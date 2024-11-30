Верес набирает ход, Левый Берег сбрасывает Оболонь в зону вылета. Турнирная таблица и лучшие бомбардиры УПЛ сезона 2024/25

В кампании 2024/25 украинской Премьер-лиги принимают участие 16 клубов. Турнир проходит по двухкруговой системе без разделения на подгруппы. Чемпион текущей кампании получит путевку во второй раунд квалификации Лиги чемпионов, серебряный призер попадет в первый раунд квалификации Лиги Европы, а третья и четвертая команды начнут свои выступления со второго квалификационного раунда Лиги конференций.

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В Первую лигу по итогам сезона вылетят 15 и 16 места. В свою очередь, команды, которые займут 13 и 14 позиции, сыграют в плей-офф с 4-й и 3-й командами Первой лиги, соответственно.

15-й тур УПЛ сезона 2024/25



Турнирная таблица УПЛ 2024/2025

# КОМАНДА И В Н П З-П Очки 1 Динамо 13 11 2 0 32-10 35 2 ФК Александрия 13 10 3 0 22-8 33 3 Шахтер 13 9 2 2 37-12 29 4 Кривбасс 14 7 4 3 17-12 25 5 Полесье 14 6 5 3 22-14 23 6 Карпаты 14 6 3 5 16-17 21 7 Верес 15 4 7 4 17-18 19 8 ЛНЗ 15 5 3 7 16-22 18 9 Рух 13 4 6 3 17-9 18 10 Заря 14 5 1 8 14-18 16 11 Ворскла 15 4 4 7 14-21 16 12 Колос 14 2 7 5 8-11 13 13 Черноморец 14 3 3 8 9-17 12 14 Левый Берег 15 2 4 9 5-19 10 15 Оболонь 15 2 4 9 7-28 10 16 Ингулец 15 1 6 8 12-29 9

Таблица бомбардиров УПЛ 2024/2025