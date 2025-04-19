Шахтер выбывает из гонки. Турнирная таблица и лучшие бомбардиры УПЛ сезона 2024/25

В кампании 2024/25 украинской Премьер-лиги принимают участие 16 клубов. Турнир проходит по двухкруговой системе без разделения на подгруппы. Чемпион текущей кампании получит путевку во второй раунд квалификации Лиги чемпионов, серебряный призер попадет в первый раунд квалификации Лиги Европы, а третья и четвертая команды начнут свои выступления со второго квалификационного раунда Лиги конференций.

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В Первую лигу по итогам сезона вылетят 15 и 16 места. В свою очередь, команды, которые займут 13 и 14 позиции, сыграют в плей-офф с 4-й и 3-й командами Первой лиги, соответственно.

25-й тур УПЛ сезона 2024/25

Турнирная таблица УПЛ 2024/2025

# КОМАНДА И В Н П З-П Очки 1 Динамо 25 19 6 0 53-15 63 2 ФК Александрия 25 17 6 2 39-18 57 3 Шахтер 25 16 5 4 59-22 53 4 Полесье 25 11 9 5 34-24 42 5 Карпаты 25 11 6 8 33-26 39 6 Кривбасс 23 10 5 8 25-24 35 7 Верес 24 8 8 8 29-32 32 8 Заря 23 10 2 11 28-31 32 9 Рух 25 7 9 9 25-24 30 10 Колос 25 6 9 10 22-22 27 11 ЛНЗ 24 7 4 13 23-35 25 12 Оболонь 25 6 6 13 14-40 24 13 Левый Берег 24 6 5 13 13-27 23 14 Ворскла 25 5 6 14 19-35 21 15 Черноморец 24 5 3 16 15-36 18 16 Ингулец 23 3 7 13 16-36 16

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