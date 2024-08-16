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Черноморец - Колос. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ
Черноморец - Колос: Онлайн видеотрансляция матча ⋇ 16.08.2024 ⋇ Смотреть футбол на UA-Футбол
Фото: пресслужби ФК "Чорноморець"
Сегодня, 16 августа "Черноморец" проведет домашний матч против "Колоса" в рамках 3-го тура УПЛ.
Одесситы не могут выиграть два поединка, в то время как ковалевский клуб имеет в своем активе две ничьи.
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Начало встречи между командами - в 15:30. Смотреть онлайн прямую видеотрансляцию можно на УПЛ ТВ. Он доступен у многих провайдеров, ОТТ-платформ, кабельных сетей (Setanta Sports, sweet.tv, Omega TV, Воля ТВ, Киевстар ТВ, Vodafone TV и т.д.).
Также состоится текстовая онлайн-трансляция в матч-центре UA-Футбол >>>
УПЛ, 3-й тур.16.08.2024
Одесса, "Черноморец"
"Черноморец" 15:30 "Колос"
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