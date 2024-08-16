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УПЛ. Черноморец - Колос 1:0. Первый гол и первая победа одесситов
А команда Поздеева удивила в негативном смысле...
Фото: Колос
Чемпионат Украины. 3 тур. Сезон 2024/2025
16.08.2024. "Черноморец" (Одесса)
"Черноморец" - "Колос" 1:0
Главный арбитр: Клим Заброда (Сумы)
"Черноморец": Рудько, Удод, Ермаков, Бутко, Кисель, Шпорн, Янаков (Пшеничнюк 62), Попов К. (Калин 81), Хобленко (Савченко 80), Габелок (Кайо Гомес 81), Арсич (Васильев 68)
"Колос": Горох, Поправка, Бурда, Бондаренко, Цуриков, Харатин (Ореховский 68), Демченко, Гагнидзе (Криворучко 84), Алефиренко (Ильин 46), Великан (Гусол 84), Паулаускас (Безбородько 68)
Предупреждения: Алефиренко 20, Цуриков 70
Голы: Хобленко 35
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