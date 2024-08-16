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Вацко объяснил, почему Нещерет должен уйти из Динамо
Журналист советует игроку покинуть киевский клуб
Фото: ФК Динамо Київ
Украиский комментатор и журналист Виктор Вацко поделился своими мыслями о перспективах вратаря "Динамо" Руслана Нещерета.
"Те, кто разбираются, мне все говорят в один голос, что Нещерет – очень сильный вратарь. Это голкипер с очень большим потенциалом. Это один из сильнейших молодых вратарей украинского футбола. Но проблема Руслана в том, что какие возможности для собственного развития он имеет? Он не будет играть в "Динамо", пока там есть Георгий Бущан, также очень сильный вратарь, голкипер национальной сборной Украины.
Чтобы развиваться и прогрессировать, Нещерету нужно получать стабильную игровую практику. Для этого, очевидно, нужно менять клуб – идти туда, где он будет явным первым номером и будет играть регулярно. Идти туда, где на первых порах будут закрывать глаза на ошибки. Знаете, в футболе есть такая поговорка, что вратарь должен глотнуть свой мешок голов. Очень важно, чтобы это понимали те, кто делает ставку на молодого вратаря.
Не надо же забывать, что Нещерету всего-навсего 22 года. Но, с другой стороны, я так понимаю, "Динамо" не готово отпускать Нещерета. Они его даже на Олимпиаду не отпустили. "Динамо" видит именно в Руслане дублера Бущана. Не знаю, возможно, наследника Бущана", – сказал Вацко.
Отметим, что контракт Нещерета с "бело-синими" рассчитан до 31 декабря 2027 года.
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