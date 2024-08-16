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Экс-нападающий тернопольской Нивы и Львова близок к переходу в Ингулец

Премьер-лига
Обновлено

Воспитанник харьковского футбола получит еще один шанс в элите

Экс-нападающий тернопольской Нивы и Львова близок к переходу в Ингулец

fcnyva.com

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Сергей Кисленко, оставшийся без команды из-за проблем "Звягеля", в ближайшее время может подписать контракт с "Ингульцем".

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Сергей провел многообещающий сезон в составе второлигового "Львова" в кампании 2017/18 – 14 голов в 32 матчах и завоевал звание лучшего бомбардира Кубка Украины. С августа 2019 года по январь 2022-го представлял тернопольскую "Ниву" (24 мяча, 66 встреч).

В УПЛ Кисленко сыграл всего 12 минут, когда вышел на замену в поединке чемпионата 2018/19 "Львов" – "Мариуполь".

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ФК Львов Ингулец (Петрово) Нива (Тернополь) Сергей Кисленко
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Источник:
Футбол з вертольоту
Опубликовал: Александр Симченко
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