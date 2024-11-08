Ворскла побеждает впервые с августа, Ингулец все еще последний. Турнирная таблица и лучшие бомбардиры УПЛ сезона 2024/25

В кампании 2024/25 украинской Премьер-лиги принимают участие 16 клубов. Турнир проходит по двухкруговой системе без разделения на подгруппы. Чемпион текущей кампании получит путевку во второй раунд квалификации Лиги чемпионов, серебряный призер попадет в первый раунд квалификации Лиги Европы, а третья и четвертая команды начнут свои выступления со второго квалификационного раунда Лиги конференций.

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В Первую лигу по итогам сезона вылетят 15 и 16 места. В свою очередь, команды, которые займут 13 и 14 позиции, сыграют в плей-офф с 4-й и 3-й командами Первой лиги, соответственно.

13-й тур УПЛ сезона 2024/25



Турнирная таблица УПЛ 2024/2025

# КОМАНДА И В Н П З-П Очки 1 Динамо 11 9 2 0 27-8 29 2 ФК Александрия 11 9 2 0 18-7 29 3 Шахтер 11 7 2 2 28-11 23 4 Полесье 11 6 4 1 19-8 22 5 Карпаты 12 5 3 4 15-14 18 6 Кривбасс 11 5 3 3 12-10 18 7 ЛНЗ 12 5 3 4 15-17 18 8 Рух 11 3 6 2 16-7 15 9 Заря 12 5 0 7 12-14 15 10 Ворскла 13 3 4 6 12-18 13 11 Верес 12 2 6 4 12-16 12 12 Черноморец 13 3 3 7 8-14 12 13 Колос 12 2 6 4 7-9 12 14 Левый Берег 13 2 3 8 4-17 9 15 Оболонь 12 1 3 8 5-26 6 16 Ингулец 13 0 6 7 9-23 6

Таблица бомбардиров УПЛ 2024/2025