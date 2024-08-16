Ворскла - Оболонь. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ

Сегодня, 16 августа состоится еще один матч 3-го тура УПЛ - "Ворскла" встретится с "Оболонью". Игра пройдет в Полтаве на стадионе имени Алексея Бутовского.

В первых двух турах полтавчане успели разгромно проиграть "Шахтеру" (0:5), а затем одолеть дебютанта лиги "Левого Берега" (3:0). "Пивовары" сыграли вничью с "Колосом" (2:2) и уступили "Руху" (0:4).

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Стартовый свисток арбитра прозвучит - в 18:00. Смотреть онлайн прямую видеотрансляцию можно на УПЛ ТВ. Он доступен у многих провайдеров, ОТТ-платформ, кабельных сетей (Setanta Sports, sweet.tv, Omega TV, Воля ТВ, Киевстар ТВ, Vodafone TV и т.д.).

Также состоится текстовая онлайн-трансляция в матч-центре UA-Футбол >>>

УПЛ, 3-й тур.16.08.2024

Полтава, "Ворскла им. А. Бутовского"

"Ворскла" 18:00 "Оболонь"

Видеотрансляция матча доступна по ссылке >>>