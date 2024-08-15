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Левый берег – Шахтер. АУДИО онлайн трансляция матча 3-го тура УПЛ
Альтернативный комментарий или звук для тех, кто не будет иметь возможности посмотреть поединок
ФК Шахтар
UA-Футбол организует комментарий поединка 3-го тура чемпионата Украины между "Левым берегом" и "Шахтером".
Дебютант УПЛ принимает в своих домашних стенах чемпиона прошлого сезона. Конечно же, "Левый берег" будет пытаться мешать команде Пушича, однако "горняки" наверняка очень злые после проигрыша "Полесью". Возможна ли сенсация? Или же "Шахтер" оторвется по полной программе? Ответы на эти и многие другие вопросы – уже совсем скоро.
АУДИО трансляция поединка начнется в воскресенье, 18 августа – в 17:55 по киевскому времени.
Матчи УПЛ / Кубка Украины могут сдвигаться или прерываться из-за воздушных тревог
Комментатор: Владимир Зуев
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