-35 25
14 Левый Берег Левый Берег 26 6 5 15 16-32 23
15 Ингулец Ингулец 27 4 8 15 17-41 20
16 Черноморец Черноморец 27 5 3 19 17-43 18

Бомбардиры

# Игрок Команда Голы (Пен) Матчи Среднее
1 Владислав Ванат Владислав Ванат Динамо Динамо 17 (2) 25 0.68
1
Владислав Ванат

Владислав Ванат

Динамо

Динамо
Голы (Пен) Матчи Среднее
17 (2) 25 0.68
2 Георгий Судаков Георгий Судаков Шахтер Шахтер 11 (2) 24 0.46
2
Георгий Судаков

Георгий Судаков

Шахтер

Шахтер
Голы (Пен) Матчи Среднее
11 (2) 24 0.46
2 Егор Твердохлеб Егор Твердохлеб Кривбасс Кривбасс 11 (0) 20 0.55
2
Егор Твердохлеб

Егор Твердохлеб

Кривбасс

Кривбасс
Голы (Пен) Матчи Среднее
11 (0) 20 0.55
2 Алексей Гуцуляк Алексей Гуцуляк Полесье Полесье 11 (1) 26 0.42
2
Алексей Гуцуляк

Алексей Гуцуляк

Полесье

Полесье
Голы (Пен) Матчи Среднее
11 (1) 26 0.42
5 Артём Бондаренко Артём Бондаренко Шахтер Шахтер 10 (1) 26 0.38
5
Артём Бондаренко

Артём Бондаренко

Шахтер

Шахтер
Голы (Пен) Матчи Среднее
10 (1) 26 0.38
5 Александр Филиппов Александр Филиппов ФК Александрия ФК Александрия 10 (1) 24 0.42
5
Александр Филиппов

Александр Филиппов

ФК Александрия

ФК Александрия
Голы (Пен) Матчи Среднее
10 (1) 24 0.42
7 Амбросий Чачуа Амбросий Чачуа Карпаты Карпаты 9 (0) 26 0.35
7
Амбросий Чачуа

Амбросий Чачуа

Карпаты

Карпаты
Голы (Пен) Матчи Среднее
9 (0) 26 0.35
8 Бруниньо Бруниньо Карпаты Карпаты 8 (3) 21 0.38
8
Бруниньо

Бруниньо

Карпаты

Карпаты
Голы (Пен) Матчи Среднее
8 (3) 21 0.38
8 Петар Мичин Петар Мичин Заря Заря 8 (0) 26 0.31
8
Петар Мичин

Петар Мичин

Заря

Заря
Голы (Пен) Матчи Среднее
8 (0) 26 0.31
8 Филипп Будковский Филипп Будковский Заря Заря 8 (1) 23 0.35
8
Филипп Будковский

Филипп Будковский

Заря

Заря
Голы (Пен) Матчи Среднее
8 (1) 23 0.35
11 Александр Назаренко Александр Назаренко Полесье Полесье 7 (2) 27 0.26
11
Александр Назаренко

Александр Назаренко

Полесье

Полесье
Голы (Пен) Матчи Среднее
7 (2) 27 0.26
11 Виталий Буяльский Виталий Буяльский Динамо Динамо 7 (1) 26 0.27
11
Виталий Буяльский

Виталий Буяльский

Динамо

Динамо
Голы (Пен) Матчи Среднее
7 (1) 26 0.27
13 Николай Шапаренко Николай Шапаренко Динамо Динамо 6 (0) 20 0.30
13
Николай Шапаренко

Николай Шапаренко

Динамо

Динамо
Голы (Пен) Матчи Среднее
6 (0) 20 0.30
13 Андрей Ярмоленко Андрей Ярмоленко Динамо Динамо 6 (3) 18 0.33
13
Андрей Ярмоленко

Андрей Ярмоленко

Динамо

Динамо
Голы (Пен) Матчи Среднее
6 (3) 18 0.33
13 Игорь Краснопир Игорь Краснопир Карпаты Карпаты 6 (1) 27 0.22
13
Игорь Краснопир

Игорь Краснопир

Карпаты

Карпаты
Голы (Пен) Матчи Среднее
6 (1) 27 0.22
13 Кевин Кевин Шахтер Шахтер 6 (2) 21 0.29
13
Кевин

Кевин

Шахтер

Шахтер
Голы (Пен) Матчи Среднее
6 (2) 21 0.29
13 Ярослав Карабин Ярослав Карабин Рух Рух 6 (1) 27 0.22
13
Ярослав Карабин

Ярослав Карабин

Рух

Рух
Голы (Пен) Матчи Среднее
6 (1) 27 0.22
13 Жуан Безерра Жуан Безерра ФК Александрия ФК Александрия 6 (0) 24 0.25
13
Жуан Безерра

Жуан Безерра

ФК Александрия

ФК Александрия
Голы (Пен) Матчи Среднее
6 (0) 24 0.25
19 Мухаррем Яшари Мухаррем Яшари ЛНЗ ЛНЗ 5 (1) 26 0.19
19
Мухаррем Яшари

Мухаррем Яшари

ЛНЗ

ЛНЗ
Голы (Пен) Матчи Среднее
5 (1) 26 0.19
19 Луан Кампос Луан Кампос Верес Верес 5 (1) 24 0.21
19
Луан Кампос

Луан Кампос

Верес

Верес
Голы (Пен) Матчи Среднее
5 (1) 24 0.21
19 Николай Гайдучик Николай Гайдучик Верес Верес 5 (1) 27 0.19
19
Николай Гайдучик

Николай Гайдучик

Верес

Верес
Голы (Пен) Матчи Среднее
5 (1) 27 0.19
19 Денис Янаков Денис Янаков Черноморец Черноморец 5 (1) 25 0.20
19
Денис Янаков

Денис Янаков

Черноморец

Черноморец
Голы (Пен) Матчи Среднее
5 (1) 25 0.20
19 Александр Яцик Александр Яцик Заря Заря 5 (0) 25 0.20
19
Александр Яцик

Александр Яцик

Заря

Заря
Голы (Пен) Матчи Среднее
5 (0) 25 0.20
19 Андрей Цуриков Андрей Цуриков Колос Колос 5 (0) 25 0.20
19
Андрей Цуриков

Андрей Цуриков

Колос

Колос
Голы (Пен) Матчи Среднее
5 (0) 25 0.20
19 Эгиналдо Эгиналдо Шахтер Шахтер 5 (0) 24 0.21
19
Эгиналдо

Эгиналдо

Шахтер

Шахтер
Голы (Пен) Матчи Среднее
5 (0) 24 0.21
19 Александр Зубков Александр Зубков Шахтер Шахтер 5 (0) 12 0.42
19
Александр Зубков

Александр Зубков

Шахтер

Шахтер
Голы (Пен) Матчи Среднее
5 (0) 12 0.42
27 Кирилл Ковалец Кирилл Ковалец ФК Александрия ФК Александрия 4 (0) 25 0.16
27
Кирилл Ковалец

Кирилл Ковалец

ФК Александрия

ФК Александрия
Голы (Пен) Матчи Среднее
4 (0) 25 0.16
27 Руслан Степанюк Руслан Степанюк Верес Верес 4 (0) 25 0.16
27
Руслан Степанюк

Руслан Степанюк

Верес

Верес
Голы (Пен) Матчи Среднее
4 (0) 25 0.16
27 Илья Квасница Илья Квасница Карпаты Карпаты 4 (0) 21 0.19
27
Илья Квасница

Илья Квасница

Карпаты

Карпаты
Голы (Пен) Матчи Среднее
4 (0) 21 0.19
27 Мигель Кампос Мигель Кампос ФК Александрия ФК Александрия 4 (2) 25 0.16
27
Мигель Кампос

Мигель Кампос

ФК Александрия

ФК Александрия
Голы (Пен) Матчи Среднее
4 (2) 25 0.16
27 Борис Крушинский Борис Крушинский Полесье Полесье 4 (0) 26 0.15
27
Борис Крушинский

Борис Крушинский

Полесье

Полесье
Голы (Пен) Матчи Среднее
4 (0) 26 0.15
27 Факундо Батиста Факундо Батиста Полесье Полесье 4 (0) 10 0.40
27
Факундо Батиста

Факундо Батиста

Полесье

Полесье
Голы (Пен) Матчи Среднее
4 (0) 10 0.40
27 Лассина Траоре Лассина Траоре Шахтер Шахтер 4 (0) 21 0.19
27
Лассина Траоре

Лассина Траоре

Шахтер

Шахтер
Голы (Пен) Матчи Среднее
4 (0) 21 0.19
27 Теди Цара Теди Цара ФК Александрия ФК Александрия 4 (0) 10 0.40
27
Теди Цара

Теди Цара

ФК Александрия

ФК Александрия
Голы (Пен) Матчи Среднее
4 (0) 10 0.40
27 Невертон Невертон Шахтер Шахтер 4 (0) 14 0.29
27
Невертон

Невертон

Шахтер

Шахтер
Голы (Пен) Матчи Среднее
4 (0) 14 0.29
27 Евгений Скиба Евгений Скиба Черноморец Черноморец 4 (0) 20 0.20
27
Евгений Скиба

Евгений Скиба

Черноморец

Черноморец
Голы (Пен) Матчи Среднее
4 (0) 20 0.20
37 Геннадий Пасич Геннадий Пасич ЛНЗ ЛНЗ 3 (0) 26 0.12
37
Геннадий Пасич

Геннадий Пасич

ЛНЗ

ЛНЗ
Голы (Пен) Матчи Среднее
3 (0) 26 0.12
37 Виталий Дахновский Виталий Дахновский Верес Верес 3 (0) 26 0.12
37
Виталий Дахновский

Виталий Дахновский

Верес

Верес
Голы (Пен) Матчи Среднее
3 (0) 26 0.12
37 Владислав Шарай Владислав Шарай Верес Верес 3 (0) 25 0.12
37
Владислав Шарай

Владислав Шарай

Верес

Верес
Голы (Пен) Матчи Среднее
3 (0) 25 0.12
37 Ибрахим Кане Ибрахим Кане Ворскла Ворскла 3 (0) 27 0.11
37
Ибрахим Кане

Ибрахим Кане

Ворскла

Ворскла
Голы (Пен) Матчи Среднее
3 (0) 27 0.11
37 Евгений Пидлепенец Евгений Пидлепенец Карпаты Карпаты 3 (0) 25 0.12
37
Евгений Пидлепенец

Евгений Пидлепенец

Карпаты

Карпаты
Голы (Пен) Матчи Среднее
3 (0) 25 0.12
37 Андерсон Джордан Андерсон Джордан Заря Заря 3 (0) 26 0.12
37
Андерсон Джордан

Андерсон Джордан

Заря

Заря
Голы (Пен) Матчи Среднее
3 (0) 26 0.12
37 Марко Мрвальевич Марко Мрвальевич Верес Верес 3 (2) 16 0.19
37
Марко Мрвальевич

Марко Мрвальевич

Верес

Верес
Голы (Пен) Матчи Среднее
3 (2) 16 0.19
37 Денис Ндукве Денис Ндукве Ворскла Ворскла 3 (0) 25 0.12
37
Денис Ндукве

Денис Ндукве

Ворскла

Ворскла
Голы (Пен) Матчи Среднее
3 (0) 25 0.12
37 Руслан Дедух Руслан Дедух Левый Берег Левый Берег 3 (2) 20 0.15
37
Руслан Дедух

Руслан Дедух

Левый Берег

Левый Берег
Голы (Пен) Матчи Среднее
3 (2) 20 0.15
37 Хрвое Илич Хрвое Илич Кривбасс Кривбасс 3 (2) 20 0.15
37
Хрвое Илич

Хрвое Илич

Кривбасс

Кривбасс
Голы (Пен) Матчи Среднее
3 (2) 20 0.15
37 Игорь Харатин Игорь Харатин Верес Верес 3 (1) 13 0.23
37
Игорь Харатин

Игорь Харатин

Верес

Верес
Голы (Пен) Матчи Среднее
3 (1) 13 0.23
37 Александр Пятов Александр Пятов Ингулец Ингулец 3 (0) 27 0.11
37
Александр Пятов

Александр Пятов

Ингулец

Ингулец
Голы (Пен) Матчи Среднее
3 (0) 27 0.11
37 Сидней Сидней Левый Берег Левый Берег 3 (0) 15 0.20
37
Сидней

Сидней

Левый Берег

Левый Берег
Голы (Пен) Матчи Среднее
3 (0) 15 0.20
37 Джованни Боливар Джованни Боливар Колос Колос 3 (0) 20 0.15
37
Джованни Боливар

Джованни Боливар

Колос

Колос
Голы (Пен) Матчи Среднее
3 (0) 20 0.15
37 Владимир Бражко Владимир Бражко Динамо Динамо 3 (0) 20 0.15
37
Владимир Бражко

Владимир Бражко

Динамо

Динамо
Голы (Пен) Матчи Среднее
3 (0) 20 0.15
37 Александр Караваев Александр Караваев Динамо Динамо 3 (0) 16 0.19
37
Александр Караваев

Александр Караваев

Динамо

Динамо
Голы (Пен) Матчи Среднее
3 (0) 16 0.19
37 Даниил Сикан Даниил Сикан Шахтер Шахтер 3 (0) 12 0.25
37
Даниил Сикан

Даниил Сикан

Шахтер

Шахтер
Голы (Пен) Матчи Среднее
3 (0) 12 0.25
37 Самсон Иеде Самсон Иеде Ворскла Ворскла 3 (0) 24 0.13
37
Самсон Иеде

Самсон Иеде

Ворскла

Ворскла
Голы (Пен) Матчи Среднее
3 (0) 24 0.13
37 Валентин Рубчинский Валентин Рубчинский Динамо Динамо 3 (0) 20 0.15
37
Валентин Рубчинский

Валентин Рубчинский

Динамо

Динамо
Голы (Пен) Матчи Среднее
3 (0) 20 0.15
37 Навин Малыш Навин Малыш Ворскла Ворскла 3 (0) 10 0.30
37
Навин Малыш

Навин Малыш

Ворскла

Ворскла
Голы (Пен) Матчи Среднее
3 (0) 10 0.30
37 Николай Матвиенко Николай Матвиенко Шахтер Шахтер 3 (0) 22 0.14
37
Николай Матвиенко

Николай Матвиенко

Шахтер

Шахтер
Голы (Пен) Матчи Среднее
3 (0) 22 0.14
37 Владислав Велетень Владислав Велетень Колос Колос 3 (0) 23 0.13
37
Владислав Велетень

Владислав Велетень

Колос

Колос
Голы (Пен) Матчи Среднее
3 (0) 23 0.13
37 Ростислав Тарануха Ростислав Тарануха Оболонь Оболонь 3 (0) 22 0.14
37
Ростислав Тарануха

Ростислав Тарануха

Оболонь

Оболонь
Голы (Пен) Матчи Среднее
3 (0) 22 0.14
37 Николай Ковталюк Николай Ковталюк Колос Колос 3 (0) 22 0.14
37
Николай Ковталюк

Николай Ковталюк

Колос

Колос
Голы (Пен) Матчи Среднее
3 (0) 22 0.14
37 Марлон Гомес Марлон Гомес Шахтер Шахтер 3 (0) 21 0.14
37
Марлон Гомес

Марлон Гомес

Шахтер

Шахтер
Голы (Пен) Матчи Среднее
3 (0) 21 0.14
62 Даниэль Соса Даниэль Соса Кривбасс Кривбасс 2 (0) 25 0.08
62
Даниэль Соса

Даниэль Соса

Кривбасс

Кривбасс
Голы (Пен) Матчи Среднее
2 (0) 25 0.08
62 Олег Пушкарев Олег Пушкарев Ингулец Ингулец 2 (0) 25 0.08
62