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Первый гол одесситов в сезоне. Черноморец открыл счет в матче с Колосом. ВИДЕО
Отличился Хобленко
instagram.com/fcchornomorets
3-й тур УПЛ открывался матчем, в котором "Черноморец" принимает "Колос".
Нельзя сказать, что первый тайм был очень интересным в исполнении команд, но в его концовке одесситы открыли счет.
Хобленко, казалось затянул, но все-таки расшатал Бурду и пробил в ближний угол. 1:0 на 35-й минуте и первый гол "Черноморца" в сезоне.
Напомним, что UA-Футбол ведет текстовый онлайн поединка.
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alex.belogubko (одесса)
16.08.2024 в 16:33
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