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Ворскла - Оболонь. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ
Ворскла - Оболонь: Где и когда смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 16.08.2024 ⋊ УПЛ на UA-Футбол
Фото - Аліна Єрофєєва, UA-Футбол
3-й тур родной УПЛ откроет битва "зеленых". Подопечные Валерия Иващенко приедут в гости к команде Сергея Долганского. Сейчас "Ворскла" в своем активе имеет три зачетных балла, а "Оболонь" - только один.
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Обе команды уже успели в этой кампании потерпеть разгромные поражения. Полтавчане на старте этого первенства были уничтожены действующим чемпионом в лице донецкого "Шахтера" (0:5), а "пивовары" в минувший уик-энд без шансов на своем поле уступили львовскому "Руху" - 0:4.
Поединок 3-го тура УПЛ сезона 2024/2025 "Ворскла" - "Оболонь" состоится в пятницу, 16-го августа 2024-го года, в 18:00. Встреча пройдет в Полтаве, на стадионе "Ворскла" имени А. Бутовского.
Смотреть футбол можно будет на телеканале УПЛ ТВ. Он доступен у многих провайдеров, ОТТ-платформ, кабельных сетей (Setanta Sports, sweet.tv, Omega TV, Воля ТВ, Киевстар ТВ, Vodafone TV и т.д.).
Также состоится текстовая онлайн трансляция - описание событий на поле в живом времени. Следить за ней можно
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