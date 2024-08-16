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Хавбек Руха: В этом сезоне ЛНЗ будет на голову сильнее

Премьер-лига

Львовяне готовятся к поединку с черкасским клубом

Хавбек Руха: В этом сезоне ЛНЗ будет на голову сильнее

Фото: ФК Рух

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Полузащитник "Руха" Денис Пидгурский рассказал, как команда готовится к выездному поединку 3-го тура УПЛ против "ЛНЗ".

"Мы уже разобрали свою игру с "Оболонью" и пришли к выводу, что мы переиграли соперника за счет физических кондиций. Команда делает большой акцент на физической готовности, поэтому и прибавляет во вторых таймах, играет в более агрессивный футбол, активно прессингует соперника, чтобы это приносило нам результат.

Впереди у "Руха" игра с "ЛНЗ". Мы не обращаем внимания, это домашняя игра, или выездная. Прошлый сезон показал, что мы взяли на выезде даже больше очков чем дома. Но замечательно, что на трибуны вернулись зрители. Хотя это будут и болельщики наших соперников, но все равно это заряжает футболистов, когда ты играешь для людей - это гораздо приятнее.

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Я смотрел матч "ЛНЗ" - "Александрия" во втором туре, кроме того, мы анализировали игру черкасцев на теоретических занятиях. Это хорошая команда, которая приобрела много новых и опытных игроков. Думаю, в этом сезоне "ЛНЗ" будет на голову сильнее, чем в прошлом. И "Рух" в обычном режиме готовится к этому матчу. Важно делать акцент именно на своей игре.

Да, в составе "Руха" сейчас есть травмированные игроки, но это хорошая возможность для молодежи проявить себя. В частности на тренировках с первой командой работают ребята, которым по 17-18 лет. Хочется, чтобы они приходили на каждую тренировку и доказывали в первую очередь себе, что они могут тренироваться в первой команде наравне с игроками основы. Я уверен в каждом из наших ребят. Мы показали, что в нашем составе нет незаменимых футболистов и "Рух" способен получать положительный результат с теми игроками, которые сейчас есть в обойме команды.

Конечно, обидно, что есть травмированные игроки и печально, что они не могут сейчас нам помочь на поле. Но еще раз повторюсь - у нас достаточно качественных футболистов, которые могут безболезненно их заменить", - сказал Пидгурский.

Матч "ЛНЗ" - "Рух" состоится 18 августа и начнется в 15:30.

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Рух (Львов) ЛНЗ (Черкассы) Денис Пидгурский
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Источник:
ФК Рух
Опубликовал: Алина Ерофеева
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