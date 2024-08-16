Первый гол одесситов в сезоне. Черноморец открыл счет в матче с Колосом. ВИДЕО

3-й тур УПЛ открывался матчем, в котором "Черноморец" принимает "Колос".

Нельзя сказать, что первый тайм был очень интересным в исполнении команд, но в его концовке одесситы открыли счет.

Хобленко, казалось затянул, но все-таки расшатал Бурду и пробил в ближний угол. 1:0 на 35-й минуте и первый гол "Черноморца" в сезоне.

Напомним, что UA-Футбол ведет текстовый онлайн поединка.