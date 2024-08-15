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"Нашли тех еб#нутых". Известно, кто совершил DDoS-атаку на сайт Динамо

Премьер-лига
Обновлено

Кто бы сомневался, кто за этим стоит

"Нашли тех еб#нутых". Известно, кто совершил DDoS-атаку на сайт Динамо

скриншот

Новина українською

Официальный сайт "Динамо" подвергся хакерской атаке. Сайт киевлян некоторое время был недоступен.

Как сообщает пресс-служба клуба, атака была организована из России одной из хакерских групп.

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"Мы нашли тех еб#нутых нелюдей, кто совершил атаку на наш официальный ресурс. Наши подозрения подтвердились – страна из болот #404 решала испортить нам настроение.

Но мы только усмехнулись.

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Вскоре сайт возобновит свою работу. За Курск, так за Курск… их народ заждался ВСУ????

Слава Украине! Слава Героям!", - пишет в соцсетях пресс-служба киевлян.

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Источник:
телеграм-канал Динамо
Опубликовал: Михаил Черныш
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