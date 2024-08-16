Интер продолжает сохранять интерес к Ванату, - СМИ

Действующий чемпион Италии " Интер " продолжает сохранять интерес к форварду "Динамо" Владиславу Ванату, сообщает FC Inter News.

Отмечается, что "нерадзурри" намерены продать Хоакина Кррреа и ищут ему потеницальную замену.

В случае с Ванатом итальянский клуб привлекает молодой возраст украинца и вполне приемлимая цена за тарнсфер.

Ранее сообщалось, что оценочная сумма трансфера 22-летнего украинца в итальянский клуб составляет 10-15 миллионов евро.

Портал Transfermarkt оценивает игрока сборной Украины в 10 миллионов евро. Контракт Владислава с киевлянами рассчитан до 30 июня 2027 года.