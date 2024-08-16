Полесье официально попрощалось с Будковским и Козаком

"Полесье" прекратило сотрудничество с полузащитником Артемом Козаком нападающим Филиппом Будковским, сообщает официальный сайт клуба.

Оба игрока получили статус свободных агентов.

26-летний Козак был одним из старожилов команды, потому что присоединился к "волкам" в 2021-м году и прошел путь от Первой лиги до квалификации Лиги конференций. Всего в составе житомирян он сыграл 67 поединков, забил 15 голов и отдал 13 результативных передач.

32-летний Будковский стал игроком "Полесья" в начале 2022 года. За два с половиной гола Филипп стал победителем Первой лиги, и помог команде впервые в своей истории выйти в еврокубки. За это время он провел 43 поединка, отметился 19 голами и 6 ассистами.