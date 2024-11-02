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Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Шахтер в тройке. Турнирная таблица и лучшие бомбардиры УПЛ сезона 2024/25

Премьер-лига

Следим за украинской Премьер-лигой

Шахтер в тройке. Турнирная таблица и лучшие бомбардиры УПЛ сезона 2024/25

УПЛ

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В кампании 2024/25 украинской Премьер-лиги принимают участие 16 клубов. Турнир проходит по двухкруговой системе без разделения на подгруппы. Чемпион текущей кампании получит путевку во второй раунд квалификации Лиги чемпионов, серебряный призер попадет в первый раунд квалификации Лиги Европы, а третья и четвертая команды начнут свои выступления со второго квалификационного раунда Лиги конференций.

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В Первую лигу по итогам сезона вылетят 15 и 16 места. В свою очередь, команды, которые займут 13 и 14 позиции, сыграют в плей-офф с 4-й и 3-й командами Первой лиги, соответственно.

12-й тур УПЛ сезона 2024/25
Шахтер в тройке. Турнирная таблица и лучшие бомбардиры УПЛ сезона 2024/25 - изображение 1

Турнирная таблица УПЛ 2024/2025

# КОМАНДА И В Н П З-П Очки
1 Динамо Динамо 10 8 2 0 22-6 26
2 ФК Александрия ФК Александрия 10 8 2 0 17-7 26
3 Шахтер Шахтер 11 7 2 2 28-11 23
4 Полесье Полесье 10 6 4 0 19-7 22
5 Карпаты Карпаты 12 5 3 4 15-14 18
6 Кривбасс Кривбасс 10 5 2 3 11-9 17
7 Заря Заря 11 5 0 6 11-12 15
8 ЛНЗ ЛНЗ 11 4 3 4 13-16 15
9 Рух Рух 10 3 5 2 15-6 14
10 Черноморец Черноморец 12 3 3 6 8-13 12
11 Верес Верес 11 2 5 4 12-16 11
12 Ворскла Ворскла 11 2 4 5 11-17 10
13 Колос Колос 11 1 6 4 6-9 9
14 Левый Берег Левый Берег 12 2 2 8 4-17 8
15 Оболонь Оболонь 11 1 2 8 5-26 5
16 Ингулец Ингулец 11 0 5 6 7-18 5

Таблица бомбардиров УПЛ 2024/2025

# Игрок Команда Голы (Пен) Матчи Среднее
1 Георгий Судаков Георгий Судаков Шахтер Шахтер 7 (2) 10 0.70
1
Георгий Судаков

Георгий Судаков

Шахтер

Шахтер
Голы (Пен) Матчи Среднее
7 (2) 10 0.70
1 Александр Назаренко Александр Назаренко Полесье Полесье 7 (2) 10 0.70
1
Александр Назаренко

Александр Назаренко

Полесье

Полесье
Голы (Пен) Матчи Среднее
7 (2) 10 0.70
3 Артём Бондаренко Артём Бондаренко Шахтер Шахтер 6 (0) 10 0.60
3
Артём Бондаренко

Артём Бондаренко

Шахтер

Шахтер
Голы (Пен) Матчи Среднее
6 (0) 10 0.60
3 Алексей Гуцуляк Алексей Гуцуляк Полесье Полесье 6 (0) 9 0.67
3
Алексей Гуцуляк

Алексей Гуцуляк

Полесье

Полесье
Голы (Пен) Матчи Среднее
6 (0) 9 0.67
5 Igor Krasnopir Igor Krasnopir Рух Рух 5 (1) 10 0.50
5
Igor Krasnopir

Igor Krasnopir

Рух

Рух
Голы (Пен) Матчи Среднее
5 (1) 10 0.50
5 Александр Филиппов Александр Филиппов ФК Александрия ФК Александрия 5 (1) 10 0.50
5
Александр Филиппов

Александр Филиппов

ФК Александрия

ФК Александрия
Голы (Пен) Матчи Среднее
5 (1) 10 0.50
7 Илья Квасница Илья Квасница Рух Рух 4 (0) 10 0.40
7
Илья Квасница

Илья Квасница

Рух

Рух
Голы (Пен) Матчи Среднее
4 (0) 10 0.40
7 Амбросий Чачуа Амбросий Чачуа Карпаты Карпаты 4 (0) 12 0.33
7
Амбросий Чачуа

Амбросий Чачуа

Карпаты

Карпаты
Голы (Пен) Матчи Среднее
4 (0) 12 0.33
7 Александр Зубков Александр Зубков Шахтер Шахтер 4 (0) 7 0.57
7
Александр Зубков

Александр Зубков

Шахтер

Шахтер
Голы (Пен) Матчи Среднее
4 (0) 7 0.57
10 Виталий Буяльский Виталий Буяльский Динамо Динамо 3 (1) 9 0.33
10
Виталий Буяльский

Виталий Буяльский

Динамо

Динамо
Голы (Пен) Матчи Среднее
3 (1) 9 0.33
10 Marko Mrvaljevic Marko Mrvaljevic Верес Верес 3 (2) 11 0.27
10
Marko Mrvaljevic

Marko Mrvaljevic

Верес

Верес
Голы (Пен) Матчи Среднее
3 (2) 11 0.27
10 Владислав Ванат Владислав Ванат Динамо Динамо 3 (1) 8 0.38
10
Владислав Ванат

Владислав Ванат

Динамо

Динамо
Голы (Пен) Матчи Среднее
3 (1) 8 0.38
10 Филипп Будковский Филипп Будковский Заря Заря 3 (1) 8 0.38
10
Филипп Будковский

Филипп Будковский

Заря

Заря
Голы (Пен) Матчи Среднее
3 (1) 8 0.38
10 Juan Alvina Juan Alvina ФК Александрия ФК Александрия 3 (0) 10 0.30
10
Juan Alvina

Juan Alvina

ФК Александрия

ФК Александрия
Голы (Пен) Матчи Среднее
3 (0) 10 0.30
10 Даниил Сикан Даниил Сикан Шахтер Шахтер 3 (0) 7 0.43
10
Даниил Сикан

Даниил Сикан

Шахтер

Шахтер
Голы (Пен) Матчи Среднее
3 (0) 7 0.43
10 Александр Караваев Александр Караваев Динамо Динамо 3 (0) 4 0.75
10
Александр Караваев

Александр Караваев

Динамо

Динамо
Голы (Пен) Матчи Среднее
3 (0) 4 0.75
10 Кирилл Ковалец Кирилл Ковалец ФК Александрия ФК Александрия 3 (0) 10 0.30
10
Кирилл Ковалец

Кирилл Ковалец

ФК Александрия

ФК Александрия
Голы (Пен) Матчи Среднее
3 (0) 10 0.30
18 Ибрахим Кане Ибрахим Кане Ворскла Ворскла 2 (0) 11 0.18
18
Ибрахим Кане

Ибрахим Кане

Ворскла

Ворскла
Голы (Пен) Матчи Среднее
2 (0) 11 0.18
18 Илья Путря Илья Путря ЛНЗ ЛНЗ 2 (0) 11 0.18
18
Илья Путря

Илья Путря

ЛНЗ

ЛНЗ
Голы (Пен) Матчи Среднее
2 (0) 11 0.18
18 Геннадий Пасич Геннадий Пасич ЛНЗ ЛНЗ 2 (0) 11 0.18
18
Геннадий Пасич

Геннадий Пасич

ЛНЗ

ЛНЗ
Голы (Пен) Матчи Среднее
2 (0) 11 0.18
18 Андерсон Джордан Андерсон Джордан Заря Заря 2 (0) 11 0.18
18
Андерсон Джордан

Андерсон Джордан

Заря

Заря
Голы (Пен) Матчи Среднее
2 (0) 11 0.18
18 Андрей Цуриков Андрей Цуриков Колос Колос 2 (0) 11 0.18
18
Андрей Цуриков

Андрей Цуриков

Колос

Колос
Голы (Пен) Матчи Среднее
2 (0) 11 0.18
18 Николай Гайдучик Николай Гайдучик Верес Верес 2 (0) 11 0.18
18
Николай Гайдучик

Николай Гайдучик

Верес

Верес
Голы (Пен) Матчи Среднее
2 (0) 11 0.18
18 Артур Шах Артур Шах Карпаты Карпаты 2 (0) 12 0.17
18
Артур Шах

Артур Шах

Карпаты

Карпаты
Голы (Пен) Матчи Среднее
2 (0) 12 0.17
18 Андрей Ярмоленко Андрей Ярмоленко Динамо Динамо 2 (2) 7 0.29
18
Андрей Ярмоленко

Андрей Ярмоленко

Динамо

Динамо
Голы (Пен) Матчи Среднее
2 (2) 7 0.29
18 Дмитрий Клёц Дмитрий Клёц Верес Верес 2 (0) 11 0.18
18
Дмитрий Клёц

Дмитрий Клёц

Верес

Верес
Голы (Пен) Матчи Среднее
2 (0) 11 0.18
18 Мухаррем Яшари Мухаррем Яшари ЛНЗ ЛНЗ 2 (1) 11 0.18
18
Мухаррем Яшари

Мухаррем Яшари

ЛНЗ

ЛНЗ
Голы (Пен) Матчи Среднее
2 (1) 11 0.18
18 Олег Очеретько Олег Очеретько Карпаты Карпаты 2 (1) 10 0.20
18
Олег Очеретько

Олег Очеретько

Карпаты

Карпаты
Голы (Пен) Матчи Среднее
2 (1) 10 0.20
18 Yevgen Pidlepenets Yevgen Pidlepenets Карпаты Карпаты 2 (0) 11 0.18
18
Yevgen Pidlepenets

Yevgen Pidlepenets

Карпаты

Карпаты
Голы (Пен) Матчи Среднее
2 (0) 11 0.18
18 Денис Янаков Денис Янаков Черноморец Черноморец 2 (0) 11 0.18
18
Денис Янаков

Денис Янаков

Черноморец

Черноморец
Голы (Пен) Матчи Среднее
2 (0) 11 0.18
18 Oleksandr Pyatov Oleksandr Pyatov Ингулец Ингулец 2 (0) 11 0.18
18
Oleksandr Pyatov

Oleksandr Pyatov

Ингулец

Ингулец
Голы (Пен) Матчи Среднее
2 (0) 11 0.18
18 Владимир Виливальд Владимир Виливальд Ингулец Ингулец 2 (0) 7 0.29
18
Владимир Виливальд

Владимир Виливальд

Ингулец

Ингулец
Голы (Пен) Матчи Среднее
2 (0) 7 0.29
18 Николай Матвиенко Николай Матвиенко Шахтер Шахтер 2 (0) 8 0.25
18
Николай Матвиенко

Николай Матвиенко

Шахтер

Шахтер
Голы (Пен) Матчи Среднее
2 (0) 8 0.25
18 Владимир Бражко Владимир Бражко Динамо Динамо 2 (0) 7 0.29
18
Владимир Бражко

Владимир Бражко

Динамо

Динамо
Голы (Пен) Матчи Среднее
2 (0) 7 0.29
18 Валентин Рубчинский Валентин Рубчинский Динамо Динамо 2 (0) 6 0.33
18
Валентин Рубчинский

Валентин Рубчинский

Динамо

Динамо
Голы (Пен) Матчи Среднее
2 (0) 6 0.33
18 Владислав Шарай Владислав Шарай Верес Верес 2 (0) 11 0.18
18
Владислав Шарай

Владислав Шарай

Верес

Верес
Голы (Пен) Матчи Среднее
2 (0) 11 0.18
18 Александр Пихалёнок Александр Пихалёнок Динамо Динамо 2 (0) 6 0.33
18
Александр Пихалёнок

Александр Пихалёнок

Динамо

Динамо
Голы (Пен) Матчи Среднее
2 (0) 6 0.33
18 Фрэнсис Момо Фрэнсис Момо ЛНЗ ЛНЗ 2 (0) 9 0.22
18
Фрэнсис Момо

Фрэнсис Момо

ЛНЗ

ЛНЗ
Голы (Пен) Матчи Среднее
2 (0) 9 0.22
18 Николай Шапаренко Николай Шапаренко Динамо Динамо 2 (0) 7 0.29
18
Николай Шапаренко

Николай Шапаренко

Динамо

Динамо
Голы (Пен) Матчи Среднее
2 (0) 7 0.29
18 Николай Ковталюк Николай Ковталюк Ворскла Ворскла 2 (0) 10 0.20
18
Николай Ковталюк

Николай Ковталюк

Ворскла

Ворскла
Голы (Пен) Матчи Среднее
2 (0) 10 0.20
18 Александр Яцик Александр Яцик Заря Заря 2 (0) 10 0.20
18
Александр Яцик

Александр Яцик

Заря

Заря
Голы (Пен) Матчи Среднее
2 (0) 10 0.20
18 Самсон Иеде Самсон Иеде Ворскла Ворскла 2 (0) 10 0.20
18
Самсон Иеде

Самсон Иеде

Ворскла

Ворскла
Голы (Пен) Матчи Среднее
2 (0) 10 0.20
18 Максим Третьяков Максим Третьяков Колос Колос 2 (0) 9 0.22
18
Максим Третьяков

Максим Третьяков

Колос

Колос
Голы (Пен) Матчи Среднее
2 (0) 9 0.22
18 Daniel Sosah Daniel Sosah Кривбасс Кривбасс 2 (0) 9 0.22
18
Daniel Sosah

Daniel Sosah

Кривбасс

Кривбасс
Голы (Пен) Матчи Среднее
2 (0) 9 0.22
18 Ярослав Карабин Ярослав Карабин Рух Рух 2 (0) 10 0.20
18
Ярослав Карабин

Ярослав Карабин

Рух

Рух
Голы (Пен) Матчи Среднее
2 (0) 10 0.20
46 Владислав Велетень Владислав Велетень Колос Колос 1 (0) 10 0.10
46
Владислав Велетень

Владислав Велетень

Колос

Колос
Голы (Пен) Матчи Среднее
1 (0) 10 0.10
46 Максим Брагару Максим Брагару Динамо Динамо 1 (0) 10 0.10
46
Максим Брагару

Максим Брагару

Динамо

Динамо
Голы (Пен) Матчи Среднее
1 (0) 10 0.10
46 Виталий Холод Виталий Холод Рух Рух 1 (0) 10 0.10
46
Виталий Холод

Виталий Холод

Рух

Рух
Голы (Пен) Матчи Среднее
1 (0) 10 0.10
46 Borys Krushynskyi Borys Krushynskyi Полесье Полесье 1 (0) 10 0.10
46
Borys Krushynskyi

Borys Krushynskyi

Полесье

Полесье
Голы (Пен) Матчи Среднее
1 (0) 10 0.10
46 Luan Campos Luan Campos Верес Верес 1 (0) 10 0.10
46
Luan Campos

Luan Campos

Верес

Верес
Голы (Пен) Матчи Среднее
1 (0) 10 0.10
46 Виктор Близниченко Виктор Близниченко Оболонь Оболонь 1 (0) 10 0.10
46
Виктор Близниченко

Виктор Близниченко

Оболонь

Оболонь
Голы (Пен) Матчи Среднее
1 (0) 10 0.10
46 Артем Смоляков Артем Смоляков Полесье Полесье 1 (0) 10 0.10
46
Артем Смоляков

Артем Смоляков

Полесье

Полесье
Голы (Пен) Матчи Среднее
1 (0) 10 0.10
46 Артем Шабанов Артем Шабанов ФК Александрия ФК Александрия 1 (0) 10 0.10
46
Артем Шабанов

Артем Шабанов

ФК Александрия

ФК Александрия
Голы (Пен) Матчи Среднее
1 (0) 10 0.10
46 Яков Башич Яков Башич Заря Заря 1 (0) 10 0.10
46
Яков Башич

Яков Башич

Заря

Заря
Голы (Пен) Матчи Среднее
1 (0) 10 0.10
46 Руслан Степанюк Руслан Степанюк Верес Верес 1 (0) 10 0.10
46
Руслан Степанюк

Руслан Степанюк

Верес

Верес
Голы (Пен) Матчи Среднее
1 (0) 10 0.10
46 Александр Скляр Александр Скляр Ворскла Ворскла 1 (0) 10 0.10
46
Александр Скляр

Александр Скляр

Ворскла

Ворскла
Голы (Пен) Матчи Среднее
1 (0) 10 0.10
46 Дмитрий Мишнёв Дмитрий Мишнёв ФК Александрия ФК Александрия 1 (0) 10 0.10
46
Дмитрий Мишнёв

Дмитрий Мишнёв

ФК Александрия

ФК Александрия
Голы (Пен) Матчи Среднее
1 (0) 10 0.10
46 Андрей Якымив Андрей Якымив Левый Берег Левый Берег 1 (0) 10 0.10
46
Андрей Якымив

Андрей Якымив

Левый Берег

Левый Берег
Голы (Пен) Матчи Среднее
1 (0) 10 0.10
46 Volodymyr Bilotserkovets Volodymyr Bilotserkovets Ингулец Ингулец 1 (0) 10 0.10
46
Volodymyr Bilotserkovets

Volodymyr Bilotserkovets

Ингулец

Ингулец
Голы (Пен) Матчи Среднее
1 (0) 10 0.10
46 Сергей Чоботенко Сергей Чоботенко Полесье Полесье 1 (0) 10 0.10
46
Сергей Чоботенко

Сергей Чоботенко

Полесье

Полесье
Голы (Пен) Матчи Среднее
1 (0) 10 0.10
46 Богдан Леднев Богдан Леднев Полесье Полесье 1 (0) 10 0.10
46
Богдан Леднев

Богдан Леднев

Полесье

Полесье
Голы (Пен) Матчи Среднее
1 (0) 10 0.10
46 Иван Калюжный Иван Калюжный ФК Александрия ФК Александрия 1 (0) 10 0.10
46
Иван Калюжный

Иван Калюжный

ФК Александрия

ФК Александрия
Голы (Пен) Матчи Среднее
1 (0) 10 0.10
46 Алексей Хобленко Алексей Хобленко Черноморец Черноморец 1 (0) 11 0.09
46
Алексей Хобленко

Алексей Хобленко

Черноморец

Черноморец
Голы (Пен) Матчи Среднее
1 (0) 11 0.09
46 Тимур Стецков Тимур Стецков Кривбасс Кривбасс 1 (1) 4 0.25
46
Тимур Стецков

Тимур Стецков

Кривбасс

Кривбасс
Голы (Пен) Матчи Среднее
1 (1) 4 0.25
46 Артем Габелок Артем Габелок Черноморец Черноморец 1 (0) 11 0.09
46
Артем Габелок

Артем Габелок

Черноморец

Черноморец
Голы (Пен) Матчи Среднее
1 (0) 11 0.09
46 Семен Вовченко Семен Вовченко Верес Верес 1 (0) 11 0.09
46
Семен Вовченко

Семен Вовченко

Верес

Верес
Голы (Пен) Матчи Среднее
1 (0) 11 0.09
46 Shota Nonikashvili Shota Nonikashvili ЛНЗ ЛНЗ 1 (1) 8 0.13
46
Shota Nonikashvili

Shota Nonikashvili

ЛНЗ

ЛНЗ
Голы (Пен) Матчи Среднее
1 (1) 8 0.13
46 Остап Притула Остап Притула Рух Рух 1 (1) 10 0.10
46
Остап Притула

Остап Притула

Рух

Рух
Голы (Пен) Матчи Среднее
1 (1) 10 0.10
46 Stanislav Malysh Stanislav Malysh Ингулец Ингулец 1 (0) 9 0.11
46
Stanislav Malysh

Stanislav Malysh

Ингулец

Ингулец
Голы (Пен) Матчи Среднее
1 (0) 9 0.11
46 Руслан Дедух Руслан Дедух Левый Берег Левый Берег 1 (1) 12 0.08
46
Руслан Дедух

Руслан Дедух

Левый Берег

Левый Берег
Голы (Пен) Матчи Среднее
1 (1) 12 0.08
46 Иван Нестеренко Иван Нестеренко Ворскла Ворскла 1 (0) 11 0.09
46
Иван Нестеренко

Иван Нестеренко

Ворскла

Ворскла
Голы (Пен) Матчи Среднее
1 (0) 11 0.09
46 Эдуардо Герреро Эдуардо Герреро Динамо Динамо 1 (0) 11 0.09
46
Эдуардо Герреро

Эдуардо Герреро

Динамо

Динамо
Голы (Пен) Матчи Среднее
1 (0) 11 0.09
46 Денис Мирошниченко Денис Мирошниченко Карпаты Карпаты 1 (0) 11 0.09
46
Денис Мирошниченко

Денис Мирошниченко

Карпаты

Карпаты
Голы (Пен) Матчи Среднее
1 (0) 11 0.09
46 Oleksandr Pshenychnyuk Oleksandr Pshenychnyuk Черноморец Черноморец 1 (0) 10 0.10
46
Oleksandr Pshenychnyuk

Oleksandr Pshenychnyuk

Черноморец

Черноморец
Голы (Пен) Матчи Среднее
1 (0) 10 0.10
46 Caua Paixao Caua Paixao Полесье Полесье 1 (0) 10 0.10
46
Caua Paixao

Caua Paixao

Полесье

Полесье
Голы (Пен) Матчи Среднее
1 (0) 10 0.10
46 Taras Galas Taras Galas Левый Берег Левый Берег 1 (0) 11 0.09
46
Taras Galas

Taras Galas

Левый Берег

Левый Берег
Голы (Пен) Матчи Среднее
1 (0) 11 0.09
46 Богдан Бутко Богдан Бутко Черноморец Черноморец 1 (0) 11 0.09
46
Богдан Бутко

Богдан Бутко

Черноморец

Черноморец
Голы (Пен) Матчи Среднее
1 (0) 11 0.09
46 Руслан Черненко Руслан Черненко Оболонь Оболонь 1 (0) 11 0.09
46
Руслан Черненко

Руслан Черненко

Оболонь

Оболонь
Голы (Пен) Матчи Среднее
1 (0) 11 0.09
46 Петар Мичин Петар Мичин Заря Заря 1 (0) 11 0.09
46
Петар Мичин

Петар Мичин

Заря

Заря
Голы (Пен) Матчи Среднее
1 (0) 11 0.09
46 Igor Gorbach Igor Gorbach Заря Заря 1 (0) 10 0.10
46
Igor Gorbach

Igor Gorbach

Заря

Заря
Голы (Пен) Матчи Среднее
1 (0) 10 0.10
46 Джевани Джевани ФК Александрия ФК Александрия 1 (0) 6 0.17
46
Джевани

Джевани

ФК Александрия

ФК Александрия
Голы (Пен) Матчи Среднее
1 (0) 6 0.17
46 Виктор Корниенко Виктор Корниенко Ворскла Ворскла 1 (0) 6 0.17
46
Виктор Корниенко

Виктор Корниенко

Ворскла

Ворскла
Голы (Пен) Матчи Среднее
1 (0) 6 0.17
46 Бруниньо Бруниньо Карпаты Карпаты 1 (0) 6 0.17
46
Бруниньо

Бруниньо

Карпаты

Карпаты
Голы (Пен) Матчи Среднее
1 (0) 6 0.17
46 Тарас Сакив Тарас Сакив Карпаты Карпаты 1 (0) 6 0.17
46
Тарас Сакив

Тарас Сакив

Карпаты

Карпаты
Голы (Пен) Матчи Среднее
1 (0) 6 0.17
46 Артем Гусол Артем Гусол Колос Колос 1 (0) 6 0.17
46
Артем Гусол

Артем Гусол

Колос

Колос
Голы (Пен) Матчи Среднее
1 (0) 6 0.17
46 Jean Pedroso Jean Pedroso Карпаты Карпаты 1 (0) 7 0.14
46
Jean Pedroso

Jean Pedroso

Карпаты

Карпаты
Голы (Пен) Матчи Среднее
1 (0) 7 0.14
46 Оливье Тилль Оливье Тилль ЛНЗ ЛНЗ 1 (0) 7 0.14
46
Оливье Тилль

Оливье Тилль

ЛНЗ

ЛНЗ
Голы (Пен) Матчи Среднее
1 (0) 7 0.14
46 Сергей Мякушко Сергей Мякушко Ворскла Ворскла 1 (0) 7 0.14
46
Сергей Мякушко

Сергей Мякушко

Ворскла

Ворскла
Голы (Пен) Матчи Среднее
1 (0) 7 0.14
46 Максим Задерака Максим Задерака Кривбасс Кривбасс 1 (0) 6 0.17
46
Максим Задерака

Максим Задерака

Кривбасс

Кривбасс
Голы (Пен) Матчи Среднее
1 (0) 6 0.17
46 Александр Беляев Александр Беляев ФК Александрия ФК Александрия 1 (0) 5 0.20
46
Александр Беляев

Александр Беляев

ФК Александрия

ФК Александрия
Голы (Пен) Матчи Среднее
1 (0) 5 0.20
46 Brayan Ceballos Brayan Ceballos Динамо Динамо 1 (0) 3 0.33
46
Brayan Ceballos

Brayan Ceballos

Динамо

Динамо
Голы (Пен) Матчи Среднее
1 (0) 3 0.33
46 Принс Аду Принс Аду Кривбасс Кривбасс 1 (0) 3 0.33
46
Принс Аду

Принс Аду

Кривбасс

Кривбасс
Голы (Пен) Матчи Среднее
1 (0) 3 0.33
46 Илья Шевцов Илья Шевцов Черноморец Черноморец 1 (0) 1 1.00
46
Илья Шевцов

Илья Шевцов

Черноморец

Черноморец
Голы (Пен) Матчи Среднее
1 (0) 1 1.00
46 Марк Ассинор Марк Ассинор ЛНЗ ЛНЗ 1 (0) 3 0.33
46
Марк Ассинор

Марк Ассинор

ЛНЗ

ЛНЗ
Голы (Пен) Матчи Среднее
1 (0) 3 0.33
46 Hrvoje Ilic Hrvoje Ilic Кривбасс Кривбасс 1 (0) 4 0.25
46
Hrvoje Ilic

Hrvoje Ilic

Кривбасс

Кривбасс
Голы (Пен) Матчи Среднее
1 (0) 4 0.25
46 Олег Кожушко Олег Кожушко Кривбасс Кривбасс 1 (0) 5 0.20
46
Олег Кожушко

Олег Кожушко

Кривбасс