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Ворскла - Оболонь. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ
Ворскла - Оболонь: Онлайн видеотрансляция матча ⋇ 16.08.2024 ⋇ Смотреть футбол на UA-Футбол
Фото: Оболонь
Сегодня, 16 августа состоится еще один матч 3-го тура УПЛ - "Ворскла" встретится с "Оболонью". Игра пройдет в Полтаве на стадионе имени Алексея Бутовского.
В первых двух турах полтавчане успели разгромно проиграть "Шахтеру" (0:5), а затем одолеть дебютанта лиги "Левого Берега" (3:0). "Пивовары" сыграли вничью с "Колосом" (2:2) и уступили "Руху" (0:4).
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Стартовый свисток арбитра прозвучит - в 18:00. Смотреть онлайн прямую видеотрансляцию можно на УПЛ ТВ. Он доступен у многих провайдеров, ОТТ-платформ, кабельных сетей (Setanta Sports, sweet.tv, Omega TV, Воля ТВ, Киевстар ТВ, Vodafone TV и т.д.).
Также состоится текстовая онлайн-трансляция в матч-центре UA-Футбол >>>
УПЛ, 3-й тур.16.08.2024
Полтава, "Ворскла им. А. Бутовского"
"Ворскла" 18:00 "Оболонь"
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