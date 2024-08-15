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Официальный сайт Динамо подвергся DDoS атаке
Сайт киевлян действительно "лежит"
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Отметим, что на данный момент сайт киевлян действительно недоступен.
"Официальный сайт "Динамо" испытывает массовую DDoS атаку и будет недоступен определенный промежуток времени. Это целенаправленная и агрессивная атака на наш ресурс, имеющая все признаки заказной.
Атака производится с пиковой частотой 164 миллиона запросов в секунду.
Наши специалисты работают над решением этой проблемы, но это займет некоторое время. Спасибо нашим фанатам за понимание", - говорится в заявлении клуба.
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