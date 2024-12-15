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Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Шахтер увеличивает отставание от Динамо. Турнирная таблица и лучшие бомбардиры УПЛ сезона 2024/25

Премьер-лига

Следим за украинской Премьер-лигой

Шахтер увеличивает отставание от Динамо. Турнирная таблица и лучшие бомбардиры УПЛ сезона 2024/25

УПЛ

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В кампании 2024/25 украинской Премьер-лиги принимают участие 16 клубов. Турнир проходит по двухкруговой системе без разделения на подгруппы. Чемпион текущей кампании получит путевку во второй раунд квалификации Лиги чемпионов, серебряный призер попадет в первый раунд квалификации Лиги Европы, а третья и четвертая команды начнут свои выступления со второго квалификационного раунда Лиги конференций.

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В Первую лигу по итогам сезона вылетят 15 и 16 места. В свою очередь, команды, которые займут 13 и 14 позиции, сыграют в плей-офф с 4-й и 3-й командами Первой лиги, соответственно.

17-й тур УПЛ сезона 2024/25

Шахтер увеличивает отставание от Динамо. Турнирная таблица и лучшие бомбардиры УПЛ сезона 2024/25 - изображение 1

Турнирная таблица УПЛ 2024/2025

# КОМАНДА И В Н П З-П Очки
1 Динамо Динамо 16 12 4 0 36-11 40
2 ФК Александрия ФК Александрия 17 11 5 1 26-12 38
3 Шахтер Шахтер 16 10 3 3 41-15 33
4 Кривбасс Кривбасс 16 9 4 3 22-13 31
5 Полесье Полесье 17 7 6 4 24-16 27
6 Карпаты Карпаты 17 7 3 7 22-21 24
7 Рух Рух 17 5 8 4 21-14 23
8 Заря Заря 16 7 1 8 18-20 22
9 Верес Верес 16 4 7 5 17-23 19
10 ЛНЗ ЛНЗ 17 5 4 8 18-26 19
11 Колос Колос 17 3 9 5 11-12 18
12 Ворскла Ворскла 17 4 4 9 15-25 16
13 Левый Берег Левый Берег 17 4 4 9 9-20 16
14 Оболонь Оболонь 17 3 5 9 10-29 14
15 Черноморец Черноморец 17 3 3 11 11-25 12
16 Ингулец Ингулец 16 1 6 9 12-31 9

Бомбардиры

# Игрок Команда Голы (Пен) Матчи Среднее
1 Алексей Гуцуляк Алексей Гуцуляк Полесье Полесье 9 (0) 15 0.60
1
Алексей Гуцуляк

Алексей Гуцуляк

Полесье

Полесье
Голы (Пен) Матчи Среднее
9 (0) 15 0.60
1 Владислав Ванат Владислав Ванат Динамо Динамо 9 (1) 14 0.64
1
Владислав Ванат

Владислав Ванат

Динамо

Динамо
Голы (Пен) Матчи Среднее
9 (1) 14 0.64
3 Георгий Судаков Георгий Судаков Шахтер Шахтер 8 (2) 15 0.53
3
Георгий Судаков

Георгий Судаков

Шахтер

Шахтер
Голы (Пен) Матчи Среднее
8 (2) 15 0.53
3 Артём Бондаренко Артём Бондаренко Шахтер Шахтер 8 (1) 14 0.57
3
Артём Бондаренко

Артём Бондаренко

Шахтер

Шахтер
Голы (Пен) Матчи Среднее
8 (1) 14 0.57
3 Егор Твердохлеб Егор Твердохлеб Кривбасс Кривбасс 8 (0) 13 0.62
3
Егор Твердохлеб

Егор Твердохлеб

Кривбасс

Кривбасс
Голы (Пен) Матчи Среднее
8 (0) 13 0.62
6 Александр Назаренко Александр Назаренко Полесье Полесье 7 (2) 16 0.44
6
Александр Назаренко

Александр Назаренко

Полесье

Полесье
Голы (Пен) Матчи Среднее
7 (2) 16 0.44
7 Александр Филиппов Александр Филиппов ФК Александрия ФК Александрия 6 (1) 17 0.35
7
Александр Филиппов

Александр Филиппов

ФК Александрия

ФК Александрия
Голы (Пен) Матчи Среднее
6 (1) 17 0.35
7 Игорь Краснопир Игорь Краснопир Рух Рух 6 (1) 17 0.35
7
Игорь Краснопир

Игорь Краснопир

Рух

Рух
Голы (Пен) Матчи Среднее
6 (1) 17 0.35
7 Амбросий Чачуа Амбросий Чачуа Карпаты Карпаты 6 (0) 17 0.35
7
Амбросий Чачуа

Амбросий Чачуа

Карпаты

Карпаты
Голы (Пен) Матчи Среднее
6 (0) 17 0.35
10 Петар Мичин Петар Мичин Заря Заря 5 (0) 15 0.33
10
Петар Мичин

Петар Мичин

Заря

Заря
Голы (Пен) Матчи Среднее
5 (0) 15 0.33
10 Ярослав Карабин Ярослав Карабин Рух Рух 5 (1) 17 0.29
10
Ярослав Карабин

Ярослав Карабин

Рух

Рух
Голы (Пен) Матчи Среднее
5 (1) 17 0.29
10 Александр Зубков Александр Зубков Шахтер Шахтер 5 (0) 11 0.45
10
Александр Зубков

Александр Зубков

Шахтер

Шахтер
Голы (Пен) Матчи Среднее
5 (0) 11 0.45
13 Луан Кампуш Луан Кампуш Верес Верес 4 (1) 15 0.27
13
Луан Кампуш

Луан Кампуш

Верес

Верес
Голы (Пен) Матчи Среднее
4 (1) 15 0.27
13 Мухаррем Яшари Мухаррем Яшари ЛНЗ ЛНЗ 4 (1) 17 0.24
13
Мухаррем Яшари

Мухаррем Яшари

ЛНЗ

ЛНЗ
Голы (Пен) Матчи Среднее
4 (1) 17 0.24
13 Miguel Miguel ФК Александрия ФК Александрия 4 (2) 16 0.25
13
Miguel

Miguel

ФК Александрия

ФК Александрия
Голы (Пен) Матчи Среднее
4 (2) 16 0.25
13 Виталий Буяльский Виталий Буяльский Динамо Динамо 4 (1) 15 0.27
13
Виталий Буяльский

Виталий Буяльский

Динамо

Динамо
Голы (Пен) Матчи Среднее
4 (1) 15 0.27
13 Илья Квасница Илья Квасница Рух Рух 4 (0) 17 0.24
13
Илья Квасница

Илья Квасница

Рух

Рух
Голы (Пен) Матчи Среднее
4 (0) 17 0.24
13 Филипп Будковский Филипп Будковский Заря Заря 4 (1) 13 0.31
13
Филипп Будковский

Филипп Будковский

Заря

Заря
Голы (Пен) Матчи Среднее
4 (1) 13 0.31
13 Николай Шапаренко Николай Шапаренко Динамо Динамо 4 (0) 10 0.40
13
Николай Шапаренко

Николай Шапаренко

Динамо

Динамо
Голы (Пен) Матчи Среднее
4 (0) 10 0.40
13 Хуан Альвина Хуан Альвина ФК Александрия ФК Александрия 4 (0) 17 0.24
13
Хуан Альвина

Хуан Альвина

ФК Александрия

ФК Александрия
Голы (Пен) Матчи Среднее
4 (0) 17 0.24
21 Николай Гайдучик Николай Гайдучик Верес Верес 3 (1) 16 0.19
21
Николай Гайдучик

Николай Гайдучик

Верес

Верес
Голы (Пен) Матчи Среднее
3 (1) 16 0.19
21 Кирилл Ковалец Кирилл Ковалец ФК Александрия ФК Александрия 3 (0) 17 0.18
21
Кирилл Ковалец

Кирилл Ковалец

ФК Александрия

ФК Александрия
Голы (Пен) Матчи Среднее
3 (0) 17 0.18
21 Hrvoje Ilic Hrvoje Ilic Кривбасс Кривбасс 3 (2) 10 0.30
21
Hrvoje Ilic

Hrvoje Ilic

Кривбасс

Кривбасс
Голы (Пен) Матчи Среднее
3 (2) 10 0.30
21 Самсон Иеде Самсон Иеде Ворскла Ворскла 3 (0) 16 0.19
21
Самсон Иеде

Самсон Иеде

Ворскла

Ворскла
Голы (Пен) Матчи Среднее
3 (0) 16 0.19
21 Руслан Дедух Руслан Дедух Левый Берег Левый Берег 3 (2) 16 0.19
21
Руслан Дедух

Руслан Дедух

Левый Берег

Левый Берег
Голы (Пен) Матчи Среднее
3 (2) 16 0.19
21 Yevgen Pidlepenets Yevgen Pidlepenets Карпаты Карпаты 3 (0) 16 0.19
21
Yevgen Pidlepenets

Yevgen Pidlepenets

Карпаты

Карпаты
Голы (Пен) Матчи Среднее
3 (0) 16 0.19
21 Андрей Ярмоленко Андрей Ярмоленко Динамо Динамо 3 (3) 9 0.33
21
Андрей Ярмоленко

Андрей Ярмоленко

Динамо

Динамо
Голы (Пен) Матчи Среднее
3 (3) 9 0.33
21 Marko Mrvaljevic Marko Mrvaljevic Верес Верес 3 (2) 15 0.20
21
Marko Mrvaljevic

Marko Mrvaljevic

Верес

Верес
Голы (Пен) Матчи Среднее
3 (2) 15 0.20
21 Александр Яцик Александр Яцик Заря Заря 3 (0) 15 0.20
21
Александр Яцик

Александр Яцик

Заря

Заря
Голы (Пен) Матчи Среднее
3 (0) 15 0.20
21 Даниил Сикан Даниил Сикан Шахтер Шахтер 3 (0) 11 0.27
21
Даниил Сикан

Даниил Сикан

Шахтер

Шахтер
Голы (Пен) Матчи Среднее
3 (0) 11 0.27
21 Александр Караваев Александр Караваев Динамо Динамо 3 (0) 9 0.33
21
Александр Караваев

Александр Караваев

Динамо

Динамо
Голы (Пен) Матчи Среднее
3 (0) 9 0.33
21 Oleksandr Pyatov Oleksandr Pyatov Ингулец Ингулец 3 (0) 16 0.19
21
Oleksandr Pyatov

Oleksandr Pyatov

Ингулец

Ингулец
Голы (Пен) Матчи Среднее
3 (0) 16 0.19
21 Валентин Рубчинский Валентин Рубчинский Динамо Динамо 3 (0) 12 0.25
21
Валентин Рубчинский

Валентин Рубчинский

Динамо

Динамо
Голы (Пен) Матчи Среднее
3 (0) 12 0.25
21 Бруниньо Бруниньо Карпаты Карпаты 3 (0) 11 0.27
21
Бруниньо

Бруниньо

Карпаты

Карпаты
Голы (Пен) Матчи Среднее
3 (0) 11 0.27
21 Николай Матвиенко Николай Матвиенко Шахтер Шахтер 3 (0) 12 0.25
21
Николай Матвиенко

Николай Матвиенко

Шахтер

Шахтер
Голы (Пен) Матчи Среднее
3 (0) 12 0.25
21 Денис Янаков Денис Янаков Черноморец Черноморец 3 (0) 15 0.20
21
Денис Янаков

Денис Янаков

Черноморец

Черноморец
Голы (Пен) Матчи Среднее
3 (0) 15 0.20
21 Владимир Бражко Владимир Бражко Динамо Динамо 3 (0) 13 0.23
21
Владимир Бражко

Владимир Бражко

Динамо

Динамо
Голы (Пен) Матчи Среднее
3 (0) 13 0.23
38 Виктор Близниченко Виктор Близниченко Оболонь Оболонь 2 (0) 16 0.13
38
Виктор Близниченко

Виктор Близниченко

Оболонь

Оболонь
Голы (Пен) Матчи Среднее
2 (0) 16 0.13
38 Андрей Цуриков Андрей Цуриков Колос Колос 2 (0) 16 0.13
38
Андрей Цуриков

Андрей Цуриков

Колос

Колос
Голы (Пен) Матчи Среднее
2 (0) 16 0.13
38 Андерсон Джордан Андерсон Джордан Заря Заря 2 (0) 16 0.13
38
Андерсон Джордан

Андерсон Джордан

Заря

Заря
Голы (Пен) Матчи Среднее
2 (0) 16 0.13
38 Роман Дидык Роман Дидык Рух Рух 2 (0) 16 0.13
38
Роман Дидык

Роман Дидык

Рух

Рух
Голы (Пен) Матчи Среднее
2 (0) 16 0.13
38 Владислав Шарай Владислав Шарай Верес Верес 2 (0) 15 0.13
38
Владислав Шарай

Владислав Шарай

Верес

Верес
Голы (Пен) Матчи Среднее
2 (0) 15 0.13
38 Артур Шах Артур Шах Карпаты Карпаты 2 (0) 16 0.13
38
Артур Шах

Артур Шах

Карпаты

Карпаты
Голы (Пен) Матчи Среднее
2 (0) 16 0.13
38 Андрей Якымив Андрей Якымив Левый Берег Левый Берег 2 (0) 15 0.13
38
Андрей Якымив

Андрей Якымив

Левый Берег

Левый Берег
Голы (Пен) Матчи Среднее
2 (0) 15 0.13
38 Николай Ковталюк Николай Ковталюк Ворскла Ворскла 2 (0) 15 0.13
38
Николай Ковталюк

Николай Ковталюк

Ворскла

Ворскла
Голы (Пен) Матчи Среднее
2 (0) 15 0.13
38 Иван Нестеренко Иван Нестеренко Ворскла Ворскла 2 (0) 17 0.12
38
Иван Нестеренко

Иван Нестеренко

Ворскла

Ворскла
Голы (Пен) Матчи Среднее
2 (0) 17 0.12
38 Олег Очеретько Олег Очеретько Карпаты Карпаты 2 (1) 15 0.13
38
Олег Очеретько

Олег Очеретько

Карпаты

Карпаты
Голы (Пен) Матчи Среднее
2 (1) 15 0.13
38 Daniel Sosah Daniel Sosah Кривбасс Кривбасс 2 (0) 15 0.13
38
Daniel Sosah

Daniel Sosah

Кривбасс

Кривбасс
Голы (Пен) Матчи Среднее
2 (0) 15 0.13
38 Павел Полегенько Павел Полегенько Карпаты Карпаты 2 (1) 12 0.17
38
Павел Полегенько

Павел Полегенько

Карпаты

Карпаты
Голы (Пен) Матчи Среднее
2 (1) 12 0.17
38 Ибрахим Кане Ибрахим Кане Ворскла Ворскла 2 (0) 17 0.12
38
Ибрахим Кане

Ибрахим Кане

Ворскла

Ворскла
Голы (Пен) Матчи Среднее
2 (0) 17 0.12
38 Дмитрий Клёц Дмитрий Клёц Верес Верес 2 (0) 16 0.13
38
Дмитрий Клёц

Дмитрий Клёц

Верес

Верес
Голы (Пен) Матчи Среднее
2 (0) 16 0.13
38 Илья Путря Илья Путря ЛНЗ ЛНЗ 2 (0) 17 0.12
38
Илья Путря

Илья Путря

ЛНЗ

ЛНЗ
Голы (Пен) Матчи Среднее
2 (0) 17 0.12
38 Геннадий Пасич Геннадий Пасич ЛНЗ ЛНЗ 2 (0) 16 0.13
38
Геннадий Пасич

Геннадий Пасич

ЛНЗ

ЛНЗ
Голы (Пен) Матчи Среднее
2 (0) 16 0.13
38 Яков Башич Яков Башич Заря Заря 2 (0) 15 0.13
38
Яков Башич

Яков Башич

Заря

Заря
Голы (Пен) Матчи Среднее
2 (0) 15 0.13
38 Sidney Sidney Левый Берег Левый Берег 2 (0) 11 0.18
38
Sidney

Sidney

Левый Берег

Левый Берег
Голы (Пен) Матчи Среднее
2 (0) 11 0.18
38 Ньюертон Ньюертон Шахтер Шахтер 2 (0) 11 0.18
38
Ньюертон

Ньюертон

Шахтер

Шахтер
Голы (Пен) Матчи Среднее
2 (0) 11 0.18
38 Владимир Виливальд Владимир Виливальд Ингулец Ингулец 2 (0) 12 0.17
38
Владимир Виливальд

Владимир Виливальд

Ингулец

Ингулец
Голы (Пен) Матчи Среднее
2 (0) 12 0.17
38 Kevin Kevin Шахтер Шахтер 2 (0) 10 0.20
38
Kevin

Kevin

Шахтер

Шахтер
Голы (Пен) Матчи Среднее
2 (0) 10 0.20
38 Олег Слободян Олег Слободян Оболонь Оболонь 2 (0) 10 0.20
38
Олег Слободян

Олег Слободян

Оболонь

Оболонь
Голы (Пен) Матчи Среднее
2 (0) 10 0.20
38 Александр Пихалёнок Александр Пихалёнок Динамо Динамо 2 (0) 6 0.33
38
Александр Пихалёнок

Александр Пихалёнок

Динамо

Динамо
Голы (Пен) Матчи Среднее
2 (0) 6 0.33
38 Сергей Мякушко Сергей Мякушко Ворскла Ворскла 2 (0) 9 0.22
38
Сергей Мякушко

Сергей Мякушко

Ворскла

Ворскла
Голы (Пен) Матчи Среднее
2 (0) 9 0.22
38 Yevgeniy Skyba Yevgeniy Skyba Черноморец Черноморец 2 (0) 12 0.17
38
Yevgeniy Skyba

Yevgeniy Skyba

Черноморец

Черноморец
Голы (Пен) Матчи Среднее
2 (0) 12 0.17
38 Максим Задерака Максим Задерака Кривбасс Кривбасс 2 (0) 11 0.18
38
Максим Задерака

Максим Задерака

Кривбасс

Кривбасс
Голы (Пен) Матчи Среднее
2 (0) 11 0.18
38 Eguinaldo Eguinaldo Шахтер Шахтер 2 (0) 14 0.14
38
Eguinaldo

Eguinaldo

Шахтер

Шахтер
Голы (Пен) Матчи Среднее
2 (0) 14 0.14
38 Максим Третьяков Максим Третьяков Колос Колос 2 (0) 12 0.17
38
Максим Третьяков

Максим Третьяков

Колос

Колос
Голы (Пен) Матчи Среднее
2 (0) 12 0.17
38 Volodymyr Bilotserkovets Volodymyr Bilotserkovets Ингулец Ингулец 2 (0) 15 0.13
38
Volodymyr Bilotserkovets

Volodymyr Bilotserkovets

Ингулец

Ингулец
Голы (Пен) Матчи Среднее
2 (0) 15 0.13
38 Дмитрий Топалов Дмитрий Топалов