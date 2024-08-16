  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Ворскла - Оболонь. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Ворскла - Оболонь. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ

Премьер-лига

Ворскла - Оболонь: Онлайн видеотрансляция матча ⋇ 16.08.2024 ⋇ Смотреть футбол на UA-Футбол

Ворскла - Оболонь. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ

Фото: Оболонь

Новина українською

Сегодня, 16 августа состоится еще один матч 3-го тура УПЛ - "Ворскла" встретится с "Оболонью". Игра пройдет в Полтаве на стадионе имени Алексея Бутовского.

В первых двух турах полтавчане успели разгромно проиграть "Шахтеру" (0:5), а затем одолеть дебютанта лиги "Левого Берега" (3:0). "Пивовары" сыграли вничью с "Колосом" (2:2) и уступили "Руху" (0:4).

  • Більше новин зі світу футболу читайте в режимі Live у Telegram UA-Football

Стартовый свисток арбитра прозвучит - в 18:00. Смотреть онлайн прямую видеотрансляцию можно на УПЛ ТВ. Он доступен у многих провайдеров, ОТТ-платформ, кабельных сетей (Setanta Sports, sweet.tv, Omega TV, Воля ТВ, Киевстар ТВ, Vodafone TV и т.д.).

Также состоится текстовая онлайн-трансляция в матч-центре UA-Футбол >>>

УПЛ, 3-й тур.16.08.2024
Полтава, "Ворскла им. А. Бутовского"
"Ворскла" 18:00 "Оболонь"

Видеотрансляция матча доступна по ссылке >>>

По теме
yellow-arrow
Заря - Александрия. Анонс и прогноз матча УПЛ на 17.08.2024
yellow-arrow
Вацко объяснил, почему Нещерет должен уйти из Динамо
yellow-arrow
Полесье - Ингулец. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ
Ворскла (Полтава) Оболонь (Киев) смотреть футбол онлайн
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Алина Ерофеева
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости