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Роман: Качественная физическая подготовка – козырь Руха

Премьер-лига

На выходных Рух сыграет с ЛНЗ

Роман: Качественная физическая подготовка – козырь Руха

fcrukh.com

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Защитник "Руха" Виталий Роман рассказал о подготовке команды к матчу 3-го тура УПЛ против "ЛНЗ".

"Команда тренируется в обычном режиме. Первый день во вторник был втягивающим, а затем готовились в режиме двух тренировок. Очень рады, что удалось победить "Оболонь", хотя игра, несмотря на большой счет, была непростой для нас. Сейчас мы с положительным настроением готовимся к следующему матчу.

Можно сказать, что качественная физическая подготовка – наш козырь. На сборах мы работали над своими кондициями и как первая игра в сезоне, так и предыдущий опыт прошлого чемпионата демонстрируют, что это помогает нам добывать результат. Важно продолжать сохранять интенсивность и быть готовыми физически в каждом матче.

Я видел игру ЛНЗ в первом туре в матче с "Левым Берегом". Черкасцы изменились, ведь команду возглавил новый тренер, пришли новые игроки, они пытаются показывать новый стиль игры. Мы будем готовиться к этому и подробно разберем первые матчи ЛНЗ в чемпионате", - сказал Роман.

Матч "ЛНЗ" - "Рух" состоится в воскресенье, 18 августа. Начало - в 15:30.

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Рух (Львов) ЛНЗ (Черкассы) Виталий Роман
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Источник:
ФК Рух
Опубликовал: Михаил Черныш
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