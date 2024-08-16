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Интер продолжает сохранять интерес к Ванату, - СМИ

Премьер-лига
Обновлено

Итальянский клуб привлекает молодость и цена на украинца

Интер продолжает сохранять интерес к Ванату, - СМИ

Фото: ФК Динамо Київ

Новина українською

Действующий чемпион Италии "Интер" продолжает сохранять интерес к форварду "Динамо" Владиславу Ванату, сообщает FC Inter News.

Отмечается, что "нерадзурри" намерены продать Хоакина Кррреа и ищут ему потеницальную замену.

В случае с Ванатом итальянский клуб привлекает молодой возраст украинца и вполне приемлимая цена за тарнсфер.

Ранее сообщалось, что оценочная сумма трансфера 22-летнего украинца в итальянский клуб составляет 10-15 миллионов евро.

Портал Transfermarkt оценивает игрока сборной Украины в 10 миллионов евро. Контракт Владислава с киевлянами рассчитан до 30 июня 2027 года.

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Динамо (Киев) Интер (Милан) Владислав Ванат
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Источник:
FC Inter News
Опубликовал: Михаил Черныш
Комментарии
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MaximSK (Киев)
16.08.2024 в 17:33
Думаю это фейк, во первых Ванат нужен Динамо для игр в Еврокубках осенью, во вторых он не тянет уровень Интера, он намного слабее Тюрама и Лаутаро Мартинеса в плане атлетизма.
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Комментарии 1
MaximSK (Киев)
16.08.2024 в 17:33
Думаю это фейк, во первых Ванат нужен Динамо для игр в Еврокубках осенью, во вторых он не тянет уровень Интера, он намного слабее Тюрама и Лаутаро Мартинеса в плане атлетизма.
Ответить
0
0

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