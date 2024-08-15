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Карпаты – Динамо. АУДИО онлайн трансляция матча 3-го тура УПЛ

Премьер-лига
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Карпаты – Динамо. АУДИО онлайн трансляция матча 3-го тура УПЛ

ФК Динамо

Новина українською

UA-Футбол организует комментарий поединка 3-го тура чемпионата Украины между львовскими "Карпатами" и киевским "Динамо".

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Одно из классических противостояний в нашем футболе. В прошлом сезоне мы не видели битв между львовским и киевским клубами в УПЛ, однако амбициозные "Карпаты" вернулись, они снова в строю. Смогут ли "зелено-белые" удивить соперника в своих домашних стенах? Или "Динамо" ждет легкая прогулка? Ответы на эти и многие другие вопросы – уже совсем скоро.

АУДИО трансляция поединка начнется в субботу, 17 августа – в 17:55 по киевскому времени.

Матчи УПЛ / Кубка Украины могут сдвигаться или прерываться из-за воздушных тревог

Комментатор: Владимир Зуев

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Источник:
ua-football.com
Опубликовал: Влад Петрушевский Владимир Зуев
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