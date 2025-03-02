Верес врывается в верхнюю часть, Ингулец сенсационно побеждает. Турнирная таблица и лучшие бомбардиры УПЛ сезона 2024/25

В кампании 2024/25 украинской Премьер-лиги принимают участие 16 клубов. Турнир проходит по двухкруговой системе без разделения на подгруппы. Чемпион текущей кампании получит путевку во второй раунд квалификации Лиги чемпионов, серебряный призер попадет в первый раунд квалификации Лиги Европы, а третья и четвертая команды начнут свои выступления со второго квалификационного раунда Лиги конференций.

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В Первую лигу по итогам сезона вылетят 15 и 16 места. В свою очередь, команды, которые займут 13 и 14 позиции, сыграют в плей-офф с 4-й и 3-й командами Первой лиги, соответственно.

19-й тур УПЛ сезона 2024/25

Турнирная таблица УПЛ 2024/2025

# КОМАНДА И В Н П З-П Очки 1 Динамо 19 14 5 0 40-12 47 2 ФК Александрия 19 12 5 2 28-16 41 3 Шахтер 18 12 3 3 45-15 39 4 Кривбасс 18 9 4 5 22-18 31 5 Полесье 19 8 7 4 25-16 31 6 Карпаты 19 8 3 8 23-23 27 7 Верес 19 6 7 6 22-25 25 8 Заря 18 8 1 9 21-22 25 9 Рух 19 5 8 6 21-17 23 10 ЛНЗ 19 6 4 9 19-27 22 11 Левый Берег 19 5 4 10 10-21 19 12 Колос 19 3 9 7 13-16 18 13 Оболонь 19 4 6 9 11-29 18 14 Ворскла 19 4 5 10 16-27 17 15 Черноморец 19 4 3 12 13-27 15 16 Ингулец 18 2 6 10 14-32 12

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