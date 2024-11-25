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Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Заря добывает первую ничью в сезоне. Турнирная таблица и лучшие бомбардиры УПЛ сезона 2024/25

Премьер-лига

Следим за украинской Премьер-лигой

Заря добывает первую ничью в сезоне. Турнирная таблица и лучшие бомбардиры УПЛ сезона 2024/25

УПЛ

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В кампании 2024/25 украинской Премьер-лиги принимают участие 16 клубов. Турнир проходит по двухкруговой системе без разделения на подгруппы. Чемпион текущей кампании получит путевку во второй раунд квалификации Лиги чемпионов, серебряный призер попадет в первый раунд квалификации Лиги Европы, а третья и четвертая команды начнут свои выступления со второго квалификационного раунда Лиги конференций.

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В Первую лигу по итогам сезона вылетят 15 и 16 места. В свою очередь, команды, которые займут 13 и 14 позиции, сыграют в плей-офф с 4-й и 3-й командами Первой лиги, соответственно.

14-й тур УПЛ сезона 2024/25
Заря добывает первую ничью в сезоне. Турнирная таблица и лучшие бомбардиры УПЛ сезона 2024/25 - изображение 1

Турнирная таблица УПЛ 2024/2025

# КОМАНДА И В Н П З-П Очки
1 Динамо Динамо 13 11 2 0 32-10 35
2 ФК Александрия ФК Александрия 13 10 3 0 22-8 33
3 Шахтер Шахтер 13 9 2 2 37-12 29
4 Полесье Полесье 13 6 5 2 21-11 23
5 Кривбасс Кривбасс 13 6 4 3 14-11 22
6 Карпаты Карпаты 14 6 3 5 16-17 21
7 ЛНЗ ЛНЗ 14 5 3 6 15-20 18
8 Рух Рух 13 4 6 3 17-9 18
9 Верес Верес 14 3 7 4 15-17 16
10 Заря Заря 14 5 1 8 14-18 16
11 Ворскла Ворскла 14 4 4 6 14-18 16
12 Колос Колос 14 2 7 5 8-11 13
13 Черноморец Черноморец 14 3 3 8 9-17 12
14 Левый Берег Левый Берег 14 2 3 9 4-18 9
15 Оболонь Оболонь 14 2 3 9 6-27 9
16 Ингулец Ингулец 14 0 6 8 9-29 6

Таблица бомбардиров УПЛ 2024/2025

# Игрок Команда Голы (Пен) Матчи Среднее
1 Артём Бондаренко Артём Бондаренко Шахтер Шахтер 8 (1) 13 0.62
1
Артём Бондаренко

Артём Бондаренко

Шахтер

Шахтер
Голы (Пен) Матчи Среднее
8 (1) 13 0.62
2 Георгий Судаков Георгий Судаков Шахтер Шахтер 7 (2) 13 0.54
2
Георгий Судаков

Георгий Судаков

Шахтер

Шахтер
Голы (Пен) Матчи Среднее
7 (2) 13 0.54
2 Александр Назаренко Александр Назаренко Полесье Полесье 7 (2) 13 0.54
2
Александр Назаренко

Александр Назаренко

Полесье

Полесье
Голы (Пен) Матчи Среднее
7 (2) 13 0.54
2 Владислав Ванат Владислав Ванат Динамо Динамо 7 (1) 11 0.64
2
Владислав Ванат

Владислав Ванат

Динамо

Динамо
Голы (Пен) Матчи Среднее
7 (1) 11 0.64
2 Алексей Гуцуляк Алексей Гуцуляк Полесье Полесье 7 (0) 12 0.58
2
Алексей Гуцуляк

Алексей Гуцуляк

Полесье

Полесье
Голы (Пен) Матчи Среднее
7 (0) 12 0.58
6 Александр Филиппов Александр Филиппов ФК Александрия ФК Александрия 5 (1) 13 0.38
6
Александр Филиппов

Александр Филиппов

ФК Александрия

ФК Александрия
Голы (Пен) Матчи Среднее
5 (1) 13 0.38
6 Александр Зубков Александр Зубков Шахтер Шахтер 5 (0) 10 0.50
6
Александр Зубков

Александр Зубков

Шахтер

Шахтер
Голы (Пен) Матчи Среднее
5 (0) 10 0.50
6 Игорь Краснопир Игорь Краснопир Рух Рух 5 (1) 13 0.38
6
Игорь Краснопир

Игорь Краснопир

Рух

Рух
Голы (Пен) Матчи Среднее
5 (1) 13 0.38
9 Виталий Буяльский Виталий Буяльский Динамо Динамо 4 (1) 12 0.33
9
Виталий Буяльский

Виталий Буяльский

Динамо

Динамо
Голы (Пен) Матчи Среднее
4 (1) 12 0.33
9 Ярослав Карабин Ярослав Карабин Рух Рух 4 (1) 13 0.31
9
Ярослав Карабин

Ярослав Карабин

Рух

Рух
Голы (Пен) Матчи Среднее
4 (1) 13 0.31
9 Miguel Miguel ФК Александрия ФК Александрия 4 (2) 12 0.33
9
Miguel

Miguel

ФК Александрия

ФК Александрия
Голы (Пен) Матчи Среднее
4 (2) 12 0.33
9 Филипп Будковский Филипп Будковский Заря Заря 4 (1) 11 0.36
9
Филипп Будковский

Филипп Будковский

Заря

Заря
Голы (Пен) Матчи Среднее
4 (1) 11 0.36
9 Хуан Альвина Хуан Альвина ФК Александрия ФК Александрия 4 (0) 13 0.31
9
Хуан Альвина

Хуан Альвина

ФК Александрия

ФК Александрия
Голы (Пен) Матчи Среднее
4 (0) 13 0.31
9 Амбросий Чачуа Амбросий Чачуа Карпаты Карпаты 4 (0) 14 0.29
9
Амбросий Чачуа

Амбросий Чачуа

Карпаты

Карпаты
Голы (Пен) Матчи Среднее
4 (0) 14 0.29
9 Илья Квасница Илья Квасница Рух Рух 4 (0) 13 0.31
9
Илья Квасница

Илья Квасница

Рух

Рух
Голы (Пен) Матчи Среднее
4 (0) 13 0.31
9 Николай Шапаренко Николай Шапаренко Динамо Динамо 4 (0) 10 0.40
9
Николай Шапаренко

Николай Шапаренко

Динамо

Динамо
Голы (Пен) Матчи Среднее
4 (0) 10 0.40
17 Самсон Иеде Самсон Иеде Ворскла Ворскла 3 (0) 13 0.23
17
Самсон Иеде

Самсон Иеде

Ворскла

Ворскла
Голы (Пен) Матчи Среднее
3 (0) 13 0.23
17 Николай Гайдучик Николай Гайдучик Верес Верес 3 (1) 14 0.21
17
Николай Гайдучик

Николай Гайдучик

Верес

Верес
Голы (Пен) Матчи Среднее
3 (1) 14 0.21
17 Marko Mrvaljevic Marko Mrvaljevic Верес Верес 3 (2) 14 0.21
17
Marko Mrvaljevic

Marko Mrvaljevic

Верес

Верес
Голы (Пен) Матчи Среднее
3 (2) 14 0.21
17 Андрей Ярмоленко Андрей Ярмоленко Динамо Динамо 3 (3) 9 0.33
17
Андрей Ярмоленко

Андрей Ярмоленко

Динамо

Динамо
Голы (Пен) Матчи Среднее
3 (3) 9 0.33
17 Кирилл Ковалец Кирилл Ковалец ФК Александрия ФК Александрия 3 (0) 13 0.23
17
Кирилл Ковалец

Кирилл Ковалец

ФК Александрия

ФК Александрия
Голы (Пен) Матчи Среднее
3 (0) 13 0.23
17 Егор Твердохлеб Егор Твердохлеб Кривбасс Кривбасс 3 (0) 10 0.30
17
Егор Твердохлеб

Егор Твердохлеб

Кривбасс

Кривбасс
Голы (Пен) Матчи Среднее
3 (0) 10 0.30
17 Александр Яцик Александр Яцик Заря Заря 3 (0) 13 0.23
17
Александр Яцик

Александр Яцик

Заря

Заря
Голы (Пен) Матчи Среднее
3 (0) 13 0.23
17 Александр Караваев Александр Караваев Динамо Динамо 3 (0) 7 0.43
17
Александр Караваев

Александр Караваев

Динамо

Динамо
Голы (Пен) Матчи Среднее
3 (0) 7 0.43
17 Валентин Рубчинский Валентин Рубчинский Динамо Динамо 3 (0) 9 0.33
17
Валентин Рубчинский

Валентин Рубчинский

Динамо

Динамо
Голы (Пен) Матчи Среднее
3 (0) 9 0.33
17 Даниил Сикан Даниил Сикан Шахтер Шахтер 3 (0) 10 0.30
17
Даниил Сикан

Даниил Сикан

Шахтер

Шахтер
Голы (Пен) Матчи Среднее
3 (0) 10 0.30
27 Дмитрий Клёц Дмитрий Клёц Верес Верес 2 (0) 14 0.14
27
Дмитрий Клёц

Дмитрий Клёц

Верес

Верес
Голы (Пен) Матчи Среднее
2 (0) 14 0.14
27 Андерсон Джордан Андерсон Джордан Заря Заря 2 (0) 14 0.14
27
Андерсон Джордан

Андерсон Джордан

Заря

Заря
Голы (Пен) Матчи Среднее
2 (0) 14 0.14
27 Денис Янаков Денис Янаков Черноморец Черноморец 2 (0) 13 0.15
27
Денис Янаков

Денис Янаков

Черноморец

Черноморец
Голы (Пен) Матчи Среднее
2 (0) 13 0.15
27 Андрей Цуриков Андрей Цуриков Колос Колос 2 (0) 13 0.15
27
Андрей Цуриков

Андрей Цуриков

Колос

Колос
Голы (Пен) Матчи Среднее
2 (0) 13 0.15
27 Николай Ковталюк Николай Ковталюк Ворскла Ворскла 2 (0) 13 0.15
27
Николай Ковталюк

Николай Ковталюк

Ворскла

Ворскла
Голы (Пен) Матчи Среднее
2 (0) 13 0.15
27 Oleksandr Pyatov Oleksandr Pyatov Ингулец Ингулец 2 (0) 14 0.14
27
Oleksandr Pyatov

Oleksandr Pyatov

Ингулец

Ингулец
Голы (Пен) Матчи Среднее
2 (0) 14 0.14
27 Yevgen Pidlepenets Yevgen Pidlepenets Карпаты Карпаты 2 (0) 13 0.15
27
Yevgen Pidlepenets

Yevgen Pidlepenets

Карпаты

Карпаты
Голы (Пен) Матчи Среднее
2 (0) 13 0.15
27 Ибрахим Кане Ибрахим Кане Ворскла Ворскла 2 (0) 14 0.14
27
Ибрахим Кане

Ибрахим Кане

Ворскла

Ворскла
Голы (Пен) Матчи Среднее
2 (0) 14 0.14
27 Мухаррем Яшари Мухаррем Яшари ЛНЗ ЛНЗ 2 (1) 14 0.14
27
Мухаррем Яшари

Мухаррем Яшари

ЛНЗ

ЛНЗ
Голы (Пен) Матчи Среднее
2 (1) 14 0.14
27 Eguinaldo Eguinaldo Шахтер Шахтер 2 (0) 13 0.15
27
Eguinaldo

Eguinaldo

Шахтер

Шахтер
Голы (Пен) Матчи Среднее
2 (0) 13 0.15
27 Олег Очеретько Олег Очеретько Карпаты Карпаты 2 (1) 12 0.17
27
Олег Очеретько

Олег Очеретько

Карпаты

Карпаты
Голы (Пен) Матчи Среднее
2 (1) 12 0.17
27 Артур Шах Артур Шах Карпаты Карпаты 2 (0) 14 0.14
27
Артур Шах

Артур Шах

Карпаты

Карпаты
Голы (Пен) Матчи Среднее
2 (0) 14 0.14
27 Илья Путря Илья Путря ЛНЗ ЛНЗ 2 (0) 14 0.14
27
Илья Путря

Илья Путря

ЛНЗ

ЛНЗ
Голы (Пен) Матчи Среднее
2 (0) 14 0.14
27 Геннадий Пасич Геннадий Пасич ЛНЗ ЛНЗ 2 (0) 14 0.14
27
Геннадий Пасич

Геннадий Пасич

ЛНЗ

ЛНЗ
Голы (Пен) Матчи Среднее
2 (0) 14 0.14
27 Петар Мичин Петар Мичин Заря Заря 2 (0) 13 0.15
27
Петар Мичин

Петар Мичин

Заря

Заря
Голы (Пен) Матчи Среднее
2 (0) 13 0.15
27 Александр Пихалёнок Александр Пихалёнок Динамо Динамо 2 (0) 6 0.33
27
Александр Пихалёнок

Александр Пихалёнок

Динамо

Динамо
Голы (Пен) Матчи Среднее
2 (0) 6 0.33
27 Сергей Мякушко Сергей Мякушко Ворскла Ворскла 2 (0) 9 0.22
27
Сергей Мякушко

Сергей Мякушко

Ворскла

Ворскла
Голы (Пен) Матчи Среднее
2 (0) 9 0.22
27 Владимир Виливальд Владимир Виливальд Ингулец Ингулец 2 (0) 10 0.20
27
Владимир Виливальд

Владимир Виливальд

Ингулец

Ингулец
Голы (Пен) Матчи Среднее
2 (0) 10 0.20
27 Максим Задерака Максим Задерака Кривбасс Кривбасс 2 (0) 8 0.25
27
Максим Задерака

Максим Задерака

Кривбасс

Кривбасс
Голы (Пен) Матчи Среднее
2 (0) 8 0.25
27 Бруниньо Бруниньо Карпаты Карпаты 2 (0) 8 0.25
27
Бруниньо

Бруниньо

Карпаты

Карпаты
Голы (Пен) Матчи Среднее
2 (0) 8 0.25
27 Луан Кампуш Луан Кампуш Верес Верес 2 (0) 13 0.15
27
Луан Кампуш

Луан Кампуш

Верес

Верес
Голы (Пен) Матчи Среднее
2 (0) 13 0.15
27 Олег Слободян Олег Слободян Оболонь Оболонь 2 (0) 8 0.25
27
Олег Слободян

Олег Слободян

Оболонь

Оболонь
Голы (Пен) Матчи Среднее
2 (0) 8 0.25
27 Владимир Бражко Владимир Бражко Динамо Динамо 2 (0) 10 0.20
27
Владимир Бражко

Владимир Бражко

Динамо

Динамо
Голы (Пен) Матчи Среднее
2 (0) 10 0.20
27 Kevin Kevin Шахтер Шахтер 2 (0) 9 0.22
27
Kevin

Kevin

Шахтер

Шахтер
Голы (Пен) Матчи Среднее
2 (0) 9 0.22
27 Николай Матвиенко Николай Матвиенко Шахтер Шахтер 2 (0) 10 0.20
27
Николай Матвиенко

Николай Матвиенко

Шахтер

Шахтер
Голы (Пен) Матчи Среднее
2 (0) 10 0.20
27 Владислав Шарай Владислав Шарай Верес Верес 2 (0) 13 0.15
27
Владислав Шарай

Владислав Шарай

Верес

Верес
Голы (Пен) Матчи Среднее
2 (0) 13 0.15
27 Максим Третьяков Максим Третьяков Колос Колос 2 (0) 12 0.17
27
Максим Третьяков

Максим Третьяков

Колос

Колос
Голы (Пен) Матчи Среднее
2 (0) 12 0.17
27 Фрэнсис Момо Фрэнсис Момо ЛНЗ ЛНЗ 2 (0) 12 0.17
27
Фрэнсис Момо

Фрэнсис Момо

ЛНЗ

ЛНЗ
Голы (Пен) Матчи Среднее
2 (0) 12 0.17
27 Дмитрий Топалов Дмитрий Топалов ЛНЗ ЛНЗ 2 (0) 11 0.18
27
Дмитрий Топалов

Дмитрий Топалов

ЛНЗ

ЛНЗ
Голы (Пен) Матчи Среднее
2 (0) 11 0.18
27 Daniel Sosah Daniel Sosah Кривбасс Кривбасс 2 (0) 12 0.17
27
Daniel Sosah

Daniel Sosah

Кривбасс

Кривбасс
Голы (Пен) Матчи Среднее
2 (0) 12 0.17
57 Дмитрий Мишнёв Дмитрий Мишнёв ФК Александрия ФК Александрия 1 (0) 13 0.08
57
Дмитрий Мишнёв

Дмитрий Мишнёв

ФК Александрия

ФК Александрия
Голы (Пен) Матчи Среднее
1 (0) 13 0.08
57 Артем Смоляков Артем Смоляков Полесье Полесье 1 (0) 13 0.08
57
Артем Смоляков

Артем Смоляков

Полесье

Полесье
Голы (Пен) Матчи Среднее
1 (0) 13 0.08
57 Taras Galas Taras Galas Левый Берег Левый Берег 1 (0) 13 0.08
57
Taras Galas

Taras Galas

Левый Берег

Левый Берег
Голы (Пен) Матчи Среднее
1 (0) 13 0.08
57 Артем Шабанов Артем Шабанов ФК Александрия ФК Александрия 1 (0) 13 0.08
57
Артем Шабанов

Артем Шабанов

ФК Александрия

ФК Александрия
Голы (Пен) Матчи Среднее
1 (0) 13 0.08
57 Иван Калюжный Иван Калюжный ФК Александрия ФК Александрия 1 (0) 13 0.08
57
Иван Калюжный

Иван Калюжный

ФК Александрия

ФК Александрия
Голы (Пен) Матчи Среднее
1 (0) 13 0.08
57 Руслан Степанюк Руслан Степанюк Верес Верес 1 (0) 13 0.08
57
Руслан Степанюк

Руслан Степанюк

Верес

Верес
Голы (Пен) Матчи Среднее
1 (0) 13 0.08
57 Виталий Холод Виталий Холод Рух Рух 1 (0) 13 0.08
57
Виталий Холод

Виталий Холод

Рух

Рух
Голы (Пен) Матчи Среднее
1 (0) 13 0.08
57 Виталий Дахновский Виталий Дахновский Верес Верес 1 (0) 13 0.08
57
Виталий Дахновский

Виталий Дахновский

Верес

Верес
Голы (Пен) Матчи Среднее
1 (0) 13 0.08
57 Oleksandr Pshenychnyuk Oleksandr Pshenychnyuk Черноморец Черноморец 1 (0) 12 0.08
57
Oleksandr Pshenychnyuk

Oleksandr Pshenychnyuk

Черноморец

Черноморец
Голы (Пен) Матчи Среднее
1 (0) 12 0.08
57 Виктор Близниченко Виктор Близниченко Оболонь Оболонь 1 (0) 13 0.08
57
Виктор Близниченко

Виктор Близниченко

Оболонь

Оболонь
Голы (Пен) Матчи Среднее
1 (0) 13 0.08
57 Taras Mykhavko Taras Mykhavko Динамо Динамо 1 (0) 12 0.08
57
Taras Mykhavko

Taras Mykhavko

Динамо

Динамо
Голы (Пен) Матчи Среднее
1 (0) 12 0.08
57 Stanislav Malysh Stanislav Malysh Ингулец Ингулец 1 (0) 12 0.08
57
Stanislav Malysh

Stanislav Malysh

Ингулец

Ингулец
Голы (Пен) Матчи Среднее
1 (0) 12 0.08
57 Mollo Bessala Mollo Bessala ЛНЗ ЛНЗ 1 (0) 12 0.08
57
Mollo Bessala

Mollo Bessala

ЛНЗ

ЛНЗ
Голы (Пен) Матчи Среднее
1 (0) 12 0.08
57 Артем Челядин Артем Челядин Ворскла Ворскла 1 (0) 12 0.08
57
Артем Челядин

Артем Челядин

Ворскла

Ворскла
Голы (Пен) Матчи Среднее
1 (0) 12 0.08
57 Богдан Леднев Богдан Леднев Полесье Полесье 1 (0) 13 0.08
57
Богдан Леднев

Богдан Леднев

Полесье

Полесье
Голы (Пен) Матчи Среднее
1 (0) 13 0.08
57 Игорь Горбач Игорь Горбач Заря Заря 1 (0) 13 0.08
57
Игорь Горбач

Игорь Горбач

Заря

Заря
Голы (Пен) Матчи Среднее
1 (0) 13 0.08
57 Яков Башич Яков Башич Заря Заря 1 (0) 13 0.08
57
Яков Башич

Яков Башич

Заря

Заря
Голы (Пен) Матчи