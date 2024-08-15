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Карпаты – Динамо. АУДИО онлайн трансляция матча 3-го тура УПЛ
Альтернативный комментарий или звук для тех, кто не будет иметь возможности посмотреть поединок
ФК Динамо
UA-Футбол организует комментарий поединка 3-го тура чемпионата Украины между львовскими "Карпатами" и киевским "Динамо".
Одно из классических противостояний в нашем футболе. В прошлом сезоне мы не видели битв между львовским и киевским клубами в УПЛ, однако амбициозные "Карпаты" вернулись, они снова в строю. Смогут ли "зелено-белые" удивить соперника в своих домашних стенах? Или "Динамо" ждет легкая прогулка? Ответы на эти и многие другие вопросы – уже совсем скоро.
АУДИО трансляция поединка начнется в субботу, 17 августа – в 17:55 по киевскому времени.
Матчи УПЛ / Кубка Украины могут сдвигаться или прерываться из-за воздушных тревог
Комментатор: Владимир Зуев
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