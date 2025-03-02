Премьер-лига
Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Верес врывается в верхнюю часть, Ингулец сенсационно побеждает. Турнирная таблица и лучшие бомбардиры УПЛ сезона 2024/25
Следим за украинской Премьер-лигой
УПЛ
В кампании 2024/25 украинской Премьер-лиги принимают участие 16 клубов. Турнир проходит по двухкруговой системе без разделения на подгруппы. Чемпион текущей кампании получит путевку во второй раунд квалификации Лиги чемпионов, серебряный призер попадет в первый раунд квалификации Лиги Европы, а третья и четвертая команды начнут свои выступления со второго квалификационного раунда Лиги конференций.
- Більше новин зі світу футболу читайте в режимі Live у Telegram UA-Football
В Первую лигу по итогам сезона вылетят 15 и 16 места. В свою очередь, команды, которые займут 13 и 14 позиции, сыграют в плей-офф с 4-й и 3-й командами Первой лиги, соответственно.
19-й тур УПЛ сезона 2024/25
Турнирная таблица УПЛ 2024/2025
|#
|КОМАНДА
|И
|В
|Н
|П
|З-П
|Очки
|1
|Динамо
|19
|14
|5
|0
|40-12
|47
|2
|ФК Александрия
|19
|12
|5
|2
|28-16
|41
|3
|Шахтер
|18
|12
|3
|3
|45-15
|39
|4
|Кривбасс
|18
|9
|4
|5
|22-18
|31
|5
|Полесье
|19
|8
|7
|4
|25-16
|31
|6
|Карпаты
|19
|8
|3
|8
|23-23
|27
|7
|Верес
|19
|6
|7
|6
|22-25
|25
|8
|Заря
|18
|8
|1
|9
|21-22
|25
|9
|Рух
|19
|5
|8
|6
|21-17
|23
|10
|ЛНЗ
|19
|6
|4
|9
|19-27
|22
|11
|Левый Берег
|19
|5
|4
|10
|10-21
|19
|12
|Колос
|19
|3
|9
|7
|13-16
|18
|13
|Оболонь
|19
|4
|6
|9
|11-29
|18
|14
|Ворскла
|19
|4
|5
|10
|16-27
|17
|15
|Черноморец
|19
|4
|3
|12
|13-27
|15
|16
|Ингулец
|18
|2
|6
|10
|14-32
|12
Бомбардиры
|#
|Игрок
|Команда
|Голы (Пен)
|Матчи
|Среднее
|1
|Владислав Ванат
|Динамо
|11 (1)
|17
|0.65
|
1
|
Голы (Пен) Матчи Среднее
11 (1) 17 0.65
|2
|Георгий Судаков
|Шахтер
|10 (2)
|17
|0.59
|
2
|
Голы (Пен) Матчи Среднее
10 (2) 17 0.59
|3
|Алексей Гуцуляк
|Полесье
|9 (0)
|18
|0.50
|
3
|
Голы (Пен) Матчи Среднее
9 (0) 18 0.50
|4
|Александр Филиппов
|ФК Александрия
|8 (1)
|19
|0.42
|
4
|
Голы (Пен) Матчи Среднее
8 (1) 19 0.42
|4
|Егор Твердохлеб
|Кривбасс
|8 (0)
|13
|0.62
|
4
|
Голы (Пен) Матчи Среднее
8 (0) 13 0.62
|4
|Артём Бондаренко
|Шахтер
|8 (1)
|17
|0.47
|
4
|
Голы (Пен) Матчи Среднее
8 (1) 17 0.47
|7
|Александр Назаренко
|Полесье
|7 (2)
|19
|0.37
|
7
|
Голы (Пен) Матчи Среднее
7 (2) 19 0.37
|8
|Игорь Краснопир
|Карпаты
|6 (1)
|19
|0.32
|
8
|
Голы (Пен) Матчи Среднее
6 (1) 19 0.32
|8
|Амбросий Чачуа
|Карпаты
|6 (0)
|19
|0.32
|
8
|
Голы (Пен) Матчи Среднее
6 (0) 19 0.32
|10
|Виталий Буяльский
|Динамо
|5 (1)
|18
|0.28
|
10
|
Голы (Пен) Матчи Среднее
5 (1) 18 0.28
|10
|Филипп Будковский
|Заря
|5 (1)
|14
|0.36
|
10
|
Голы (Пен) Матчи Среднее
5 (1) 14 0.36
|10
|Ярослав Карабин
|Рух
|5 (1)
|18
|0.28
|
10
|
Голы (Пен) Матчи Среднее
5 (1) 18 0.28
|10
|Петар Мичин
|Заря
|5 (0)
|16
|0.31
|
10
|
Голы (Пен) Матчи Среднее
5 (0) 16 0.31
|10
|Александр Зубков
|Шахтер
|5 (0)
|12
|0.42
|
10
|
Голы (Пен) Матчи Среднее
5 (0) 12 0.42
|15
|Мухаррем Яшари
|ЛНЗ
|4 (1)
|18
|0.22
|
15
|
Голы (Пен) Матчи Среднее
4 (1) 18 0.22
|15
|Николай Гайдучик
|Верес
|4 (1)
|18
|0.22
|
15
|
Голы (Пен) Матчи Среднее
4 (1) 18 0.22
|15
|Miguel
|ФК Александрия
|4 (2)
|18
|0.22
|
15
|
Голы (Пен) Матчи Среднее
4 (2) 18 0.22
|15
|Луан Кампуш
|Верес
|4 (1)
|17
|0.24
|
15
|
Голы (Пен) Матчи Среднее
4 (1) 17 0.24
|15
|Александр Яцик
|Заря
|4 (0)
|16
|0.25
|
15
|
Голы (Пен) Матчи Среднее
4 (0) 16 0.25
|15
|Николай Шапаренко
|Динамо
|4 (0)
|12
|0.33
|
15
|
Голы (Пен) Матчи Среднее
4 (0) 12 0.33
|15
|Бруниньо
|Карпаты
|4 (1)
|13
|0.31
|
15
|
Голы (Пен) Матчи Среднее
4 (1) 13 0.31
|15
|Илья Квасница
|Карпаты
|4 (0)
|17
|0.24
|
15
|
Голы (Пен) Матчи Среднее
4 (0) 17 0.24
|15
|Хуан Альвина
|ФК Александрия
|4 (0)
|19
|0.21
|
15
|
Голы (Пен) Матчи Среднее
4 (0) 19 0.21
|24
|Самсон Иеде
|Ворскла
|3 (0)
|18
|0.17
|
24
|
Голы (Пен) Матчи Среднее
3 (0) 18 0.17
|24
|Oleksandr Pyatov
|Ингулец
|3 (0)
|18
|0.17
|
24
|
Голы (Пен) Матчи Среднее
3 (0) 18 0.17
|24
|Кирилл Ковалец
|ФК Александрия
|3 (0)
|19
|0.16
|
24
|
Голы (Пен) Матчи Среднее
3 (0) 19 0.16
|24
|Yevgen Pidlepenets
|Карпаты
|3 (0)
|18
|0.17
|
24
|
Голы (Пен) Матчи Среднее
3 (0) 18 0.17
|24
|Руслан Дедух
|Левый Берег
|3 (2)
|18
|0.17
|
24
|
Голы (Пен) Матчи Среднее
3 (2) 18 0.17
|24
|Владислав Шарай
|Верес
|3 (0)
|17
|0.18
|
24
|
Голы (Пен) Матчи Среднее
3 (0) 17 0.18
|24
|Андрей Ярмоленко
|Динамо
|3 (3)
|11
|0.27
|
24
|
Голы (Пен) Матчи Среднее
3 (3) 11 0.27
|24
|Marko Mrvaljevic
|Верес
|3 (2)
|16
|0.19
|
24
|
Голы (Пен) Матчи Среднее
3 (2) 16 0.19
|24
|Hrvoje Ilic
|Кривбасс
|3 (2)
|12
|0.25
|
24
|
Голы (Пен) Матчи Среднее
3 (2) 12 0.25
|24
|Николай Матвиенко
|Шахтер
|3 (0)
|15
|0.20
|
24
|
Голы (Пен) Матчи Среднее
3 (0) 15 0.20
|24
|Yevgeniy Skyba
|Черноморец
|3 (0)
|14
|0.21
|
24
|
Голы (Пен) Матчи Среднее
3 (0) 14 0.21
|24
|Александр Караваев
|Динамо
|3 (0)
|10
|0.30
|
24
|
Голы (Пен) Матчи Среднее
3 (0) 10 0.30
|24
|Денис Янаков
|Черноморец
|3 (0)
|17
|0.18
|
24
|
Голы (Пен) Матчи Среднее
3 (0) 17 0.18
|24
|Валентин Рубчинский
|Динамо
|3 (0)
|14
|0.21
|
24
|
Голы (Пен) Матчи Среднее
3 (0) 14 0.21
|24
|Даниил Сикан
|Шахтер
|3 (0)
|12
|0.25
|
24
|
Голы (Пен) Матчи Среднее
3 (0) 12 0.25
|24
|Владимир Бражко
|Динамо
|3 (0)
|15
|0.20
|
24
|
Голы (Пен) Матчи Среднее
3 (0) 15 0.20
|24
|Николай Ковталюк
|Колос
|3 (0)
|16
|0.19
|
24
|
Голы (Пен) Матчи Среднее
3 (0) 16 0.19
|24
|Eguinaldo
|Шахтер
|3 (0)
|15
|0.20
|
24
|
Голы (Пен) Матчи Среднее
3 (0) 15 0.20
|42
|Артур Шах
|Карпаты
|2 (0)
|18
|0.11
|
42
|
Голы (Пен) Матчи Среднее
2 (0) 18 0.11
|42
|Виктор Близниченко
|Оболонь
|2 (0)
|18
|0.11
|
42
|
Голы (Пен) Матчи Среднее
2 (0) 18 0.11
|42
|Геннадий Пасич
|ЛНЗ
|2 (0)
|18
|0.11
|
42
|
Голы (Пен) Матчи Среднее
2 (0) 18 0.11
|42
|Роман Дидык
|Рух
|2 (0)
|17
|0.12
|
42
|
Голы (Пен) Матчи Среднее
2 (0) 17 0.12
|42
|Иван Нестеренко
|Ворскла
|2 (0)
|18
|0.11
|
42
|
Голы (Пен) Матчи Среднее
2 (0) 18 0.11
|42
|Андерсон Джордан
|Заря
|2 (0)
|17
|0.12
|
42
|
Голы (Пен) Матчи Среднее
2 (0) 17 0.12
|42
|Андрей Цуриков
|Колос
|2 (0)
|17
|0.12
|
42
|
Голы (Пен) Матчи Среднее
2 (0) 17 0.12
|42
|Игорь Харатин
|Верес
|2 (1)
|4
|0.50
|
42
|
Голы (Пен) Матчи Среднее
2 (1) 4 0.50
|42
|Олег Очеретько
|Карпаты
|2 (1)
|17
|0.12
|
42
|
Голы (Пен) Матчи Среднее
2 (1) 17 0.12
|42
|Daniel Sosah
|Кривбасс
|2 (0)
|17
|0.12
|
42
|
Голы (Пен) Матчи Среднее
2 (0) 17 0.12
|42
|Павел Полегенько