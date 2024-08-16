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Полесье официально попрощалось с Будковским и Козаком

Премьер-лига

Игроки покинули житомирский клуб

Полесье официально попрощалось с Будковским и Козаком

Фото: ФК Полісся

Новина українською

"Полесье" прекратило сотрудничество с полузащитником Артемом Козаком нападающим Филиппом Будковским, сообщает официальный сайт клуба.

Оба игрока получили статус свободных агентов.

26-летний Козак был одним из старожилов команды, потому что присоединился к "волкам" в 2021-м году и прошел путь от Первой лиги до квалификации Лиги конференций. Всего в составе житомирян он сыграл 67 поединков, забил 15 голов и отдал 13 результативных передач.

32-летний Будковский стал игроком "Полесья" в начале 2022 года. За два с половиной гола Филипп стал победителем Первой лиги, и помог команде впервые в своей истории выйти в еврокубки. За это время он провел 43 поединка, отметился 19 голами и 6 ассистами.

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Филипп Будковский Полесье (Житомир) Артем Козак
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Источник:
ФК Полісся
Опубликовал: Алина Ерофеева
Комментарии
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Полiccя (Житомир)
16.08.2024 в 11:08
Краще б весь менеджмент вигнали на чолі з Теслею. Полісся ще не раз пожалкує що вигнали Будківського і Козака.
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Комментарии 2
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Полiccя (Житомир)
16.08.2024 в 11:08
Краще б весь менеджмент вигнали на чолі з Теслею. Полісся ще не раз пожалкує що вигнали Будківського і Козака.
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alex.belogubko (одесса)
16.08.2024 в 10:54
идите в ЧО --ТАМ всех берут на шару
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