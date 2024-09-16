Удача приносит Колосу ничью с ЛНЗ. Турнирная таблица и лучшие бомбардиры УПЛ сезона 2024/25

В кампании 2024/25 украинской Премьер-лиги принимают участие 16 клубов. Турнир проходит по двухкруговой системе без разделения на подгруппы. Чемпион текущей кампании получит путевку во второй раунд квалификации Лиги чемпионов, серебряный призер попадет в первый раунд квалификации Лиги Европы, а третья и четвертая команды начнут свои выступления со второго квалификационного раунда Лиги конференций.

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В Первую лигу по итогам сезона вылетят 15 и 16 места. В свою очередь, команды, которые займут 13 и 14 позиции, сыграют в плей-офф с 4-й и 3-й командами Первой лиги, соответственно.

6-й тур УПЛ сезона 2024/25



Турнирная таблица УПЛ 2024/2025

# КОМАНДА И В Н П З-П Очки 1 Полесье 5 4 1 0 12-3 13 2 ФК Александрия 5 4 1 0 10-5 13 3 Динамо 4 4 0 0 8-2 12 4 ЛНЗ 6 3 1 2 7-6 10 5 Кривбасс 5 3 1 1 5-4 10 6 Рух 5 3 1 1 13-3 10 7 Шахтер 5 3 0 2 14-7 9 8 Заря 6 3 0 3 6-8 9 9 Ворскла 5 2 2 1 6-6 8 10 Левый Берег 6 2 0 4 4-7 6 11 Черноморец 6 2 0 4 3-7 6 12 Карпаты 6 1 2 3 8-11 5 13 Верес 6 1 1 4 4-9 4 14 Колос 6 0 3 3 4-7 3 15 Ингулец 6 0 3 3 3-10 3 16 Оболонь 6 0 2 4 2-14 2

Таблица бомбардиров УПЛ 2024/2025