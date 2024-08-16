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Черноморец и Колос объявили составы на матч 3-го тура УПЛ
Начало - в 15:30
Фото: ФК Чорноморець
3-й тур откроется сегодня матчем "Черноморец" - "Колос" в Одессе. Наставники обеих команд уже определились со стартовыми составами на игру.
"Черноморец": Рудько, Удод, Ермаков, Бутко, Кисель, Шпорн, Янаков, Попов К, Хобленко, Габелок, Арсич,
Запасные: Вечный, Кайо Гомес, Калин, Лотоцкий, Пшеничнюк, Савченко, Васильев.
"Колос": Горох, Поправка, Бурда, Бондаренко, Цуриков, Харатин, Демченко, Гагнидзе, Алефиренко, Великан, Паулаускас,
Запасные: Пахолюк, Мысак, Кукош, Шершень, Криворучко, Ориховский, Гусол, Ильин, Салабай, Безбородько.
Игра начнется в 15:30, а UA-Football проведет текстовый онлайн встречи.
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