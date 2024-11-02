Шахтер в тройке. Турнирная таблица и лучшие бомбардиры УПЛ сезона 2024/25

В кампании 2024/25 украинской Премьер-лиги принимают участие 16 клубов. Турнир проходит по двухкруговой системе без разделения на подгруппы. Чемпион текущей кампании получит путевку во второй раунд квалификации Лиги чемпионов, серебряный призер попадет в первый раунд квалификации Лиги Европы, а третья и четвертая команды начнут свои выступления со второго квалификационного раунда Лиги конференций.

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В Первую лигу по итогам сезона вылетят 15 и 16 места. В свою очередь, команды, которые займут 13 и 14 позиции, сыграют в плей-офф с 4-й и 3-й командами Первой лиги, соответственно.

12-й тур УПЛ сезона 2024/25



Турнирная таблица УПЛ 2024/2025

# КОМАНДА И В Н П З-П Очки 1 Динамо 10 8 2 0 22-6 26 2 ФК Александрия 10 8 2 0 17-7 26 3 Шахтер 11 7 2 2 28-11 23 4 Полесье 10 6 4 0 19-7 22 5 Карпаты 12 5 3 4 15-14 18 6 Кривбасс 10 5 2 3 11-9 17 7 Заря 11 5 0 6 11-12 15 8 ЛНЗ 11 4 3 4 13-16 15 9 Рух 10 3 5 2 15-6 14 10 Черноморец 12 3 3 6 8-13 12 11 Верес 11 2 5 4 12-16 11 12 Ворскла 11 2 4 5 11-17 10 13 Колос 11 1 6 4 6-9 9 14 Левый Берег 12 2 2 8 4-17 8 15 Оболонь 11 1 2 8 5-26 5 16 Ингулец 11 0 5 6 7-18 5

Таблица бомбардиров УПЛ 2024/2025