В лагерь Черноморца приехал потенциальный новичок из Бразилии

Летом "Черноморец" покинуло рекордное количество футболистов – 20. Однако в одесском клубе пытаются решить кадровую проблему путем заполнения вакансий другими исполнителями.

В заявку команды включено уже 13 футболистов, пополнивших штат за последние два месяца. Трое из них – Богдан Билошевский, Денис Янаков и Алексей Хобленко – раньше уже играли в одесской команде. Впрочем, на этом процесс комплектования тренерского штаба во главе с Александром Бабичем не завершен

Как сообщает Sport.ua, накануне в расположении команды "моряков" появился очередной потенциальный новичок. Им стал игрок атаки – бразилец Жулио Нето, тренирующийся с командой на клубной базе в Совиньоне.

В случае заключения с ним контракта он станет 14-м футболистом "Черноморца", пополнившим команду летом.