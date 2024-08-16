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УПЛ. Черноморец - Колос 1:0. Первый гол и первая победа одесситов

Премьер-лига

А команда Поздеева удивила в негативном смысле...

УПЛ. Черноморец - Колос 1:0. Первый гол и первая победа одесситов

Фото: Колос

Виктор Иванчук Автор UA-Футбол
Новина українською

Чемпионат Украины. 3 тур. Сезон 2024/2025

16.08.2024. "Черноморец" (Одесса)

"Черноморец" - "Колос" 1:0

Главный арбитр: Клим Заброда (Сумы)

"Черноморец": Рудько, Удод, Ермаков, Бутко, Кисель, Шпорн, Янаков (Пшеничнюк 62), Попов К. (Калин 81), Хобленко (Савченко 80), Габелок (Кайо Гомес 81), Арсич (Васильев 68)

"Колос": Горох, Поправка, Бурда, Бондаренко, Цуриков, Харатин (Ореховский 68), Демченко, Гагнидзе (Криворучко 84), Алефиренко (Ильин 46), Великан (Гусол 84), Паулаускас (Безбородько 68)

Предупреждения: Алефиренко 20, Цуриков 70

Голы: Хобленко 35

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Комментарии
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alex.belogubko (одесса)
16.08.2024 в 17:33
БАБИЧА нужно убирать не чего хорошего не будет это не игра --чему он может их научить пас голкиперу и бей беги --УБИРАЙТЕ сегодня ЧО просто повезло
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Комментарии 1
alex.belogubko (одесса)
16.08.2024 в 17:33
БАБИЧА нужно убирать не чего хорошего не будет это не игра --чему он может их научить пас голкиперу и бей беги --УБИРАЙТЕ сегодня ЧО просто повезло
Ответить
0
1

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