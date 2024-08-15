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Официальный сайт Динамо подвергся DDoS атаке

Премьер-лига
Обновлено

Сайт киевлян действительно "лежит"

Официальный сайт Динамо подвергся DDoS атаке

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Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

"Динамо" заявило о хакерской атаке на официальный сайт клуба. Об этом пресс-служба пишет в соцсетях.

Отметим, что на данный момент сайт киевлян действительно недоступен.

"Официальный сайт "Динамо" испытывает массовую DDoS атаку и будет недоступен определенный промежуток времени. Это целенаправленная и агрессивная атака на наш ресурс, имеющая все признаки заказной.

Атака производится с пиковой частотой 164 миллиона запросов в секунду.

Наши специалисты работают над решением этой проблемы, но это займет некоторое время. Спасибо нашим фанатам за понимание", - говорится в заявлении клуба.

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Официальный сайт Динамо подвергся DDoS атаке - изображение 1
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