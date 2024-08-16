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Полесье - Ингулец. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ

Премьер-лига

Полесье - Ингулец: Где и когда смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 17.08.2024 ⋊ УПЛ на UA-Футбол

Полесье - Ингулец. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ

фото - ФК Минай

Александр Бураков Автор UA-Футбол
Новина українською

Несмотря лишь на одно добытое очко в первых двух турах, "Ингулец" произвёл приятное впечатление на большинство любителей УПЛ. Сможет ли коллектив Василия Кобина вновь продемонстрировать солидный футбол и в матче с бывшим участником квалификации Лиги конференции - "Полесьем"?

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Поединок "Полесье" - "Ингулец" состоится в субботу, 17 августа, на стадионе "Центральный" в Житомире. Стартовый свисток арбитра раздастся в 15:30. Смотреть футбол можно будет на телеканале УПЛ ТВ. Он доступен у многих провайдеров, ОТТ-платформ, кабельных сетей (Setanta Sports, sweet.tv, Omega TV, Воля ТВ, Киевстар ТВ, Vodafone TV и т.д.).

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