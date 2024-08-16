Черноморец - Колос. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ

Сегодня, 16 августа "Черноморец" проведет домашний матч против "Колоса" в рамках 3-го тура УПЛ.

Одесситы не могут выиграть два поединка, в то время как ковалевский клуб имеет в своем активе две ничьи.

Всі найяскравіші події матчу дивіться в режимі Live у Telegram UA-Football

Начало встречи между командами - в 15:30. Смотреть онлайн прямую видеотрансляцию можно на УПЛ ТВ. Он доступен у многих провайдеров, ОТТ-платформ, кабельных сетей (Setanta Sports, sweet.tv, Omega TV, Воля ТВ, Киевстар ТВ, Vodafone TV и т.д.).

Также состоится текстовая онлайн-трансляция в матч-центре UA-Футбол >>>

УПЛ, 3-й тур.16.08.2024

Одесса, "Черноморец"

"Черноморец" 15:30 "Колос"

Видеотрансляция матча доступна по ссылке >>>