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Швед: В Севилье был сложный период. Выпал на 9-10 месяцев из-за травмы, был молод, не знал языка
Марьян рассказал о своей европейской карьере
Хавбек "Шахтера" Марьян Швед вспомнил свой период в карьере, когда он играл за европейские клубы.
– Ты в достаточно юном возрасте начал свою карьеру за границей. Расскажи об этих периодах твоей футбольной жизни.
– Да, я в 18 перешел в "Севилью". Это был сложный период для меня, потому что, во-первых, я получил травму в молодежной сборной, выпал где-то на 9-10 месяцев.
И вообще я перешел в другую страну, был еще очень молод, языка не знал и не выучил его так. Поэтому это было сложно, но я считаю, в "Севилье" я тоже чему-то научился, повзрослел.
Потом я вернулся в "Карпаты" и перешел в "Селтик". Там я уже был немного взрослее, но тоже у меня не получилось там заиграть. Тоже был полезный период для меня.
Потом я перешел в Бельгию в "Мехелен". Там уже я играл, поэтому лучше всего было в "Мехелене".
– Если говорить о "Селтике". Что не удалось в этой команде, с каким трудом ты там столкнулся?
– Приглашал меня один тренер, а я пришел – и уже был другой, он на меня не рассчитывал вообще. Поэтому я перешел в аренду в другой клуб.
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