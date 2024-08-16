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Черноморец объявил о подписании еще одного бразильского новичка

Премьер-лига

Моряки продолжают усиливать свой состав

Черноморец объявил о подписании еще одного бразильского новичка

Фото: ФК Чорноморець

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"Черноморец" продолжает усиливать свой состав. Новичком команды стал бразильский вингер Жуан Нету, сообщает пресс-служба моряков.

Детали перехода неизвестны.

Жуан может сыграть как слева, так и справа. Он будет выступать за одесский клуб под 70-м номером.

Отмечается, что любимый игрок Жуана - звездный бразилец Неймар.

Также добавим, что Жуан Нету стал 14-м футболистом "Черноморца", пополнившим команду летом. Ранее одесситы подписали бразильского левого защитника.

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Источник:
ФК Чорноморець
Опубликовал: Алина Ерофеева
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