Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Триумф Карпат в дерби Львова. Турнирная таблица и лучшие бомбардиры УПЛ сезона 2024/25
Следим за украинской Премьер-лигой
УПЛ
В кампании 2024/25 украинской Премьер-лиги принимают участие 16 клубов. Турнир проходит по двухкруговой системе без разделения на подгруппы. Чемпион текущей кампании получит путевку во второй раунд квалификации Лиги чемпионов, серебряный призер попадет в первый раунд квалификации Лиги Европы, а третья и четвертая команды начнут свои выступления со второго квалификационного раунда Лиги конференций.
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В Первую лигу по итогам сезона вылетят 15 и 16 места. В свою очередь, команды, которые займут 13 и 14 позиции, сыграют в плей-офф с 4-й и 3-й командами Первой лиги, соответственно.
10-й тур УПЛ сезона 2024/25
Турнирная таблица УПЛ 2024/2025
|#
|КОМАНДА
|И
|В
|Н
|П
|З-П
|Очки
|1
|Динамо
|9
|8
|1
|0
|21-5
|25
|2
|ФК Александрия
|9
|7
|2
|0
|15-6
|23
|3
|Полесье
|9
|6
|3
|0
|18-6
|21
|4
|Шахтер
|9
|6
|1
|2
|25-9
|19
|5
|ЛНЗ
|10
|4
|3
|3
|12-13
|15
|6
|Кривбасс
|9
|4
|2
|3
|8-8
|14
|7
|Рух
|9
|3
|4
|2
|14-5
|13
|8
|Карпаты
|10
|3
|3
|4
|11-14
|12
|9
|Заря
|10
|4
|0
|6
|9-12
|12
|10
|Черноморец
|10
|3
|2
|5
|6-10
|11
|11
|Верес
|10
|2
|4
|4
|10-14
|10
|12
|Ворскла
|10
|2
|3
|5
|9-15
|9
|13
|Колос
|10
|1
|5
|4
|5-8
|8
|14
|Левый Берег
|10
|2
|2
|6
|4-12
|8
|15
|Оболонь
|10
|1
|2
|7
|5-25
|5
|16
|Ингулец
|10
|0
|5
|5
|6-16
|5
Таблица бомбардиров УПЛ 2024/2025
|#
|Игрок
|Команда
|Голы (Пен)
|Матчи
|Среднее
|1
|Александр Назаренко
|Полесье
|7 (2)
|9
|0.78
|
1
|
Голы (Пен) Матчи Среднее
7 (2) 9 0.78
|1
|Георгий Судаков
|Шахтер
|7 (2)
|9
|0.78
|
1
|
Голы (Пен) Матчи Среднее
7 (2) 9 0.78
|3
|Алексей Гуцуляк
|Полесье
|5 (1)
|8
|0.63
|
3
|
Голы (Пен) Матчи Среднее
5 (1) 8 0.63
|3
|Александр Филиппов
|ФК Александрия
|5 (1)
|9
|0.56
|
3
|
Голы (Пен) Матчи Среднее
5 (1) 9 0.56
|3
|Igor Krasnopir
|Рух
|5 (1)
|8
|0.63
|
3
|
Голы (Пен) Матчи Среднее
5 (1) 8 0.63
|6
|Артём Бондаренко
|Шахтер
|4 (1)
|9
|0.44
|
6
|
Голы (Пен) Матчи Среднее
4 (1) 9 0.44
|7
|Илья Квасница
|Рух
|3 (1)
|8
|0.38
|
7
|
Голы (Пен) Матчи Среднее
3 (1) 8 0.38
|7
|Виталий Буяльский
|Динамо
|3 (1)
|8
|0.38
|
7
|
Голы (Пен) Матчи Среднее
3 (1) 8 0.38
|7
|Амбросий Чачуа
|Карпаты
|3 (1)
|9
|0.33
|
7
|
Голы (Пен) Матчи Среднее
3 (1) 9 0.33
|7
|Кирилл Ковалец
|ФК Александрия
|3 (1)
|9
|0.33
|
7
|
Голы (Пен) Матчи Среднее
3 (1) 9 0.33
|7
|Владислав Ванат
|Динамо
|3 (1)
|7
|0.43
|
7
|
Голы (Пен) Матчи Среднее
3 (1) 7 0.43
|7
|Даниил Сикан
|Шахтер
|3 (1)
|6
|0.50
|
7
|
Голы (Пен) Матчи Среднее
3 (1) 6 0.50
|7
|Александр Зубков
|Шахтер
|3 (1)
|6
|0.50
|
7
|
Голы (Пен) Матчи Среднее
3 (1) 6 0.50
|14
|Фрэнсис Момо
|ЛНЗ
|2 (2)
|8
|0.25
|
14
|
Голы (Пен) Матчи Среднее
2 (2) 8 0.25
|14
|Максим Третьяков
|Колос
|2 (2)
|8
|0.25
|
14
|
Голы (Пен) Матчи Среднее
2 (2) 8 0.25
|14
|Филипп Будковский
|Заря
|2 (2)
|7
|0.29
|
14
|
Голы (Пен) Матчи Среднее
2 (2) 7 0.29
|14
|Daniel Sosah
|Кривбасс
|2 (2)
|8
|0.25
|
14
|
Голы (Пен) Матчи Среднее
2 (2) 8 0.25
|14
|Николай Шапаренко
|Динамо
|2 (2)
|7
|0.29
|
14
|
Голы (Пен) Матчи Среднее
2 (2) 7 0.29
|14
|Андрей Цуриков
|Колос
|2 (2)
|10
|0.20
|
14
|
Голы (Пен) Матчи Среднее
2 (2) 10 0.20
|14
|Илья Путря
|ЛНЗ
|2 (2)
|10
|0.20
|
14
|
Голы (Пен) Матчи Среднее
2 (2) 10 0.20
|14
|Андрей Ярмоленко
|Динамо
|2 (2)
|7
|0.29
|
14
|
Голы (Пен) Матчи Среднее
2 (2) 7 0.29
|14
|Ибрахим Кане
|Ворскла
|2 (2)
|10
|0.20
|
14
|
Голы (Пен) Матчи Среднее
2 (2) 10 0.20
|14
|Дмитрий Клёц
|Верес
|2 (2)
|10
|0.20
|
14
|
Голы (Пен) Матчи Среднее
2 (2) 10 0.20
|14
|Андерсон Джордан
|Заря
|2 (2)
|10
|0.20
|
14
|
Голы (Пен) Матчи Среднее
2 (2) 10 0.20
|14
|Самсон Иеде
|Ворскла
|2 (2)
|9
|0.22
|
14
|
Голы (Пен) Матчи Среднее
2 (2) 9 0.22
|14
|Владимир Бражко
|Динамо
|2 (2)
|6
|0.33
|
14
|
Голы (Пен) Матчи Среднее
2 (2) 6 0.33
|14
|Владислав Шарай
|Верес
|2 (1)
|10
|0.20
|
14
|
Голы (Пен) Матчи Среднее
2 (1) 10 0.20
|14
|Геннадий Пасич
|ЛНЗ
|2 (1)
|10
|0.20
|
14
|
Голы (Пен) Матчи Среднее
2 (1) 10 0.20
|14
|Juan Alvina
|ФК Александрия
|2 (1)
|9
|0.22
|
14
|
Голы (Пен) Матчи Среднее
2 (1) 9 0.22
|14
|Артур Шах
|Карпаты
|2 (1)
|9
|0.22
|
14
|
Голы (Пен) Матчи Среднее
2 (1) 9 0.22
|14
|Николай Матвиенко
|Шахтер
|2 (2)
|7
|0.29
|
14
|
Голы (Пен) Матчи Среднее
2 (2) 7 0.29
|14
|Мухаррем Яшари
|ЛНЗ
|2 (1)
|10
|0.20
|
14
|
Голы (Пен) Матчи Среднее
2 (1) 10 0.20
|14
|Ярослав Карабин
|Рух
|2 (1)
|8
|0.25
|
14
|
Голы (Пен) Матчи Среднее
2 (1) 8 0.25
|14
|Валентин Рубчинский
|Динамо
|2 (2)
|6
|0.33
|
14
|
Голы (Пен) Матчи Среднее
2 (2) 6 0.33
|14
|Marko Mrvaljevic
|Верес
|2 (1)
|10
|0.20
|
14
|
Голы (Пен) Матчи Среднее
2 (1) 10 0.20
|14
|Владимир Виливальд
|Ингулец
|2 (2)
|6
|0.33
|
14
|
Голы (Пен) Матчи Среднее
2 (2) 6 0.33
|14
|Александр Пихалёнок
|Динамо
|2 (2)
|6
|0.33
|
14
|
Голы (Пен) Матчи Среднее
2 (2) 6 0.33
|14
|Александр Караваев
|Динамо
|2 (2)
|3
|0.67
|
14
|
Голы (Пен) Матчи Среднее
2 (2) 3 0.67
|39
|Руслан Степанюк
|Верес
|1 (2)
|9
|0.11
|
39
|
Голы (Пен) Матчи Среднее
1 (2) 9 0.11
|39
|Денис Мирошниченко
|Карпаты
|1 (2)
|9
|0.11
|
39
|
Голы (Пен) Матчи Среднее
1 (2) 9 0.11
|39
|Богдан Бутко
|Черноморец
|1 (2)
|10
|0.10
|
39
|
Голы (Пен) Матчи Среднее
1 (2) 10 0.10
|39
|Артем Шабанов
|ФК Александрия
|1 (2)
|9
|0.11
|
39
|
Голы (Пен) Матчи Среднее
1 (2) 9 0.11
|39
|Александр Козак
|Ингулец
|1 (2)
|9
|0.11
|
39
|
Голы (Пен) Матчи Среднее
1 (2) 9 0.11
|39
|Николай Ковталюк
|Ворскла
|1 (2)
|9
|0.11
|
39
|
Голы (Пен) Матчи Среднее
1 (2) 9 0.11
|39
|Павел Полегенько
|Карпаты
|1 (2)
|7
|0.14
|
39
|
Голы (Пен) Матчи Среднее
1 (2) 7 0.14
|39
|Максим Задерака
|Кривбасс
|1 (2)
|5
|0.20
|
39
|
Голы (Пен) Матчи Среднее
1 (2) 5 0.20
|39
|Оливье Тилль
|ЛНЗ
|1 (2)
|6
|0.17
|
39
|
Голы (Пен) Матчи Среднее
1 (2) 6 0.17
|39
|Сергей Мякушко
|Ворскла
|1 (2)
|7
|0.14
|
39
|
Голы (Пен) Матчи Среднее
1 (2) 7 0.14
|39
|Miguel
|ФК Александрия
|1 (2)
|8
|0.13
|
39
|
Голы (Пен) Матчи Среднее
1 (2) 8 0.13
|39
|Александр Скляр
|Ворскла
|1 (2)
|9
|0.11
|
39
|
Голы (Пен) Матчи Среднее
1 (2) 9 0.11
11-й тур УПЛ сезона 2024/25
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