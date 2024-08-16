  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Первый гол одесситов в сезоне. Черноморец открыл счет в матче с Колосом. ВИДЕО
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Первый гол одесситов в сезоне. Черноморец открыл счет в матче с Колосом. ВИДЕО

Премьер-лига
Обновлено

Отличился Хобленко

Первый гол одесситов в сезоне. Черноморец открыл счет в матче с Колосом. ВИДЕО

instagram.com/fcchornomorets

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

3-й тур УПЛ открывался матчем, в котором "Черноморец" принимает "Колос".

Нельзя сказать, что первый тайм был очень интересным в исполнении команд, но в его концовке одесситы открыли счет.

Хобленко, казалось затянул, но все-таки расшатал Бурду и пробил в ближний угол. 1:0 на 35-й минуте и первый гол "Черноморца" в сезоне.

Напомним, что UA-Футбол ведет текстовый онлайн поединка.

По теме
yellow-arrow
УПЛ. Черноморец - Колос 1:0. Первый гол и первая победа одесситов
yellow-arrow
Интер продолжает сохранять интерес к Ванату, - СМИ
yellow-arrow
Набираем обороты. Текстовый онлайн матча УПЛ Ворскла - Оболонь
Черноморец (Одесса) Колос (Ковалевка)
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
alex.belogubko (одесса)
16.08.2024 в 16:33
БАБИЧ не забывай проигрыш твоя отставка сразу и не каких оправданий
Ответить
0
0
Вернуться к новостям
Комментарии 1
alex.belogubko (одесса)
16.08.2024 в 16:33
БАБИЧ не забывай проигрыш твоя отставка сразу и не каких оправданий
Ответить
0
0

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости