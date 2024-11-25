Заря добывает первую ничью в сезоне. Турнирная таблица и лучшие бомбардиры УПЛ сезона 2024/25

В кампании 2024/25 украинской Премьер-лиги принимают участие 16 клубов. Турнир проходит по двухкруговой системе без разделения на подгруппы. Чемпион текущей кампании получит путевку во второй раунд квалификации Лиги чемпионов, серебряный призер попадет в первый раунд квалификации Лиги Европы, а третья и четвертая команды начнут свои выступления со второго квалификационного раунда Лиги конференций.

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В Первую лигу по итогам сезона вылетят 15 и 16 места. В свою очередь, команды, которые займут 13 и 14 позиции, сыграют в плей-офф с 4-й и 3-й командами Первой лиги, соответственно.

14-й тур УПЛ сезона 2024/25



Турнирная таблица УПЛ 2024/2025

# КОМАНДА И В Н П З-П Очки 1 Динамо 13 11 2 0 32-10 35 2 ФК Александрия 13 10 3 0 22-8 33 3 Шахтер 13 9 2 2 37-12 29 4 Полесье 13 6 5 2 21-11 23 5 Кривбасс 13 6 4 3 14-11 22 6 Карпаты 14 6 3 5 16-17 21 7 ЛНЗ 14 5 3 6 15-20 18 8 Рух 13 4 6 3 17-9 18 9 Верес 14 3 7 4 15-17 16 10 Заря 14 5 1 8 14-18 16 11 Ворскла 14 4 4 6 14-18 16 12 Колос 14 2 7 5 8-11 13 13 Черноморец 14 3 3 8 9-17 12 14 Левый Берег 14 2 3 9 4-18 9 15 Оболонь 14 2 3 9 6-27 9 16 Ингулец 14 0 6 8 9-29 6

Таблица бомбардиров УПЛ 2024/2025