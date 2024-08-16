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Кривбасс против Шахтера: УПЛ утвердила даты и время начала матчей 5-го тура
Расписание матчей 5-го тура
Фото - Анатолій Спиця, UA-Футбол
Дирекция УПЛ утвердила даты проведения и время начала матчей 5-го тура чемпионата Украины-2024/25.
5-й тур
30 августа (пятница)
"Оболонь" - "Заря" 15:30
"Рух" - "Ингулец" 18:00
31 августа (суббота)
"Карпаты" - "Ворскла" 13:00
"Александрия" - "Колос" 15:30
"Черноморец" - "Полесье" 18:00
1 сентября (воскресенье)
"Верес" - "Левый Берег" 13:00
"Динамо" - "ЛНЗ" 15:30
"Кривбасс" - "Шахтер" 18:00
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Источник:УПЛ
Опубликовал: Алина Ерофеева
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