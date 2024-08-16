  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. 3-й тур УПЛ. Ворскла - Оболонь. Известны стартовые составы команд
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

3-й тур УПЛ. Ворскла - Оболонь. Известны стартовые составы команд

Премьер-лига

Стартовые составы команд

3-й тур УПЛ. Ворскла - Оболонь. Известны стартовые составы команд

Фото: Оболонь

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

3-й тур УПЛ открывается двумя матчами пятницы, в одном из которых "Ворскла" примет "Оболонь".

Матч начнется в 18:00, и уже известны стартовые составы команд.

"Ворскла": Исенко, Пердута, Черноморец, Скляр, Кане, Ковталюк, Гучек, Крупский, Нестеренко, Челядин, Хрипчук

Запасные: Домолега, Ермолов, Бацула, Павлюк, Мякушко, Островский, Шкриель, Прус, Иеде, Корниенко

"Оболонь": Федоровский, Осман, Дубко, Курко, Карась, Мединский, Приймак, Витенчук, Мороз, Суханов, Тарануха

Запасные: Рыбка, Марченко, Близниченко, Груша, Лукьянчук, Лях, Черненко, Чернов

Напомним, что UA-Футбол проведет текстовый онлайн поединка.

По теме
yellow-arrow
УПЛ. Черноморец - Колос 1:0. Первый гол и первая победа одесситов
yellow-arrow
Интер продолжает сохранять интерес к Ванату, - СМИ
yellow-arrow
Набираем обороты. Текстовый онлайн матча УПЛ Ворскла - Оболонь
Ворскла (Полтава) Оболонь (Киев)
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости