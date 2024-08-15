"Нашли тех и#бнутых". Известно, кто совершил DDoS-атаку на сайт Динамо

Официальный сайт "Динамо" подвергся хакерской атаке. Сайт киевлян некоторое время был недоступен.

Как сообщает пресс-служба клуба, атака была организован из России от одной из хакерских группю.

"Мы нашли тех и #бнутых нелюдей, кто совершил атаку на наш официальный ресурс. Наши подозрения подтвердились – страна из болот #404 решала испортить нам настроение.

Но мы только усмехнулись.

Вскоре сайт возобновит свою работу. За Курск, так за Курск… их народ заждался ВСУ ????

Слава Украине! Слава Героям!", - пишет в соцсетях пресс-служба киевляен.