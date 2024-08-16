Динамо уже во Львове. Команда Шовковского готовится к матчу с Карпатами

После выездной победы над шотландским "Рейнджерс" во вторник вечером, на следующий день, 14 августа, "Динамо" вернулось в Украину. Команда Александра Шовковского готовится во Львове к матчу с "Карпатами"

В среду у команды было восстановление. Что касается четверга, после завтрака игроки имели теоретическое занятие, а после обеда - тренировка во Львове.

Сегодня команда находится на заезде в гостинице. Утром футболисты прошли традиционный медосмотр и также имели теоретическое занятие. Во второй половине дня в планах команды значатся тренировки, ужин и отдых.

Напомним, матч "Карпаты" - "Динамо" состоится в субботу, 17 августа, на стадионе "Украина" во Львове. Начало встречи в 18.00.