Премьер-лига
Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Все лидеры забирают свое. Турнирная таблица и лучшие бомбардиры УПЛ сезона 2024/25
Следим за украинской Премьер-лигой
УПЛ
В кампании 2024/25 украинской Премьер-лиги принимают участие 16 клубов. Турнир проходит по двухкруговой системе без разделения на подгруппы. Чемпион текущей кампании получит путевку во второй раунд квалификации Лиги чемпионов, серебряный призер попадет в первый раунд квалификации Лиги Европы, а третья и четвертая команды начнут свои выступления со второго квалификационного раунда Лиги конференций.
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В Первую лигу по итогам сезона вылетят 15 и 16 места. В свою очередь, команды, которые займут 13 и 14 позиции, сыграют в плей-офф с 4-й и 3-й командами Первой лиги, соответственно.
22-й тур УПЛ сезона 2024/25
Турнирная таблица УПЛ 2024/2025
|#
|КОМАНДА
|И
|В
|Н
|П
|З-П
|Очки
|1
|Динамо
|22
|16
|6
|0
|46-15
|54
|2
|ФК Александрия
|22
|15
|5
|2
|34-16
|50
|3
|Шахтер
|21
|13
|5
|3
|48-16
|44
|4
|Полесье
|22
|10
|7
|5
|30-22
|37
|5
|Кривбасс
|19
|9
|5
|5
|23-19
|32
|6
|Карпаты
|21
|8
|5
|8
|23-23
|29
|7
|Верес
|22
|7
|8
|7
|27-28
|29
|8
|Заря
|20
|9
|2
|9
|25-25
|29
|9
|Рух
|22
|6
|8
|8
|22-20
|26
|10
|ЛНЗ
|22
|7
|4
|11
|22-30
|25
|11
|Левый Берег
|21
|6
|4
|11
|12-22
|22
|12
|Ворскла
|21
|5
|6
|10
|17-27
|21
|13
|Колос
|21
|3
|9
|9
|13-19
|18
|14
|Оболонь
|22
|4
|6
|12
|12-37
|18
|15
|Ингулец
|21
|3
|7
|11
|15-33
|16
|16
|Черноморец
|21
|4
|3
|14
|14-31
|15
Бомбардиры
|#
|Игрок
|Команда
|Голы (Пен)
|Матчи
|Среднее
|1
|Владислав Ванат
|Динамо
|13 (1)
|19
|0.68
|
1
|
Голы (Пен) Матчи Среднее
13 (1) 19 0.68
|2
|Георгий Судаков
|Шахтер
|10 (2)
|19
|0.53
|
2
|
Голы (Пен) Матчи Среднее
10 (2) 19 0.53
|2
|Алексей Гуцуляк
|Полесье
|10 (0)
|21
|0.48
|
2
|
Голы (Пен) Матчи Среднее
10 (0) 21 0.48
|2
|Александр Филиппов
|ФК Александрия
|10 (1)
|22
|0.45
|
2
|
Голы (Пен) Матчи Среднее
10 (1) 22 0.45
|5
|Артём Бондаренко
|Шахтер
|9 (1)
|19
|0.47
|
5
|
Голы (Пен) Матчи Среднее
9 (1) 19 0.47
|6
|Егор Твердохлеб
|Кривбасс
|8 (0)
|14
|0.57
|
6
|
Голы (Пен) Матчи Среднее
8 (0) 14 0.57
|7
|Александр Назаренко
|Полесье
|7 (2)
|22
|0.32
|
7
|
Голы (Пен) Матчи Среднее
7 (2) 22 0.32
|7
|Петар Мичин
|Заря
|7 (0)
|19
|0.37
|
7
|
Голы (Пен) Матчи Среднее
7 (0) 19 0.37
|9
|Игорь Краснопир
|Карпаты
|6 (1)
|21
|0.29
|
9
|
Голы (Пен) Матчи Среднее
6 (1) 21 0.29
|9
|Виталий Буяльский
|Динамо
|6 (1)
|20
|0.30
|
9
|
Голы (Пен) Матчи Среднее
6 (1) 20 0.30
|9
|Амбросий Чачуа
|Карпаты
|6 (0)
|20
|0.30
|
9
|
Голы (Пен) Матчи Среднее
6 (0) 20 0.30
|9
|Филипп Будковский
|Заря
|6 (1)
|17
|0.35
|
9
|
Голы (Пен) Матчи Среднее
6 (1) 17 0.35
|13
|Николай Гайдучик
|Верес
|5 (1)
|22
|0.23
|
13
|
Голы (Пен) Матчи Среднее
5 (1) 22 0.23
|13
|Мухаррем Яшари
|ЛНЗ
|5 (1)
|21
|0.24
|
13
|
Голы (Пен) Матчи Среднее
5 (1) 21 0.24
|13
|Ярослав Карабин
|Рух
|5 (1)
|21
|0.24
|
13
|
Голы (Пен) Матчи Среднее
5 (1) 21 0.24
|13
|Хуан Альвина
|ФК Александрия
|5 (0)
|22
|0.23
|
13
|
Голы (Пен) Матчи Среднее
5 (0) 22 0.23
|13
|Александр Зубков
|Шахтер
|5 (0)
|12
|0.42
|
13
|
Голы (Пен) Матчи Среднее
5 (0) 12 0.42
|18
|Денис Янаков
|Черноморец
|4 (1)
|19
|0.21
|
18
|
Голы (Пен) Матчи Среднее
4 (1) 19 0.21
|18
|Луан Кампуш
|Верес
|4 (1)
|19
|0.21
|
18
|
Голы (Пен) Матчи Среднее
4 (1) 19 0.21
|18
|Мигель Кампос
|ФК Александрия
|4 (2)
|21
|0.19
|
18
|
Голы (Пен) Матчи Среднее
4 (2) 21 0.19
|18
|Бруниньо
|Карпаты
|4 (1)
|15
|0.27
|
18
|
Голы (Пен) Матчи Среднее
4 (1) 15 0.27
|18
|Николай Шапаренко
|Динамо
|4 (0)
|14
|0.29
|
18
|
Голы (Пен) Матчи Среднее
4 (0) 14 0.29
|18
|Илья Квасница
|Карпаты
|4 (0)
|18
|0.22
|
18
|
Голы (Пен) Матчи Среднее
4 (0) 18 0.22
|18
|Эгиналдо
|Шахтер
|4 (0)
|17
|0.24
|
18
|
Голы (Пен) Матчи Среднее
4 (0) 17 0.24
|18
|Александр Яцик
|Заря
|4 (0)
|18
|0.22
|
18
|
Голы (Пен) Матчи Среднее
4 (0) 18 0.22
|26
|Александр Пятов
|Ингулец
|3 (0)
|21
|0.14
|
26
|
Голы (Пен) Матчи Среднее
3 (0) 21 0.14
|26
|Геннадий Пасич
|ЛНЗ
|3 (0)
|21
|0.14
|
26
|
Голы (Пен) Матчи Среднее
3 (0) 21 0.14
|26
|Руслан Степанюк
|Верес
|3 (0)
|20
|0.15
|
26
|
Голы (Пен) Матчи Среднее
3 (0) 20 0.15
|26
|Владислав Шарай
|Верес
|3 (0)
|21
|0.14
|
26
|
Голы (Пен) Матчи Среднее
3 (0) 21 0.14
|26
|Андерсон Джордан
|Заря
|3 (0)
|20
|0.15
|
26
|
Голы (Пен) Матчи Среднее
3 (0) 20 0.15
|26
|Marko Mrvaljevic
|Верес
|3 (2)
|16
|0.19
|
26
|
Голы (Пен) Матчи Среднее
3 (2) 16 0.19
|26
|Кирилл Ковалец
|ФК Александрия
|3 (0)
|20
|0.15
|
26
|
Голы (Пен) Матчи Среднее
3 (0) 20 0.15
|26
|Андрей Ярмоленко
|Динамо
|3 (3)
|13
|0.23
|
26
|
Голы (Пен) Матчи Среднее
3 (3) 13 0.23
|26
|Руслан Дедух
|Левый Берег
|3 (2)
|20
|0.15
|
26
|
Голы (Пен) Матчи Среднее
3 (2) 20 0.15
|26
|Hrvoje Ilic
|Кривбасс
|3 (2)
|13
|0.23
|
26
|
Голы (Пен) Матчи Среднее
3 (2) 13 0.23
|26
|Николай Матвиенко
|Шахтер
|3 (0)
|17
|0.18
|
26
|
Голы (Пен) Матчи Среднее
3 (0) 17 0.18
|26
|Yevgeniy Skyba
|Черноморец
|3 (0)
|15
|0.20
|
26
|
Голы (Пен) Матчи Среднее
3 (0) 15 0.20
|26
|Даниил Сикан
|Шахтер
|3 (0)
|12
|0.25
|
26
|
Голы (Пен) Матчи Среднее
3 (0) 12 0.25
|26
|Факундо Батиста
|Полесье
|3 (0)
|5
|0.60
|
26
|
Голы (Пен) Матчи Среднее
3 (0) 5 0.60
|26
|Евгений Пидлепенец
|Карпаты
|3 (0)
|19
|0.16
|
26
|
Голы (Пен) Матчи Среднее
3 (0) 19 0.16
|26
|Валентин Рубчинский
|Динамо
|3 (0)
|16
|0.19
|
26
|
Голы (Пен) Матчи Среднее
3 (0) 16 0.19
|26
|Александр Караваев
|Динамо
|3 (0)
|12
|0.25
|
26
|
Голы (Пен) Матчи Среднее
3 (0) 12 0.25
|26
|Николай Ковталюк
|Колос
|3 (0)
|19
|0.16
|
26
|
Голы (Пен) Матчи Среднее
3 (0) 19 0.16
|26
|Самсон Иеде
|Ворскла
|3 (0)
|18
|0.17
|
26
|
Голы (Пен) Матчи Среднее
3 (0) 18 0.17
|26
|Владимир Бражко
|Динамо
|3 (0)
|17
|0.18
|
26
|
Голы (Пен) Матчи Среднее
3 (0) 17 0.18
|46
|Роман Дидык
|Рух
|2 (0)
|20
|0.10
|
46
|
Голы (Пен) Матчи Среднее
2 (0) 20 0.10
|46
|Артур Шах
|Карпаты
|2 (0)
|20
|0.10
|
46
|
Голы (Пен) Матчи Среднее
2 (0) 20 0.10
|46
|Яков Башич
|Заря
|2 (0)
|19
|0.11
|
46
|
Голы (Пен) Матчи Среднее
2 (0) 19 0.11
|46
|Виктор Близниченко
|Оболонь
|2 (0)
|20
|0.10
|
46
|
Голы (Пен) Матчи Среднее
2 (0) 20 0.10
|46
|Владимир Белоцерковец
|Заря
|2 (0)
|19
|0.11
|
46
|
Голы (Пен) Матчи Среднее
2 (0) 19 0.11
|46
|Виталий Дахновский
|Верес
|2 (0)
|21
|0.10
|
46
|
Голы (Пен) Матчи Среднее
2 (0) 21 0.10
|46
|Александр Скляр
|Ворскла
|2 (0)
|19
|0.11
|
46
|
Голы (Пен) Матчи Среднее
2 (0) 19 0.11
|46
|Андрей Цуриков
|Колос
|2 (0)
|19
|0.11
|
46
|
Голы (Пен) Матчи Среднее
2 (0) 19 0.11
|46
|Павел Полегенько
|Карпаты
|2 (1)
|14
|0.14
|
46
|
Голы (Пен) Матчи Среднее
2 (1) 14 0.14
|46
|Остап Притула
|Рух
|2 (1)
|16
|0.13
|
46
|
Голы (Пен) Матчи Среднее
2 (1) 16 0.13
|46
|Олег Очеретько
|Карпаты
|2 (1)
|18
|0.11
|
46
|
Голы (Пен) Матчи Среднее
2 (1) 18 0.11
|46
|Олег Пушкарев
|Ингулец
|2 (0)
|19
|0.11
|
46
|
Голы (Пен) Матчи Среднее
2 (0) 19 0.11
|46
|Игорь Харатин
|Верес
|2 (1)
|8
|0.25
|
46
|
Голы (Пен) Матчи Среднее
2 (1) 8 0.25
|46
|Дмитрий Клёц
|Верес
|2 (0)
|22
|0.09
|
46
|
Голы (Пен) Матчи Среднее
2 (0) 22 0.09
|46
|Борис Крушинский
|Полесье
|2 (0)
|21
|0.10
|
46
|
Голы (Пен) Матчи Среднее
2 (0) 21 0.10
|46
|Илья Путря
|ЛНЗ
|2 (0)
|22
|0.09
|
46
|
Голы (Пен) Матчи Среднее
2 (0) 22 0.09
|46
|Ибрахим Кане
|Ворскла
|2 (0)
|21
|0.10
|
46
|
Голы (Пен) Матчи Среднее
2 (0) 21 0.10
|46
|Иван Нестеренко
|Ворскла
|2 (0)
|18
|0.11
|
46
|
Голы (Пен) Матчи Среднее
2 (0) 18 0.11
|46
|Владимир Виливальд
|Кривбасс
|2 (0)
|13
|0.15
|
46
|
Голы (Пен) Матчи Среднее
2 (0) 13 0.15
|46
|Sidney
|Левый Берег
|2 (0)
|13
|0.15
|
46
|
Голы (Пен) Матчи Среднее
2 (0) 13 0.15
|46
|Евгений Смирный
|ФК Александрия
|2 (0)
|13
|0.15
|
46
|
Голы (Пен) Матчи Среднее
2 (0) 13 0.15
|46