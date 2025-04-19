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Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Шахтер выбывает из гонки. Турнирная таблица и лучшие бомбардиры УПЛ сезона 2024/25

Премьер-лига

Следим за украинской Премьер-лигой

Шахтер выбывает из гонки. Турнирная таблица и лучшие бомбардиры УПЛ сезона 2024/25

УПЛ

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В кампании 2024/25 украинской Премьер-лиги принимают участие 16 клубов. Турнир проходит по двухкруговой системе без разделения на подгруппы. Чемпион текущей кампании получит путевку во второй раунд квалификации Лиги чемпионов, серебряный призер попадет в первый раунд квалификации Лиги Европы, а третья и четвертая команды начнут свои выступления со второго квалификационного раунда Лиги конференций.

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В Первую лигу по итогам сезона вылетят 15 и 16 места. В свою очередь, команды, которые займут 13 и 14 позиции, сыграют в плей-офф с 4-й и 3-й командами Первой лиги, соответственно.

25-й тур УПЛ сезона 2024/25

Шахтер выбывает из гонки. Турнирная таблица и лучшие бомбардиры УПЛ сезона 2024/25 - изображение 1

Турнирная таблица УПЛ 2024/2025

# КОМАНДА И В Н П З-П Очки
1 Динамо Динамо 25 19 6 0 53-15 63
2 ФК Александрия ФК Александрия 25 17 6 2 39-18 57
3 Шахтер Шахтер 25 16 5 4 59-22 53
4 Полесье Полесье 25 11 9 5 34-24 42
5 Карпаты Карпаты 25 11 6 8 33-26 39
6 Кривбасс Кривбасс 23 10 5 8 25-24 35
7 Верес Верес 24 8 8 8 29-32 32
8 Заря Заря 23 10 2 11 28-31 32
9 Рух Рух 25 7 9 9 25-24 30
10 Колос Колос 25 6 9 10 22-22 27
11 ЛНЗ ЛНЗ 24 7 4 13 23-35 25
12 Оболонь Оболонь 25 6 6 13 14-40 24
13 Левый Берег Левый Берег 24 6 5 13 13-27 23
14 Ворскла Ворскла 25 5 6 14 19-35 21
15 Черноморец Черноморец 24 5 3 16 15-36 18
16 Ингулец Ингулец 23 3 7 13 16-36 16

Бомбардиры

# Игрок Команда Голы (Пен) Матчи Среднее
1 Владислав Ванат Владислав Ванат Динамо Динамо 15 (2) 23 0.65
1
Владислав Ванат

Владислав Ванат

Динамо

Динамо
Голы (Пен) Матчи Среднее
15 (2) 23 0.65
2 Георгий Судаков Георгий Судаков Шахтер Шахтер 11 (2) 23 0.48
2
Георгий Судаков

Георгий Судаков

Шахтер

Шахтер
Голы (Пен) Матчи Среднее
11 (2) 23 0.48
2 Алексей Гуцуляк Алексей Гуцуляк Полесье Полесье 11 (1) 23 0.48
2
Алексей Гуцуляк

Алексей Гуцуляк

Полесье

Полесье
Голы (Пен) Матчи Среднее
11 (1) 23 0.48
4 Александр Филиппов Александр Филиппов ФК Александрия ФК Александрия 10 (1) 23 0.43
4
Александр Филиппов

Александр Филиппов

ФК Александрия

ФК Александрия
Голы (Пен) Матчи Среднее
10 (1) 23 0.43
4 Егор Твердохлеб Егор Твердохлеб Кривбасс Кривбасс 10 (0) 17 0.59
4
Егор Твердохлеб

Егор Твердохлеб

Кривбасс

Кривбасс
Голы (Пен) Матчи Среднее
10 (0) 17 0.59
6 Артём Бондаренко Артём Бондаренко Шахтер Шахтер 9 (1) 23 0.39
6
Артём Бондаренко

Артём Бондаренко

Шахтер

Шахтер
Голы (Пен) Матчи Среднее
9 (1) 23 0.39
7 Бруниньо Бруниньо Карпаты Карпаты 8 (3) 19 0.42
7
Бруниньо

Бруниньо

Карпаты

Карпаты
Голы (Пен) Матчи Среднее
8 (3) 19 0.42
7 Петар Мичин Петар Мичин Заря Заря 8 (0) 22 0.36
7
Петар Мичин

Петар Мичин

Заря

Заря
Голы (Пен) Матчи Среднее
8 (0) 22 0.36
7 Амбросий Чачуа Амбросий Чачуа Карпаты Карпаты 8 (0) 24 0.33
7
Амбросий Чачуа

Амбросий Чачуа

Карпаты

Карпаты
Голы (Пен) Матчи Среднее
8 (0) 24 0.33
10 Александр Назаренко Александр Назаренко Полесье Полесье 7 (2) 24 0.29
10
Александр Назаренко

Александр Назаренко

Полесье

Полесье
Голы (Пен) Матчи Среднее
7 (2) 24 0.29
10 Филипп Будковский Филипп Будковский Заря Заря 7 (1) 20 0.35
10
Филипп Будковский

Филипп Будковский

Заря

Заря
Голы (Пен) Матчи Среднее
7 (1) 20 0.35
10 Виталий Буяльский Виталий Буяльский Динамо Динамо 7 (1) 24 0.29
10
Виталий Буяльский

Виталий Буяльский

Динамо

Динамо
Голы (Пен) Матчи Среднее
7 (1) 24 0.29
13 Андрей Ярмоленко Андрей Ярмоленко Динамо Динамо 6 (3) 17 0.35
13
Андрей Ярмоленко

Андрей Ярмоленко

Динамо

Динамо
Голы (Пен) Матчи Среднее
6 (3) 17 0.35
13 Ярослав Карабин Ярослав Карабин Рух Рух 6 (1) 25 0.24
13
Ярослав Карабин

Ярослав Карабин

Рух

Рух
Голы (Пен) Матчи Среднее
6 (1) 25 0.24
13 Игорь Краснопир Игорь Краснопир Карпаты Карпаты 6 (1) 25 0.24
13
Игорь Краснопир

Игорь Краснопир

Карпаты

Карпаты
Голы (Пен) Матчи Среднее
6 (1) 25 0.24
13 Жуан Безерра Жуан Безерра ФК Александрия ФК Александрия 6 (0) 24 0.25
13
Жуан Безерра

Жуан Безерра

ФК Александрия

ФК Александрия
Голы (Пен) Матчи Среднее
6 (0) 24 0.25
17 Мухаррем Яшари Мухаррем Яшари ЛНЗ ЛНЗ 5 (1) 23 0.22
17
Мухаррем Яшари

Мухаррем Яшари

ЛНЗ

ЛНЗ
Голы (Пен) Матчи Среднее
5 (1) 23 0.22
17 Кевин Кевин Шахтер Шахтер 5 (1) 19 0.26
17
Кевин

Кевин

Шахтер

Шахтер
Голы (Пен) Матчи Среднее
5 (1) 19 0.26
17 Николай Гайдучик Николай Гайдучик Верес Верес 5 (1) 24 0.21
17
Николай Гайдучик

Николай Гайдучик

Верес

Верес
Голы (Пен) Матчи Среднее
5 (1) 24 0.21
17 Луан Кампос Луан Кампос Верес Верес 5 (1) 21 0.24
17
Луан Кампос

Луан Кампос

Верес

Верес
Голы (Пен) Матчи Среднее
5 (1) 21 0.24
17 Николай Шапаренко Николай Шапаренко Динамо Динамо 5 (0) 18 0.28
17
Николай Шапаренко

Николай Шапаренко

Динамо

Динамо
Голы (Пен) Матчи Среднее
5 (0) 18 0.28
17 Александр Зубков Александр Зубков Шахтер Шахтер 5 (0) 12 0.42
17
Александр Зубков

Александр Зубков

Шахтер

Шахтер
Голы (Пен) Матчи Среднее
5 (0) 12 0.42
17 Андрей Цуриков Андрей Цуриков Колос Колос 5 (0) 22 0.23
17
Андрей Цуриков

Андрей Цуриков

Колос

Колос
Голы (Пен) Матчи Среднее
5 (0) 22 0.23
24 Кирилл Ковалец Кирилл Ковалец ФК Александрия ФК Александрия 4 (0) 23 0.17
24
Кирилл Ковалец

Кирилл Ковалец

ФК Александрия

ФК Александрия
Голы (Пен) Матчи Среднее
4 (0) 23 0.17
24 Борис Крушинский Борис Крушинский Полесье Полесье 4 (0) 23 0.17
24
Борис Крушинский

Борис Крушинский

Полесье

Полесье
Голы (Пен) Матчи Среднее
4 (0) 23 0.17
24 Мигель Кампос Мигель Кампос ФК Александрия ФК Александрия 4 (2) 23 0.17
24
Мигель Кампос

Мигель Кампос

ФК Александрия

ФК Александрия
Голы (Пен) Матчи Среднее
4 (2) 23 0.17
24 Александр Яцик Александр Яцик Заря Заря 4 (0) 21 0.19
24
Александр Яцик

Александр Яцик

Заря

Заря
Голы (Пен) Матчи Среднее
4 (0) 21 0.19
24 Денис Янаков Денис Янаков Черноморец Черноморец 4 (1) 22 0.18
24
Денис Янаков

Денис Янаков

Черноморец

Черноморец
Голы (Пен) Матчи Среднее
4 (1) 22 0.18
24 Эгиналдо Эгиналдо Шахтер Шахтер 4 (0) 21 0.19
24
Эгиналдо

Эгиналдо

Шахтер

Шахтер
Голы (Пен) Матчи Среднее
4 (0) 21 0.19
24 Лассина Траоре Лассина Траоре Шахтер Шахтер 4 (0) 19 0.21
24
Лассина Траоре

Лассина Траоре

Шахтер

Шахтер
Голы (Пен) Матчи Среднее
4 (0) 19 0.21
24 Евгений Скиба Евгений Скиба Черноморец Черноморец 4 (0) 18 0.22
24
Евгений Скиба

Евгений Скиба

Черноморец

Черноморец
Голы (Пен) Матчи Среднее
4 (0) 18 0.22
24 Илья Квасница Илья Квасница Карпаты Карпаты 4 (0) 20 0.20
24
Илья Квасница

Илья Квасница

Карпаты

Карпаты
Голы (Пен) Матчи Среднее
4 (0) 20 0.20
33 Евгений Пидлепенец Евгений Пидлепенец Карпаты Карпаты 3 (0) 23 0.13
33
Евгений Пидлепенец

Евгений Пидлепенец

Карпаты

Карпаты
Голы (Пен) Матчи Среднее
3 (0) 23 0.13
33 Александр Пятов Александр Пятов Ингулец Ингулец 3 (0) 23 0.13
33
Александр Пятов

Александр Пятов

Ингулец

Ингулец
Голы (Пен) Матчи Среднее
3 (0) 23 0.13
33 Андерсон Джордан Андерсон Джордан Заря Заря 3 (0) 22 0.14
33
Андерсон Джордан

Андерсон Джордан

Заря

Заря
Голы (Пен) Матчи Среднее
3 (0) 22 0.14
33 Геннадий Пасич Геннадий Пасич ЛНЗ ЛНЗ 3 (0) 23 0.13
33
Геннадий Пасич

Геннадий Пасич

ЛНЗ

ЛНЗ
Голы (Пен) Матчи Среднее
3 (0) 23 0.13
33 Владислав Шарай Владислав Шарай Верес Верес 3 (0) 22 0.14
33
Владислав Шарай

Владислав Шарай

Верес

Верес
Голы (Пен) Матчи Среднее
3 (0) 22 0.14
33 Хрвое Илич Хрвое Илич Кривбасс Кривбасс 3 (2) 17 0.18
33
Хрвое Илич

Хрвое Илич

Кривбасс

Кривбасс
Голы (Пен) Матчи Среднее
3 (2) 17 0.18
33 Руслан Степанюк Руслан Степанюк Верес Верес 3 (0) 22 0.14
33
Руслан Степанюк

Руслан Степанюк

Верес

Верес
Голы (Пен) Матчи Среднее
3 (0) 22 0.14
33 Руслан Дедух Руслан Дедух Левый Берег Левый Берег 3 (2) 20 0.15
33
Руслан Дедух

Руслан Дедух

Левый Берег

Левый Берег
Голы (Пен) Матчи Среднее
3 (2) 20 0.15
33 Марко Мрвальевич Марко Мрвальевич Верес Верес 3 (2) 16 0.19
33
Марко Мрвальевич

Марко Мрвальевич

Верес

Верес
Голы (Пен) Матчи Среднее
3 (2) 16 0.19
33 Игорь Харатин Игорь Харатин Верес Верес 3 (1) 10 0.30
33
Игорь Харатин

Игорь Харатин

Верес

Верес
Голы (Пен) Матчи Среднее
3 (1) 10 0.30
33 Александр Караваев Александр Караваев Динамо Динамо 3 (0) 16 0.19
33
Александр Караваев

Александр Караваев

Динамо

Динамо
Голы (Пен) Матчи Среднее
3 (0) 16 0.19
33 Владимир Бражко Владимир Бражко Динамо Динамо 3 (0) 18 0.17
33
Владимир Бражко

Владимир Бражко

Динамо

Динамо
Голы (Пен) Матчи Среднее
3 (0) 18 0.17
33 Факундо Батиста Факундо Батиста Полесье Полесье 3 (0) 7 0.43
33
Факундо Батиста

Факундо Батиста

Полесье

Полесье
Голы (Пен) Матчи Среднее
3 (0) 7 0.43
33 Самсон Иеде Самсон Иеде Ворскла Ворскла 3 (0) 22 0.14
33
Самсон Иеде

Самсон Иеде

Ворскла

Ворскла
Голы (Пен) Матчи Среднее
3 (0) 22 0.14
33 Марлон Гомес Марлон Гомес Шахтер Шахтер 3 (0) 18 0.17
33
Марлон Гомес

Марлон Гомес

Шахтер

Шахтер
Голы (Пен) Матчи Среднее
3 (0) 18 0.17
33 Даниил Сикан Даниил Сикан Шахтер Шахтер 3 (0) 12 0.25
33
Даниил Сикан

Даниил Сикан

Шахтер

Шахтер
Голы (Пен) Матчи Среднее
3 (0) 12 0.25
33 Николай Ковталюк Николай Ковталюк Колос Колос 3 (0) 20 0.15
33
Николай Ковталюк

Николай Ковталюк

Колос

Колос
Голы (Пен) Матчи Среднее
3 (0) 20 0.15
33 Джованни Боливар Джованни Боливар Колос Колос 3 (0) 18 0.17
33
Джованни Боливар

Джованни Боливар

Колос

Колос
Голы (Пен) Матчи Среднее
3 (0) 18 0.17
33 Валентин Рубчинский Валентин Рубчинский Динамо Динамо 3 (0) 19 0.16
33
Валентин Рубчинский

Валентин Рубчинский

Динамо

Динамо
Голы (Пен) Матчи Среднее
3 (0) 19 0.16
33 Николай Матвиенко Николай Матвиенко Шахтер Шахтер 3 (0) 20 0.15
33
Николай Матвиенко

Николай Матвиенко

Шахтер

Шахтер
Голы (Пен) Матчи Среднее
3 (0) 20 0.15
53 Даниэль Соса Даниэль Соса Кривбасс Кривбасс 2 (0) 22 0.09
53
Даниэль Соса

Даниэль Соса

Кривбасс

Кривбасс
Голы (Пен) Матчи Среднее
2 (0) 22 0.09
53 Денис Ндукве Денис Ндукве Ворскла Ворскла 2 (0) 23 0.09
53
Денис Ндукве

Денис Ндукве

Ворскла

Ворскла
Голы (Пен) Матчи Среднее
2 (0) 23 0.09
53 Виталий Дахновский Виталий Дахновский Верес Верес 2 (0) 23 0.09
53
Виталий Дахновский

Виталий Дахновский

Верес

Верес
Голы (Пен) Матчи Среднее
2 (0) 23 0.09
53 Артур Шах Артур Шах Карпаты Карпаты 2 (0) 23 0.09
53
Артур Шах

Артур Шах

Карпаты

Карпаты
Голы (Пен) Матчи Среднее
2 (0) 23 0.09
53 Виктор Близниченко Виктор Близниченко Оболонь Оболонь 2 (0) 22 0.09
53
Виктор Близниченко

Виктор Близниченко

Оболонь

Оболонь
Голы (Пен) Матчи Среднее
2 (0) 22 0.09
53 Фрэнсис Момо Фрэнсис Момо ЛНЗ ЛНЗ 2 (0) 21 0.10
53
Фрэнсис Момо

Фрэнсис Момо

ЛНЗ

ЛНЗ
Голы (Пен) Матчи Среднее
2 (0) 21 0.10
53 Роман Дидык Роман Дидык Рух Рух 2 (0) 24 0.08
53
Роман Дидык

Роман Дидык

Рух

Рух
Голы (Пен) Матчи Среднее
2 (0) 24 0.08
53 Яков Башич Яков Башич Заря Заря 2 (0) 21 0.10
53