Экс-нападающий тернопольской Нивы и Львова близок к переходу в Ингулец

Сергей Кисленко, оставшийся без команды из-за проблем "Звягеля", в ближайшее время может подписать контракт с "Ингульцем".

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Сергей провел многообещающий сезон в составе второлигового "Львова" в кампании 2017/18 – 14 голов в 32 матчах и завоевал звание лучшего бомбардира Кубка Украины. С августа 2019 года по январь 2022-го представлял тернопольскую "Ниву" (24 мяча, 66 встреч).

В УПЛ Кисленко сыграл всего 12 минут, когда вышел на замену в поединке чемпионата 2018/19 "Львов" – "Мариуполь".