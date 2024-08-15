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Игор Невес: В Паране много украинцев - они там чувствуют себя как дома

Премьер-лига
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Бразилец Карпат рассказал о своей родине

Игор Невес: В Паране много украинцев - они там чувствуют себя как дома

Фото - ФК Карпати / автор невідомий

Новина українською

Бразильский вингер "Карпат" Игор Невес нашел сходство между бразильским и украинским народами.

– Ваша нетипичность для бразильца проявляется не только на футбольном поле, но и за его пределами. Вы дополнительно остаетесь дорабатывать на тренировках, не опаздываете, вы взвешены, очень сосредоточены. Можно ли сказать, что в какой-то степени вы уже за этот год в Украине даже больше украинец, чем бразилец? Насколько украинское общество близко вам?

– Думаю, это связано с темой быстрой адаптации, а также опытом. Если ты уже давно в футболе, то со временем адаптироваться становится легче. А когда ты молод, с этим могут возникать трудности.

Что касается того, чувствую ли я себя больше украинцем, чем бразильцем – не знаю, что сказать, но я чувствую себя здесь очень хорошо. Я думаю, что меня очень хорошо приняли с тех пор, как я приехал. Да и бразильцы тоже бывают разными.

Я родом из той части Бразилии, где люди имеют более европейское происхождение, поэтому, возможно, в этом прослеживается это сходство с вашим народом.

– Встречали ли вы в вашем родном штате Парана выходцев из Украины?

– Да, в Паране много украинцев, которые приехали туда после Второй мировой войны и продолжают прибывать с началом войны.

Я думаю, что это место, где украинцы чувствуют себя как дома, потому что люди живут там уже давно. Там есть огромная колония, где каждый год люди устраивают разные празднования, чествуя все, что связано с Украиной.

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Карпаты (Львов)
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Источник:
ФК Карпати Львів
Опубликовал: Михаил Черныш
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