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Интер продолжает сохранять интерес к Ванату, - СМИ
Итальянский клуб привлекает молодость и цена на украинца
Фото: ФК Динамо Київ
Действующий чемпион Италии "
Отмечается, что "нерадзурри" намерены продать Хоакина Кррреа и ищут ему потеницальную замену.
В случае с Ванатом итальянский клуб привлекает молодой возраст украинца и вполне приемлимая цена за тарнсфер.
Ранее сообщалось, что оценочная сумма трансфера 22-летнего украинца в итальянский клуб составляет 10-15 миллионов евро.
Портал Transfermarkt оценивает игрока сборной Украины в 10 миллионов евро. Контракт Владислава с киевлянами рассчитан до 30 июня 2027 года.
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