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Динамо уже во Львове. Команда Шовковского готовится к матчу с Карпатами
Игра уже в субботу
Фото: ФК Динамо Київ
После выездной победы над шотландским "Рейнджерс" во вторник вечером, на следующий день, 14 августа, "Динамо" вернулось в Украину. Команда Александра Шовковского готовится во Львове к матчу с "Карпатами"
В среду у команды было восстановление. Что касается четверга, после завтрака игроки имели теоретическое занятие, а после обеда - тренировка во Львове.
Сегодня команда находится на заезде в гостинице. Утром футболисты прошли традиционный медосмотр и также имели теоретическое занятие. Во второй половине дня в планах команды значатся тренировки, ужин и отдых.
Напомним, матч "Карпаты" - "Динамо" состоится в субботу, 17 августа, на стадионе "Украина" во Львове. Начало встречи в 18.00.
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