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Черноморец и Колос объявили составы на матч 3-го тура УПЛ

Премьер-лига

Начало - в 15:30

Черноморец и Колос объявили составы на матч 3-го тура УПЛ

Фото: ФК Чорноморець

Новина українською

3-й тур откроется сегодня матчем "Черноморец" - "Колос" в Одессе. Наставники обеих команд уже определились со стартовыми составами на игру.

"Черноморец": Рудько, Удод, Ермаков, Бутко, Кисель, Шпорн, Янаков, Попов К, Хобленко, Габелок, Арсич,

Запасные: Вечный, Кайо Гомес, Калин, Лотоцкий, Пшеничнюк, Савченко, Васильев.

"Колос": Горох, Поправка, Бурда, Бондаренко, Цуриков, Харатин, Демченко, Гагнидзе, Алефиренко, Великан, Паулаускас,

Запасные: Пахолюк, Мысак, Кукош, Шершень, Криворучко, Ориховский, Гусол, Ильин, Салабай, Безбородько.

Игра начнется в 15:30, а UA-Football проведет текстовый онлайн встречи.

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Источник:
УПЛ
Опубликовал: Алина Ерофеева
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