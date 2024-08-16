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Черноморец - Колос. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ

Премьер-лига

Черноморец - Колос: Онлайн видеотрансляция матча ⋇ 16.08.2024 ⋇ Смотреть футбол на UA-Футбол

Черноморец - Колос. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ

Фото: пресслужби ФК "Чорноморець"

Новина українською

Сегодня, 16 августа "Черноморец" проведет домашний матч против "Колоса" в рамках 3-го тура УПЛ.

Одесситы не могут выиграть два поединка, в то время как ковалевский клуб имеет в своем активе две ничьи.

  • Всі найяскравіші події матчу дивіться в режимі Live у Telegram UA-Football

Начало встречи между командами - в 15:30. Смотреть онлайн прямую видеотрансляцию можно на УПЛ ТВ. Он доступен у многих провайдеров, ОТТ-платформ, кабельных сетей (Setanta Sports, sweet.tv, Omega TV, Воля ТВ, Киевстар ТВ, Vodafone TV и т.д.).

Также состоится текстовая онлайн-трансляция в матч-центре UA-Футбол >>>

УПЛ, 3-й тур.16.08.2024
Одесса, "Черноморец"
"Черноморец" 15:30 "Колос"

Видеотрансляция матча доступна по ссылке >>>

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Черноморец (Одесса) Колос (Ковалевка) смотреть футбол онлайн
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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Алина Ерофеева
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