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"Нашли тех еб#нутых". Известно, кто совершил DDoS-атаку на сайт Динамо
Кто бы сомневался, кто за этим стоит
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Официальный сайт "Динамо" подвергся хакерской атаке. Сайт киевлян некоторое время был недоступен.
Как сообщает пресс-служба клуба, атака была организована из России одной из хакерских групп.
"Мы нашли тех еб#нутых нелюдей, кто совершил атаку на наш официальный ресурс. Наши подозрения подтвердились – страна из болот #404 решала испортить нам настроение.
Но мы только усмехнулись.
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Вскоре сайт возобновит свою работу. За Курск, так за Курск… их народ заждался ВСУ????
Слава Украине! Слава Героям!", - пишет в соцсетях пресс-служба киевлян.
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