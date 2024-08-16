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Заря - Александрия. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ

Премьер-лига

Заря - Александрия: Где и когда смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 17.08.2024 ⋊ УПЛ на UA-Футбол

Заря - Александрия. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ

Фото: пресслужби ФК "Олександрія"

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Подопечные Юрия Коваля и Руслана Ротаня уверенно стартовали в этой кампании украинского первенства. Особенно, это касается прежде всего луганской команды - после двух туров у "Зари" шесть зачетных баллов.

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"Заря" и "Александрия" имеют довольно богатую историю очных противостояний. У команд примерно равная статистика, однако общее преимущество все же на стороне луганчан - 18 побед против 12-ти у "горожан".

Поединок 3-го тура УПЛ сезона 2024/2025 "Заря" - "Александрия" состоится в субботу, 17-го августа 2024-го года, в 13:00. Встреча пройдет в столице Украины, Киеве - на стадионе "Динамо" имени Валерия Лобановского.

Смотреть футбол можно будет на телеканале УПЛ ТВ. Он доступен у многих провайдеров, ОТТ-платформ, кабельных сетей (Setanta Sports, sweet.tv, Omega TV, Воля ТВ, Киевстар ТВ, Vodafone TV и т.д.).

Также состоится текстовая онлайн трансляция - описание событий на поле в живом времени. Следить за ней можно в матч-центре UA-Футбол >>>

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Источник:
UA-Football
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