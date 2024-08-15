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Роман: Качественная физическая подготовка – козырь Руха
На выходных Рух сыграет с ЛНЗ
fcrukh.com
Защитник "
"Команда тренируется в обычном режиме. Первый день во вторник был втягивающим, а затем готовились в режиме двух тренировок. Очень рады, что удалось победить "Оболонь", хотя игра, несмотря на большой счет, была непростой для нас. Сейчас мы с положительным настроением готовимся к следующему матчу.
Можно сказать, что качественная физическая подготовка – наш козырь. На сборах мы работали над своими кондициями и как первая игра в сезоне, так и предыдущий опыт прошлого чемпионата демонстрируют, что это помогает нам добывать результат. Важно продолжать сохранять интенсивность и быть готовыми физически в каждом матче.
Я видел игру ЛНЗ в первом туре в матче с "Левым Берегом". Черкасцы изменились, ведь команду возглавил новый тренер, пришли новые игроки, они пытаются показывать новый стиль игры. Мы будем готовиться к этому и подробно разберем первые матчи ЛНЗ в чемпионате", - сказал Роман.
Матч "ЛНЗ" - "Рух" состоится в воскресенье, 18 августа. Начало - в 15:30.
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