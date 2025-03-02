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Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Верес врывается в верхнюю часть, Ингулец сенсационно побеждает. Турнирная таблица и лучшие бомбардиры УПЛ сезона 2024/25

Премьер-лига

Следим за украинской Премьер-лигой

Верес врывается в верхнюю часть, Ингулец сенсационно побеждает. Турнирная таблица и лучшие бомбардиры УПЛ сезона 2024/25

УПЛ

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В кампании 2024/25 украинской Премьер-лиги принимают участие 16 клубов. Турнир проходит по двухкруговой системе без разделения на подгруппы. Чемпион текущей кампании получит путевку во второй раунд квалификации Лиги чемпионов, серебряный призер попадет в первый раунд квалификации Лиги Европы, а третья и четвертая команды начнут свои выступления со второго квалификационного раунда Лиги конференций.

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В Первую лигу по итогам сезона вылетят 15 и 16 места. В свою очередь, команды, которые займут 13 и 14 позиции, сыграют в плей-офф с 4-й и 3-й командами Первой лиги, соответственно.

19-й тур УПЛ сезона 2024/25

Верес врывается в верхнюю часть, Ингулец сенсационно побеждает. Турнирная таблица и лучшие бомбардиры УПЛ сезона 2024/25 - изображение 1

Турнирная таблица УПЛ 2024/2025

# КОМАНДА И В Н П З-П Очки
1 Динамо Динамо 19 14 5 0 40-12 47
2 ФК Александрия ФК Александрия 19 12 5 2 28-16 41
3 Шахтер Шахтер 18 12 3 3 45-15 39
4 Кривбасс Кривбасс 18 9 4 5 22-18 31
5 Полесье Полесье 19 8 7 4 25-16 31
6 Карпаты Карпаты 19 8 3 8 23-23 27
7 Верес Верес 19 6 7 6 22-25 25
8 Заря Заря 18 8 1 9 21-22 25
9 Рух Рух 19 5 8 6 21-17 23
10 ЛНЗ ЛНЗ 19 6 4 9 19-27 22
11 Левый Берег Левый Берег 19 5 4 10 10-21 19
12 Колос Колос 19 3 9 7 13-16 18
13 Оболонь Оболонь 19 4 6 9 11-29 18
14 Ворскла Ворскла 19 4 5 10 16-27 17
15 Черноморец Черноморец 19 4 3 12 13-27 15
16 Ингулец Ингулец 18 2 6 10 14-32 12

Бомбардиры

# Игрок Команда Голы (Пен) Матчи Среднее
1 Владислав Ванат Владислав Ванат Динамо Динамо 11 (1) 17 0.65
1
Владислав Ванат

Владислав Ванат

Динамо

Динамо
Голы (Пен) Матчи Среднее
11 (1) 17 0.65
2 Георгий Судаков Георгий Судаков Шахтер Шахтер 10 (2) 17 0.59
2
Георгий Судаков

Георгий Судаков

Шахтер

Шахтер
Голы (Пен) Матчи Среднее
10 (2) 17 0.59
3 Алексей Гуцуляк Алексей Гуцуляк Полесье Полесье 9 (0) 18 0.50
3
Алексей Гуцуляк

Алексей Гуцуляк

Полесье

Полесье
Голы (Пен) Матчи Среднее
9 (0) 18 0.50
4 Александр Филиппов Александр Филиппов ФК Александрия ФК Александрия 8 (1) 19 0.42
4
Александр Филиппов

Александр Филиппов

ФК Александрия

ФК Александрия
Голы (Пен) Матчи Среднее
8 (1) 19 0.42
4 Егор Твердохлеб Егор Твердохлеб Кривбасс Кривбасс 8 (0) 13 0.62
4
Егор Твердохлеб

Егор Твердохлеб

Кривбасс

Кривбасс
Голы (Пен) Матчи Среднее
8 (0) 13 0.62
4 Артём Бондаренко Артём Бондаренко Шахтер Шахтер 8 (1) 17 0.47
4
Артём Бондаренко

Артём Бондаренко

Шахтер

Шахтер
Голы (Пен) Матчи Среднее
8 (1) 17 0.47
7 Александр Назаренко Александр Назаренко Полесье Полесье 7 (2) 19 0.37
7
Александр Назаренко

Александр Назаренко

Полесье

Полесье
Голы (Пен) Матчи Среднее
7 (2) 19 0.37
8 Игорь Краснопир Игорь Краснопир Карпаты Карпаты 6 (1) 19 0.32
8
Игорь Краснопир

Игорь Краснопир

Карпаты

Карпаты
Голы (Пен) Матчи Среднее
6 (1) 19 0.32
8 Амбросий Чачуа Амбросий Чачуа Карпаты Карпаты 6 (0) 19 0.32
8
Амбросий Чачуа

Амбросий Чачуа

Карпаты

Карпаты
Голы (Пен) Матчи Среднее
6 (0) 19 0.32
10 Виталий Буяльский Виталий Буяльский Динамо Динамо 5 (1) 18 0.28
10
Виталий Буяльский

Виталий Буяльский

Динамо

Динамо
Голы (Пен) Матчи Среднее
5 (1) 18 0.28
10 Филипп Будковский Филипп Будковский Заря Заря 5 (1) 14 0.36
10
Филипп Будковский

Филипп Будковский

Заря

Заря
Голы (Пен) Матчи Среднее
5 (1) 14 0.36
10 Ярослав Карабин Ярослав Карабин Рух Рух 5 (1) 18 0.28
10
Ярослав Карабин

Ярослав Карабин

Рух

Рух
Голы (Пен) Матчи Среднее
5 (1) 18 0.28
10 Петар Мичин Петар Мичин Заря Заря 5 (0) 16 0.31
10
Петар Мичин

Петар Мичин

Заря

Заря
Голы (Пен) Матчи Среднее
5 (0) 16 0.31
10 Александр Зубков Александр Зубков Шахтер Шахтер 5 (0) 12 0.42
10
Александр Зубков

Александр Зубков

Шахтер

Шахтер
Голы (Пен) Матчи Среднее
5 (0) 12 0.42
15 Мухаррем Яшари Мухаррем Яшари ЛНЗ ЛНЗ 4 (1) 18 0.22
15
Мухаррем Яшари

Мухаррем Яшари

ЛНЗ

ЛНЗ
Голы (Пен) Матчи Среднее
4 (1) 18 0.22
15 Николай Гайдучик Николай Гайдучик Верес Верес 4 (1) 18 0.22
15
Николай Гайдучик

Николай Гайдучик

Верес

Верес
Голы (Пен) Матчи Среднее
4 (1) 18 0.22
15 Miguel Miguel ФК Александрия ФК Александрия 4 (2) 18 0.22
15
Miguel

Miguel

ФК Александрия

ФК Александрия
Голы (Пен) Матчи Среднее
4 (2) 18 0.22
15 Луан Кампуш Луан Кампуш Верес Верес 4 (1) 17 0.24
15
Луан Кампуш

Луан Кампуш

Верес

Верес
Голы (Пен) Матчи Среднее
4 (1) 17 0.24
15 Александр Яцик Александр Яцик Заря Заря 4 (0) 16 0.25
15
Александр Яцик

Александр Яцик

Заря

Заря
Голы (Пен) Матчи Среднее
4 (0) 16 0.25
15 Николай Шапаренко Николай Шапаренко Динамо Динамо 4 (0) 12 0.33
15
Николай Шапаренко

Николай Шапаренко

Динамо

Динамо
Голы (Пен) Матчи Среднее
4 (0) 12 0.33
15 Бруниньо Бруниньо Карпаты Карпаты 4 (1) 13 0.31
15
Бруниньо

Бруниньо

Карпаты

Карпаты
Голы (Пен) Матчи Среднее
4 (1) 13 0.31
15 Илья Квасница Илья Квасница Карпаты Карпаты 4 (0) 17 0.24
15
Илья Квасница

Илья Квасница

Карпаты

Карпаты
Голы (Пен) Матчи Среднее
4 (0) 17 0.24
15 Хуан Альвина Хуан Альвина ФК Александрия ФК Александрия 4 (0) 19 0.21
15
Хуан Альвина

Хуан Альвина

ФК Александрия

ФК Александрия
Голы (Пен) Матчи Среднее
4 (0) 19 0.21
24 Самсон Иеде Самсон Иеде Ворскла Ворскла 3 (0) 18 0.17
24
Самсон Иеде

Самсон Иеде

Ворскла

Ворскла
Голы (Пен) Матчи Среднее
3 (0) 18 0.17
24 Oleksandr Pyatov Oleksandr Pyatov Ингулец Ингулец 3 (0) 18 0.17
24
Oleksandr Pyatov

Oleksandr Pyatov

Ингулец

Ингулец
Голы (Пен) Матчи Среднее
3 (0) 18 0.17
24 Кирилл Ковалец Кирилл Ковалец ФК Александрия ФК Александрия 3 (0) 19 0.16
24
Кирилл Ковалец

Кирилл Ковалец

ФК Александрия

ФК Александрия
Голы (Пен) Матчи Среднее
3 (0) 19 0.16
24 Yevgen Pidlepenets Yevgen Pidlepenets Карпаты Карпаты 3 (0) 18 0.17
24
Yevgen Pidlepenets

Yevgen Pidlepenets

Карпаты

Карпаты
Голы (Пен) Матчи Среднее
3 (0) 18 0.17
24 Руслан Дедух Руслан Дедух Левый Берег Левый Берег 3 (2) 18 0.17
24
Руслан Дедух

Руслан Дедух

Левый Берег

Левый Берег
Голы (Пен) Матчи Среднее
3 (2) 18 0.17
24 Владислав Шарай Владислав Шарай Верес Верес 3 (0) 17 0.18
24
Владислав Шарай

Владислав Шарай

Верес

Верес
Голы (Пен) Матчи Среднее
3 (0) 17 0.18
24 Андрей Ярмоленко Андрей Ярмоленко Динамо Динамо 3 (3) 11 0.27
24
Андрей Ярмоленко

Андрей Ярмоленко

Динамо

Динамо
Голы (Пен) Матчи Среднее
3 (3) 11 0.27
24 Marko Mrvaljevic Marko Mrvaljevic Верес Верес 3 (2) 16 0.19
24
Marko Mrvaljevic

Marko Mrvaljevic

Верес

Верес
Голы (Пен) Матчи Среднее
3 (2) 16 0.19
24 Hrvoje Ilic Hrvoje Ilic Кривбасс Кривбасс 3 (2) 12 0.25
24
Hrvoje Ilic

Hrvoje Ilic

Кривбасс

Кривбасс
Голы (Пен) Матчи Среднее
3 (2) 12 0.25
24 Николай Матвиенко Николай Матвиенко Шахтер Шахтер 3 (0) 15 0.20
24
Николай Матвиенко

Николай Матвиенко

Шахтер

Шахтер
Голы (Пен) Матчи Среднее
3 (0) 15 0.20
24 Yevgeniy Skyba Yevgeniy Skyba Черноморец Черноморец 3 (0) 14 0.21
24
Yevgeniy Skyba

Yevgeniy Skyba

Черноморец

Черноморец
Голы (Пен) Матчи Среднее
3 (0) 14 0.21
24 Александр Караваев Александр Караваев Динамо Динамо 3 (0) 10 0.30
24
Александр Караваев

Александр Караваев

Динамо

Динамо
Голы (Пен) Матчи Среднее
3 (0) 10 0.30
24 Денис Янаков Денис Янаков Черноморец Черноморец 3 (0) 17 0.18
24
Денис Янаков

Денис Янаков

Черноморец

Черноморец
Голы (Пен) Матчи Среднее
3 (0) 17 0.18
24 Валентин Рубчинский Валентин Рубчинский Динамо Динамо 3 (0) 14 0.21
24
Валентин Рубчинский

Валентин Рубчинский

Динамо

Динамо
Голы (Пен) Матчи Среднее
3 (0) 14 0.21
24 Даниил Сикан Даниил Сикан Шахтер Шахтер 3 (0) 12 0.25
24
Даниил Сикан

Даниил Сикан

Шахтер

Шахтер
Голы (Пен) Матчи Среднее
3 (0) 12 0.25
24 Владимир Бражко Владимир Бражко Динамо Динамо 3 (0) 15 0.20
24
Владимир Бражко

Владимир Бражко

Динамо

Динамо
Голы (Пен) Матчи Среднее
3 (0) 15 0.20
24 Николай Ковталюк Николай Ковталюк Колос Колос 3 (0) 16 0.19
24
Николай Ковталюк

Николай Ковталюк

Колос

Колос
Голы (Пен) Матчи Среднее
3 (0) 16 0.19
24 Eguinaldo Eguinaldo Шахтер Шахтер 3 (0) 15 0.20
24
Eguinaldo

Eguinaldo

Шахтер

Шахтер
Голы (Пен) Матчи Среднее
3 (0) 15 0.20
42 Артур Шах Артур Шах Карпаты Карпаты 2 (0) 18 0.11
42
Артур Шах

Артур Шах

Карпаты

Карпаты
Голы (Пен) Матчи Среднее
2 (0) 18 0.11
42 Виктор Близниченко Виктор Близниченко Оболонь Оболонь 2 (0) 18 0.11
42
Виктор Близниченко

Виктор Близниченко

Оболонь

Оболонь
Голы (Пен) Матчи Среднее
2 (0) 18 0.11
42 Геннадий Пасич Геннадий Пасич ЛНЗ ЛНЗ 2 (0) 18 0.11
42
Геннадий Пасич

Геннадий Пасич

ЛНЗ

ЛНЗ
Голы (Пен) Матчи Среднее
2 (0) 18 0.11
42 Роман Дидык Роман Дидык Рух Рух 2 (0) 17 0.12
42
Роман Дидык

Роман Дидык

Рух

Рух
Голы (Пен) Матчи Среднее
2 (0) 17 0.12
42 Иван Нестеренко Иван Нестеренко Ворскла Ворскла 2 (0) 18 0.11
42
Иван Нестеренко

Иван Нестеренко

Ворскла

Ворскла
Голы (Пен) Матчи Среднее
2 (0) 18 0.11
42 Андерсон Джордан Андерсон Джордан Заря Заря 2 (0) 17 0.12
42
Андерсон Джордан

Андерсон Джордан

Заря

Заря
Голы (Пен) Матчи Среднее
2 (0) 17 0.12
42 Андрей Цуриков Андрей Цуриков Колос Колос 2 (0) 17 0.12
42
Андрей Цуриков

Андрей Цуриков

Колос

Колос
Голы (Пен) Матчи Среднее
2 (0) 17 0.12
42 Игорь Харатин Игорь Харатин Верес Верес 2 (1) 4 0.50
42
Игорь Харатин

Игорь Харатин

Верес

Верес
Голы (Пен) Матчи Среднее
2 (1) 4 0.50
42 Олег Очеретько Олег Очеретько Карпаты Карпаты 2 (1) 17 0.12
42
Олег Очеретько

Олег Очеретько

Карпаты

Карпаты
Голы (Пен) Матчи Среднее
2 (1) 17 0.12
42 Daniel Sosah Daniel Sosah Кривбасс Кривбасс 2 (0) 17 0.12
42
Daniel Sosah

Daniel Sosah

Кривбасс

Кривбасс
Голы (Пен) Матчи Среднее
2 (0) 17 0.12
42 Павел Полегенько Павел Полегенько