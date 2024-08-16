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Кривбасс против Шахтера: УПЛ утвердила даты и время начала матчей 5-го тура

Премьер-лига

Расписание матчей 5-го тура

Кривбасс против Шахтера: УПЛ утвердила даты и время начала матчей 5-го тура

Фото - Анатолій Спиця, UA-Футбол

Новина українською

Дирекция УПЛ утвердила даты проведения и время начала матчей 5-го тура чемпионата Украины-2024/25.

5-й тур

30 августа (пятница)

"Оболонь" - "Заря" 15:30

"Рух" - "Ингулец" 18:00

31 августа (суббота)

"Карпаты" - "Ворскла" 13:00

"Александрия" - "Колос" 15:30

"Черноморец" - "Полесье" 18:00

1 сентября (воскресенье)

"Верес" - "Левый Берег" 13:00

"Динамо" - "ЛНЗ" 15:30

"Кривбасс" - "Шахтер" 18:00

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Ворскла (Полтава) Заря (Луганск) Кривбасс (Кривой Рог) Динамо (Киев) Шахтер (Донецк) Черноморец (Одесса) ФК Александрия Оболонь (Киев) Верес (Ровно) Рух (Львов) Ингулец (Петрово) Колос (Ковалевка) Полесье (Житомир) ЛНЗ (Черкассы) Левый берег (Киев) Карпаты (Львов)
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Источник:
УПЛ
Опубликовал: Алина Ерофеева
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