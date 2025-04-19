Премьер-лига
Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Шахтер выбывает из гонки. Турнирная таблица и лучшие бомбардиры УПЛ сезона 2024/25
Следим за украинской Премьер-лигой
УПЛ
В кампании 2024/25 украинской Премьер-лиги принимают участие 16 клубов. Турнир проходит по двухкруговой системе без разделения на подгруппы. Чемпион текущей кампании получит путевку во второй раунд квалификации Лиги чемпионов, серебряный призер попадет в первый раунд квалификации Лиги Европы, а третья и четвертая команды начнут свои выступления со второго квалификационного раунда Лиги конференций.
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В Первую лигу по итогам сезона вылетят 15 и 16 места. В свою очередь, команды, которые займут 13 и 14 позиции, сыграют в плей-офф с 4-й и 3-й командами Первой лиги, соответственно.
25-й тур УПЛ сезона 2024/25
Турнирная таблица УПЛ 2024/2025
|#
|КОМАНДА
|И
|В
|Н
|П
|З-П
|Очки
|1
|Динамо
|25
|19
|6
|0
|53-15
|63
|2
|ФК Александрия
|25
|17
|6
|2
|39-18
|57
|3
|Шахтер
|25
|16
|5
|4
|59-22
|53
|4
|Полесье
|25
|11
|9
|5
|34-24
|42
|5
|Карпаты
|25
|11
|6
|8
|33-26
|39
|6
|Кривбасс
|23
|10
|5
|8
|25-24
|35
|7
|Верес
|24
|8
|8
|8
|29-32
|32
|8
|Заря
|23
|10
|2
|11
|28-31
|32
|9
|Рух
|25
|7
|9
|9
|25-24
|30
|10
|Колос
|25
|6
|9
|10
|22-22
|27
|11
|ЛНЗ
|24
|7
|4
|13
|23-35
|25
|12
|Оболонь
|25
|6
|6
|13
|14-40
|24
|13
|Левый Берег
|24
|6
|5
|13
|13-27
|23
|14
|Ворскла
|25
|5
|6
|14
|19-35
|21
|15
|Черноморец
|24
|5
|3
|16
|15-36
|18
|16
|Ингулец
|23
|3
|7
|13
|16-36
|16
Бомбардиры
|#
|Игрок
|Команда
|Голы (Пен)
|Матчи
|Среднее
|1
|Владислав Ванат
|Динамо
|15 (2)
|23
|0.65
|
1
|
Голы (Пен) Матчи Среднее
15 (2) 23 0.65
|2
|Георгий Судаков
|Шахтер
|11 (2)
|23
|0.48
|
2
|
Голы (Пен) Матчи Среднее
11 (2) 23 0.48
|2
|Алексей Гуцуляк
|Полесье
|11 (1)
|23
|0.48
|
2
|
Голы (Пен) Матчи Среднее
11 (1) 23 0.48
|4
|Александр Филиппов
|ФК Александрия
|10 (1)
|23
|0.43
|
4
|
Голы (Пен) Матчи Среднее
10 (1) 23 0.43
|4
|Егор Твердохлеб
|Кривбасс
|10 (0)
|17
|0.59
|
4
|
Голы (Пен) Матчи Среднее
10 (0) 17 0.59
|6
|Артём Бондаренко
|Шахтер
|9 (1)
|23
|0.39
|
6
|
Голы (Пен) Матчи Среднее
9 (1) 23 0.39
|7
|Бруниньо
|Карпаты
|8 (3)
|19
|0.42
|
7
|
Голы (Пен) Матчи Среднее
8 (3) 19 0.42
|7
|Петар Мичин
|Заря
|8 (0)
|22
|0.36
|
7
|
Голы (Пен) Матчи Среднее
8 (0) 22 0.36
|7
|Амбросий Чачуа
|Карпаты
|8 (0)
|24
|0.33
|
7
|
Голы (Пен) Матчи Среднее
8 (0) 24 0.33
|10
|Александр Назаренко
|Полесье
|7 (2)
|24
|0.29
|
10
|
Голы (Пен) Матчи Среднее
7 (2) 24 0.29
|10
|Филипп Будковский
|Заря
|7 (1)
|20
|0.35
|
10
|
Голы (Пен) Матчи Среднее
7 (1) 20 0.35
|10
|Виталий Буяльский
|Динамо
|7 (1)
|24
|0.29
|
10
|
Голы (Пен) Матчи Среднее
7 (1) 24 0.29
|13
|Андрей Ярмоленко
|Динамо
|6 (3)
|17
|0.35
|
13
|
Голы (Пен) Матчи Среднее
6 (3) 17 0.35
|13
|Ярослав Карабин
|Рух
|6 (1)
|25
|0.24
|
13
|
Голы (Пен) Матчи Среднее
6 (1) 25 0.24
|13
|Игорь Краснопир
|Карпаты
|6 (1)
|25
|0.24
|
13
|
Голы (Пен) Матчи Среднее
6 (1) 25 0.24
|13
|Жуан Безерра
|ФК Александрия
|6 (0)
|24
|0.25
|
13
|
Голы (Пен) Матчи Среднее
6 (0) 24 0.25
|17
|Мухаррем Яшари
|ЛНЗ
|5 (1)
|23
|0.22
|
17
|
Голы (Пен) Матчи Среднее
5 (1) 23 0.22
|17
|Кевин
|Шахтер
|5 (1)
|19
|0.26
|
17
|
Голы (Пен) Матчи Среднее
5 (1) 19 0.26
|17
|Николай Гайдучик
|Верес
|5 (1)
|24
|0.21
|
17
|
Голы (Пен) Матчи Среднее
5 (1) 24 0.21
|17
|Луан Кампос
|Верес
|5 (1)
|21
|0.24
|
17
|
Голы (Пен) Матчи Среднее
5 (1) 21 0.24
|17
|Николай Шапаренко
|Динамо
|5 (0)
|18
|0.28
|
17
|
Голы (Пен) Матчи Среднее
5 (0) 18 0.28
|17
|Александр Зубков
|Шахтер
|5 (0)
|12
|0.42
|
17
|
Голы (Пен) Матчи Среднее
5 (0) 12 0.42
|17
|Андрей Цуриков
|Колос
|5 (0)
|22
|0.23
|
17
|
Голы (Пен) Матчи Среднее
5 (0) 22 0.23
|24
|Кирилл Ковалец
|ФК Александрия
|4 (0)
|23
|0.17
|
24
|
Голы (Пен) Матчи Среднее
4 (0) 23 0.17
|24
|Борис Крушинский
|Полесье
|4 (0)
|23
|0.17
|
24
|
Голы (Пен) Матчи Среднее
4 (0) 23 0.17
|24
|Мигель Кампос
|ФК Александрия
|4 (2)
|23
|0.17
|
24
|
Голы (Пен) Матчи Среднее
4 (2) 23 0.17
|24
|Александр Яцик
|Заря
|4 (0)
|21
|0.19
|
24
|
Голы (Пен) Матчи Среднее
4 (0) 21 0.19
|24
|Денис Янаков
|Черноморец
|4 (1)
|22
|0.18
|
24
|
Голы (Пен) Матчи Среднее
4 (1) 22 0.18
|24
|Эгиналдо
|Шахтер
|4 (0)
|21
|0.19
|
24
|
Голы (Пен) Матчи Среднее
4 (0) 21 0.19
|24
|Лассина Траоре
|Шахтер
|4 (0)
|19
|0.21
|
24
|
Голы (Пен) Матчи Среднее
4 (0) 19 0.21
|24
|Евгений Скиба
|Черноморец
|4 (0)
|18
|0.22
|
24
|
Голы (Пен) Матчи Среднее
4 (0) 18 0.22
|24
|Илья Квасница
|Карпаты
|4 (0)
|20
|0.20
|
24
|
Голы (Пен) Матчи Среднее
4 (0) 20 0.20
|33
|Евгений Пидлепенец
|Карпаты
|3 (0)
|23
|0.13
|
33
|
Голы (Пен) Матчи Среднее
3 (0) 23 0.13
|33
|Александр Пятов
|Ингулец
|3 (0)
|23
|0.13
|
33
|
Голы (Пен) Матчи Среднее
3 (0) 23 0.13
|33
|Андерсон Джордан
|Заря
|3 (0)
|22
|0.14
|
33
|
Голы (Пен) Матчи Среднее
3 (0) 22 0.14
|33
|Геннадий Пасич
|ЛНЗ
|3 (0)
|23
|0.13
|
33
|
Голы (Пен) Матчи Среднее
3 (0) 23 0.13
|33
|Владислав Шарай
|Верес
|3 (0)
|22
|0.14
|
33
|
Голы (Пен) Матчи Среднее
3 (0) 22 0.14
|33
|Хрвое Илич
|Кривбасс
|3 (2)
|17
|0.18
|
33
|
Голы (Пен) Матчи Среднее
3 (2) 17 0.18
|33
|Руслан Степанюк
|Верес
|3 (0)
|22
|0.14
|
33
|
Голы (Пен) Матчи Среднее
3 (0) 22 0.14
|33
|Руслан Дедух
|Левый Берег
|3 (2)
|20
|0.15
|
33
|
Голы (Пен) Матчи Среднее
3 (2) 20 0.15
|33
|Марко Мрвальевич
|Верес
|3 (2)
|16
|0.19
|
33
|
Голы (Пен) Матчи Среднее
3 (2) 16 0.19
|33
|Игорь Харатин
|Верес
|3 (1)
|10
|0.30
|
33
|
Голы (Пен) Матчи Среднее
3 (1) 10 0.30
|33
|Александр Караваев
|Динамо
|3 (0)
|16
|0.19
|
33
|
Голы (Пен) Матчи Среднее
3 (0) 16 0.19
|33
|Владимир Бражко
|Динамо
|3 (0)
|18
|0.17
|
33
|
Голы (Пен) Матчи Среднее
3 (0) 18 0.17
|33
|Факундо Батиста
|Полесье
|3 (0)
|7
|0.43
|
33
|
Голы (Пен) Матчи Среднее
3 (0) 7 0.43
|33
|Самсон Иеде
|Ворскла
|3 (0)
|22
|0.14
|
33
|
Голы (Пен) Матчи Среднее
3 (0) 22 0.14
|33
|Марлон Гомес
|Шахтер
|3 (0)
|18
|0.17
|
33
|
Голы (Пен) Матчи Среднее
3 (0) 18 0.17
|33
|Даниил Сикан
|Шахтер
|3 (0)
|12
|0.25
|
33
|
Голы (Пен) Матчи Среднее
3 (0) 12 0.25
|33
|Николай Ковталюк
|Колос
|3 (0)
|20
|0.15
|
33
|
Голы (Пен) Матчи Среднее
3 (0) 20 0.15
|33
|Джованни Боливар
|Колос
|3 (0)
|18
|0.17
|
33
|
Голы (Пен) Матчи Среднее
3 (0) 18 0.17
|33
|Валентин Рубчинский
|Динамо
|3 (0)
|19
|0.16
|
33
|
Голы (Пен) Матчи Среднее
3 (0) 19 0.16
|33
|Николай Матвиенко
|Шахтер
|3 (0)
|20
|0.15
|
33
|
Голы (Пен) Матчи Среднее
3 (0) 20 0.15
|53
|Даниэль Соса
|Кривбасс
|2 (0)
|22
|0.09
|
53
|
Голы (Пен) Матчи Среднее
2 (0) 22 0.09
|53
|Денис Ндукве
|Ворскла
|2 (0)
|23
|0.09
|
53
|
Голы (Пен) Матчи Среднее
2 (0) 23 0.09
|53
|Виталий Дахновский
|Верес
|2 (0)
|23
|0.09
|
53
|
Голы (Пен) Матчи Среднее
2 (0) 23 0.09
|53
|Артур Шах
|Карпаты
|2 (0)
|23
|0.09
|
53
|
Голы (Пен) Матчи Среднее
2 (0) 23 0.09
|53
|Виктор Близниченко
|Оболонь
|2 (0)
|22
|0.09
|
53
|
Голы (Пен) Матчи Среднее
2 (0) 22 0.09
|53
|Фрэнсис Момо
|ЛНЗ
|2 (0)
|21
|0.10
|
53
|
Голы (Пен) Матчи Среднее
2 (0) 21 0.10
|53
|Роман Дидык
|Рух
|2 (0)
|24
|0.08
|
53
|
Голы (Пен) Матчи Среднее
2 (0) 24 0.08
|53
|Яков Башич
|Заря
|2 (0)
|21
|0.10
|
53