Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
"Нашли тех и#бнутых". Известно, кто совершил DDoS-атаку на сайт Динамо
Кто бы сомневался, кто за этим стоит
скриншот
Официальный сайт "Динамо" подвергся хакерской атаке. Сайт киевлян некоторое время был недоступен.
Как сообщает пресс-служба клуба, атака была организован из России от одной из хакерских группю.
"Мы нашли тех и #бнутых нелюдей, кто совершил атаку на наш официальный ресурс. Наши подозрения подтвердились – страна из болот #404 решала испортить нам настроение.
Но мы только усмехнулись.
Вскоре сайт возобновит свою работу. За Курск, так за Курск… их народ заждался ВСУ ????
Слава Украине! Слава Героям!", - пишет в соцсетях пресс-служба киевляен.
Популярное сейчас
- Виктория Пльзень – Кривбасс. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию квалификации Лиги Европы
- Оккупанты быстро приближаются к окрестностям Покровска, - ГВА
- Три удара ножом после обливания водой с балкона. Известны новые подробности покушения на отца Ямаля
- Вернидуб: По сравнению с прошлыми годами у Карпат ничего не изменилось. Тянут время, встают, снова тянут время
- В стиле Мудрика и Грилиша. Цыганков порадовал себя и болельщиков новой прической. ФОТО
- Ахметов продает все свои самолеты, но достроил яхту за полмиллиарда долларов