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  4. В Киеве снова +10. Турнирная таблица и лучшие бомбардиры УПЛ сезона 2024/25
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Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

В Киеве снова +10. Турнирная таблица и лучшие бомбардиры УПЛ сезона 2024/25

Премьер-лига

Следим за украинской Премьер-лигой

В Киеве снова +10. Турнирная таблица и лучшие бомбардиры УПЛ сезона 2024/25

УПЛ

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В кампании 2024/25 украинской Премьер-лиги принимают участие 16 клубов. Турнир проходит по двухкруговой системе без разделения на подгруппы. Чемпион текущей кампании получит путевку во второй раунд квалификации Лиги чемпионов, серебряный призер попадет в первый раунд квалификации Лиги Европы, а третья и четвертая команды начнут свои выступления со второго квалификационного раунда Лиги конференций.

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В Первую лигу по итогам сезона вылетят 15 и 16 места. В свою очередь, команды, которые займут 13 и 14 позиции, сыграют в плей-офф с 4-й и 3-й командами Первой лиги, соответственно.

20-й тур УПЛ сезона 2024/25

В Киеве снова +10. Турнирная таблица и лучшие бомбардиры УПЛ сезона 2024/25 - изображение 1

Турнирная таблица УПЛ 2024/2025

# КОМАНДА И В Н П З-П Очки
1 Динамо Динамо 20 15 5 0 42-13 50
2 ФК Александрия ФК Александрия 19 12 5 2 28-16 41
3 Шахтер Шахтер 19 12 4 3 46-16 40
4 Полесье Полесье 20 9 7 4 28-17 34
5 Кривбасс Кривбасс 19 9 5 5 23-19 32
6 Карпаты Карпаты 20 8 4 8 23-23 28
7 Верес Верес 19 6 7 6 22-25 25
8 Заря Заря 18 8 1 9 21-22 25
9 Рух Рух 19 5 8 6 21-17 23
10 ЛНЗ ЛНЗ 20 6 4 10 20-29 22
11 Левый Берег Левый Берег 19 5 4 10 10-21 19
12 Колос Колос 19 3 9 7 13-16 18
13 Оболонь Оболонь 19 4 6 9 11-29 18
14 Ворскла Ворскла 20 4 6 10 16-27 18
15 Черноморец Черноморец 20 4 3 13 14-30 15
16 Ингулец Ингулец 18 2 6 10 14-32 12

Бомбардиры

# Игрок Команда Голы (Пен) Матчи Среднее
1 Владислав Ванат Владислав Ванат Динамо Динамо 11 (1) 18 0.61
1
Владислав Ванат

Владислав Ванат

Динамо

Динамо
Голы (Пен) Матчи Среднее
11 (1) 18 0.61
2 Георгий Судаков Георгий Судаков Шахтер Шахтер 10 (2) 18 0.56
2
Георгий Судаков

Георгий Судаков

Шахтер

Шахтер
Голы (Пен) Матчи Среднее
10 (2) 18 0.56
2 Алексей Гуцуляк Алексей Гуцуляк Полесье Полесье 10 (0) 19 0.53
2
Алексей Гуцуляк

Алексей Гуцуляк

Полесье

Полесье
Голы (Пен) Матчи Среднее
10 (0) 19 0.53
4 Артём Бондаренко Артём Бондаренко Шахтер Шахтер 9 (1) 18 0.50
4
Артём Бондаренко

Артём Бондаренко

Шахтер

Шахтер
Голы (Пен) Матчи Среднее
9 (1) 18 0.50
5 Александр Филиппов Александр Филиппов ФК Александрия ФК Александрия 8 (1) 19 0.42
5
Александр Филиппов

Александр Филиппов

ФК Александрия

ФК Александрия
Голы (Пен) Матчи Среднее
8 (1) 19 0.42
5 Егор Твердохлеб Егор Твердохлеб Кривбасс Кривбасс 8 (0) 14 0.57
5
Егор Твердохлеб

Егор Твердохлеб

Кривбасс

Кривбасс
Голы (Пен) Матчи Среднее
8 (0) 14 0.57
7 Александр Назаренко Александр Назаренко Полесье Полесье 7 (2) 20 0.35
7
Александр Назаренко

Александр Назаренко

Полесье

Полесье
Голы (Пен) Матчи Среднее
7 (2) 20 0.35
8 Игорь Краснопир Игорь Краснопир Карпаты Карпаты 6 (1) 20 0.30
8
Игорь Краснопир

Игорь Краснопир

Карпаты

Карпаты
Голы (Пен) Матчи Среднее
6 (1) 20 0.30
8 Амбросий Чачуа Амбросий Чачуа Карпаты Карпаты 6 (0) 19 0.32
8
Амбросий Чачуа

Амбросий Чачуа

Карпаты

Карпаты
Голы (Пен) Матчи Среднее
6 (0) 19 0.32
10 Ярослав Карабин Ярослав Карабин Рух Рух 5 (1) 19 0.26
10
Ярослав Карабин

Ярослав Карабин

Рух

Рух
Голы (Пен) Матчи Среднее
5 (1) 19 0.26
10 Мухаррем Яшари Мухаррем Яшари ЛНЗ ЛНЗ 5 (1) 19 0.26
10
Мухаррем Яшари

Мухаррем Яшари

ЛНЗ

ЛНЗ
Голы (Пен) Матчи Среднее
5 (1) 19 0.26
10 Виталий Буяльский Виталий Буяльский Динамо Динамо 5 (1) 19 0.26
10
Виталий Буяльский

Виталий Буяльский

Динамо

Динамо
Голы (Пен) Матчи Среднее
5 (1) 19 0.26
10 Александр Зубков Александр Зубков Шахтер Шахтер 5 (0) 12 0.42
10
Александр Зубков

Александр Зубков

Шахтер

Шахтер
Голы (Пен) Матчи Среднее
5 (0) 12 0.42
10 Филипп Будковский Филипп Будковский Заря Заря 5 (1) 15 0.33
10
Филипп Будковский

Филипп Будковский

Заря

Заря
Голы (Пен) Матчи Среднее
5 (1) 15 0.33
10 Петар Мичин Петар Мичин Заря Заря 5 (0) 17 0.29
10
Петар Мичин

Петар Мичин

Заря

Заря
Голы (Пен) Матчи Среднее
5 (0) 17 0.29
16 Денис Янаков Денис Янаков Черноморец Черноморец 4 (1) 18 0.22
16
Денис Янаков

Денис Янаков

Черноморец

Черноморец
Голы (Пен) Матчи Среднее
4 (1) 18 0.22
16 Николай Гайдучик Николай Гайдучик Верес Верес 4 (1) 19 0.21
16
Николай Гайдучик

Николай Гайдучик

Верес

Верес
Голы (Пен) Матчи Среднее
4 (1) 19 0.21
16 Луан Кампуш Луан Кампуш Верес Верес 4 (1) 17 0.24
16
Луан Кампуш

Луан Кампуш

Верес

Верес
Голы (Пен) Матчи Среднее
4 (1) 17 0.24
16 Miguel Miguel ФК Александрия ФК Александрия 4 (2) 18 0.22
16
Miguel

Miguel

ФК Александрия

ФК Александрия
Голы (Пен) Матчи Среднее
4 (2) 18 0.22
16 Николай Шапаренко Николай Шапаренко Динамо Динамо 4 (0) 13 0.31
16
Николай Шапаренко

Николай Шапаренко

Динамо

Динамо
Голы (Пен) Матчи Среднее
4 (0) 13 0.31
16 Бруниньо Бруниньо Карпаты Карпаты 4 (1) 14 0.29
16
Бруниньо

Бруниньо

Карпаты

Карпаты
Голы (Пен) Матчи Среднее
4 (1) 14 0.29
16 Илья Квасница Илья Квасница Карпаты Карпаты 4 (0) 18 0.22
16
Илья Квасница

Илья Квасница

Карпаты

Карпаты
Голы (Пен) Матчи Среднее
4 (0) 18 0.22
16 Александр Яцик Александр Яцик Заря Заря 4 (0) 17 0.24
16
Александр Яцик

Александр Яцик

Заря

Заря
Голы (Пен) Матчи Среднее
4 (0) 17 0.24
16 Хуан Альвина Хуан Альвина ФК Александрия ФК Александрия 4 (0) 19 0.21
16
Хуан Альвина

Хуан Альвина

ФК Александрия

ФК Александрия
Голы (Пен) Матчи Среднее
4 (0) 19 0.21
25 Кирилл Ковалец Кирилл Ковалец ФК Александрия ФК Александрия 3 (0) 19 0.16
25
Кирилл Ковалец

Кирилл Ковалец

ФК Александрия

ФК Александрия
Голы (Пен) Матчи Среднее
3 (0) 19 0.16
25 Yevgen Pidlepenets Yevgen Pidlepenets Карпаты Карпаты 3 (0) 19 0.16
25
Yevgen Pidlepenets

Yevgen Pidlepenets

Карпаты

Карпаты
Голы (Пен) Матчи Среднее
3 (0) 19 0.16
25 Hrvoje Ilic Hrvoje Ilic Кривбасс Кривбасс 3 (2) 13 0.23
25
Hrvoje Ilic

Hrvoje Ilic

Кривбасс

Кривбасс
Голы (Пен) Матчи Среднее
3 (2) 13 0.23
25 Самсон Иеде Самсон Иеде Ворскла Ворскла 3 (0) 18 0.17
25
Самсон Иеде

Самсон Иеде

Ворскла

Ворскла
Голы (Пен) Матчи Среднее
3 (0) 18 0.17
25 Андрей Ярмоленко Андрей Ярмоленко Динамо Динамо 3 (3) 12 0.25
25
Андрей Ярмоленко

Андрей Ярмоленко

Динамо

Динамо
Голы (Пен) Матчи Среднее
3 (3) 12 0.25
25 Oleksandr Pyatov Oleksandr Pyatov Ингулец Ингулец 3 (0) 18 0.17
25
Oleksandr Pyatov

Oleksandr Pyatov

Ингулец

Ингулец
Голы (Пен) Матчи Среднее
3 (0) 18 0.17
25 Руслан Дедух Руслан Дедух Левый Берег Левый Берег 3 (2) 18 0.17
25
Руслан Дедух

Руслан Дедух

Левый Берег

Левый Берег
Голы (Пен) Матчи Среднее
3 (2) 18 0.17
25 Marko Mrvaljevic Marko Mrvaljevic Верес Верес 3 (2) 16 0.19
25
Marko Mrvaljevic

Marko Mrvaljevic

Верес

Верес
Голы (Пен) Матчи Среднее
3 (2) 16 0.19
25 Yevgeniy Skyba Yevgeniy Skyba Черноморец Черноморец 3 (0) 15 0.20
25
Yevgeniy Skyba

Yevgeniy Skyba

Черноморец

Черноморец
Голы (Пен) Матчи Среднее
3 (0) 15 0.20
25 Валентин Рубчинский Валентин Рубчинский Динамо Динамо 3 (0) 15 0.20
25
Валентин Рубчинский

Валентин Рубчинский

Динамо

Динамо
Голы (Пен) Матчи Среднее
3 (0) 15 0.20
25 Александр Караваев Александр Караваев Динамо Динамо 3 (0) 11 0.27
25
Александр Караваев

Александр Караваев

Динамо

Динамо
Голы (Пен) Матчи Среднее
3 (0) 11 0.27
25 Владислав Шарай Владислав Шарай Верес Верес 3 (0) 18 0.17
25
Владислав Шарай

Владислав Шарай

Верес

Верес
Голы (Пен) Матчи Среднее
3 (0) 18 0.17
25 Николай Матвиенко Николай Матвиенко Шахтер Шахтер 3 (0) 16 0.19
25
Николай Матвиенко

Николай Матвиенко

Шахтер

Шахтер
Голы (Пен) Матчи Среднее
3 (0) 16 0.19
25 Даниил Сикан Даниил Сикан Шахтер Шахтер 3 (0) 12 0.25
25
Даниил Сикан

Даниил Сикан

Шахтер

Шахтер
Голы (Пен) Матчи Среднее
3 (0) 12 0.25
25 Владимир Бражко Владимир Бражко Динамо Динамо 3 (0) 16 0.19
25
Владимир Бражко

Владимир Бражко

Динамо

Динамо
Голы (Пен) Матчи Среднее
3 (0) 16 0.19
25 Николай Ковталюк Николай Ковталюк Колос Колос 3 (0) 17 0.18
25
Николай Ковталюк

Николай Ковталюк

Колос

Колос
Голы (Пен) Матчи Среднее
3 (0) 17 0.18
25 Eguinaldo Eguinaldo Шахтер Шахтер 3 (0) 16 0.19
25
Eguinaldo

Eguinaldo

Шахтер

Шахтер
Голы (Пен) Матчи Среднее
3 (0) 16 0.19
42 Виктор Близниченко Виктор Близниченко Оболонь Оболонь 2 (0) 18 0.11
42
Виктор Близниченко

Виктор Близниченко

Оболонь

Оболонь
Голы (Пен) Матчи Среднее
2 (0) 18 0.11
42 Александр Скляр Александр Скляр Ворскла Ворскла 2 (0) 18 0.11
42
Александр Скляр

Александр Скляр

Ворскла

Ворскла
Голы (Пен) Матчи Среднее
2 (0) 18 0.11
42 Иван Нестеренко Иван Нестеренко Ворскла Ворскла 2 (0) 18 0.11
42
Иван Нестеренко

Иван Нестеренко

Ворскла

Ворскла
Голы (Пен) Матчи Среднее
2 (0) 18 0.11
42 Андерсон Джордан Андерсон Джордан Заря Заря 2 (0) 18 0.11
42
Андерсон Джордан

Андерсон Джордан

Заря

Заря
Голы (Пен) Матчи Среднее
2 (0) 18 0.11
42 Геннадий Пасич Геннадий Пасич ЛНЗ ЛНЗ 2 (0) 19 0.11
42
Геннадий Пасич

Геннадий Пасич

ЛНЗ

ЛНЗ
Голы (Пен) Матчи Среднее
2 (0) 19 0.11
42 Daniel Sosah Daniel Sosah Кривбасс Кривбасс 2 (0) 18 0.11
42
Daniel Sosah

Daniel Sosah

Кривбасс

Кривбасс
Голы (Пен) Матчи Среднее
2 (0) 18 0.11
42 Роман Дидык Роман Дидык Рух Рух 2 (0) 18 0.11
42
Роман Дидык

Роман Дидык

Рух

Рух
Голы (Пен) Матчи Среднее
2 (0) 18 0.11
42 Игорь Харатин Игорь Харатин Верес Верес 2 (1) 5 0.40
42
Игорь Харатин

Игорь Харатин

Верес

Верес
Голы (Пен) Матчи Среднее
2 (1) 5 0.40
42 Олег Очеретько Олег Очеретько Карпаты Карпаты 2 (1) 18 0.11
42
Олег Очеретько

Олег Очеретько

Карпаты

Карпаты
Голы (Пен) Матчи Среднее
2 (1) 18 0.11
42 Андрей Цуриков Андрей Цуриков Колос Колос 2 (0) 17 0.12
42
Андрей Цуриков

Андрей Цуриков

Колос

Колос
Голы (Пен) Матчи Среднее
2 (0) 17 0.12
42 Павел Полегенько Павел Полегенько Карпаты Карпаты 2 (1) 13 0.15
42
Павел Полегенько

Павел Полегенько

Карпаты

Карпаты
Голы (Пен) Матчи Среднее
2 (1) 13 0.15
42 Ибрахим Кане Ибрахим Кане Ворскла Ворскла 2 (0) 20 0.10
42
Ибрахим Кане

Ибрахим Кане

Ворскла

Ворскла
Голы (Пен) Матчи Среднее
2 (0) 20 0.10
42 Дмитрий Клёц Дмитрий Клёц Верес Верес 2 (0) 19 0.11
42
Дмитрий Клёц

Дмитрий Клёц

Верес

Верес
Голы (Пен) Матчи Среднее
2 (0) 19 0.11
42 Илья Путря Илья Путря ЛНЗ ЛНЗ 2 (0) 20 0.10
42
Илья Путря

Илья Путря

ЛНЗ

ЛНЗ
Голы (Пен) Матчи Среднее
2 (0) 20 0.10
42 Артур Шах Артур Шах Карпаты Карпаты 2 (0) 19 0.11
42
Артур Шах

Артур Шах

Карпаты

Карпаты
Голы (Пен) Матчи Среднее
2 (0) 19 0.11
42 Яков Башич Яков Башич Заря Заря 2 (0) 17 0.12
42
Яков Башич

Яков Башич

Заря

Заря
Голы (Пен) Матчи Среднее
2 (0) 17 0.12
42 Владимир Виливальд Владимир Виливальд Кривбасс Кривбасс 2 (0) 13 0.15
42
Владимир Виливальд

Владимир Виливальд

Кривбасс

Кривбасс
Голы (Пен) Матчи Среднее
2 (0) 13 0.15
42 Sidney Sidney Левый Берег Левый Берег 2 (0) 13 0.15
42
Sidney

Sidney

Левый Берег

Левый Берег
Голы (Пен) Матчи Среднее
2 (0) 13 0.15
42 Максим Задерака Максим Задерака Кривбасс Кривбасс 2 (0) 14 0.14
42
Максим Задерака

Максим Задерака

Кривбасс

Кривбасс
Голы (Пен) Матчи Среднее
2 (0) 14 0.14
42 Сергей Мякушко Сергей Мякушко Ворскла Ворскла 2 (0) 12 0.17
42
Сергей Мякушко

Сергей Мякушко

Ворскла

Ворскла
Голы (Пен) Матчи Среднее
2 (0) 12 0.17
42 Ньюертон Ньюертон Шахтер Шахтер 2 (0) 12 0.17
42
Ньюертон

Ньюертон

Шахтер

Шахтер
Голы (Пен) Матчи Среднее
2 (0) 12 0.17
42 Факундо Батиста Факундо Батиста Полесье Полесье 2 (0) 3 0.67
42
Факундо Батиста

Факундо Батиста

Полесье

Полесье
Голы (Пен) Матчи Среднее
2 (0) 3 0.67
42 Александр Пихалёнок Александр Пихалёнок Динамо Динамо 2 (0) 10 0.20
42
Александр Пихалёнок

Александр Пихалёнок

Динамо

Динамо
Голы (Пен) Матчи Среднее
2 (0) 10 0.20
42 Kevin Kevin Шахтер Шахтер 2 (0) 14 0.14
42
Kevin

Kevin

Шахтер

Шахтер
Голы (Пен) Матчи Среднее
2 (0) 14 0.14
42 Олег Слободян Олег Слободян Оболонь Оболонь 2 (0) 12 0.17
42
Олег Слободян

Олег Слободян

Оболонь

Оболонь
Голы (Пен) Матчи Среднее
2 (0) 12 0.17
42 Фрэнсис Момо Фрэнсис Момо ЛНЗ ЛНЗ 2 (0) 17 0.12
42
Фрэнсис Момо

Фрэнсис Момо

ЛНЗ

ЛНЗ
Голы (Пен) Матчи Среднее
2 (0) 17 0.12
42 Максим Третьяков Максим Третьяков Колос Колос 2 (0) 14 0.14
42
Максим Третьяков

Максим Третьяков

Колос

Колос
Голы (Пен) Матчи Среднее
2 (0) 14 0.14
42 Volodymyr Bilotserkovets Volodymyr Bilotserkovets Заря Заря 2 (0) 17 0.12
42
Volodymyr Bilotserkovets

Volodymyr Bilotserkovets

Заря

Заря
Голы (Пен) Матчи Среднее
2 (0) 17 0.12
42 Андрей Якымив Андрей Якымив Левый Берег Левый Берег 2 (0) 15 0.13
42
Андрей Якымив

Андрей Якымив

Левый Берег

Левый Берег
Голы (Пен) Матчи Среднее
2 (0) 15 0.13
42 Лассина Траоре Лассина Траоре Шахтер Шахтер 2 (0) 16 0.13
42
Лассина Траоре

Лассина Траоре

Шахтер

Шахтер
Голы (Пен) Матчи Среднее
2 (0) 16 0.13
42 Дмитрий Топалов Дмитрий Топалов ЛНЗ ЛНЗ 2 (0) 14 0.14
42
Дмитрий Топалов

Дмитрий Топалов

ЛНЗ

ЛНЗ
Голы (Пен) Матчи Среднее
2 (0) 14 0.14
42 Джованни Боливар Джованни Боливар Колос Колос 2 (0) 14 0.14
42
Джованни Боливар

Джованни Боливар

Колос

Колос
Голы (Пен) Матчи Среднее
2 (0) 14 0.14
74 Игорь Горбач Игорь Горбач Заря Заря 1 (0) 17 0.06
74
Игорь Горбач

Игорь Горбач

Заря

Заря
Голы (Пен) Матчи Среднее
1 (0) 17 0.06
74 Артем Челядин Артем Челядин Ворскла Ворскла 1 (0) 17 0.06
74
Артем Челядин

Артем Челядин

Ворскла