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3-й тур УПЛ. Ворскла - Оболонь. Известны стартовые составы команд
Стартовые составы команд
Фото: Оболонь
3-й тур УПЛ открывается двумя матчами пятницы, в одном из которых "Ворскла" примет "Оболонь".
Матч начнется в 18:00, и уже известны стартовые составы команд.
"Ворскла": Исенко, Пердута, Черноморец, Скляр, Кане, Ковталюк, Гучек, Крупский, Нестеренко, Челядин, Хрипчук
Запасные: Домолега, Ермолов, Бацула, Павлюк, Мякушко, Островский, Шкриель, Прус, Иеде, Корниенко
"Оболонь": Федоровский, Осман, Дубко, Курко, Карась, Мединский, Приймак, Витенчук, Мороз, Суханов, Тарануха
Запасные: Рыбка, Марченко, Близниченко, Груша, Лукьянчук, Лях, Черненко, Чернов
Напомним, что UA-Футбол проведет
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