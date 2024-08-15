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Швед: В Севилье был сложный период. Выпал на 9-10 месяцев из-за травмы, был молод, не знал языка

Премьер-лига
Обновлено

Марьян рассказал о своей европейской карьере

Швед: В Севилье был сложный период. Выпал на 9-10 месяцев из-за травмы, был молод, не знал языка

Новина українською

Хавбек "Шахтера" Марьян Швед вспомнил свой период в карьере, когда он играл за европейские клубы.

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– Ты в достаточно юном возрасте начал свою карьеру за границей. Расскажи об этих периодах твоей футбольной жизни.

– Да, я в 18 перешел в "Севилью". Это был сложный период для меня, потому что, во-первых, я получил травму в молодежной сборной, выпал где-то на 9-10 месяцев.

И вообще я перешел в другую страну, был еще очень молод, языка не знал и не выучил его так. Поэтому это было сложно, но я считаю, в "Севилье" я тоже чему-то научился, повзрослел.

Потом я вернулся в "Карпаты" и перешел в "Селтик". Там я уже был немного взрослее, но тоже у меня не получилось там заиграть. Тоже был полезный период для меня.

Потом я перешел в Бельгию в "Мехелен". Там уже я играл, поэтому лучше всего было в "Мехелене".

– Если говорить о "Селтике". Что не удалось в этой команде, с каким трудом ты там столкнулся?

– Приглашал меня один тренер, а я пришел – и уже был другой, он на меня не рассчитывал вообще. Поэтому я перешел в аренду в другой клуб.

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Источник:
FC Shakhtar Donetsk
Опубликовал: Михаил Черныш
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