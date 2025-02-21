Премьер-лига
Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Успешный старт Черноморца. Турнирная таблица и лучшие бомбардиры УПЛ сезона 2024/25
Следим за украинской Премьер-лигой
УПЛ
В кампании 2024/25 украинской Премьер-лиги принимают участие 16 клубов. Турнир проходит по двухкруговой системе без разделения на подгруппы. Чемпион текущей кампании получит путевку во второй раунд квалификации Лиги чемпионов, серебряный призер попадет в первый раунд квалификации Лиги Европы, а третья и четвертая команды начнут свои выступления со второго квалификационного раунда Лиги конференций.
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В Первую лигу по итогам сезона вылетят 15 и 16 места. В свою очередь, команды, которые займут 13 и 14 позиции, сыграют в плей-офф с 4-й и 3-й командами Первой лиги, соответственно.
18-й тур УПЛ сезона 2024/25
Турнирная таблица УПЛ 2024/2025
|#
|КОМАНДА
|И
|В
|Н
|П
|З-П
|Очки
|1
|Динамо
|17
|13
|4
|0
|37-11
|43
|2
|ФК Александрия
|17
|11
|5
|1
|26-12
|38
|3
|Шахтер
|16
|10
|3
|3
|41-15
|33
|4
|Кривбасс
|16
|9
|4
|3
|22-13
|31
|5
|Полесье
|17
|7
|6
|4
|24-16
|27
|6
|Карпаты
|17
|7
|3
|7
|22-21
|24
|7
|Рух
|17
|5
|8
|4
|21-14
|23
|8
|Заря
|16
|7
|1
|8
|18-20
|22
|9
|Верес
|17
|4
|7
|6
|17-24
|19
|10
|ЛНЗ
|17
|5
|4
|8
|18-26
|19
|11
|Колос
|18
|3
|9
|6
|12-14
|18
|12
|Ворскла
|17
|4
|4
|9
|15-25
|16
|13
|Левый Берег
|17
|4
|4
|9
|9-20
|16
|14
|Черноморец
|18
|4
|3
|11
|13-26
|15
|15
|Оболонь
|17
|3
|5
|9
|10-29
|14
|16
|Ингулец
|16
|1
|6
|9
|12-31
|9
Бомбардиры
|#
|Игрок
|Команда
|Голы (Пен)
|Матчи
|Среднее
|1
|Владислав Ванат
|Динамо
|10 (1)
|15
|0.67
|
1
|
Голы (Пен) Матчи Среднее
10 (1) 15 0.67
|2
|Алексей Гуцуляк
|Полесье
|9 (0)
|16
|0.56
|
2
|
Голы (Пен) Матчи Среднее
9 (0) 16 0.56
|3
|Георгий Судаков
|Шахтер
|8 (2)
|16
|0.50
|
3
|
Голы (Пен) Матчи Среднее
8 (2) 16 0.50
|3
|Артём Бондаренко
|Шахтер
|8 (1)
|15
|0.53
|
3
|
Голы (Пен) Матчи Среднее
8 (1) 15 0.53
|3
|Егор Твердохлеб
|Кривбасс
|8 (0)
|13
|0.62
|
3
|
Голы (Пен) Матчи Среднее
8 (0) 13 0.62
|6
|Александр Назаренко
|Полесье
|7 (2)
|17
|0.41
|
6
|
Голы (Пен) Матчи Среднее
7 (2) 17 0.41
|7
|Александр Филиппов
|ФК Александрия
|6 (1)
|17
|0.35
|
7
|
Голы (Пен) Матчи Среднее
6 (1) 17 0.35
|7
|Игорь Краснопир
|Карпаты
|6 (1)
|17
|0.35
|
7
|
Голы (Пен) Матчи Среднее
6 (1) 17 0.35
|7
|Амбросий Чачуа
|Карпаты
|6 (0)
|17
|0.35
|
7
|
Голы (Пен) Матчи Среднее
6 (0) 17 0.35
|10
|Петар Мичин
|Заря
|5 (0)
|15
|0.33
|
10
|
Голы (Пен) Матчи Среднее
5 (0) 15 0.33
|10
|Ярослав Карабин
|Рух
|5 (1)
|17
|0.29
|
10
|
Голы (Пен) Матчи Среднее
5 (1) 17 0.29
|10
|Александр Зубков
|Шахтер
|5 (0)
|12
|0.42
|
10
|
Голы (Пен) Матчи Среднее
5 (0) 12 0.42
|13
|Луан Кампуш
|Верес
|4 (1)
|16
|0.25
|
13
|
Голы (Пен) Матчи Среднее
4 (1) 16 0.25
|13
|Мухаррем Яшари
|ЛНЗ
|4 (1)
|17
|0.24
|
13
|
Голы (Пен) Матчи Среднее
4 (1) 17 0.24
|13
|Miguel
|ФК Александрия
|4 (2)
|16
|0.25
|
13
|
Голы (Пен) Матчи Среднее
4 (2) 16 0.25
|13
|Виталий Буяльский
|Динамо
|4 (1)
|16
|0.25
|
13
|
Голы (Пен) Матчи Среднее
4 (1) 16 0.25
|13
|Хуан Альвина
|ФК Александрия
|4 (0)
|17
|0.24
|
13
|
Голы (Пен) Матчи Среднее
4 (0) 17 0.24
|13
|Филипп Будковский
|Заря
|4 (1)
|13
|0.31
|
13
|
Голы (Пен) Матчи Среднее
4 (1) 13 0.31
|13
|Илья Квасница
|Рух
|4 (0)
|17
|0.24
|
13
|
Голы (Пен) Матчи Среднее
4 (0) 17 0.24
|13
|Николай Шапаренко
|Динамо
|4 (0)
|10
|0.40
|
13
|
Голы (Пен) Матчи Среднее
4 (0) 10 0.40
|21
|Кирилл Ковалец
|ФК Александрия
|3 (0)
|17
|0.18
|
21
|
Голы (Пен) Матчи Среднее
3 (0) 17 0.18
|21
|Oleksandr Pyatov
|Ингулец
|3 (0)
|16
|0.19
|
21
|
Голы (Пен) Матчи Среднее
3 (0) 16 0.19
|21
|Yevgen Pidlepenets
|Карпаты
|3 (0)
|16
|0.19
|
21
|
Голы (Пен) Матчи Среднее
3 (0) 16 0.19
|21
|Николай Гайдучик
|Верес
|3 (1)
|17
|0.18
|
21
|
Голы (Пен) Матчи Среднее
3 (1) 17 0.18
|21
|Руслан Дедух
|Левый Берег
|3 (2)
|16
|0.19
|
21
|
Голы (Пен) Матчи Среднее
3 (2) 16 0.19
|21
|Самсон Иеде
|Ворскла
|3 (0)
|16
|0.19
|
21
|
Голы (Пен) Матчи Среднее
3 (0) 16 0.19
|21
|Андрей Ярмоленко
|Динамо
|3 (3)
|9
|0.33
|
21
|
Голы (Пен) Матчи Среднее
3 (3) 9 0.33
|21
|Marko Mrvaljevic
|Верес
|3 (2)
|16
|0.19
|
21
|
Голы (Пен) Матчи Среднее
3 (2) 16 0.19
|21
|Hrvoje Ilic
|Кривбасс
|3 (2)
|10
|0.30
|
21
|
Голы (Пен) Матчи Среднее
3 (2) 10 0.30
|21
|Владимир Бражко
|Динамо
|3 (0)
|13
|0.23
|
21
|
Голы (Пен) Матчи Среднее
3 (0) 13 0.23
|21
|Yevgeniy Skyba
|Черноморец
|3 (0)
|12
|0.25
|
21
|
Голы (Пен) Матчи Среднее
3 (0) 12 0.25
|21
|Бруниньо
|Карпаты
|3 (0)
|11
|0.27
|
21
|
Голы (Пен) Матчи Среднее
3 (0) 11 0.27
|21
|Александр Караваев
|Динамо
|3 (0)
|10
|0.30
|
21
|
Голы (Пен) Матчи Среднее
3 (0) 10 0.30
|21
|Николай Ковталюк
|Колос
|3 (0)
|15
|0.20
|
21
|
Голы (Пен) Матчи Среднее
3 (0) 15 0.20
|21
|Николай Матвиенко
|Шахтер
|3 (0)
|13
|0.23
|
21
|
Голы (Пен) Матчи Среднее
3 (0) 13 0.23
|21
|Даниил Сикан
|Шахтер
|3 (0)
|12
|0.25
|
21
|
Голы (Пен) Матчи Среднее
3 (0) 12 0.25
|21
|Валентин Рубчинский
|Динамо
|3 (0)
|13
|0.23
|
21
|
Голы (Пен) Матчи Среднее
3 (0) 13 0.23
|21
|Александр Яцик
|Заря
|3 (0)
|15
|0.20
|
21
|
Голы (Пен) Матчи Среднее
3 (0) 15 0.20
|21
|Денис Янаков
|Черноморец
|3 (0)
|15
|0.20
|
21
|
Голы (Пен) Матчи Среднее
3 (0) 15 0.20
|40
|Геннадий Пасич
|ЛНЗ
|2 (0)
|16
|0.13
|
40
|
Голы (Пен) Матчи Среднее
2 (0) 16 0.13
|40
|Андерсон Джордан
|Заря
|2 (0)
|16
|0.13
|
40
|
Голы (Пен) Матчи Среднее
2 (0) 16 0.13
|40
|Артур Шах
|Карпаты
|2 (0)
|16
|0.13
|
40
|
Голы (Пен) Матчи Среднее
2 (0) 16 0.13
|40
|Андрей Цуриков
|Колос
|2 (0)
|16
|0.13
|
40
|
Голы (Пен) Матчи Среднее
2 (0) 16 0.13
|40
|Виктор Близниченко
|Оболонь
|2 (0)
|16
|0.13
|
40
|
Голы (Пен) Матчи Среднее
2 (0) 16 0.13
|40
|Яков Башич
|Заря
|2 (0)
|15
|0.13
|
40
|
Голы (Пен) Матчи Среднее
2 (0) 15 0.13
|40
|Владислав Шарай
|Верес
|2 (0)
|16
|0.13
|
40
|
Голы (Пен) Матчи Среднее
2 (0) 16 0.13
|40
|Павел Полегенько
|Карпаты
|2 (1)
|12
|0.17
|
40
|
Голы (Пен) Матчи Среднее
2 (1) 12 0.17
|40
|Олег Очеретько
|Карпаты
|2 (1)
|15
|0.13
|
40
|
Голы (Пен) Матчи Среднее
2 (1) 15 0.13
|40
|Volodymyr Bilotserkovets
|Заря
|2 (0)
|15
|0.13
|
40
|
Голы (Пен) Матчи Среднее
2 (0) 15 0.13
|40
|Иван Нестеренко
|Ворскла
|2 (0)
|17
|0.12
|
40
|
Голы (Пен) Матчи Среднее
2 (0) 17 0.12
|40
|Илья Путря
|ЛНЗ
|2 (0)
|17
|0.12
|
40
|
Голы (Пен) Матчи Среднее
2 (0) 17 0.12
|40
|Дмитрий Клёц
|Верес
|2 (0)
|17
|0.12
|
40
|
Голы (Пен) Матчи Среднее
2 (0) 17 0.12
|40
|Ибрахим Кане
|Ворскла
|2 (0)
|17
|0.12
|
40
|
Голы (Пен) Матчи Среднее
2 (0) 17 0.12
|40
|Роман Дидык
|Рух
|2 (0)
|16
|0.13
|
40
|
Голы (Пен) Матчи Среднее
2 (0) 16 0.13
|40
|Daniel Sosah
|Кривбасс
|2 (0)
|15
|0.13
|
40
|
Голы (Пен) Матчи Среднее
2 (0) 15 0.13
|40
|Максим Задерака
|Кривбасс
|2 (0)
|11
|0.18
|
40
|
Голы (Пен) Матчи Среднее
2 (0) 11 0.18
|40
|Kevin
|Шахтер
|2 (0)
|11
|0.18
|
40
|
Голы (Пен) Матчи Среднее
2 (0) 11 0.18
|40
|Sidney
|Левый Берег
|2 (0)
|11
|0.18
|
40
|
Голы (Пен) Матчи Среднее
2 (0) 11 0.18
|40
|Олег Слободян
|Оболонь
|2 (0)
|10
|0.20
|
40
|
Голы (Пен) Матчи Среднее
2 (0) 10 0.20
|40
|Сергей Мякушко
|Ворскла
|2 (0)
|9
|0.22
|
40
|
Голы (Пен) Матчи Среднее
2 (0) 9 0.22
|40
|Андрей Якымив
|Левый Берег
|2 (0)
|15
|0.13
|
40
|
Голы (Пен) Матчи Среднее
2 (0) 15 0.13
|40
|Александр Пихалёнок
|Динамо
|2 (0)
|7
|0.29
|
40
|
Голы (Пен) Матчи Среднее
2 (0) 7 0.29
|40
|Владимир Виливальд
|Ингулец
|2 (0)
|12
|0.17
|
40
|
Голы (Пен) Матчи Среднее
2 (0) 12 0.17
|40
|Ньюертон
|Шахтер
|2 (0)
|11
|0.18
|
40
|
Голы (Пен) Матчи Среднее
2 (0) 11 0.18
|40
|Максим Третьяков
|Колос
|2 (0)
|12
|0.17
|
40
|
Голы (Пен) Матчи Среднее
2 (0) 12 0.17
|40
|Eguinaldo
|Шахтер
|2 (0)
|14
|0.14
|
40
|
Голы (Пен) Матчи Среднее
2 (0) 14 0.14
|40
|Фрэнсис Момо
|ЛНЗ
|2 (0)
|14
|0.14
|
40
|
Голы (Пен) Матчи Среднее
2 (0) 14 0.14
|40
|Дмитрий Топалов
|ЛНЗ
|2 (0)
|13
|0.15
|
40
|
Голы (Пен) Матчи Среднее
2 (0) 13 0.15
|40
|Джованни Боливар
|Колос
|2 (0)
|12
|0.17
|
40
|
Голы (Пен) Матчи Среднее
2 (0) 12 0.17
|40
|Лассина Траоре
|Шахтер
|2 (0)
|13
|0.15
|
40
|
Голы (Пен) Матчи Среднее
2 (0) 13 0.15
|71
|Богдан Михайличенко
|Полесье
|1 (0)
|15
|0.07
|
71
|
Голы (Пен) Матчи Среднее
1 (0) 15 0.07
|71
|Эдуардо Герреро
|Динамо
|1 (0)
|16
|0.06
|
71
|
Голы (Пен) Матчи Среднее
1 (0) 16 0.06
|71
|Кирилл Попов
|Черноморец
|1 (0)
|15
|0.07
|
71
|
Голы (Пен) Матчи Среднее
1 (0) 15 0.07
|71